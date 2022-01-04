快訊

立陶宛總統稱以「台灣」開館是錯誤 外交部火速回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗湖上金黃落羽松一次拍！環山走一圈再逛楓之谷步道　台3線浪漫行程

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

連著幾天濕又冷, 寒甲熾熾顫起交懍恂, 只想窩在家裡, 連小女兒生日都懶得跟出去慶生, 想說雄鷹杜隊長這次的浪漫台3線, 遇到這種天氣還浪漫的起來嗎? 看到天還沒亮就要去趕搭火車更是沒動力, 就在準備冬眠時, 英明的杜隊長聽到了我的心聲了, 改成坐遊覽車, 哇塞, 遊覽車耶, 那肯定要去的, 出發前一天, 天氣莫名的給力, 雲淡風輕簡直不要太棒了!!! 7:20板橋火站站前路上遊覽車, 目的: 到三灣賞落羽松, 續走楓之谷步道, 最後再到通霄看落羽松, 看這行程, 搞不懂跟浪漫台3線是怎麼牽拖扯上關係的? 尋找蛛絲馬跡, 車行來到台3線100K附近停下, 接著往三灣落羽松秘境, 開始彎彎曲曲產道

AVvXsEiE-cm8orFFKb9IBFvfTQRpZbJ_0TRqHEwxEquA_BgRCW2_5n6Vc0RxSmutIqGmLuFn4893-vjOeal1b-f_MnkxASSWzIsUdpPIJ2uSFcfe5ajPbiH0grDpY-MVi1DVvFrZxiCNVCcDcDzO6OTamT78G0_b-yeUIqdA0zrpxzqm21UWZAbCQTa9Yw=w640-h480

水啦! 再來一張!!!

AVvXsEjL7yR994ZXy5Ddhk-9T-jfQOhIDyp7-DEESBy5nNTaF7NqTHmzqTvjIBur2dRLSjqaUIlZbyDUvU_UPmZZFdLgEi1q08xMfi8xyqvCxhAq5mrCPKdR6rTbPr_fxOuakWQH3RARPdI8y_Nyz2a5yTi256i2r4aNQIPhVigQ1NRfPIccBfwsYvAoow=w640-h480

前面的, 靠邊走啊, 黑頭車是不長眼的, 偶的纖纖玉手, 硬是被撞到了,  哼, 連說聲道歉都沒有呼嘯而過, 好在粗皮無恙

AVvXsEjpDzdOvoS9nfLFv-eNZ64aeskcA7ZogHYgzFuel7p8H8MbCF7YKvu2NnWrXSP3vRU4osz8qA6KloSmSrFmAjmMVgyXmXapbBWBuL1HUK-6eAh677FcOdbRlyeUn-1oleKUQnC69IFUHV6SNkW-BkNmA77_CKTbzIAUbbVazGXMOQWGrBzVEslnEw=w640-h480

往落羽松秘徑

AVvXsEgpEFgyYAfBjQt_QZfk2-8lM_nI5cd1ZCVzjmdQ0STBLN5g7mbzJRV33_JElnC7ZXNOU0HgYpROpAdBomzTVDlROgbH0WeSquyyuWsnRhiZKzSDmBoxMU5WpizfSgpqHG3FddSIukfRScyk969Ez4xf9sgdA44bV1ysHivUPvh9Q5fpOh8VpQYysQ=w640-h480

路旁很多賣吃的路邊攤, 土產醃製橄欖試吃還挺不錯吃

AVvXsEgkIMTUPgjecbRTWzhnEijQKJET1UGs6ovsM-pY8a_Q8tID67tlGnbMRVKvcA46vq1st49wTqQyTOjXSL7Tg8h-BZZ4DrlMAjf5hFz-kZludvP9ZrXwhjY6Y7Fn0kHD2YMsiXOdMCbZgzDeJs4Z69sokU-ml4hoypAwSBfJElDNbwacz9CbhBw_iA=w640-h480

雄鷹的F4, 成員經常在變動...其中一個去賺$$了, 哈哈, 就讓白哥頂一下

AVvXsEjf_qETorjf5TIkXXw2-JsAQteRTHAS3UhDHlKStvcQNpwASSMWZYyz559ra15yPZS00RFCZ_B_YJTyJ9jXJfKOA2FrgtMDdVYRmXsEXyI8vLotxp0BUu5AShfgjryRCrDamwKqRJTtRHqH6YcmLsLFpg2WspgRGbg6qrqkw5699jTZTFOvxZxhEA=w640-h480

不一會兒來到了三灣, 這次算是再次來訪了, 看來落羽松長大不少囉

AVvXsEjwtSu9I0-EcJL0imKs1WMKyA8Tn6qIMiDJaXQRmgABOeCJhMTrNYTMKBVN6ITsAS-hbGOHCXjzrtDlryjS2sTLETfvSpm5ZnZicg3CGwX4N8OOz_Zofm3cvEhOTflQKRWciaHy8W-iOf9e3wVKylkCFGsJlMilUnWdjJQdN2_4OuXPMdzexwB7aA=w640-h480

鳥獸散, 各自找景點

AVvXsEi5h0ZupQu0w5xykOGRFVKLDrV4Vwyq69yIpjtGSvXUrpjZk-rJcwu4blrXmJwjMe2YD4UBNTWhZQxUqWFERgfAdA8S0kaWAQvLlH5ndfB2B1RO5bYdXcQ5tWsgGP-Sg1TtNsoMba2UImlEI0tpR8d-ZlHRgbeqfXhAgKs7rsTCz9iU_4pDq0nFFQ=w640-h480

網拍處很貼心的擺上椅子, 瞧妹婿這豪邁坐姿, 整個就是氣派

AVvXsEgfK9cAbs9ohAkeb1fGWcdAYxZ_jqyfYvWilm-Yx1yqPYKbR3_Iqh9gC3FxeHo15j8naRbMXZyfL-IEsZA8rtz_QyXHYiq_dmOBweMc-tRkqyTLMuf9mJr5KlzdY16jDTj1RSJSXmpU2QOa0DaTTN4OIeeYTDNtPHVJ0Amynw-gg_JeRGZHsY2iIg=w640-h480

Sandy也是越來越會擺姿勢了, 好看喔!

