快訊

健身後只要攝取蛋白質就好？營養師破解重訓迷思

安理會今表決要求召開聯合國大會緊急會議 史上僅10次

整修完成的「台中大坑長城步道」沿途美景多、順登頭嵙山小百岳　新手先三思

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

群組裡, 週二爬山趣小李哥po文, 兩天我們坐26人座豪華中巴到最夯的梅嶺賞梅花!  三餐全包還外加宵夜慶功宴! 天啊! 這麼省事又大碗閣滿墘的行程, 當然不能錯過, 趕緊揪淑芬寶玉, 等報名時間到立馬下單, 耶! 三個都搶報成功, 開心等出遊, 怎也沒想到, 1/9 國內疫情升溫, 本土激增11例, 境外49例, 桃機案再增第4條傳播鏈, 至1/24維持疫情警戒標準為第二級, 並加嚴帶口罩等防疫措施, 如室內外運動, 唱歌, 拍照等恢復戴口罩, 且不開放試吃, 強勢反彈的疫情, 不能掉以輕心, 除了已報名無法取消的行程外, 其餘時間乖乖待在家靜觀其變...雨下不停強烈冷氣團報到, 台南以北下探10度, 都說梅花越冷越開花, 非常期待呢, 7:00館前路集合出發, 2輛中巴出發! 一路上雨還是不間歇, 直到台中才轉晴, 10:10車子來到3號登山步道站, 台中市公車66路公車可到喔

AVvXsEjWJazHEBV324c9GohF3Qu3TS-NvSF2IemSJ1IInyN-EMUARbnhRu9gXe66i8asHVP6ckUqgoFm19W0dBjkeKzUpcS8ZAEoRo5Vh8YC2UYPs5MLjAqCfLfP41mB9fKKJYQ3FYTb1QPX_L651ycqZArqCXm2q3POBo3z-grY52NfqwcIqy0jN_WRVQ=w640-h480

領隊福仁哥介紹行程

AVvXsEgclLHk3PNrm1_RbrRgGpoQ-2EvwJxel-wsFBC_ffz8LEKIt4jRI-E1iKWIef4OlzStzOVy8ItPm2OAIujTyhKFSUrA1uwSPL6uhpCkB9aTlPXKIK3mVSa8zwqkA4tGQe_gF289BWJBwrzcI8zdlDLyOHkWkpcETFxeJ__a2n4KpFedypjDDwRWsQ=w640-h480

day 1, 走台中大坑長城步道>頭嵙山>頭嵙山南峰>黑山前峰>黑山>石苓湖山>中正露營區>宿內門順賢宮(六星級的豪華廟宇)

AVvXsEjim0YGN4PJEjednrHUfSj2OG9CngTLsAqII7FbJX-RruRB65_WYKU5iMHmyYrdHCyuEvhXjdRiSA9FP3SviRVYLUglueLc0T4yJmQESJhiWKUAA5LRtV-5RGXOEUO2fSzmUpMYNS3z9yy5p1S599ZcUmtms5XuC-enZqxj5T6gWVAH2o6lMFlNQQ=w480-h640

健腳蓄勢待發, 志在走完全程

AVvXsEhTi94XZxLyaGtz1PJy5eYQRSsYqIk1hAQXptisS4IDlGEg0HRShvSl57orO3EjB-z7NkCWf8vFIlWrKLSkYLOprJu-E9N_d8SLeqdJXr8RmJOOk1lvqPN8IqPGjC6uBS7plaSmXbR_YFnIcpxZMYq1_zameCrXNIM8YsaHiMS3qui_-ofnAeUmoQ=w480-h640

大家腳步輕盈一直往前衝

AVvXsEhbB-MCtsuLiomeK3OnUCzxIFTd9mCQ2JXUxoTpjkEDtJaPvSDDVlc40XEDFltNqv9Y2ty6BJbTBCGlA3PGd925osYASp5VP_i7L5HgRlGNxEX7rC3RqR5i9bX-7AgINv8Ofs4UB6G4sTO3c_gU0HUcxmwt2b6U28Xd46HGTHu_W__1AxNBZAtecQ=w640-h480

團拍

AVvXsEjfS5K2oFDvlxbZNSHvaUxGDup8vtnyfjAJ3GCnTCgjWk-pqltMfYziCEkYMHbUclremfOyk54yNf1-B2Ttc7IobTWCiEVrv76ZMQG66tvGnCy-jgj1fHdvF-tIHMaYYpeGF58nJGACFu_Bx5dj9VWPczS9_7pIuWyNrUmOvUlwIDS8wgViU4d2vQ=w640-h480

經3號步道

AVvXsEgMW5LWJ_1TeDdyKXfcLFcgMAI5acMvb63IUDCV6YipljExXG-YhIWrkySvfyR0CWtHk77o4-rVuxJmopVeuBE7zr4tRqZcL86f2rYGyvvFaAKIBVyHzPHotdO-44o_-4SCkAMgWgvLgp8MOcXrCcxTlUujIEXOVf9cRUGQKDcntO0OPJ2yT9vfrw=w640-h480

AVvXsEhtWDdWs6IO_69uO_i_Z9Lgw-Hxb4pP4_oRXtpHyqj8Qm4_aZYqpd0jmyLatHf2HLxbD1vEfRZMuEbyzDQMDqdpDWzX8SjtOf4zrwnvIaoz4POLkVrtXWI_uvWmNXKWJdjeYrzPz2fSyNLTggnQl3WccuUlCpWwkz5XuIO0sXrm2JC7_RA7d0f0sw=w640-h480

10:24 步道口, 起頭就是陡上階梯

AVvXsEgxWYNGVJOHA_IaqepVQi8-BBvjj_VlJ5gZcUMGO8LPxOcYYFZOVRGrQXYM2MnTqaytnPiAzYWF-ehs9GgamqPe8LilehC8roEHYe8RTFEGURtq6Na0UZdqIARaMsUFRmFHY1tHLGEbcQe5JgJpTRCHmX2Fkpsk5Uehs-PNe9GMsnz9g-0jlOEoFg=w640-h480

