親子百岳健行　「雪山東峰 & 七卡山莊之旅」一路被美景震撼視野

我們親子共同的第三座百岳。雪山東峰 & 七卡山莊

所在位置：台中市和平區峰頂高度：3201公尺登山口/停車資訊：雪山登山口(於武陵農場內，入內需門票)/ 雪山登山口第二、第三停車場路線地圖：Day 1 雪山登山口-七卡山莊/ Day2 七卡山莊-雪山東峰來回 完整相簿：連結小提醒：雪山東峰屬高山步道，登山口至東峰來回約10公里，若帶孩子同行，務必留意高山症、頭身部保暖及體能相關問題與可能風險。『過了哭坡，後面就是笑坡了吧！』小樂天真又阿呆的說。12/23，在大約8度左右的低溫下，我們自登山口高度爬升高度超過1000公尺，我們終於越過哭坡，抵達雪山東峰了。一路上中央尖山、品田山等大山的美景再次震撼視野。

▲七卡山莊至雪山東峰途中的一處遼闊展望，中央尖山下方正好飄過了一片與山頂形狀相似的雲彩，成了趣味而美麗的畫面。從雪山東峰向北望去

▲從雪山東峰向北望去，可以清楚欣賞品田山震撼的世界級背斜地質景觀。裸露的岩層從峰頂直劈800公尺深，到達七家灣溪上源河谷，形成一片高聳的岩牆，岩牆上受褶皺作用扭曲彎折的層理，一層層的推疊，呈現出美麗的褶曲線形。(參考資訊：上河文化)這是我們第一次使用丹木斯的新鮮經驗(只有大人使用，前一晚服用後有點微醺)。也是我們百岳菜鳥家庭第一次自行背著睡袋、食材與鍋具爐具的山屋體驗。也第一次驚覺高山上連防風打火機都會得高山症(要使用最便宜的那種一般打火機)。2021年世界仍在一片驚慌低迷中度過，很幸運山林的記憶聊癒了我們，小樂生日時的第一次百岳體驗(合歡東峰、合歡石門)，五月底疫情大爆發前剛好趕上的第一次山屋體驗(瓦拉米山屋)，到這次因諸多因素一延再延的雪山東峰之旅。雖然我們的山林之旅仍有許多繼續努力的漫長路程，但這樣一點一滴的一起克服困難，慢慢前行，好幸福與滿足。簡單整理分享我們此行的相關資訊，供初訪雪山東峰者參考。

入園申請與住宿規劃

為降低高山症的風險，我們選擇Day 1先申請七卡山莊進行高度適應。下山後為避免體能的耗損影響行車安全，我們選擇了隆達民宿歇息一晚。Cynthia's Decolife一篇關於雪山東峰的文章(文章連結)，裏面有詳盡的入園申請與住宿資訊，及精彩的圖文說明，有興趣者可以參考Cynthia的網站與文章。

行程規劃

行程規劃上，我們的步程約一般普通步程之成人的1.5倍，規劃上我們的各項時間間隔也相對較長：Day 1 (12/22)

6:30 台北出發

10:30 武陵農場 遊客中心 午餐

12:00 用餐完畢，抵達雪山登山口停車場

12:30 雪山登山口 起登

14:30 抵達 七卡山莊

17:00 晚餐，用餐後就寢

Day 2 (12/23)

5:00 起床，用餐

6:30 七卡山莊起登

12:00 抵達雪山東峰

14:30 返抵七卡山莊

15:30 由七卡山莊下登山口

17:00 返回雪山登山口

18:00 隆達商行民宿

哭坡不哭：哭坡與七卡山莊名稱由來

久聞雪山東峰哭坡之名，感覺名稱有點嚇人，又帶一點浪漫，這次終於和小樂親身同訪，一睹哭坡風采。哭坡名稱的由來，應該從舊雪山登山口與七卡山莊說起。

民國47年中橫公路宜蘭支線通車後，陸續有人移居到武陵地區從事森林作業與農墾活動，並組成名為「臺灣榮民農墾服務所」的拓墾隊伍，在這個地區設立「武陵農墾區」，民國52年正式更名為「武陵農場」。民國59年完成場區內灌溉系統，以利農業生產，並規劃完成北谷蔬菜地，三合院石頭屋之農莊，分誠、善、親、民4莊及就地安置之忠莊計5個莊，輔導場員種植、生產。舊雪山登山口位於誠莊前的高麗菜園(鄰近武陵吊橋約500公尺處。)，而後新登山口遷移至農場果菜園的頂端，即為今天知名的大水池處。

