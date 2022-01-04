苗栗湖上金黃落羽松一次拍！環山走一圈再逛楓之谷步道　台3線浪漫行程

>吼, 這姿勢太美了, 年輕就是好, 怎麼拍都好看

蹲著好憋屈....隨便啦, 到此一遊有拍就好

雄鷹的兩位美美攝影師也是忙得不亦樂乎

诶, 隊長在哪? 一時拍的忘我, 熊熊想起要緊跟隊長, 才能去走楓之谷步道

四處尋找杜隊長, 旁人說, 他往高處去了

終於, 看來這批都是志在楓之谷步道的

整個環山繞行了一圈, 補足了上次沒走到的遺憾

免門票只收停車費, 環境又很整潔 整個園區規劃設計得完善好走, 拍照很好拍....天啊! 集合剩最後5分鐘, 快速衝回集合處

最後, 噗仔聲給伊催落去, 感謝, 杜隊長跟夫人不畏疫情, 2021年帶我們大家出來玩!

回遊覽車處, 走著走著, 才驚覺好久沒穿幾乎全新的運動鞋竟然開口笑了, 撐著回到遊覽車改造, 先把鞋帶鬆開, 套住底部前頭再重新綁回, 嘻, 怎麼會這麼的聰明呢, 穿著去爬山也沒問題了

車上用餐, 接著遊覽車續載往楓之谷, 來來來, 先來張團拍

這裡也是台三線景區...

楓之谷導覽圖, 路線好像有點錯綜複雜

觀景台

伯公景點, 吼, 終於這才理解為什麼此行叫做浪漫台3線了...

在入口處結實滿滿的橘子, 好想給他偷吃

走回楓之谷入口, 坐上遊覽車, 續往通霄

下車走在田園小路上, 吼, 三灣沒拍夠啊? 一群人馬上又被路旁的落羽松給吸引

美女有備而來, 讚喔, 人美身材好大家搶著拍

謝謝攝影師啦, 又是拍滿拍足

繼續往前走, 哇賽, 這也太專業了吧

沒被大師給迷惑住, 跟Sandy兩繼續往前走, 天啊! 前頭這一排落雨松好壯觀

本來已視覺疲乏, 立馬又充滿電力, 展開拍照模式

拍拍拍, 拍到都不知怎麼取景了, 趕快來偷學一下大師視角

果然是攝影眼, 漂亮

怪哉? 怎麼一直沒看到淑芬?

4合院女主人, 說她從台南嫁過來的

逛了一圈回到停車處, 這才終於看到了淑芬, 趕緊拉她一起去拍照, 哇, 滿滿的油菜花, 簡直是拍照天堂, 水甲

跟菜園女主人來張合照, 感謝她熱情的招待介紹, 臨走還拔了一把嫩花葉要給淑芬加菜

在隊長的聲聲催促下, 依依不捨上車往回家的路上, 此時太陽已下山...我們杜隊長不忘捕捉他的最愛, 落日餘暉

歲末之餘, 預祝2022新年快樂, 大家身體健康! 活力無窮! 也期待著明年會更好!!!

6:50 跟新店的鄉親們一起搭環狀線, 一趟浪漫的台3線賞落羽松之旅, 豐富的視覺饗宴, 也為2021年畫下完美出遊的句點, 大家明年見囉!!!

幽靜水映落羽松, 煙波連粼境萬千, 大地朱彩漫紛飛, 暢悅山色意綿綿, 溪畔紅黃展顏開, 暖陽緩灑落樹梢, 驀然回首無窮處, 北國情懷在眼前, 哈哈, 每次都讓杜隊長傷腦筋, 謝謝啦!!!