AVvXsEh1kxRXV79xcvXAYE0q5H_7YCG1EawaJlOEh7AG0QAIKtuXpu9B5yKHWfGWwqsTr8tcW-WKAZGzN66cB2G7IC5bYZLvS_1gK925izasYt26xtbBd1-8rBFsHo_EdVRy0v-iKUKMPrrfiEDPAXAAt0lCnHJyJsOBEiRVPeVWVrt3x2lgRvgeAkp-6w=w640-h480

帶老婆出門的肯定是要幫拍的, 雙雙對對, 萬年富貴啦

AVvXsEjAVSgFKDGBLyTlSlkPUJdja08MT9YdOyUbmlWF6EbId42ysT1v7SOjvLmHyc3ly62DMnrrptZ1530Lrvv1WkhwMM_x_yQlvqYC4JHQDsJKbcAIeMKspLg9PAKFmaPA2LxEWxw7mXOJLzyNNSFA9dMykTJ6GX2lSx30y9HcoESXfUcJrmPkbyfBmQ=w480-h640

誰啊? 好像不認識, 以後要常來喔....

AVvXsEh0oWLklnQrkDE476ytFQde4yfalMvJkLG-PBtkRVoBOrZiy7JnLAIGKAk25Qds_yeyyxPeaI79UPHOlZdJ8MZEBf08eU-Xqt6kLj8cFzyfFNaeDXTfxNXcrKpozx36LDEJ1Y5Ub3YIYjMSWwKP8qTOzQT0oChNuVkTtni7pOadpQW9tih5Enmf3g=w640-h480

拍ㄚ拍, 突然間, 眼睛一亮, 哇, 這是哪裡來的美少女啊, 舉手投足, 好看的不得了...徵求同意後拍攝

AVvXsEgJAsExKITaOPu3L9gkPCEnUEmdwbffg0gy6VyLIWl5ul3sN2AGRcGb7lc1qbEexxTw2qVjm_5PRI0i58_l9qXm4cMUzMTegoUVmJdnN9PNkaXT1NTY2GGFJt8suOzV75SCaurPEKl7EV-kdp3muiCsQp2OrEf4MOG6jfroGCMCRk-mFG-8M0uZAQ=w640-h480

ㄚ琪師這也是派頭十足, 坐穩穩的給大家拍...

AVvXsEg0kCp9xs9FLuujb89PujNUhT4H7YJfJQcY4zT2oFco1m6B4w0dLaT4uoVHi1-RNrJhoq6E1FNxDH9VxGjQ-dLyPMnJHoUA1jZkqEic5wwXDQcRS-aq6UaaMnn9D6691_Dj4pxdmikgXdG_ZBFkvCMkqds0mT4KNJaojO_HWivnnB38B1Hw7s3lGA=w640-h480

>吼, 這姿勢太美了, 年輕就是好, 怎麼拍都好看

AVvXsEgZLk-4mrEZXuqO6Ur7jiFNaUQZ91gYnc-JRnhhm--4rxKkfMF00CLZ3Y56PV_huYpXVkR5tpo8K9q7StJHDrL8RmflRhVH-sYWjC9yFqwRKVQPcXfpEcrY4AtPz1CXhtGaGY2KmWbwwaj4ywnpd-4fvII5Sey6nfhuo_vMfuIMbISIPu_xsYPY0A=w480-h640

AVvXsEjZiUBCK1z35xcT_SVztodPM4N8Mu9Dat3a3aUvYkU7gma2EZITCGMzqQmC5fgggM6QbLE9Q20V8BFrSq_lf5zQHSW6eUbHd4cyu2s2NaPecBAl-uhTI8dNIH4A5q5tIw6hqpeqdXTTTzcMHcHU2mLMWbAgPfDNzWgPdf3zqOHcru_wZnccCOB0Bg=w640-h480

蹲著好憋屈....隨便啦, 到此一遊有拍就好

AVvXsEiiePbMOBdF71xLxLqAJ7XRtBEB_m0GEBbLbq1hRd7ZyUbmqAB1QqY_Jh86sMiZiJPcMWj1WGgxCvWlRefbYPUyrSfO3_Xi2vhVzzdCZC3iYDyxhPBUblrIsGf4FJrrQQ5uOoGEdpoPIlQXynjX-Wj6aPv4FexfEAsOMvEm4Yg00Cm3Ce1KIN5rew=w640-h480

雄鷹的兩位美美攝影師也是忙得不亦樂乎

AVvXsEj8HE1zPVULshhxCEssPkT3tjwGme1jZHP3CGO0APxpVPlcHiouwzNbJfgO5pJ7dbB9SMUUvgwni7IXjPP9FdENAUXKoI8ECgtkqBdR0NiZIbbudxLKEtHbp_vDZUFuLUSgrtMkCQbjR6zRjqUW5AaFXxHsHkK7u3m9L80aaZPqGw2yVyQf0QyOlQ=w480-h640