▲4K處設有哭坡觀景台及哭坡說明牌，現今雪霸國家公園所定義的哭坡為4K至雪山東峰間約1K距離，冰河時期遺留下來的雪蝕坡。

▲在4K處的哭坡瞭望台，與前方的哭坡合影。

▲從哭坡瞭望台看哭坡。

▲回程由哭坡回看哭坡瞭望台。

▲哭坡不哭，安心前行。

▲哭坡上的碎石路。

七卡山莊：難忘的山屋體驗

此行是我們第一次自行背著睡袋、食材與鍋具爐具的山屋體驗，前一次的山屋經驗是瓦拉米山屋，但與其他團體一同請協作搭伙、租借睡袋。七卡山莊的海拔高度約2460公尺，帶著孩子登高山的我們，選擇先在這裡過一夜，讓舟車勞頓後的體能調節恢復，並進行高度適應，減低高山症的風險。整修後的七卡山莊非常乾淨舒適，包括服務站、大通舖臥室、炊煮交誼廳、晾衣間、更衣室、男女廁等一應俱全，並引用來自西側山谷的水源。帶學齡前的孩子入住山屋、睡通舖，其實壓力不小，深怕孩子若控制力不佳會影響其他山友的睡眠，但也是非常好的學習機會。這部分我們也做了不少行前的準備，包括山屋禮節的時常複習。所幸經過這些準備，加上山裡的環境對小樂而言是熟悉而放鬆的，吃完晚餐後，我們就不吵不鬧地一起就寢了(當然，對我們大人而言，反而離一夜好眠還有一段非常長的調適期XD)。相較於前一次入住山屋時遇到一大團成員的一夜喧鬧，此行同住七卡山莊的山友們(幾個不同小群)展現了讓我們驚嘆的素養，他們大多是隔天需要啟程前往369山莊，並接續雪山主峰的行程。每個人都是輕身細語、且8點過後幾乎一片寂靜無聲。每一次體驗，都是我們親子間共同學習成長的珍貴養分。

雪季前的雪山東峰：從大水池到東峰的一路美景

第一天我們先購票進入武陵農場(也可先上網訂購較為便宜，詳細資訊可參考KKDAY等平台)於武陵農場遊客中心享用午餐，午餐過後續行至雪山登山口第二停車場停車，步行一小段階梯至雪山登山口服務站，先繳交一張入園證(依規定需自行列印兩張，入登山口 前先繳交一張，下山後再繳交另一張)。

▲雪山登山口第二停車場。

▲於雪山登山口服務處蓋章並繳交其中一張入園證。

▲雪山登山口服務處旁的雪山小舖，明星商品是雪山紅茶冰淇淋和雪山咖啡，我們先享用了雪山紅茶冰淇淋，真的好吃，推推！

▲水池與倒影，讓雪山登山口有最美登山口之名。

▲Day 1下午12:45，開始前往七卡山莊

▲經過兩公里的路程(我們花了2個小時)，抵達七卡山莊。

▲七卡山莊的星空，寧靜卻也精彩。 ▲Day 2 清晨5點起床，早餐結束後，6:30啟程前往雪山東峰。

▲高山的氣壓環境與山屋的睡眠習慣改變，都增加了體能上的負荷，緩慢行走、多次休息來調整體能。

▲樹叢中的貓頭鷹背影，不知是否為台灣高山上的貓頭鷹-灰林鴞？

▲不同海拔的山林，有著完全不同的風貌與色調，這是專屬於台灣的群山之美

▲抵達哭坡觀景台，金翼白眉在這裡迎接著穿梭停留的過客們。

▲休息一下，繼續前行

▲加油！剩下1K

▲回頭看哭坡觀景台

▲看到孩子在這裡仍有燦爛的笑容，會有一種感動與想哭的感覺湧上心頭。

▲耶！到了啦！到了啦！！我們緩慢地上東峰時，已中午12點

▲兩條腿走出來的美景，格外珍貴！

▲封頂往北眺望，擁有武陵四秀的最佳視野。

▲上山容易下山難，下山往往是意志力上更強大的考驗。

▲隨著雲霧的飄移與消散，山上的景緻總是千變萬化，像極了人生。

▲Day 2的七卡-東峰往返，我們耗時了8.5小時，加上七卡山莊至登山口的1小時，共約9.5小時。後會有期雪山東峰，這趟山友們口中的入門百岳路線，對我們大人小孩而言，卻是歷經了超過60座大小山林練習之後才決定嘗試、完成的驗收路線，很幸運地，我們上山的這兩天正好是當週天氣最好的兩天，感謝山神的眷顧與疼愛，讓我們開心而平安地完成此行。期盼我們下次重遊，並進一步探索往雪山主峰的美景之途。