接著開始很有特色的圓木棧道, 路徑相當的陡峭, 需要拉好繩索戰戰競競踏穩每一步, 建議穿運動鞋, 帶手套, 至於登山杖沒甚麼必要

AVvXsEgdImlw-Bt8BqRbGPeT1rK3F9r5XZ2qf4LnRIfnENl7Y9A6D73djVPKPeZNthknP12vlo8Ju3kSL5VoSmXlctVMrE27xHTr_HksOahJn9x-W4b2wDOs7wNgoqwy0w2qDuJe9xYEQZ1GEb5AiQWl-HWBtCkynigwAnGkDqZzScIGuG0r2lwUzABuZw=w480-h640AVvXsEjUNlE9MqX63nf4Urj_W3jbDpSZ-X617pbcTc2ZdfAA9ApyGiNH51vx7cWnHE9Y2YgndDJlf6T7TfjB31almnxsJrOaMmU1NHpNh6HoAEZLytCEELM0nyonKuvJsOEjD8SNS9c0I-lLh6eh1xHybI60EuMdF_4dwgu-01zQsqcHOIbrGOcf_X-quw=w480-h640

當然, 對於經常爬山的週二隊是一點問題也沒有, 看大家也是邊走邊拍, 輕鬆愉快

AVvXsEjy2KSPexGjdOTl-KgWg3Fm_eDC63ZcLyIcVpmoH8eJ-7fAOLH0C9coI5gDF3RaVzTQ7UQl4LY5hdc1dV4RVrRTWRwAW9yL9Crt4qSxLbZl-Fbh2XOlus_oIBGkGDTxQPiEz2Lr0SVE57Hwvzmna6USrgHvu1iJvLhSnaXgXUyCCBIgxzndqP-C4g=w480-h640AVvXsEg5wNebF5cTo5VUD7PiqEyNe_qwhcp8_b3NEJ1glegOQqOrFNHaC-yNxnVyamTwpKOLR5NjHK7HK_la1llQdcc8hTcO3hdJ4miVh24PWwLF4py66iZb9kNkr5kRX2DvgxaJy6TurdRCjadnKVg5b9sPGVr9imF8mIi316yPYusK6jMRChits8CsRA=w640-h480

AVvXsEhInR2POXWTiqcx7Afihsh7ZtLdnX6DnSxsYr9S7coGc3Puk-uIzM0rbVKzl-Ps6ysLY8Xxj24HLUW0Hh01NhpSUqozz6jxer8zDwnGQuezZcc9ZekK699BSzcQkPh4N3aAs-RUgP7dzfDo4kgMr9dmVuOgsihLF2bO40Iuytj_kvOwmbnLpTGGhQ=w640-h480

小李哥跟郁茹姐押隊在後AVvXsEiCU4TE0dSoiwO4yxy_FRRa29SHNVju_x5QlHx0WR9OTpHya72hDLl-LMLgFRPranIB8yqRibWCEFoI_UCOaq5WMm8AQC83cLF7L5bqzhPoXvNdHpQfAWVtFLnIBP2U6vZQdln7RcBZ8u34tL-tHK0SIPRfP1Ya_IBfJ0OjumOfmwMTFlc63qgbRQ=w640-h480

AVvXsEhXPyTLmRBGnreJZFDjkxLFqa9lRdGH7vJbpp7snT-3RNNOwrLZ62TUr9RjGB7b3yoYfYxRq6RrgEWKxakppxG-gSIv0mkZjd4sdqizFRCycWXjPxxxGburt0bgLL5biQN1u1-_D6Va7h-ZS33KEZuF73HYCydp93HctPx8Xb9VLYU6T3isW0Sjsw=w480-h640

棧道鋪設在山稜線上, 高高低低起伏大, 相當有特色, 也相當的累人, 對於不常爬山運動的人, 其實相當具有挑戰性

AVvXsEiPFwn24_3xBuX1PAqJ1SnMVMyyP01oWE1t9orBcewF8hjmGg9-DcL9MrMsguZJvEoMjswKYuwNaQmvdjKkI60tYrspKYGy6DgEXIdvke5S9V0cqg0fGkSp3yq9QSlJsbIbksL9Oh9-qWcEHmOV-bzRPDcz-ywapm2gSV1y38RqlA910q4jmUAKiw=w480-h640

走累了, 旁邊有木椅, 休息一下再繼續

AVvXsEj-DHRGzyEZnom0oEtQqvNKKVmjtEiF4nq9Nlgok3r1mLEGYFLfw1VkVm34RMJPm8LJQkJG9m-BGWJYo-YbsGvaTB_b3n7TcvIVIpUO7TAlLhOL9SyrxUz_3Lo1JEve2H0-sQBDKsuUAqyMOb9aWIpoCepVykMMnUEi8eElNYR1nAQ870NjGuoUig=w480-h640AVvXsEj20UoOMwA1jex1uAPlOm2dQLoI3yHgKdMK8Kqb7wmuEPW14jdlDax9SvNfEsshcKHkNM-sdqk5LmdXdrCu7m-IlTaarM2qmY_-guYua7VhEjpad9ZxCP3o9G6e04_rHZVe-KksK90_Ii2aeAj5tP6YuqQN5rN5POxvh9sXaCbjbi0NKPBXAdRCRQ=w480-h640

針葉紅毯步道, 沿途景色美極了

AVvXsEjv60ZgIgLgiveZT2YJiL-VrkrZHncjLZ2cjcPidaYSRmOKhZd7miYDztfDMKnVVZ3Vu1lVlmNwACRrdAG4FKbCexPiovzGPGQrHyb6h35eMxuxxLpHKpJWrmsPJYQeMuswM79UAHE_NKFj0ln8CP-tP2K_tkdq5Ng-dMqGxrfNSNo6ZklvhUHCng=w480-h640AVvXsEiLrVBfH7QFD515uwKR6zJhE2azXk5VkMt2hNM-PrylrC0zVR1FoYY3kpv2Dzb8mxS1j2fT60ASWnx4K8iCo5rERizfVg8yeazas9WCOd7N_XS3yCXurA_cn1dXqSRlEbci6moTpfvCmWdsrCZjxD2NIfxq4SDv9rEKSonP04Fs9sw1TOTkJMpXaQ=w640-h480