诶, 隊長在哪? 一時拍的忘我, 熊熊想起要緊跟隊長, 才能去走楓之谷步道

AVvXsEiiluCMzCftybfy6hwXkeIzNKUyB_f2D6jI1JzR3JYyRpZzyUId8fO_kuZbTAM3o6s0lKwmefGPIlDa7JgsTg92eIJMEFIuDP4gAswurolO-GkROzdmwnOxQI74dw9_HxG5v2lcFTCYD9ifllFCuWLHQQ5e-iQ59BTuddE2TkgNG1yvGywnPNwyDw=w640-h480

四處尋找杜隊長, 旁人說, 他往高處去了

AVvXsEggQPvkj6wHw-ezlnKagFmDWAOeHcspXA3A1mZwHEvRrw4eP5_ZbomfPT7Z1AEWIpOHRNUFJkvJ-1w4es4Mu4KKmtXqIn1HA7TYRaqRti0Qa6DTtoWVssbzL7-abbI2q3NtsAy8y0tEcM1DdhVKtFOQf36LkAp3GtVbHpqDFMJpjPRNjEbW_DdqkA=w640-h480

AVvXsEjEHwa497uKK0tlitFCXkVfyxdPpaccKpXre79WoOgnuHdO2zsu7sWXy4C4W3QCO6jRZuzluOIrPyXCaa0JD8Gn-Qmw1p6usvLyb0qd8CvLBIMUZDtnJZkYLvaaG1_1BBWrQyeiz7BODlEeRPUSVoLzz-iAK_VucM70rYGv5qdBpsRNBrHatkrrsw=w640-h480

AVvXsEj5oGtbWlnOgb5uOKtNJ14HqX4wJ2QASyJl6w2l22wJZ_8nDwbo1Owpo9WbyNIJydg0hXitORLxGDjUJqRh4muTk7zj3rH-PnVm2DDBJCh_CuPcaOMrYTlINIW8LHft1-YjfsP-Gj0hn5yj0Elk8q-UTQISwYOivzpC9356-23QgwmZCwLVc_4MZQ=w640-h480

AVvXsEjhj30emhDa4APzxxx9q9lbdzAyLmBY83VdAsCmKtihJDeflyy0sEvYNI_XkqSrGfVzFOQZxYLimQiCBw-4zf9aG_E0F0eZfejRlAhUNul08LJ23887XQGY1efV8cIUZV4dm_5gWe-hOVO7h97YsugPVSncj2JG3YG-nOMXFRLOwssxq7ORejf_nQ=w640-h480

AVvXsEhrHs4e0pS8u4AaALoa4R6qx8YxR0SiKNCe7IgSEA-fRKXZyI3ZYzRGP6-waRLEZucpo6zEf7of9dXx3I-_phZ-IUJ-JwOr3EiWU3uUtJB84-hwI5WRIu8NoqGjwQzre0g8zd5xEhZDg3nKNP_MkRVUnXM069ZxfPJcPM96_SUHYLF4oUq5IVE26w=w640-h480

終於, 看來這批都是志在楓之谷步道的

AVvXsEirSNQj86iaQRIZcl-Ai0hWH5p5Ja5KttZLLfkG_EJWg_CMf0cLTuxn2aeXXLZif_SsQ9HDbyqcVJIUObmLzGKVPxwnyEDwowpwze6F1zaIFWIhgghI-1wnIhNEHtFxMOuKXJ-2NbDq40d0573YtNHTc-Z68PTsWXavOcUCY59kPDzf_uiViTT3hw=w480-h640

AVvXsEiGHBFf8A4NwznHxG2T7FbElMt1JBNaK4Fk8jTfsf2zEqU8U2qUTcZ36tkkEQodn1BKADWRjrj9EB-MWVGsqEdIPxMhZAkoEcUkxV0T_GLnRx0FciSChU-V2MVEo2uJR5oMRpLOFWkKDZj3gUHLmsW-uLunCem48E92M3ymgYUvtlN3x0MPnWYSCQ=w640-h480

AVvXsEi7iXxBNEdU1i5Bg3ZiUfTmIruF-8pdbTwQpKDAF_YCE-dVC4CXoQuAdXJHSfgz4BB4HWWhbzzTw782u3muynk5YrGpYpbuaECb-G3QydMK53dvxQYdl9QGNfH_l7LNBP0fsTp5amUDvL9vUGs-DXvnA0G6S0fKjuI0i4qAXHaGV3ScUcHvAYMvYw=w640-h480

整個環山繞行了一圈, 補足了上次沒走到的遺憾

AVvXsEixQJOuUlSKJp14Ob3BmYrQj1mc6rEykKz-zemi1PMI82e6ZKWEJ_mnQnhToWug57sjm6unFHrpt60t7BTEHmXWOh55GPkJxIUdvnoTlxmsoOI6eSwefApKFY7s4FfIMHMfUAH3VdaUVZV2ELNg8BjKOKogik9tnSRjwpMjniY8HPQHZaPWovbveQ=w640-h480

AVvXsEifl6yPQpI-quBpjoiar2N2o-r7RCD70jh0t2Pkj8uyRJyXVYM0s9Ng2ympsAIf7VLYueLbz-K3vcfe-jHZWvMtEjp7PN9xqOYEuQA6ukbzaI456rhNE4aBj-T-nUDgi6Uz1mg4BePjCtCb077UHeRZA6FB0sIOxN1pfByhTuaj-xLcIpTzk9wrHQ=w480-h640

AVvXsEi-1jQCs4LZO9qtt42Zxv79rX8asZ-8ARUq5UFo0H0LjPY9cGGfLNNkCq8n7e1w-qRTuiwUufRppnheZ4nl8JYfJODzmbifdnTsDH8xI_pZi-BJbWlhfaHhIRVKBbIDLWXiUrJGma9-xzZ_fCSjLCS7gn4pKL7gWvEo5ncWBiseZhkMdPK4S6BiKQ=w640-h480

