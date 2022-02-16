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有峽谷景觀＋雙瀑布美景　暢遊花蓮太魯閣「白楊步道」

健行筆記 / 健行筆記Fina Chen

《太魯閣白楊步道

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白楊步道在太魯閣天祥。步道口在台8線中橫公路168.6k明隧道進入。

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步道單程全長2.1K到水簾洞；1.9K處有著名的白楊吊橋，後面有雙瀑布可以觀賞。

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白楊步道一路平緩，沿路還有兩、三個涼亭可以休憩。明隧道前的公路坡度較為陡一些，到了明隧道入口，即為平緩路段。隧道內潮濕陰暗，請小心通行。最後一個隧道就是通往水簾洞的隧道，水簾洞內需要雨衣並攜帶手電筒（手機的手電筒功能不夠亮，建議使用手電筒，或頭燈照明，比較安全喔）

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我這次從酒店出發，走約850公尺的公路到明隧道路口。再進入白楊步道折返，總共來回約6公里。漫步來回約兩小時路程。

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白楊步道往天祥青年活動中心方向前進。

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一路爬坡，往畫面右邊位置的明隧道前進。

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遠眺明隧道。

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沿路漫步看著大自然鬼斧神工雕刻峽谷。

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在路過隧道的時候，小心來車。看到這個牌子，台8線168.6k。往左邊看就是白楊步道隧道入口了。

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第一個隧道，長度最長。之後就可以看到這個告示牌。

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每50公尺就有一個里程告示牌。

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步道注意事項告示牌。

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在美景中，不知不覺白楊吊橋就到了。

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遠眺白楊吊橋與雙瀑布。

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這邊有些椅子可以休憩，欣賞瀑布美景。

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站在吊橋往回看來時路，是不是超美！

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最後一個隧道，因為我沒有攜帶雨衣，就不進去了。

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附近沒有停車位或者廁所。可以停在白楊停車場或天祥遊憩區。因為步道經常有落石風險，建議戴安全帽，沿途會經過七個隧道，建議攜帶手電。若要到水簾洞內，記得攜帶雨具，並小心通行。

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因為台灣經常有地震或者有颱風，步道會預防性關閉，所以去之前可以到太魯閣國家公園官方網頁，確認步道是否開放。天祥步道很值得一遊，推薦大家來走走看看。

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