AVvXsEjcuDO3J9fZycRSzbf7fAAc0JSItxk5wCaZsA13W1cxZZmmao1Elk0FeoNNgKX5TkeWw5lr-5SuQewiA6nCgNHY4XzZsfQjD_yLrS99cTRBoBOgDiE95CXeYoL7MbpVAQtpszqM1xGIbe9JZb_gejTcVEoaitpNmvz6Wfsb7UGhCxrAp8lyHY66wA=w480-h640

重要路口有設木牌指示

AVvXsEjhFGPAO_PHnyQ3qNoLiMmdDV68YZukoOBYBeaAAwdhWW2qzfGoTofIU5i3jhWC8KmIK9KXbC9NsPILK94UJXnxbV-GXETa9a-IReSQju4AH-lt5Ct3uxJeQP6_1Le0bJqlSzBK_4mJEE3xOtkYxAFfg5EbgCcdFydXvB_My65_CB79U_R266eqOA=w640-h480

接往5號步道

AVvXsEiVWSxms_9EPHyZ5D9NMVYA6o3e0n0l8XjHG40RzJsjgpvyY1k3dLmC3jMIWCLz7B0QWTBp-WDR-_hW6YekdjhuO62EeGBTXbzNfLotq1vOnoYjS_LsKWs012RUBn5ZyhKqj_DhMvjYxMKzhGQjS0na8-seP175WLsttrNRX9Ba3IHB4Q0ZYQKnhg=w640-h480

途中有棵非常巨大的松樹

AVvXsEgJPefGZXl0ToybLvM7CXxgKOS5LURQJCW3Z42HUDIruatqfvItyNa9h90qX6dQLs7IBoTITilifvQt31XuhbOFV3maF0p4rdR21ex1cxwAKw-hqjoWcd_ZPew6NhksJtjkhoU7L5XStPBteNZhuvHSrtab8XFNPbZuce1CUdUpLKCgCe-1xXKBIw=w480-h640

11:48 來到涼亭, 休息用餐

AVvXsEhoXR6A1xEwR-VbXX151osEpaM6RmxuxTZBYWZ36fM8yZBoQaq7a5cWbkn0ExoDZhWhIilYbW83uHRQciRjlvTVhwh6fB4TZ63Yiy-wodC61NoE8VKVVNGm1gtu4Ty524MDzxesMOC3AL85VexfMAlRia1DekzO-E4d5mYnfNw6P3micNzXgbsvwA=w640-h480

享用小李哥幫大家準備的雞腿便當, 引來另外一隊登山友羨慕的眼光AVvXsEiCUpGo0ynql6sNM9LdaCqBENHvwwzjEVKh26foGGqoc_jSZ0eeccbcqOvjqV8NVr4bbSb65bgJQUmSbXO5qVKfU2uIiNXmnfknnBKtNF9ypvNC-TChq-_eomiGwxMiKo6231XMCBSo8p_cPuLKiiLSY90VJN9DPppvSOzpfe6OJB6yRXS2jvdgOQ=w640-h480

吃飽, 帶淑芬跟寶玉來和小李哥拍張合照, 謝謝小李哥每次都安排這麼好的行程, 大碗閣滿墘, 叫好又叫座, 嘉惠我們這些欲走無路的山友

AVvXsEjGTT1ijvirGZ-AolSm2gqtd8RwnxO2aUiLimbNLCSlqHRwgHepoK_hkrq2vSMTpXwKm77t-yL4uC-s8n9RBgjpjIL20snemgt75yUk6uLHwWgihOSVivTPItgOhKcWDrw4kKX_p4tMsJNZSkB3LtzgyUbqkY3C4Eib--b56w3ukvv0oz5wtSqFlw=w480-h640

登頂頭嵙山, 頭嵙山是台中市最高點, 小百岳排名＃41, 有台中市陽明山之稱, 是台中市市民的後花園AVvXsEi-S7e-8QJscs_N_syoy278EPPFevHhk-2Fi1VI92mnmahZ-YcjJXSnoxl7nJaLIrCSMsTt2ANfkZaB6f3vgmLKUNdMJ6svrzBDH60BzL7KzCweEndQgONVmlBnKWgCEQbcwuAW5SGjwx70WuAzhgnd3cEj8oVzkyGPIeXbegS99ZARwWW4S5TFkA=w640-h480

吃飽繼續奮鬥

AVvXsEgpgwYHEQLgU9bPB3bU_03p1gfe4yFcefzP2g_pc3IwK8YXoB7trveA1UJ6c4_VbZntbGuhRzmIWcY8mfa8CjYP80TFQHU9eitbFspaajzpxB9E50ZjI-Aq9sbXo_1HHL3zevgS6LoWJpHKmDpwTSMeasHKyV9wpOTIRbBDXVfqyz4Vj5pXsd6FQQ=w480-h640

也要謝謝領隊福仁哥, 帶隊還沿路幫大家拍照

AVvXsEizcInFKAx88YkU__GfLvmRZIDblx7y-rHUwBPUQPkYxoXExcz3wSfu52aGg-gQ0gBgUt8auduS9hh4TEP7xBsCFqcHazYhgTTiNTJBt5ozYmVQCrpynb77_3-eSvfceDG0HZ1RwW4PdrLihlFJX7-1_Ict5-aYaLb8IOABt9nNHRV7dPpiejORJA=w640-h480

