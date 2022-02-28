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三腳南山超費力拉繩攀岩，登太師椅俯瞰曾文水庫最佳視野

健行筆記 / 健行筆記Wen Jr Shie

登山記事：從跳跳農場起登，停車50元/次，又有洗手間可用，非常人性。農場主人熱心提醒說：「您們是今天第一組人，上山的路徑不太好走，手套、帽子、飲用水要帶足喔!」三腳南山後半段路徑幾乎都是70度的拉繩陡坡。登此山前行前功課有做足，該準備的都有準備好，感謝老天給了我們一個好天氣，順利完成登頂。

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07：03 從台南走台三線往嘉義大埔鄉， 開車導航到跳跳生態農場。

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07：22 跳跳農場停車計次收費50元，農場主人非常好客熱情，除指點我們登山口方向，還提醒我們路程不是很好走，要做好準備。

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07：25 停車場右上方路徑上行一小段路，看見大水塔，左方就是三角南山登山口

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07：36 水泥產業道路緩坡陡上，道路兩旁是梅園和竹林是在地居民的作物

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07：39  聽農場主人說，這兩天他的朋友有上山去除一些擋路的雜草並整理過，路徑感覺上沒有網路分享的那麼阻礙了

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07：56  一路緩坡上升，右側的曾文水庫也越來越清楚可見

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08：08 後半段的產業道路就比較荒蕪感了，倒樹、落石不少，部份的破碎水泥路面也因為長了青苔變得較為溼滑

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08：14 看到一整排好心人留下來的手套，就抵達三腳南山拉繩登山口

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08：18 離開產業道路，收起登山杖戴上手套，準備開始今天的攀岩挑戰

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08：26 好多處幾近垂直的山徑，除了拉繩外還必需攀爬，有些地方腳下的泥土石塊較為鬆軟，要小心找好踏點

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08：55 在石頭縫和樹根中找尋踏點，配合抓緊拉繩，一步步小心往上體驗攀岩的樂趣還不至於太危險

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09：08 好天氣放大景，遠眺全台第一大水庫全景-曾文水庫，超棒

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09：20 聽農場主人說，三角點沒有什麼展望，太師椅是三腳南山最棒的展望點，可要多停留一會兒欣賞

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09：32 繼續最後一段攻頂的攀爬

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09：45 2022元旦我們是第一組人攻頂三腳南山呦^^

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11：40 很幸運遇到熱心山友剛整理過後的山徑，加上天氣晴朗路徑並不會太溼滑，完全享受攀岩的樂趣，在巨石上還能遠眺曾文水庫美景。惟登此山需先做好準備，還不至於太危險。

登山 美景 梅園

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