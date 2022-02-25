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夢幻雪景在台灣！太平山雪白步道秒飛日本　元旦初雪回顧

健行筆記 / 健行筆記Hannie

路線｜太平山國家公園 

? 交通｜開車⌛ 時程｜02:00-17:00 / 15 小時（含塞車）

?️ 天氣｜2-10℃  / 風大極冷 ?裝備｜風衣 / 絨毛帽 T / 高領毛衣 / 保暖褲 / 防水防滑雨靴此為 2021 元旦當日行程，整整拖了一年才來分享，本來元旦當天期待前往太平山看日出，凌晨 2:30 分從台北開車出發，無奈大家都是一樣的熱血，塞車塞到了早上 7:30 分才順利入園（當天雲層較厚，也未能看到日出）。今年冬天似乎較為寒冷，以此文與大家分享除了熱門景點能賞雪，太平山也是一個不錯的選項！因本行程原本不知能看到雪，所以裝備純為防暖衣物，若山友們要前往賞雪，建議還是參考賞雪登山裝備！

? 太平林道沿路上已能看到樹上結霜，彷彿要開車進入夢幻森林公園

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山谷都佈滿了霜雪，美極了，很難想像在台灣能親眼看到這樣的美景37bd8f660d76d35264eae14b08f1fd8c.jpg

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? 太平山莊服務站太平山莊外樹上的霜雪比來的路上更多、更壯觀，同時，太平山莊內有賣薑茶與泡麵，因當天實在是風大到非常冷，看到許多人紛紛買泡麵來止寒（？）

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? 太平山原始林步道原本要前往鐵杉林國家步道，但當天沒有開放，所以僅在原始林步道拍照，意外的很有日本的氛圍

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? 太平山莊服務站與停車場一隅蹦蹦車站和山莊附近的步道人太多，決定前往最後面的山毛櫸步道，元旦當天因車潮與人潮太多，有實施車輛管制，基本上要停在很前面的路邊，再走過來。還好有下車在路上走，發現四處都是值得拍照的美景。edcfe7d020309f067f7fed100d59fd4c.jpg

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? 山毛櫸步道不知道是不是因為山毛櫸步道屬於較深處的步道，來的人相較前面的熱門步道少很多。抵達步道時大約早上 11:00，此步道需折返，整趟約 4 小時，且後來得知山毛櫸步道當天早上 7:00 有下雪，步道困難程度提升，建議過中午後進入要算準時間！

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? 3K處 經過的山友提醒快到的同時，不忘稱讚上面的雪景真的很美

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? 約 3.4K 處積雪真的很美，也看到前面的山友已經沿路堆起了雪人

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? 3.6K 步道終點步道終點（最高點）簡直美得不像話，這個小平台上有幾處可休息的椅子，也因為雪實在是有點厚，若站在樹下，當樹葉承載不了雪的重量時，常常會有雪落在頭上，若能把握時間點拍照，就能抓到好看的人像照片！

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? 見晴懷古步道許多人慕名而來的應該就是見晴懷古步道，在爬完山毛櫸步道後，回程的路上順路來拍照，相較山毛櫸步道，這裡的雪比較少，但還是能看出隱藏在霜雪中的唯美森林步道，果然入選為全球28條最美小路之一！

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步道 賞雪 元旦

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