AVvXsEiN1lCveZJCoWqGSQcoRPJRQcAH3XLwPqO_MX2XkE0IUoG7zp34Uhv1cCqnuP2brpuEY0B_3G26zJ1p4ajXThr_wMXjOr60dCbroF0YYOG-jNf187aqc7R_3c6y1vUoll5U5F3470_H5Kd1mNnpw0BephdXVRlZhEseV_vkjUFKOvQ0yQcaeNEQGQ=w640-h480

AVvXsEjvoJEzSZaSqGXIPNFn1JwXdWCXFZlPhs6Go8FaXdbdrb4dqAUBIg147MyS0A_JvGCaupULX-BSam2iu_p06v7zHCJTLTskYCoBVg3LafJvUnRmQX-SFXYfF9Sn78palnW9e67hX_gquU5GsVvcrSAZKURBY63h2ShmAACljKhZy5TMGHQOF9EkuA=w480-h640

這次算是第3次來訪大坑登山步道了, 其中很多步道還是沒走過...

AVvXsEhL_H7n2uB9E8rc1LDUqb5Pg7k-9liAnxN8HScui9wq-qjiUtjnNhyAimWsS85uY7D6ONdz9kiVPKh-LcqC0OvgNF6xrVtXd2ZlYVlMtjTV4XLTsnwwgDR4GIj57jOx5H-fHPGTvFGi2t2UuRCM2F1oC9EEFn2_XYbOprFHcSrSGVjxcGN4UcQ6Ow=w480-h640AVvXsEiNM25sKDlLyk3OT7VyaQ6_-lI--U-NTAZC6_teLWKc42EOo56ojap83R_eYY7ixJoIPMiDUjn97lzOOURg_ipOKaEPYbK3_Eg84ggFf8-hE_6ro68srhLCmhn0yK3JHAM1OsLQTJ4_FvIGyB4iEEbBYwbE1TCxkExMRWbW2F-pgnWDI-fK0rlaKw=w480-h640AVvXsEhderzrxcL58M9yKhA0DrzomE8WGX4QQq4EJaeJu1uy45JD3nHA9AP9Z47134_Jmu6zO4W7bZ_yOD37kdstbUhz-xdtFm99oj8lnhCMEKuHbscgkrYx2hqQnqvgYRL_wHXq3elR6BbwASLbljJYXjhLUkE1mASw1N1bvn8LO01rEgWue0EtkwEbkw=w480-h640AVvXsEiaeAi1Cvf3_aJGmandP3upiaBrrpksR_HXSDFuFC7xJOoJz5AN6QUkdvIZ4LF_N6VDYeL-bLgoGsBytxhwmiwIr-cFUsHVzgDvQOUoZpU-V7vVDvAQgN0bLrSUs1Uht94jzbii7goGFh6MN-1n3YY5yJs1bMz0nyd__wQT4TSOPsiAfxzVYI0fJQ=w640-h480AVvXsEgM2D8i5T1mrf_UERlr-8JH8DsaOVir0OgjdZK3uIE0A_dTfCmfUPuAiyU4xqGT7MBzYGiymTb267ni_3FEMZ9sGGXf0me0LfNf9jncyyaPpg-gDklRvOrNk1H4NqBk6EmwffPDbYUrro_zeRxhkF6lWrAGfwyoHdbdQVmkX-K_4mwi_het1OFleg=w640-h480

涼亭休息等我們的押隊小李哥到AVvXsEiH24yC0hgBwo38TI2M_nB291a9OE6C9o0I7NDEgMRVrpW_wBsUWbccHaGc48enxS-LrpMVT4qDEzj5jIJ8_IpmoeKQNs5ne7hZXuRTohH5yoFdJMhjE_urIfg1UcYOvoqpGXw8GD__T-txvlAU7zjzUTIVJwsagRoeR4nSWG44jg6g_MQy29eSfQ=w640-h480

AVvXsEig8-xKDUjOx2CY25tTZ8y3Y2E6TxSLRM4SVjnqUnP_ouD5_bfrrsB7fN57z-oS7G2x3sUD18BBpuA7meB3pab6XcCs045-reOgm_pj3X2zsFHlwhL2Isl-Iyb77F1fYeLr8zpF1YAC77OSl5Ho9Zpp5T-t-ATFJDKFbBTFDYZ5hifd6thjesBHBw=w480-h640AVvXsEj5pjcw2Ff_OFR5cMyovehE2ov-AzXeFuW9G9VJqLtxfbrMjYMcukgkPMbwmR6l2IInQIFDFuBRyTNQmbcfvWkpRwYb23-sMBFaJhqmwyDtmknEY0zTSklyk1mOyVMwH_jD6Lf73C1hDA9qjKfQZiYI06gDgboP2OXvVDM8eXzZ6D3TPsb33d7f4Q=w640-h480

1:23, 剛剛好遇到爬黑山前峰, 黑山的健腳凱旋歸來AVvXsEjd3KqUEVlPSDGz89D92C7W-4LGPU9y_YMRftexXjuoxDB3wCdwJzJABVeXy-qFDIKMBFRHF_zuyPrFlBoX-rMmFLAstxRshuZxq6bZECVBuaGZsiUEVdiE9TmIcxlbFwTeAdmVmpDXZdqGP8EmPRj2HFA9sRGe0D0OJ4biHu-9SWwsnnKzyi5AQA=w640-h480AVvXsEj7_aJfwXg_b2MSj1660Rdhqr0wmGXazarNPioBq5bemnCBwxLyVl4rE4VncJb1S1DaKk92Iw-1fwS-nHspkjiysQOw-JWSXCqtn_xl9feyf-leNMNANp_u-HTKOsV2xqxhN5gjXQaGS06LdYE4ttfNG0PVm3axeT9jAxFOJZW6ri79laB53QjUPA=w640-h480