AVvXsEhzYV4UQzGvygpMZtw10s6i9r5n6AYUruTkD0q2MOMI1P6SJ2zYrpfdtEjgyWbDL_F__LtMpXaxHAvlLZA5guXgQLUmshd6sgyJKCCdMgIL7Zf6IZaB0tNjJcE-2CzJEqCHBgh5JNj16Mq_JZw6aEtitYcUgZru8hzZqwXdECxjhyJgEbFIjK-bcg=w640-h480

免門票只收停車費, 環境又很整潔 整個園區規劃設計得完善好走, 拍照很好拍....天啊! 集合剩最後5分鐘, 快速衝回集合處

AVvXsEgWSe3PrHHUbqN3UkqDXhPYStNL4kEauHjGdZpye3XNFEsfB6QTHhXkQZJOMVeF8GW1CSmRs88i5d99gScWyOcLMpdVha1pEh46yk47cPqum9fL-dqBzdEYXLVCHdJNdTlLmY0Zza6mTzoDYo8rtim5SZMljriEVy5AZTg0MQ130RgDlcK9tfwccA=w640-h480

最後, 噗仔聲給伊催落去, 感謝, 杜隊長跟夫人不畏疫情, 2021年帶我們大家出來玩!

AVvXsEiT4eZACFgDG0sokQC20LddhAAbakniRJ4w1_taZ4iEzY2J1K0mDkQdMjVcE3D0-5tau2wowAcWSnFly9GetlBF0DpZ-3EfKZG5UNQGe8oHzuUwQONmkJDU9hPMZceq2693v_OszKhEW9O7KUzDrGEMGELtIXC_uVVtKxXMt8GsKvd7D4WXJUt7eA=w480-h640

AVvXsEg2qazujVBLNA9uX5RuVkdzftsoiNfk6zpgWFDvcq_dPlY3UvPYTuk_sUXL3_C66N_whzmy38Eyy3yGNHUcIOeJtnlEe-CfLsbt7TH2OLuUHJ3AjsI-HyC8nR5D5cIARVZbhtRASDYpEpvUQUfAkbiuPAp1GzaC8GXDv_4Cu-eMuOsHoun330fcaQ=w640-h360AVvXsEiRFKl5V1dXsbIf7otVjd3Ato9oOOkuBWksg582jMAr4Dk-lfETTblR2ukGGAdIHg4FaMAEONtJoOBuXnEhQGH-6SjdMVp9Dyqubt53oGCQIk3Nmhaf7kYft9YvgSF_BAYTksjBdxX94SatW80J600PMvl-FLEiOyQI4t1FAg0ro4DOInr3RaorEA=w640-h480

回遊覽車處, 走著走著, 才驚覺好久沒穿幾乎全新的運動鞋竟然開口笑了, 撐著回到遊覽車改造, 先把鞋帶鬆開, 套住底部前頭再重新綁回, 嘻, 怎麼會這麼的聰明呢, 穿著去爬山也沒問題了

AVvXsEizqlmG6V3cFoPuzDpiR8zWZT0EXSCc1uuL3dIvg7AEs2DTt8GTPnMsGmBGjgtdi8IcGmqjH_ZgmMLBv821z0ShjmgD_LnpGDHnaJJWnsVfC55NMMJNC3GYAHSBbdaF1p1TqOAdAfqoany7BlZlBJB39u3GcPqYQy_0zZm85kRPmZyLZzYcoaMfpA=w480-h640

車上用餐, 接著遊覽車續載往楓之谷, 來來來, 先來張團拍

AVvXsEgKrl2FTS1-_MeMjUGxeo7nABMKU5xvxkXQLbSI1CFt6WM4fSr1Q-l8LeNDwE-dnyCz1_UhQisHcYXkbq1VT1re43YSjwraLEiA6_BStJfIJxu4-p3yy-MUfE9M_h8S0Xp-7rCZzxjUMRRI3ZyvZKxs7vA3NdKCR5DABLcDKuWr5GBTD0oztOF5Kg=w640-h480

這裡也是台三線景區...

AVvXsEh5ArsGfW0ZihKJzvQJyy0-Iwq3F1Jq6vYVPvLY7dPV8R8b0y91BaVPmvFSFYhyzCsgoqPxcgeUdDY-UuXuhHm4tIYp35X1V_JW9kBmounWSlF8wxj42x8_e72ZRcCa-P5uCgclC7BjBMoGxcwGeCTGc7lm_kta7ATyf4NKKMZCt6uLQMLL3RImnQ=w480-h640

楓之谷導覽圖, 路線好像有點錯綜複雜

AVvXsEg4vQWBl1edktUpIgccaz6olTLSelhgPyEmLWJboc7aeEzVHu7m_O7fDMakMeRv6xORqYDvKYOLr2VXnxR2ODvm-Rshq_9Z-vUXIdHpwrzt85jMllm6UpOoTPLGdHYTHPuHxyc2u1IZYr6aBIBFzcEpQTsutlGlGQt0dAH-KBTJz6d03H-Ey3ineQ=w640-h480

AVvXsEiizDyy5FiAnCwTMrfTeHkcqC2ednCZqD1msdeIeJ-eBTafjFUffl4N-DHJQWAtTdh3RVzT51kCFOJv9Q5RoLBVAM5NqlKK3OcRkJCP5PckqfSrvRecmuXwzKWDn3i0B47x54hImu6YnL0MVXE5rSK98kGwsaIfzkhitRPoSvVBZE4yl9Z0HIXrRQ=w640-h480

