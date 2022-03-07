高CP值小百岳！ 苗栗獅潭「仙山」登頂視野遼闊 攀岩拉繩路線推薦

仙山交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！停車很方便的仙山，來回路程僅1.6公里，原始森林山徑，享受茂密的柳杉林，近90度的岩壁拉繩攀岩，充滿挑戰性的路線，登頂後視野遼闊，CP值很高的小百岳。

陰雨綿綿的台北，想爬山就往中部跑，由於台北過去車程有段距離，所以就選了一座來回時間短一點的山來爬，來到了苗栗獅潭的仙山，算是路程短但又有一點挑戰性的小百岳，來回僅1.6公里，但卻可以享受到柳杉林的森林浴，還有刺激的山壁岩石攀岩路線，登頂視野超遼闊！很推薦喜歡攀岩路線的朋友們來爬仙山，不過路線幾乎都是原始山徑，比較溼滑！攀爬時一定要注意安全！下山還能到香火鼎盛的靈洞宮或協靈宮參拜，肚子餓了也能到停車場旁的美食廣場吃東西、買伴手禮回家，是一座停車很方便又有挑戰性，CP值很高的一座小百岳。

仙山交通資訊

自行開車

▪ 導航：仙山靈洞宮(苗栗縣獅潭鄉新店村小東勢24號)。

停車資訊

▪ 靈洞宮前的廣場有停車場，旁邊也有平面跟地下室停車場可以停。

大眾運輸

▪ 於苗栗客運南庄站搭乘「5822客運」至「仙山站」下車，即可抵達靈洞宮 。

仙山介紹

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仙山位於苗栗獅潭，海拔967公尺。

仙山，又名紅毛館山，位於台灣苗栗縣獅潭鄉新店村、永興村與南庄鄉蓬萊村交界處，為中港溪支流南河與後龍溪支流獅潭川（新店溪）的分水嶺之一，峰頂海拔967公尺，為台灣小百岳之一。峰頂原有三等三角點4196號，但疑似因土石崩落而遺失。該處視野良好，向北可眺望「神仙縱走」（神桌山至仙山）稜線，向南則可遠觀仙山南峰。登仙山一般由縣道124號進出，附近的仙山協靈宮及靈洞宮為知名廟宇。

行程規劃

行程規劃

▪ 靈洞宮停車 > 仙靈亭 > 協靈宮 > 大石登山口 > 望陽台(亭) > 仙山三角點 > 原路折返。

所需腳程

▪ 來回約1.6公里，含休息拍照時間約1.5-2小時。

廁所區域

▪ 靈洞宮停車場有廁所，或是靈洞宮跟往上走的協靈宮都有廁所可以使用。

溫馨提醒

▪ 仙山都是原始山徑，路徑滿清楚的，路程雖然很短，但過望陽台(亭)後的大石、岩壁拉繩陡上，是真的很濕滑且陡峭！建議戴手套攀爬，穿止滑的鞋子前往，務必找好踩點再移動，以策安全，如果去之前天氣不佳，強烈建議不要前往，避免失足意外發生。

GPX下載

▪ 建議可以下載健行筆記天清湛藍的苗栗 仙山登山步道GPX路線參考唷！

路程紀錄

⥅ 一早出發，導航「仙山靈洞宮」，宮廟前的廣場有很多停車位，如果停滿了，可以去停旁邊的室內停車場。

⥅ 室內停車場還有上下層，每一層都滿多位子的，很方便停車！停車場的入口處也都有廁所可以使用。

⥅ 香火鼎盛的靈洞宮～

⥅ 靈洞宮旁有廁所可以使用。

⥅ 12:16 上完廁所我們往靈洞宮右方走，就會看到這個葫蘆跟彩色階梯，就是我們今天的起登處。

⥅ 第一個岔路，往協靈宮方向走，沿途路徑都滿清楚的，不太會迷路。

⥅ 12:17 繼續跟著指標走～在抵達協靈宮之前，都是階梯緩上，一路上遇到許多來參拜的信眾。

⥅ 12:26 沿途我們在仙靈亭休息一下，繼續跟著階梯往上走，就會到協靈宮。

⥅ 協靈宮九天玄女廟這也有廁所可以使用，還有飲水機呢！太棒了。

⥅ 12:30 大石指標往上就都是原始山徑了，在這裡拍一下照，繼續前行。

⥅ 步道兩側茂密的柳杉林，搭配蟲鳴鳥語，讓人心情愜意！這一段的路線是石階緩上，走起來很舒服，不過有一點濕滑，要注意腳步！

⥅ 陽光剛好灑下來，在這裡又拍了幾張，很幸運的今天天氣很好呢，不是霧茫茫一片。

⥅ 12:41 接著一小段的拉繩上坡，不過這還不是最陡峭的，今天的重頭戲還在後面呢。

⥅ 12:52 抵達「望陽台」，在這裡休息一下才繼續前進，因為接下來的山徑就是陡峭濕滑的大石跟岩壁上拉繩攀岩了！如果想要用餐的朋友們，也建議可以先在這裡吃完再上去唷，因為三角點腹地不大且無遮蔽，風滿大的，其實不太方便在上面用餐、久留。

⥅ 這邊的山徑滿濕滑的，拉繩攀爬時一定要注意安全！

⥅ 也有近90度的岩壁攀爬路線，一定要找好踩點再移動。

⥅ 不過也不用太擔心，這段陡上大概15分鐘腳程而已，很快就可以登頂了。

⥅ 13:12 順利登頂～又完成一座小百岳了，開心～

⥅ 登頂後視野廣闊，幸運的話還能遇到壯闊的雲海景色呢！可惜的是三角點基石已遺失了。

⥅ 三角點這向北方可以遠眺神仙縱走的稜線，向南則可欣賞到仙山南峰。

⥅ 由於三角點腹地不大，所以拍完照，欣賞一下美景我們就原路折返。

⥅ 來時路是陡上，回程就是一路陡下了，一樣要小心行走唷。下山就輕鬆快速多了，下山後我們去靈洞宮參拜一下，感謝關聖帝君跟眾神們讓我們平安下山，接著去旁邊的美食廣場逛逛，不過因為是平日，所以很少攤販有開，買個伴手禮就下山去，順利結束今天的仙山。