AVvXsEjhpOqfx1xQbIdlt6QDYf0mu9ptMtlSH-TrNNXd8LpiCqyeNGu8MgYOGyI2L-BOGZIhazx-H4-mcNoU5Ve6j8OJEz35Ia11xLs0TTB-Lv7dJ7gEzP7UgcjCPgGsOHWPBY1fp2UTc_ylicpUreLYuNQFOfPvkllu3CKCiRKftrSsKaIgHpjghEvbYA=w640-h480

繼續4號登山步道AVvXsEgaCSRdoNz1CofZejAt-5jCheJxfYHa5whS9pzFLN6hPMjuZvbOMLIll898uEUOB40zY_lLNIVzwBdciuI4Uvl_s9Vc7ymk_H8HiJCypMj75d07K_dFlNhRMCbQBkYhH9qiJEu2qJdDkCZW6EuHOFqi3pw-o-uvlFBbINo8QctNiBAi9gTQUhVg-Q=w480-h640AVvXsEjJQeLRV2Ti0Kl-besZ2eiY--59615_eP4OCCxocSaCBsvYTNXIF6W6GLqjzdl0LJjvPtmNx8cN17Yxq0PReo01PlZmcM10alLTvpoCLm1FxERfQh0lSMSYw4e-WWTkbqa3VuLfy_CqZKcyJ_p52Fd7rCbjB1mlkUTmoKZMvyh5Kjf1RM9LuXkjrQ=w640-h480

4號山稜線步道蜿蜒, 遠觀狀似萬里長城, 居高臨下看腳會軟

AVvXsEjjd-rgAqg5Ct1SPKLPUFtlxlhCg7OH6oyVhjQLB6iNmq_hr8rDSDxgqZerYY63It0DI4WXxthHgb3iac1CNas9bVZVwee4Gm4qhqY_slYbrrOkGR4b0vXButZXZgvcajzsADRFRM9eCLU542GwcVEoEY6viOY78PIu5AO92lKaLQI3NrLWh8xXiw=w640-h480

腳軟旁邊木椅可稍坐休息AVvXsEimyuIz_Q_5bctrzacyXwwr3C_9pvFDXn1CdJ-f3QVcxG3Crxl8bjDaXEeoxYnMXFQPaC-N9OU9PCFkKLm6J9_mpEoq70KlVyHcfLi1A5nLjZnsZKyC-1zrmgGnoqzb3TcQQznIGAOgBtogFvqFVdShZb8IzKXx57k4cq1fboKPPMMFwwm6FZacGQ=w640-h480

AVvXsEjkRHaPeN8Cf5N4Js1vzkUIi8Q1dZOv63xXDIBYMt8A7ckDwbQNjqVpi51zMcS4_yEFJabwij7ZRc2BQJvL2Xa7MMS9F0yFafFcW75SITkP8qIvlkB-35MWoF24mQa96NBjbyzOEfmdMqhur_-WbzcZ2ZJ67P2gYYGy553stQLDpV21qRw5VpJEew=w480-h640

繼續衝衝衝!

AVvXsEjSDQYwBVfcxRN_cDTWGlMxnnF5MsQcPvAq6V8ymYyf182ecAK8UlW6WRHEGCtHiK_2HtgA2Y5WKBP88uot1evpAkC8XkQedzlC_u2AxcFGr17OhHmRXbj33LVthK_uMd1blowh9qG1etzOqOUx6rKBL_HWF2jFtHqFghXSghxa5XFOtY87k63NKQ=w640-h480

中柳亭AVvXsEhUuz9JpVlwy_fh3JXNriO_akcrMAyBCRKtdp_43-4Yto6lUimuKDX0nMdaYLDMIriv676GC0fotiii2-b4gqZwvEjARCff-I5E_7mCF1ulEm-PUmg-aGH1Ps8uGtEPEcpoa8Ae9AhoGWV4vx0sTJGBlE1mKQivd69skg-9Hi8VD5g3145aezgHVg=w640-h480

AVvXsEj1aN-ZmXWWFxsr1XrUrzAlQ27y0gCBklB5ox_1xmJVd0PBVKSUgS-RaXk2NYzssvOyf6EBQ96dNQwis2mzUuOR_i2c09KXNaJF6EGRYahUnlyjmVyVy1SU9RP4_2w8EcssWTqG07mc6Fa7X3MUGN_d7MkRha5eOPoUVrTN-yGhQCEZmR9f1S3SEA=w640-h480

AVvXsEgGR2Q9s05ej72lkDekgKgVrirnM2Cnlfxh6Y4O4bN5RJpR4qU0oj3Vq0eEmx4EYGsLfDtBeaxT1Ro5l6iaMYdDmWZSLYrBa-xIUJ-v5DTUlbOhLoMSlhDqaIUYfsSzYjquAOs27JuEkVL_BaYt2RPvhec6LbGb0mWO4oqBL5aadBbw9NBOoWAvWA=w640-h480

步道上堆滿紅紅的楓葉, 看起很浪漫!

AVvXsEgkGDZuKNwc8EJWEjgY8e8Co_blP1J8_H3pC7Pvcird9-De5cBIr_K8kRwGqPGI0otP-KS40rMDVbQiYudkWj_xsTlu-1uj28Lj1XzOGMEaWxBAvWlbpJiB7WCWvZynPRWHVAqRI8b_yx7iyyD2CYnFoMpfvhWrOhWRnGDb6ccMU0USU3ReVHDvcw=w480-h640

感謝維護者, 把步道鋪設的這麼好又堅固

AVvXsEhwUJAZxhIl-YlJH9yx1P0Y8fq5gZvqYOrmrIHzlpr5edMxRU-88Y4RJqNxtB3fmRjKJNsB9doB5VthZrBQnyNLDQjsZPGuz2fBG32GXi-eB_0uUy2kGTRU8VB_o88qE6lVpRtFHt9DzYCjw3WswkftzAFifqYTJ1Ik_5V5hRNqEMiYXAoaimRoOw=w640-h480