AVvXsEjC4A1arGNgRq4aMfDckFIIpMDYdlN3FrvHdRlRZbYyVEtOStyYQ3uAqsgudrs_pdbCm6Tq2ws5X_DABe9rnbC8Hx3BDYscBv_6YbB164kvOstNeUNGtpXXFHHuNFou0L0cDiL54HJz4Bnr0FJwMdjWNa3Pb4xvtGD8WT_olBxKdm0KWXr7N9gWEA=w480-h640

AVvXsEgXGA3aCRR3QhwhE04iHzxlB4-905ubJcuo16659ZKIhrlrhusyCNNoWsqnIO1DHAGd0mViGXQ_X6GJji0-lClbWXUwdje6cSPQFsMc0_dt48LF3_jq3LQ-xPQqrKGMhmSS_Ic7kgNMDQyn9QtBON4FhRC3z3j18nEtbhIbyeWEzUE7x_msxWnF3g=w640-h480

AVvXsEgYZM_4R4Zlu9_zgBfX8Du0XB2JxdrNmKHvRDDFHvdrMgZg7Mw9KmxLYIB_jBdx2cPJpN8g1yXFPXRL4mzCRFbvLY253ByO37jDdeBsrf9N9_UUEVeKJBRELagTIq7aDag9HkF5HamGMMSB601NG-ETevUErHl0GKaORAVvnOkfan6LKn8MI_A41A=w640-h480

觀景台

AVvXsEiHXWrXP-0aPx9QcC91rdWkJ4rYbrH_w8QZAvAXjKx5vFiQAX6Q_YCYz9cswfo2XlTK-v0BRxTksEZw0ErwyM0tAGZ1_3Tepg8AnByfn5BlxoXqKhIqtrlYYPSjABIH9pCYZb-UdOLOKla_c9GFj6ncmEJWMqjid2jMFQlE5wuoqP0oToQRLWa0Qw=w640-h480

伯公景點, 吼, 終於這才理解為什麼此行叫做浪漫台3線了...

AVvXsEjbG4bqmKIlBf5js6oF9eqawoJeLD4FPWpw7ecg1PCiWfa_Yjrzfji3QaXl4-1YnEeNzAJ_p31TyVWPvtlXniEmpChx2vRuQGPpiCG3vEzQotYODtKiM4lusb-SDikO1q5Q_3lwZCEXvLSt9pkzyLtDEPZAyIckLP-eBjI6pUgHeFLryY9WKj1fvA=w480-h640

AVvXsEjGnfyZ2XTucmLVILr5sMZdCs6RMPwvy4zSrqmTvHFwP1jI90dLwdaNpbvYHk9w-Et52RZhahx6SLsfMOaCz3v5z6rOZskJoXZpUJhFbiPG2YwJcfcD0PEJ1z7cIxKWnIirNEh3OOVMNx7guspgEwlZa8dTSJLCwVgyP3sHuS4Wthcnhz_fA3fXHg=w480-h640

AVvXsEg7GMGGR-6EDDRWuQJfSmY-D9BzF4GUQv9gipzq0EysbmbxQJCm6IHxQAvlPhgFJ18yZ681lfbsFJwezWYOfqfUg00f8wcUHYH9U7vIQ-BJnq8FSCrn_EVh3F_7l7-rtMNIyblxWrsFBM_plmZ06He9FhvOmKKX-pSUnqdeKEl9p2xrfhLZIhN2gA=w480-h64019a97f68bfed0e383514fda3f63564cc.png

在入口處結實滿滿的橘子, 好想給他偷吃

AVvXsEjBZmgmjQTvF55BYYjT8QLcc7h1K4Qd_eTkmDZDnUXEBAAcJxcgoftgZIJQx4YPU3vgtTQVxePkzZuf267m9AasLaHTtaQun-WfbrNqIWUIKcEJgptey3gURjwwwsJtX4F300xyNvgLnD62lviIegS5FuGmpe3JkgOqzk7ybZqVG25X4xAjDv4_XQ=w640-h480

AVvXsEhUe4k67A3FsuElBJrh7Ut-mcyUlCjvxJ2HdHaicNLJTmzKc2VldPlCne-GCFs6Vczfza5QNlK9nJZ_QkIOrhQyAm7nbpCM88kDVUa_JcrrchA0fjJpGON2_RhycAmOvV6YaCjO-kW2T5Mk9ysoDnyR5UjHKJKPybAz9vR_nOIllLTC8kTNgSSXoA=w480-h640

走回楓之谷入口, 坐上遊覽車, 續往通霄

AVvXsEj-RmJzTcLTahY7ROp4eG4tq_zs4wTPdFx2hGUdqYe-UlJ6FJ7RGQLoUFfo7w5H91EtU88F2huN_5X1PUz4soo1acy-jSc2Eo5QgH_h_L1n2qvfgely2ufxvh1AUm9GkENt6V4KQA_NW1N9zXJGtziQVnna2v5BuDxHi_9RbGWl34uf_yXeYecy-Q=w640-h480

下車走在田園小路上, 吼, 三灣沒拍夠啊?  一群人馬上又被路旁的落羽松給吸引

AVvXsEg6vdcbrPSkDyGmzuT-utKqwM7fj9Vys30Xa7xegTJ8L_jiM7aJXbXQEU2hTCpD6nja58yQbFe1n_ktqzbrICnNkRkrzIYsR_hUz3MuV9sOdIbvDu-wpj3TLJVACfuroz0KGvQmJbUC_BlLJzbPvxt4zNDnwsufFGr9oTancQUMN4bbQx8YU6J_Uw=w640-h480

美女有備而來, 讚喔, 人美身材好大家搶著拍

AVvXsEj3WkdfjeMDOSAJSsy1SOXZr9rCIGZXAZ7wihea1Wkc3jHsR1EjzfCdZ2ypK99jhUYSO35SSX26vr2_BtS1RUTAcBH0JVIpsKfoAor3G6RgFc58Nk_0nSa735mbMZ9_0hePQFrYLaXq5Shakm4ReqKrwRnX75UkW71qtAriGxgu-v2LXHQ5Ma-zTA=w480-h640

