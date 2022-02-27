整修完成的「台中大坑長城步道」沿途美景多、順登頭嵙山小百岳　新手先三思

群組裡, 週二爬山趣小李哥po文, 兩天我們坐26人座豪華中巴到最夯的梅嶺賞梅花! 三餐全包還外加宵夜慶功宴! 天啊! 這麼省事又大碗閣滿墘的行程, 當然不能錯過, 趕緊揪淑芬寶玉, 等報名時間到立馬下單, 耶! 三個都搶報成功, 開心等出遊, 怎也沒想到, 1/9 國內疫情升溫, 本土激增11例, 境外49例, 桃機案再增第4條傳播鏈, 至1/24維持疫情警戒標準為第二級, 並加嚴帶口罩等防疫措施, 如室內外運動, 唱歌, 拍照等恢復戴口罩, 且不開放試吃, 強勢反彈的疫情, 不能掉以輕心, 除了已報名無法取消的行程外, 其餘時間乖乖待在家靜觀其變...雨下不停強烈冷氣團報到, 台南以北下探10度, 都說梅花越冷越開花, 非常期待呢, 7:00館前路集合出發, 2輛中巴出發! 一路上雨還是不間歇, 直到台中才轉晴, 10:10車子來到3號登山步道站, 台中市公車66路公車可到喔

領隊福仁哥介紹行程

day 1, 走台中大坑長城步道>頭嵙山>頭嵙山南峰>黑山前峰>黑山>石苓湖山>中正露營區>宿內門順賢宮(六星級的豪華廟宇)

健腳蓄勢待發, 志在走完全程

大家腳步輕盈一直往前衝

團拍

經3號步道

10:24 步道口, 起頭就是陡上階梯

接著開始很有特色的圓木棧道, 路徑相當的陡峭, 需要拉好繩索戰戰競競踏穩每一步, 建議穿運動鞋, 帶手套, 至於登山杖沒甚麼必要

當然, 對於經常爬山的週二隊是一點問題也沒有, 看大家也是邊走邊拍, 輕鬆愉快

小李哥跟郁茹姐押隊在後

棧道鋪設在山稜線上, 高高低低起伏大, 相當有特色, 也相當的累人, 對於不常爬山運動的人, 其實相當具有挑戰性

走累了, 旁邊有木椅, 休息一下再繼續

針葉紅毯步道, 沿途景色美極了

重要路口有設木牌指示

接往5號步道

途中有棵非常巨大的松樹

11:48 來到涼亭, 休息用餐

享用小李哥幫大家準備的雞腿便當, 引來另外一隊登山友羨慕的眼光

吃飽, 帶淑芬跟寶玉來和小李哥拍張合照, 謝謝小李哥每次都安排這麼好的行程, 大碗閣滿墘, 叫好又叫座, 嘉惠我們這些欲走無路的山友

登頂頭嵙山, 頭嵙山是台中市最高點, 小百岳排名＃41, 有台中市陽明山之稱, 是台中市市民的後花園

吃飽繼續奮鬥

也要謝謝領隊福仁哥, 帶隊還沿路幫大家拍照

這次算是第3次來訪大坑登山步道了, 其中很多步道還是沒走過...

涼亭休息等我們的押隊小李哥到

1:23, 剛剛好遇到爬黑山前峰, 黑山的健腳凱旋歸來

繼續4號登山步道

4號山稜線步道蜿蜒, 遠觀狀似萬里長城, 居高臨下看腳會軟

腳軟旁邊木椅可稍坐休息

繼續衝衝衝!

中柳亭

步道上堆滿紅紅的楓葉, 看起很浪漫!

感謝維護者, 把步道鋪設的這麼好又堅固

步道終點

2:08 休息等押隊小李哥到

2:26 小李哥到了, 全員到齊

長青橋團拍

不過橋, 往左旁邊路徑走

中正露營區賞梅

大坑生態園區

上車後又坐了好久的車, 來到今晚下榻處內門順賢宮, 號稱六星級的豪華廟宇, 從外觀看果然是金光閃閃, 非常氣派

先到餐廳用餐

呼搭啦, 小李哥一飲而盡

菜色不錯, 每道菜都好吃清盤

吃飽散步去今晚下榻處

經過大廳來到8人通鋪, 房間相當的乾淨舒適, 衛浴設備俱全, 還有電視可看

小李哥特別交代要我拍攝順賢宮周遭環境, 趁著排隊等洗澡時整個繞一圈拍拍拍...

地下交誼廳附設卡拉ok, 還有點心供應, 唱歌跳舞聊天....不愧是六星級的

任務達成後, 愛睏了, 跟淑芬寶玉回房間, 洗好澡, 整理明天要帶的裝備, 睡覺!

台中大坑風景區去年下半年因步道老舊及豪大雨造成邊坡崩塌步道損壞, 為保障民眾登山安全, 台中市政府觀光旅遊局封閉3、4、9-1及10號等4條登山步道進行整修, 經趕工搶修, 大坑4, 9-1及10號等3條登山步道已於今年1月1日重新開放通行, 另大坑3號步道因邊坡崩塌範圍較廣, 且落差高達約70公尺, 需較長施工期, 預計2月底完工開放....觀旅局提醒, 大坑共有12條登山步道, 有不同的風景, 歡迎大家空閒來登山賞景, 但步道有依難易程度分等級, 請民眾務必考量自已的身體狀況, 選擇合適的步道攀爬

day 2, 玉井>梅嶺>伍龍殿>伍龍步道>賞梅花>飯包尖山>獵鹰尖>一線天>大神木>梅峰步道>伍龍殿