AVvXsEiQxXhD8FORzzOSifdYE2n0hrCQdfdWvXoWYTGEaX-gA1S1FeGfXTclGzV20IdJICILKdruLT4dEB8oxbIo5RrjgtFnmEi7m_SM-KMN6-fl8LH-nr0PzNjbtCH1SsJ84tfMGvJGSJXTkJgleoHKQg40v9x-bEhtDDYkuitHqfof5Nulw22q6W8B-A=w640-h480

AVvXsEj3GL23lkyzV1XQYsisq-HIeF4KPccAotSXulmHueKIupZ3VUuveYm1vf3Luo2xmqP8hozUIpjcbVVNTUbCRgpnCOl9W8k5O4H9mAKCzuZsWPGsrm9cR3aCmj4rv8GBB_mcRx3J0HoyrHs13kKv9ahyIDj0YgsRVT3lIPrLNy53Wm7IUFEGEhT3QA=w640-h480

AVvXsEga1J136BKZTHqwpgi6hwUJxqcL8W38JOqULIVpiXxiZF19TXuCEH999eaxUd-5Fk-etm-JF6kwlst2u7n0oRwArCnG_kkmH4wYtKFQchpXQapm-PyFTPb25V4YskZ7_3XO2scbAuJAyxdhdlYExO_9vfUZ5UxriZIq-Xw9b4UyQ9KB3kFouNvviA=w640-h480

步道終點

AVvXsEgqUlRxaNEY8dOD6O9PzVjPwA3Gm-YtK_BxIlCRnUKUMK2Iw_SFVBJCx8i2RfbqnSSbCSMyG1JpCydCuXr4ZfQOfIgFqBhdfbJ8RS3Xsj9AC6wqKmKKycTsckw6KCkyTmPROqAfqJlMc-OopQ7sJ9AQ_DIIvfqyimLKCKELSEgqvIvJFA7Vfz6urw=w480-h640

2:08 休息等押隊小李哥到

AVvXsEi1utV0xMa6_6ZHyMNqFxi5W3TL61v58whof0bWA_uwG23Q3GEoyrJB9vvJwk4XS3W6jCrZm4LhCC1Bkm8Ubca_Cq33y3hT8SWgceI5Z_i0M1RnAx2bneV3NIYp-AqiRCLgr_GPwmkKgEu2bFjX8xObJGRvG6Qog5G--OGuN16rDOnkuPZwhY0tgw=w640-h480

AVvXsEg1QDpHRgnl9r-ZVDETV8PtPJsSy2A8kN_Xthhvol5KNWLb_fHim-m3dM8J398QjOBLYLeeEAys1FkeOp9IsnoTeSsw8yIGsE0IOedCxc5aeJTE6_qn0_kvn9bAPtXlSRclBTHffOriIYoceYN_9cbgJnbL2A0eDU1E8NzNHh2_xX0L01K83zCjUA=w640-h640

2:26 小李哥到了, 全員到齊

AVvXsEgBwMPqc2QyWTm8JNafpTMOY_w1bvG-bEXZJiy2upZXx1O_GX_C2bjzjY4nWJ_kwntd7KxJb7siGexpQ7B1W4fbW-KhIS-sov6BFBgV92SI1iog86ZX3eIcg0emI2LQtK3Ah6SpDJp_JHPJrmjK_V-73vWAB4Ss9YOd7bNlo640YwSoAeE9z0Bgrg=w640-h480

長青橋團拍

AVvXsEj02ce95UXsuTYhLvh6RpPR0ErYBAs_n7lp8R9yyNif-4Td_2oQ2kpKFWOSuuyD6FaRmwzCz1DZowMShGqnu87aJtu-m8MrdMd7lhkcFnVrTjj656FtzdnVFKmFVqy68YoxSX5Rx_fy4ehUetUarUQINeznFDYwzuSuW1CQHU1WnKKaMgMRdrOFgw=w640-h480

不過橋, 往左旁邊路徑走AVvXsEjBoEH9tU4XL0hoQveY_WgHZzYp63rOQKu_g5zW7a0SPDU1RHW49FhywDfJy2j_6dH6_H8hsIXkDsNW77Y62CKPDLuCnGIG8lWTZLUiER5upERQFTTqoFpfoFeG7SEBq4zctCECWBbw_JGFuUY0SyAcbE3-K-uLq70yU40HIF3MNUiFSR0i1m5q5Q=w640-h480

AVvXsEgr8Q-6y_37T_TsVfVbNPXSJOJybPiLFdb9psPVMi6pEjLc6PknvM46-TfU1D9KMzELHyEk2Klg3RsFHUqL74Zb_TIwjvy0-TkKGR0UUDsEPflGOqVQ6a0eurpeVYOlVGcVChTa44Pgey1NN_Suo6fjWM1jXaK7iRbZzKTWCwwi2gBUmS2q-BOYqw=w640-h480

AVvXsEjI3hWIbrfg5KK7BjCO6O0bPd0uoei2ptv-JHK1PkuvNgm0FjAIqnOWh5hAmmGIof8sNWqNwR2uZKWZ-KuF499nQWdD9ZmxbtdOxx8t4JUojQZFnEfu9zW_w5Qq-RvU8FN0rZVQ3mRf9TtS7qwYLaN-3-0N5c1IqJI-vqM0FqHljcIZerSKtJzxhw=w640-h480

中正露營區賞梅

AVvXsEgrc9dRycFN3L6YZ6rQ7FdTGsvYNJWVJYKmN1Fq3h6nNIe0iBn_YPSQ9pTf8bxftnxP-rToZfI80xYZvAn7aaoaBdMHdBJppx5fi-AJ962zYHGZAOK5cBjfsw4sRX-37hgX9F-BNvdWAUJXSvYDnXugDAq8J1Ubq17cMn2S6NAE5pVRT9MHK71K8A=w480-h640AVvXsEgRwUAM4qwdOj9yjrwgiT1tPvuVENHRj3QknEIVLUPAYIwEnimGtj-F0ZycgBBIDuRtRf4_tilQsHUpusM1FLYtdhI3U0puCRuDATLByK0uHcbVowDo9R5tr4gCZGwx5s5qJxazWaxC3-dPRgW9bmmAec-1mZ3uvyAzmwVyWAkUtTC8poV9qSrB-g=w640-h640大坑生態園區AVvXsEg2jRDzU_vuB0xRl1i4oyv8M6Jrz-2UjPKCTTzZTgwSqkP2DK--_e5PZspipqTcy6xNPe8w4mliYPxNtVgcyFjA928WlJoIlzm9bmHL42LnSGH_twU72I4HGNKN_G7R_1jzl1zJ-M3-i6gEsuuOjRIPDVN68ulPuLOxYJ9wqBu6vPh3PQzCP6-DSw=w640-h480