謝謝攝影師啦, 又是拍滿拍足

AVvXsEhYc2SJJPEcv4doi5xq4THm7DzkXzVRzlocKM9N6_15cbsVzW5VO2Egsr1n1MNdyOoHfzDBQM5KIdJLBxA15yAxNaLrhwRzKAzdZL3GAmuF8HIUeyy61iXQkfixWPQW8tr0Hex8puhdJcWFWsdjEdEjQkqD8UzyK5rcuRMy1zL1hb5pV1fR1p2tvw=w640-h426

繼續往前走, 哇賽, 這也太專業了吧

AVvXsEhgNPOGsCMWPo11l__4NDelbs66PBnL5oAo3BcEeMIaB6hiCpfvZBolV0EAggVI170d4VuLzIUQXYyR2brrT6s7FJsIhMjN53hiZR-NBk1PfweN6CB4HMT-J2oR_BCEnP3-ipVrJRJVWFnd-mMVrmwqLz7TwIOi3DIpIUmtHNWPizDwqpvcozIQBQ=w640-h480

沒被大師給迷惑住, 跟Sandy兩繼續往前走, 天啊! 前頭這一排落雨松好壯觀

AVvXsEgKIoD7eKQ_zn-ir8V8uJwdflsMBKzc3XZU0Vc4Ln_-3xhY-R_d--ckbKsodN3_JEAWkbtSvVzkwMH39X9r7aTvgQQQd4YiWYjw_NaehOeMbP39_9PULhsEGvXJKv7R3R1qvHWSLOMwMhrOGt9aJcPaN8ZcKsb0FbR4uC9HsL5OHmZ6AbwsH-lBRQ=w640-h480

本來已視覺疲乏, 立馬又充滿電力, 展開拍照模式

AVvXsEi6DRd5fcQiZ1Mcld1PRn255VqDE-73jZ6n1P3D1khaq5i6jeqRt7gOtYUd48UKXTO97nQMNCIcFhNY4JdnJkNroZYdN1ymrpQ0YpR7PC4D3yk1kWvnB1dzuVh64xytGiduNEKcW870j52TuB2kzdHZA_WwZwpvBexIcfJur2lAEi7Ka47cWUOA5Q=w480-h640

AVvXsEi9wgINL2Vj3QjR7RUzWrsaMVKdeAxnOXZvnLPqipVldCAKtmn-0CFa2FBduYypHptLCw_XsRAaLXuUwnkD8llDFj0ll-mTPZ1V4RWqE_78WrZQFNrY3niM_DpMBwXIwAky0zU1wyWqg9p07D-WRAuolo9N-7kt62Dq0daghmyOrM5aoMJvEJ0aWg=w480-h640AVvXsEhNdM_XYqSFGcvOSBaqTMHT3_d1tIlSl11S1RKCSFGzYFR36TG6qMwReVgbQcI8vuA3uIeNq_bj348oZR24K8fZcEkWyMhGFDpOaOmHr0ISD7LGMREeCs1mrmZxlsM7rc6VbaAqBZX4Mr2m9ZyFRB64MVMpVO2QfytJq8YXLnXuHY9K_oCwp1iwZw=w480-h640

AVvXsEjlRlpcL2g50NpqKIqxJWB6lu0bVvH5Gnd2cUhl4YSCmjTw2NGjlWW41t-TcYMJtXBc96XVBMW_z1YN3GZXVvtIDTpG39n4G9sb_U57M4u4-A8IrpN8YSPrwRIlcTUEr5xEr1kE_JLvNoR8i8QL2HQDWKerVZnn6d-at3nhjVas4bucGHsZ-5lW4w=w480-h640

拍拍拍, 拍到都不知怎麼取景了, 趕快來偷學一下大師視角

AVvXsEjGAuVCpbSG5Qj_ZiOqpc0Sxffi4RybZ6yeNJWRZB4SvAod4gUbN9ksVwN-PK4fJqtkCvVDZTKYBY8oL6BFtziCGrOPyJISlUPxudYzMkfh5Gib-QhIkPcmYhmAe_BOOCftcSfIefHxCCx6_llmRT9VxrgvhTXwrQz2ifvlCNcFbSUg-EXg1-R5Aw=w640-h480

果然是攝影眼, 漂亮

AVvXsEgD4H7PwmvzesKi-Wn9j8QcW4wPvNEzVrHZ5UCijyI9Mf66HfG-tZ6e_4txfaNsSfmOrTF6Ff1yFv5x3WnLQzd94Gxj6w9N99WTwC3fHlRxORm9JtEOCrjilh-5EoDKssAi6KyM8JtI7_Racs8PI-rd6VZ1UqYghWUKLsorHvUBkbhRy6Tw_45qvQ=w480-h640

AVvXsEjD164-Mm-q44kVLI5L0bLGfrwQUGmDAH2nVUtUOsgJfSTcxyZ-cRhVemHLaHLmB9GVdjRyw_FzVGwawbu9IdmXunp3fRxK0R3tsJ_wWtHijK5X__e1o4Yi541F4vQ5xK5VTqahmj99P2g2TKbWEoayzYCmxl8lxYgnYfL8eOPZwXncO0SHQLexnQ=w640-h480

AVvXsEjvK21J_WkIY8YqUr-D7GsnIDY7m63G8DqiscLDqQmMKj4z1ab9iMQUDzNV6R65DSzBV8omeIyIbUaU9hjhcGgSzc7MzBXEMFiKlHZdHdSp230of3ahYEeJPf64dEyVEdLQb8sU42LnWn4drUz3v63_J2zQd3PgO01b6kZUbSw5jl88rF2oehEhbw=w640-h480

