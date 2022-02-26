夢湖依舊美麗浪漫　汐止「五指山古道」O型連走 踏過爛泥才能展望壯闊巨石

｜五指山古道-友蚋山南峰-新山-夢湖 O型連走

身為土生土長的汐止人，終於有機會探訪一趟五指山古道，並繞行連走友蚋山南峰、新山、夢湖，整段旅程時陰時雨，一路爛泥巴與溼滑伴隨，有點狼狽，卻也很滿足，因為這也是屬於水返腳熟悉的氣味。早期汐萬路尚未開通前(1996年以前)，五指山古道位於五指山南麓一帶，是頂坪(汐萬路三段380巷)、半嶺(366巷)、或下坪(350巷）居民對外的唯一聯繫道路。而後汐萬路雙向開通後，這三處接設有連接汐萬路的產業道路，古道失去原有的運輸交通功能，僅偶有登山客走訪。

鄰近350巷與366巷的古道上，知名的無菜單料理餐廳-食養山房隱身其中，350巷為舊址，現無對外開放，儘管如此，兩處的建築都仍維持良好，質感簡約的空間設計，在已少有人煙的古道上成為突出卻又融入環境的一處亮點。介於366巷與380巷之間，有一處腹地較寬闊處。 右側路旁有一礦務課基石，此為友蚋山南峰，又稱新山西嶺，這邊的舊地名為「過火埔」，根據文史工作者Tony黃育智先生探訪當地長者的說法，早期住在山上頂坪的居民從水返腳、北港、烘內一帶迎神回村，爬陡峭的石階路來到這裡時， 地勢才變為平緩，此地腹地較大，也是村口，於是就在此處舉行過火的儀式，因此稱為「過火埔」。

過了友蚋山南峰，轉往新山的這段路程，因更無人煙，加上溼滑與爛泥，成了這段旅程中最艱辛的一段。好不容易攀岩而上抵達新山，這裡壯闊的巨石與展望讓人驚艷，僅管天候不佳，仍可清楚地眺望基隆嶼與群山。接著又是一路泥濘地往夢湖下山。曾一度為婚紗熱點的夢湖，環境靠著之前夢湖咖啡的老闆廖元興先生辛苦整理維護，成為美麗浪漫的樣貌，甚至包括了台灣細鯿的保種與復育。而後因現實考量，老闆已不再經營咖啡館，另謀他職，卻仍無私地開放這片土地供遊客免費參觀，幾年前咖啡館還在時，曾到過這裡與老闆小聊，很感佩老闆對於這片土地的熱愛與無私。

參考資料

瀕絕台灣細鯿 10年生死保衛戰 Tony的自然人文旅記（1040）[新北市汐止]．五指山古道