AVvXsEgLLmKqTISsweCi5gMZRNwYG5NJbXaE1DXKDXG2WdxICN79XXmwGPEjxbB9JxZp8RUf_GQEGHix4-EuPYRy8IfsV0JRqk-Msdi-EPNwK7DD_gdCedLAXiHykZjuVg1IGeG2u3Qn2Lbmctga9QrCjjh-334iMpY3Wek9efLyfdy0XeRyET_wHgafOQ=w480-h640

上車後又坐了好久的車, 來到今晚下榻處內門順賢宮, 號稱六星級的豪華廟宇, 從外觀看果然是金光閃閃, 非常氣派

AVvXsEjPxiM_0a4YqZ29APGquytUFkXxujUMrDdj0P0bl1b5bBoyEuT928Mdtkj1cIplGM-LHad_IuteSbomEdZ8LkkYN9FpPdCFwUsjqQeilCvpzFq8QKGeXT7l6TYkkuGMyNHRxW32Fcn-a5g4jrO56WNlZk0svTKihXHACbaggLmj7eeK1kXdEXDZkQ=w640-h480

先到餐廳用餐AVvXsEg3XaOMN04pVEvIGlO1ZhpRE3KQx8bj90OpGe85OgquxI_K63-GLemCY2uCLyUUNGZthdvz4SUZtBvHhHIK4jx87kPmnzrgQ-d8UpmxTrbUL4t14aB2FF3ThoXiO0ilqbBXkXALDZDEZT46CJdrOvLy7KYdM1qRoBlSkCCMBCPmQYWpesXia6kUkg=w640-h480

AVvXsEhvq0xmhYPJfY-o7BShhuxMgvwbXZbu71U77erLGUZm3rk0YemVEMjOhcRdxSpGNtut5SiCL7A6cMZAAc4gOFu_JNklog6_sbIV9bg4z7VKnYQcpRATiihxXM57WjO5DIrAbjEut0dXvhehjMqfQ1SgWbs2UPMQWRhIBzYlGYYNRtxUIuSPtrESGA=w640-h640

呼搭啦, 小李哥一飲而盡

AVvXsEiQmj4nrehXYgcqrDzD0US7VxSIVcc4hlVUaNGJV03k3ZtkjY7WhFdrbLmmeo3F3EYYwk5XrBbHg-9qlaOrv-cjQ6Daw4DaCsNY6kjWmkSc18aLLl6MN3LTiKIRgJX5-yG31Td-yMgd4Xjc35vt4BcBA4fKmjgBoEU_Z8GlYdgpmP7C317Ptq2IYQ=w640-h480

菜色不錯, 每道菜都好吃清盤

AVvXsEgohR_MLgUoMidptOr9j_qMJE9vt7FXPt2jXs8upj77Cak8g6huPndDgetm5JIo8kf8l7Ydc7Yu62VifO_uOfAVHgaom_ThbSX4I61MXZZwGnshyckpGLOttP5-wYC3Dudprx0Lh_QjcWIyN0xfrmrEURhSujmM1f1_oCQoQO_TZo2S88Iw3tRUwQ=w640-h480

AVvXsEjGpK1SSiHt37iyJdkmZam6EhJ3dLAP5zjKNMKnjPyqvHapGOgswiCWEWsfg1fDx7o1ESugNqxUxzDL4Rw7b5kOw4lYD3WH_IBj8fdjJZpOE4c6f2H0IA3CNu7NnCB2LKm-HZhxPVzOQPWAU2TCmKn5V0UIFtz-mk7ClOrtx4fPiixduG6rUbFlRg=w640-h480

吃飽散步去今晚下榻處AVvXsEj2Pfy0iV_2Qtvpc-BlxFrjJi_V98L0k6x_tobVoeg5ycR15CF7n-SFZhQqzRXGhxc2dpExPRn4z_jjy6s_DS8YaUwqKXAm-7MfqRps_Q-_LFV58wx68hIaehx9TAEp41Rkf4yley-E2t2BqXLRQ6w6-06AN-vB9LIDnjmbQ2p8enercobY-LfiUw=w640-h480

AVvXsEh8j1ROQLPR_Y5Z7SlHZ3NXPmsXKgo7LFBZDkPVirj4JDIzPZka0qbAE2aWitAtjouKbOeIf4FJ_MbDUVazWk5TTiLwndahCfQagPjm0PtWRTQZmimnRdHlnfSJQCSsWTdkQokb31umUH492KQqf6BS-szxoCyqxmsL-zVjVWl5VEMXhVoO5lsOvA=w640-h480

AVvXsEiP5cubC2NjE1A9RobpfMl8leJTsQl5VcQRqAsNHmpXq2M-xd4qtlIiFr3G5e4Z0C_KmEld_RxPt_gpFOYdAlZrtvB52CQL3mlEuEaet7qYs68bTaYR1ZXhzw5dLBRqAWykt4Qr2HVjfBsts_Ek1okjEMYsINqLFePqcmbrjUmx2vD7VgxVFpjEzA=w640-h480