AVvXsEiKsvZ-Z_mNkv0NrfW6QW3kIssjWrVgrzWItDfa1HAKjF2R4ZiOPSqaG7SHb_NYueMsA0t3RCxCnt6dFS-UeielnaUVElP1Uc-RIKoM3kDlWblTaftI5CgWhnUtFdeOS3iJWfE9TMa7IieqWrdnuutEszo3BoELuzQBO-d8es9F_p3z2UJzUiLkLw=w640-h480

AVvXsEhGjp4rIxAjzEgnxFKnn40Mv_nIJsPe-N7TV6oIXNQpuLn4hnQA-Mmvcfx_8q_CR_hoep8lVPW_X5ttXQYf7w1n66KgMjwi1Kz9-9npRsaebn_JwZSNqEx0vuTAVFZ-9y4wZFdbJCkqD_waT7iXY0tG9co4ySCjcra_fbAB244HoXLQi3dqFIuGbA=w640-h480怪哉? 怎麼一直沒看到淑芬?

AVvXsEjjLq1EA9rDFRt9q983GjvmoQzeVNSzeBrAXOB265o7xlm9h48sSNio7hBCtPFx4k0AeP1qm8LrjXV8coJKHHYzR9DNUocol82uK4dZI5QnxKV59tEAPC9RlQLBzjaE6V34gQusSwyAaWijEH0lsFp2GbZy3Sadx-ass4q2GqYrIk9nLyJBklA_ZQ=w640-h480

AVvXsEico3w-K39xQlBCBjXF6s7nEq5cH_pQdRoxXPUOMGDE-NL6eAPbveARqWHy25JCKvX78XXzf_va0T2UzQcm3MydxKZZcLqeRm2VwwprYQTrSoJL3Z6EcF7HI7W7gZ19fyXg3999P3QIaYqtyZYVI_M48hkebjDFQSMLzL2cTkd56QoURdgKnHr3eQ=w640-h480

AVvXsEhuKqFMXuvk85-PozfgabNr-I_my4KnNY4rKIdoT1dQE9xt-EuBBP02f-C5ZkDRxIZroPYScyySQ5PODEMgXzULKALYIh37hWQV03sTkucKNW_qf5R3Bxn8N_VlOrWz9Dmf1Zny8m0ow0RAh3mC0J5E5o8L7ydb2sNlJaTf9P1Sd7z7Fx0PsGcqxw=w640-h480

4合院女主人, 說她從台南嫁過來的

AVvXsEjEB1pbZG6gQ8qBf7a7w0m0DvtISN7-LX2wLlgWWxLh3iBjDaTzbFsSX0ELUDkVZYFlPF_yeRebu2sxfJZoMv_IkSwHWtQ7EZ49-dpDZbwwDUFkFdXGZ7ngMBrXpkiJrz4lDHi8uiRKFgSuvyOlWoGn-vs0T07pYo8nP1sCirlYILbUVES68GDoRg=w640-h480

AVvXsEjOHq6oRgpuzwBDKUIatrtZ9Z8AZBQX4rYhPc_vN_w0kNEQbLsS5ypr3RFvRI-4dgKNvChd3jvKLJ5HjpeUyF3mqDEBjPJgq9NHa6htWlpMWQciQTRdEzkhkq_hQJnPKtBBU9-KuTMWtYkrVVfukkenR6rDYbVbigNg6kOgX2D3RDW4PnSmCYCOsA=w640-h640

AVvXsEgYngFcG6rOr456e0gxUnIIYiVE2ib-i3lMLWPprLKT3oBJA1XPRkMQOGscSHRL2AKVvYbJrHMjOr2aA9X1sWpMGo6deIBEvE2SJLEnCMOUXd3iFsNwUVh9g1hW6ENxWI3XO0cvS8SHQVfdBbux8ROWhzG8M8kzBAH6Lqi6YFT5hXHpc8seEQSXYg=w640-h480

逛了一圈回到停車處, 這才終於看到了淑芬, 趕緊拉她一起去拍照, 哇, 滿滿的油菜花, 簡直是拍照天堂, 水甲

AVvXsEg8gmBR2oWAPhxuKPqvktpxJJXaX5nzAW8_DLUzg7fNGoCo1-o2gAGmvvYMLCH70VGlMHxNtOJyTi1Y8ws7bxHDU6uJHQNuOgyYI2o_La-x9oalfNXmPBIGTezuuGHP0MAUj8pHhzSopQsHTexBPWzbGlNKo_mh_UfDRpxYZPSRwvjfOjxKov6pFg=w480-h640

AVvXsEipjsUgqO-bUUTVY6nTJpQW5AMti4FdT8f5AvIij8BwO1ewUkaRRbizVAFzM1kgvLhPWXDcV9zTjsEgvEe7nkW15Bc9ZXN9yMa78-ps-GgVhL3dwiL1-x34F6BcoSPrUJ3ysZpx_fLeY5bFaNDlnT9w8rlbQAc1vNTG42128Os8arggteNfCADbCQ=w640-h480

AVvXsEg2EvKoYX2EnJvCtsCFzV3NkLdUrMqszOpE_SHRYmBWk4nu_PvKOXTzGM9b7_fyzb25xffKzaKNhagTYuyaqRYKFos-hzpmVQ8tSiPVFBLEl5e9Trak5Bn_YVL_6c7Vu7sXRcItJpPsfsSFsn-KSFk1-7Usgvg__zE82VCGYn-mDCO9dmaSvau_1w=w640-h480

