苗栗湖上金黃落羽松一次拍！環山走一圈再逛楓之谷步道 台3線浪漫行程
連著幾天濕又冷, 寒甲熾熾顫起交懍恂, 只想窩在家裡, 連小女兒生日都懶得跟出去慶生, 想說雄鷹杜隊長這次的浪漫台3線, 遇到這種天氣還浪漫的起來嗎? 看到天還沒亮就要去趕搭火車更是沒動力, 就在準備冬眠時, 英明的杜隊長聽到了我的心聲了, 改成坐遊覽車, 哇塞, 遊覽車耶, 那肯定要去的, 出發前一天, 天氣莫名的給力, 雲淡風輕簡直不要太棒了!!! 7:20板橋火站站前路上遊覽車, 目的: 到三灣賞落羽松, 續走楓之谷步道, 最後再到通霄看落羽松, 看這行程, 搞不懂跟浪漫台3線是怎麼牽拖扯上關係的? 尋找蛛絲馬跡, 車行來到台3線100K附近停下, 接著往三灣落羽松秘境, 開始彎彎曲曲產道
水啦! 再來一張!!!
前面的, 靠邊走啊, 黑頭車是不長眼的, 偶的纖纖玉手, 硬是被撞到了, 哼, 連說聲道歉都沒有呼嘯而過, 好在粗皮無恙
往落羽松秘徑
路旁很多賣吃的路邊攤, 土產醃製橄欖試吃還挺不錯吃
雄鷹的F4, 成員經常在變動...其中一個去賺$$了, 哈哈, 就讓白哥頂一下
不一會兒來到了三灣, 這次算是再次來訪了, 看來落羽松長大不少囉
鳥獸散, 各自找景點
網拍處很貼心的擺上椅子, 瞧妹婿這豪邁坐姿, 整個就是氣派
Sandy也是越來越會擺姿勢了, 好看喔!
帶老婆出門的肯定是要幫拍的, 雙雙對對, 萬年富貴啦
誰啊? 好像不認識, 以後要常來喔....
拍ㄚ拍, 突然間, 眼睛一亮, 哇, 這是哪裡來的美少女啊, 舉手投足, 好看的不得了...徵求同意後拍攝
ㄚ琪師這也是派頭十足, 坐穩穩的給大家拍...
>吼, 這姿勢太美了, 年輕就是好, 怎麼拍都好看
蹲著好憋屈....隨便啦, 到此一遊有拍就好
雄鷹的兩位美美攝影師也是忙得不亦樂乎
诶, 隊長在哪? 一時拍的忘我, 熊熊想起要緊跟隊長, 才能去走楓之谷步道
四處尋找杜隊長, 旁人說, 他往高處去了
終於, 看來這批都是志在楓之谷步道的
整個環山繞行了一圈, 補足了上次沒走到的遺憾
免門票只收停車費, 環境又很整潔 整個園區規劃設計得完善好走, 拍照很好拍....天啊! 集合剩最後5分鐘, 快速衝回集合處
最後, 噗仔聲給伊催落去, 感謝, 杜隊長跟夫人不畏疫情, 2021年帶我們大家出來玩!
回遊覽車處, 走著走著, 才驚覺好久沒穿幾乎全新的運動鞋竟然開口笑了, 撐著回到遊覽車改造, 先把鞋帶鬆開, 套住底部前頭再重新綁回, 嘻, 怎麼會這麼的聰明呢, 穿著去爬山也沒問題了
車上用餐, 接著遊覽車續載往楓之谷, 來來來, 先來張團拍
這裡也是台三線景區...
楓之谷導覽圖, 路線好像有點錯綜複雜
觀景台
伯公景點, 吼, 終於這才理解為什麼此行叫做浪漫台3線了...
在入口處結實滿滿的橘子, 好想給他偷吃
走回楓之谷入口, 坐上遊覽車, 續往通霄
下車走在田園小路上, 吼, 三灣沒拍夠啊? 一群人馬上又被路旁的落羽松給吸引
美女有備而來, 讚喔, 人美身材好大家搶著拍
謝謝攝影師啦, 又是拍滿拍足
繼續往前走, 哇賽, 這也太專業了吧
沒被大師給迷惑住, 跟Sandy兩繼續往前走, 天啊! 前頭這一排落雨松好壯觀
本來已視覺疲乏, 立馬又充滿電力, 展開拍照模式
拍拍拍, 拍到都不知怎麼取景了, 趕快來偷學一下大師視角
果然是攝影眼, 漂亮
4合院女主人, 說她從台南嫁過來的
逛了一圈回到停車處, 這才終於看到了淑芬, 趕緊拉她一起去拍照, 哇, 滿滿的油菜花, 簡直是拍照天堂, 水甲
跟菜園女主人來張合照, 感謝她熱情的招待介紹, 臨走還拔了一把嫩花葉要給淑芬加菜
在隊長的聲聲催促下, 依依不捨上車往回家的路上, 此時太陽已下山...我們杜隊長不忘捕捉他的最愛, 落日餘暉
歲末之餘, 預祝2022新年快樂, 大家身體健康! 活力無窮! 也期待著明年會更好!!!