經過大廳來到8人通鋪, 房間相當的乾淨舒適, 衛浴設備俱全, 還有電視可看

AVvXsEiDWrLRTj0A8WzM1hPHCcp7sYxExyscuep9ohf7Nm1l2O5hF3-29ytanoBaUlS9_63xDw523388j9LxfpmSBmM6Nr4Seg3BLTPs-H9Yf4YoOiBIc8mwj-OkwMXwtvg0r2cEtbwvbK5IIaLLlaKzUA2Zpjig6xB6X292p2KppSk-bHxn4GphuMXcHg=w640-h640

小李哥特別交代要我拍攝順賢宮周遭環境, 趁著排隊等洗澡時整個繞一圈拍拍拍...AVvXsEhPcRRKGSW_IQ2froRiCMcZuh5Q5CXHVZ4XpBqMbgVlTgHf9OGlzWrucZmH6BOo_4BI-TfcOw1qEp16fa0MBjrZ0CcXwUW55y0BF3NrimwmPqITdmn3O3__avSxavnvwG-xQF0LG5Uo6ecMxuSGFiMfSrg9xf29Ccduo95tO7Iy-xRZt63eB4V6yg=w640-h480

地下交誼廳附設卡拉ok, 還有點心供應, 唱歌跳舞聊天....不愧是六星級的AVvXsEgEJM6lQDjK9vJTRdmpq5u2rdUyUwxHS6c812tCXXQ_6NLdqDsJG5b2Mr96Mwdvbz4osX1mI4jkovGmRzSLQvoPWNljf0xmaMVPVKWU838glA6THMPviBXUb7Tm8bhAS4Dcify0sg4IWpfQyu-QNIl_0nSkjHF78u2SRCv2Evqn5Y_diwbbzujnEA=w640-h640

任務達成後, 愛睏了, 跟淑芬寶玉回房間, 洗好澡, 整理明天要帶的裝備, 睡覺!

AVvXsEhPIeCtvJEoJs_dM3hLrdipWS_tFbqCmN0V_761yYG7WJJXJfx5pZUwLBZWbeEOYyWLZOC86ULd5VnAS2hHHt-ojvi4nh5Y_qxvWIU2ZNfy1zmR2belyQfx0jIw244hxfNtsNPP9YQT09z_W-7IYcTzYxqCF41G2TPkTxm6nfTNE9mSXoIn__PZGw=w640-h480

台中大坑風景區去年下半年因步道老舊及豪大雨造成邊坡崩塌步道損壞, 為保障民眾登山安全, 台中市政府觀光旅遊局封閉3、4、9-1及10號等4條登山步道進行整修, 經趕工搶修, 大坑4, 9-1及10號等3條登山步道已於今年1月1日重新開放通行, 另大坑3號步道因邊坡崩塌範圍較廣, 且落差高達約70公尺, 需較長施工期, 預計2月底完工開放....觀旅局提醒, 大坑共有12條登山步道, 有不同的風景, 歡迎大家空閒來登山賞景, 但步道有依難易程度分等級, 請民眾務必考量自已的身體狀況, 選擇合適的步道攀爬

day 2, 玉井>梅嶺>伍龍殿>伍龍步道>賞梅花>飯包尖山>獵鹰尖>一線天>大神木>梅峰步道>伍龍殿

步道 登山 露營

延伸閱讀

影／台南六甲鎮南宮登山步道清幽 區長推薦親子旅遊

台中大坑4步道封閉整修 3條搶先開放嘉惠登山客

全台最夯小百岳TOP10！「苗栗版富士山」蟬聯第一名　恆春半島唯一高山也上榜

屏東「笠頂山」輕鬆走！ 難度不高、適合全家大小一起挑戰的小百岳

相關新聞

整修完成的「台中大坑長城步道」沿途美景多、順登頭嵙山小百岳　新手先三思

群組裡, 週二爬山趣小李哥po文, 兩天我們坐26人座豪華中巴到最夯的梅嶺賞梅花! 三餐全包還外加宵夜慶功宴! 天啊! 這麼省事又大碗閣滿墘的行程, 當然不能錯過, 趕緊揪淑芬寶玉, 等報名時間到立

夢湖依舊美麗浪漫　汐止「五指山古道」O型連走 踏過爛泥才能展望壯闊巨石

｜五指山古道-友蚋山南峰-新山-夢湖 O型連走 身為土生土長的汐止人，終於有機會探訪一趟五指山古道，並繞行連走友蚋山南峰、新山、夢湖，整段旅程時陰時雨，一路爛泥巴與溼滑伴隨，有點狼狽，卻也很滿足，因

搭乘海上列車、欣賞滿滿「台東藍」超忘憂　國境之南吹海風看美景

有人說生活要有儀式感，才可以讓平凡的日子變得與眾不同，讓生活成為真正的生活。村上春樹曾說：「儀式是一件很重要的事，它讓我們對在意的事情心懷敬畏，讓我們對生活更加銘記和珍惜。」 ▲藍皮解夏號&南迴鐵路

夢幻雪景在台灣！太平山雪白步道秒飛日本　元旦初雪回顧

路線｜太平山國家公園 ? 交通｜開車⌛ 時程｜02:00-17:00 / 15 小時（含塞車） ?️ 天氣｜2-10℃ / 風大極冷 ?裝備｜風衣 / 絨毛帽 T / 高領毛衣 / 保暖褲 /

隱藏峽谷山壁的瀑布　雲的故鄉「武界摩摩納爾瀑布」真優美、一車包場營區

110年12月30日 星期四 天氣晴台灣還有好多地方我都沒去過耶耳聞武界風景秀麗卻苦無機會目睹它的丰采老公問我想去那兒 毫不猶豫說武界擇日不如撞日～～簡單整理說走就走順道至埔里品嚐特

「2022雪山賞雪」冰柱奇景、雪白圈谷偽出國　下山還能美拍粉紅梅

Belt of Venus : 維納斯帶 & 地影 夢見桃山化身維納斯女神, 從海裏升起, 載浮載沉, 最後變成泡沫, 消失在茫茫的大海 白色之心, 魅惑之影 如果爬山只為了摸三角點,

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。