跟菜園女主人來張合照, 感謝她熱情的招待介紹, 臨走還拔了一把嫩花葉要給淑芬加菜

AVvXsEhzVqsLR2Q29Ci1xWRFxF_iMjqNmz-2hn8so9TwF55SZYpI-wyX0ytYHPnDER_5t0NuIdAMovydx-5kSgNSXtmDuyOBQn_vN7jhrqQ3EJmO_S2F9zCaTjH-1qD0EtULvp2UgsLLBbdmmIRr7SFDUxY7jgwDVp5Cz2vDs32vZVmA03QzefOHOFHLaQ=w480-h640

在隊長的聲聲催促下, 依依不捨上車往回家的路上, 此時太陽已下山...我們杜隊長不忘捕捉他的最愛, 落日餘暉

AVvXsEgKF2iORY8p09_ZsKeSI0Ayxvhd6vI_vvCWzlV_8iz0-_cdHi1L78Q_BorSrrlrXOI3wGBJZeTvBT_8lIFbPVcDrUhY7FQcaC_XsZcCe-yUgOx7DOKSnGb5jofPH-TzWDEHrQFRsBRcEi289ECPguamyrtJL7dCb_l5eX7DtoHkfL_Q0odebnwa-A=w640-h480

歲末之餘, 預祝2022新年快樂, 大家身體健康! 活力無窮! 也期待著明年會更好!!!

AVvXsEhI7YiN3-1kdLvQUkXSADNu-9UF4JpLhZ2GcOSjw-EIpPW9FS_OuHV-vgW5GWSt7y5dcxjiXN4hBpKiZsSvThPIq3uIgwxxQm65pX8v23Vm1DLWh0zb_CHzSL9dPWIIiIaFkWtzzaVksmqNYJC62_yfe6E7SaQ5oXz31lMrC2XzDLf5htRRmky0lw=w640-h4806:50 跟新店的鄉親們一起搭環狀線, 一趟浪漫的台3線賞落羽松之旅, 豐富的視覺饗宴, 也為2021年畫下完美出遊的句點, 大家明年見囉!!!

AVvXsEiaD4qUHIS2wwHBAhr_78qRCHvXibkbobJhytiXTLyHx163FtXOxSCGVJspVf5i_7DYkpjJrszWroEdESNk1yyTugXxD1CyBrWGzL-nIupMkvGkB1eQ72M2cFmOAy02nehZ84VMxRr5zJLaXnyNM_mW-IgD_r4JW5UUjk1qvnpnRaj4b03IxiiXMg=w640-h480

幽靜水映落羽松, 煙波連粼境萬千, 大地朱彩漫紛飛, 暢悅山色意綿綿, 溪畔紅黃展顏開, 暖陽緩灑落樹梢, 驀然回首無窮處, 北國情懷在眼前, 哈哈, 每次都讓杜隊長傷腦筋, 謝謝啦!!!

落羽松 步道 秘境

延伸閱讀

疫情影響！15年以上老遊覽車延壽計畫 改今年1月上路

桃園／藏不住的美景！八德落羽松秘境美如畫

桃園／大溪月眉落羽松 湖景倒影美如印象派畫作！

連10天免費入園！南投埔里「最美童話村落」落羽松、雪景一次賞，還能打卡侏羅紀恐龍

相關新聞

苗栗湖上金黃落羽松一次拍！環山走一圈再逛楓之谷步道　台3線浪漫行程

連著幾天濕又冷, 寒甲熾熾顫起交懍恂, 只想窩在家裡, 連小女兒生日都懶得跟出去慶生, 想說雄鷹杜隊長這次的浪漫台3線, 遇到這種天氣還浪漫的起來嗎? 看到天還沒亮就要去趕搭火車更是沒動力, 就在準備

全台各縣市「17條必訪步道」年度冠軍盤點！360度零死角視野最夯，百岳新手也能踩點

2021年悄悄進入尾聲，今年因疫情山林經過三個多月的封閉，靠著全民共同防疫，我們才能順利重返山林、繼續走入大自然。健行筆記根據路線資料庫的統計，整理出各縣市必訪步道中「最受歡迎步道」，一起來看看分別是

新竹尖石「高島縱走」新手指南！漫步迷霧中的六星級步道　還能在森林野營

編按：「我是新手，我想去...」系列文章中所介紹的步道，並非是我們推薦給新手走的步道，而是為了讓剛接觸山林的新手們，能藉由以下資訊更了解步道實際狀況。我們希望大家在出發前能做好功課，無論是對路線的了解

老少咸宜的路線！「旗尾山」健行趣　遠眺旗山城之美

【台灣島的緯度接近北回歸線,在大尺度行星風系中,屬於永久到半永久性沉降氣流的影響範圍,很有可能成為半乾燥地區,卻因為中央山脈的隆起攔截水氣成雲致雨,感遍了台灣西南部的『風』『水』。春夏之際,上午的陽光

霞喀羅賞楓全攻略！登高有無敵展望　白石吊橋秀麗溪谷令人流連忘返

【步道簡介】 霞喀羅古道又稱石鹿古道，位在新竹縣南端被稱為後山的區域，蜿蜓在霞喀羅大山北端的林間谷地中，橫跨新竹縣五峰鄉的清泉與尖石鄉的秀巒之間，是昔日兩地泰雅族人往來的一條社路。古道於大正9年(1

百變的夢幻山域！台中「稍來南峰＆稍來山」 美度十足的中級山

稍來南峰。稍來山 (2307m/ 2303m)所在位置：台中市和平區稍來山/稍來南峰高度：2307公尺/ 2303公尺登山口資訊：大雪山林道35.1K登山口(遊樂區內，需收費)/ 30.2K登山口/

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。