6:50 跟新店的鄉親們一起搭環狀線, 一趟浪漫的台3線賞落羽松之旅, 豐富的視覺饗宴, 也為2021年畫下完美出遊的句點, 大家明年見囉!!!
幽靜水映落羽松, 煙波連粼境萬千, 大地朱彩漫紛飛, 暢悅山色意綿綿, 溪畔紅黃展顏開, 暖陽緩灑落樹梢, 驀然回首無窮處, 北國情懷在眼前, 哈哈, 每次都讓杜隊長傷腦筋, 謝謝啦!!!
>吼, 這姿勢太美了, 年輕就是好, 怎麼拍都好看
蹲著好憋屈....隨便啦, 到此一遊有拍就好
雄鷹的兩位美美攝影師也是忙得不亦樂乎
诶, 隊長在哪? 一時拍的忘我, 熊熊想起要緊跟隊長, 才能去走楓之谷步道
四處尋找杜隊長, 旁人說, 他往高處去了
終於, 看來這批都是志在楓之谷步道的
整個環山繞行了一圈, 補足了上次沒走到的遺憾
免門票只收停車費, 環境又很整潔 整個園區規劃設計得完善好走, 拍照很好拍....天啊! 集合剩最後5分鐘, 快速衝回集合處
最後, 噗仔聲給伊催落去, 感謝, 杜隊長跟夫人不畏疫情, 2021年帶我們大家出來玩!
回遊覽車處, 走著走著, 才驚覺好久沒穿幾乎全新的運動鞋竟然開口笑了, 撐著回到遊覽車改造, 先把鞋帶鬆開, 套住底部前頭再重新綁回, 嘻, 怎麼會這麼的聰明呢, 穿著去爬山也沒問題了
車上用餐, 接著遊覽車續載往楓之谷, 來來來, 先來張團拍
這裡也是台三線景區...
楓之谷導覽圖, 路線好像有點錯綜複雜
觀景台
伯公景點, 吼, 終於這才理解為什麼此行叫做浪漫台3線了...
在入口處結實滿滿的橘子, 好想給他偷吃
走回楓之谷入口, 坐上遊覽車, 續往通霄
下車走在田園小路上, 吼, 三灣沒拍夠啊? 一群人馬上又被路旁的落羽松給吸引
美女有備而來, 讚喔, 人美身材好大家搶著拍
謝謝攝影師啦, 又是拍滿拍足
繼續往前走, 哇賽, 這也太專業了吧
沒被大師給迷惑住, 跟Sandy兩繼續往前走, 天啊! 前頭這一排落雨松好壯觀
本來已視覺疲乏, 立馬又充滿電力, 展開拍照模式
拍拍拍, 拍到都不知怎麼取景了, 趕快來偷學一下大師視角
果然是攝影眼, 漂亮
4合院女主人, 說她從台南嫁過來的
逛了一圈回到停車處, 這才終於看到了淑芬, 趕緊拉她一起去拍照, 哇, 滿滿的油菜花, 簡直是拍照天堂, 水甲
跟菜園女主人來張合照, 感謝她熱情的招待介紹, 臨走還拔了一把嫩花葉要給淑芬加菜
在隊長的聲聲催促下, 依依不捨上車往回家的路上, 此時太陽已下山...我們杜隊長不忘捕捉他的最愛, 落日餘暉
歲末之餘, 預祝2022新年快樂, 大家身體健康! 活力無窮! 也期待著明年會更好!!!
6:50 跟新店的鄉親們一起搭環狀線, 一趟浪漫的台3線賞落羽松之旅, 豐富的視覺饗宴, 也為2021年畫下完美出遊的句點, 大家明年見囉!!!
幽靜水映落羽松, 煙波連粼境萬千, 大地朱彩漫紛飛, 暢悅山色意綿綿, 溪畔紅黃展顏開, 暖陽緩灑落樹梢, 驀然回首無窮處, 北國情懷在眼前, 哈哈, 每次都讓杜隊長傷腦筋, 謝謝啦!!!
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言