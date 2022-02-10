負責放空就好！新北汐止「柯子林山」岩稜視野佳　別忘在如意湖發呆

許久以來，已經習慣出門前做好詳盡的功課，最早是為了家人，後來是因為登山，有時要帶些朋友，這時候就得把路線圖、會合地點、交通時間、登山行進與撤退計畫等等做比較詳盡的規劃，讓大家玩得開心，玩得安全。同時在妥善的規劃之下，可以讓大家玩得更加盡興。然而前些日子我想到一個問題，為什麼我總是習慣性的，做不只我一個人的行程規劃？哪怕只是個半日遊的郊山？一個人的漫遊，不就應該是說走就走，不用按照既定行程，不想走了就隨意找條路下山回家，走自己的步調，或者是跟合得來的人走一段路，那不是很歡喜自在？所以這是一趟沒有計畫、臨時起意的行程，如意湖、金明山、柯子林山是以前走過的路線，這天天氣晴朗，天空很清澈，很適合在岩稜上賞景，火燒坪山以及火燒坪古道以往沒有走過，出門前簡單看一下地圖，大概知道路線與等高線的分佈，路上簡單買了兩個三明治還有巧克力奶茶，騎著歐都麥說走就走。

路線圖參考Tony的如意湖．金明山．柯子林山。

大致上的行進路線就如這張圖的紅色箭頭，從北28線汐萬路3段登山口起登，前半段往金明山與柯子林山的岩稜，2016年7月的時候曾經走過，只不過盛夏時節走在岩稜上，有如石板烤肉一般，喝下去的水還來不及補充流失的汗水，加上當時玲玲還在家，也沒有心情出遊太久，大概就是有達到出門散心的目的就好。

1.汐萬路登山口起登，此時差不多已經11點，都快吃午餐的時間，不過這天早餐原本就吃得晚，走到柯子林山不用一個小時，山頂是個平台，午餐到那邊享用就好。

2.好喔，登山口還有實聯制的QR Code，不刷也不好意思。

3.左邊接上稜線往金明山岩稜，先走右邊下切前往如意湖。

4.冬天的如意湖，少了蜻蜓飛舞，但是多了一份幽靜與空靈的感受，肚子還不餓，不然倒是可以在這裡發呆然後吃午餐。

5.拍照時要想什麼？在這裡只要放空與發呆就好。

6.離開如意湖，折返上行接往岩稜。

7.枝幹平展的二葉松。

8.大自然的舞者。

9.很喜歡這塊岩石，像我熬乾了的腦漿一般，山果然懂我。

10.俯瞰汐止，頂光不好拍，改天也許來拍這裡的晨昏吧，這片岩稜的視野很棒。

11.走在這裡跟內湖的金面山有幾分像，不過我覺得這裡更好拍……是說我的fb與部落格看的人不多，應該不會吸引太多網紅網美們來這邊拍照吧。

12.邊走邊拍，不知不覺就到了金明山，海拔392公尺，也有人稱這裡為柯子林山東峰。

13.山頭就這樣，依然像是被熬乾的腦漿，當然也不會設置基點。至於遠方就是五指山公墓與古道，先前走過的雙溪溝古道應該也在對面山裡頭吧。

14.右方尖尖的山頭就是新山，這個角度看過去跟鳶嘴山有點像。

15.相機400mm的交段全開，極目遠望……那應該是基隆嶼吧？然後我是不是不小心把燈塔也給拍了下來？

16.遠眺基隆山，透過長鏡頭彷彿可以聽到海浪聲，我想那一定是幻聽。

17.從岩稜序行果然無路，稍做折返從岩稜下方的步道穿過去。

18.紅果金粟蘭，當天大概就它最吸睛，紅色果然是我們攝影人眼中的心機色。

19.柯子林山，海拔382公尺，平台寬廣，就讓我來獨享吧。其實此行有帶咖啡出來，爐頭、瓦斯、鍋具、用水一應俱全，唯一忘記帶的就是打火機……所以咖啡也不用煮了，這趟路背了12公斤只能說是背心酸的。

20.午餐後續行，分佈地點相當狹隘的雙扇蕨在這裡隨處可見。

21.叉路口下切往火燒坪古道。

22.三叉路口，左邊叉路往八連路，接慈聖佛堂走環山步道經火燒坪山接上火燒坪古道稜線段，右邊則是續行火燒坪古道溪谷段上切稜線。原本計畫是走左邊從慈聖佛堂上山，但由於咖啡沒喝到，當場其實就有點不想走。決定走右邊，上切稜線與峭壁後就下山回家，還真是隨意到有點任性。

23.古道一旁流水淙淙，水質清澈，其實咖啡在這裡煮還不用帶水……下次可以考慮。

24.這些輪胎是慈聖佛堂的志工們所鋪設，這比一些遇雨濕滑的石階或者是不符合人體工學的階梯好走多了，一邊走一邊發自內心感謝。

25.抵達稜線三叉路口可見慈聖佛堂的路標，此行就不走火燒坪山，取右往峭壁。

26.峭壁大約兩層樓高，踩踏點很多，繩索狀況良好，但還是借力即可，峭壁上有些樹幹相當堅固，三點不動一點動，慢慢上就好。

27.抵達稜線往左循稜而行。

28.透空處的展望，前方的電塔所在大概就是火燒坪山吧，想想這次沒去造訪居然是忘了帶打火機，導致沒喝到咖啡所引起。

29.往如意湖的下切路，路上滿滿的相思樹葉，等五月相思花季到來，除了滿地黃色落花妝點山容，應該也有不少鱗翅目小朋友玩垂降，想必熱鬧非凡。

30.抵達如意湖後方，若非背包稍重，還真想抓著繩索跳過去。

31.清澈的湖水映照著晴朗的倒影，只要心中舒暢，行程自然圓滿。

32.下山吧。

說走就走其實只是一種心情，並不是真的毫無計畫，反而日常的功課做得越多，越能夠照自己的心情走長一點或者是短一點。更何況人生已經很累，連休閒都逼著自己要達成什麼樣的目標，那不就如同那些岩稜一般，腦漿持續熬乾？那也未免太可憐了點。需仁．2021/12/20

延伸閱讀：【新北汐止】如意湖．金明山．柯子林山