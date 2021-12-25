再累都值得！台北「陽明山東西大縱走」半程登山路線，沿途都是無價美景

台北人的後花園「陽明山」每到假日上山人潮絡繹不絕，因為這座後花園裡有10座山頭、12條登山步道，多樣的路線和豐富的生態環境讓人根本玩不膩！這次要介紹的是其中非常受歡迎的路線 - 東西向大縱走（半程）！

縱走建議路線

風櫃嘴登山口（1.9K，50分鐘）→頂山→（2.1K，60分鐘）→石梯嶺→（1.3K, 40分鐘）→擎天崗山東峰→（1.8K, 40分鐘）→竹篙山→（1.3K, 30分鐘）→擎天崗→（1.7K, 40分鐘）→冷水坑遊客服務站→（1.6K, 60分鐘）→七星山東峰→（0.3K, 20分鐘）→七星山主峰→（1.6K, 50分鐘）→小油坑遊客服務站

如何前往

因為縱走出入口不同，建議大家可以優先選擇「搭大眾運輸」或「包車」的方式，這樣就不用浪費時間走回登山口開車了。

1. 上山（風櫃嘴）：搭乘捷運於劍潭站下車，轉乘公車 市巴小巴1至「風櫃嘴」站下車。（點我查詢路線）

2. 下山（小油坑服務站）：搭乘 1717大臺北公車（往臺北車站），行經陽明山、捷運士林站、銘傳大學、捷運劍潭站、臺北車站等。（點我查詢路線）

3. 包車（從住家出發）：出發前於網上訂購包車服務，即可於指定時間從住所出發，直達目的地，也能在下山處接回客人。

行前準備

1. 中筒登山鞋：避免山路高地落差，建議選抓地力好的。

2. 手套、登山長褲、登山帽。

3. 排汗衣物、防風防雨外套。

4. 登山杖：可視個人情況攜帶1或2根。

5. 防曬用品、防雨用品：雨衣比雨傘好，也儘量避免穿輕便雨衣。

6. 水：建議至少準備2000CC。

7. 早餐／午餐／行動糧：建議攜帶不易腐敗、且方便食用的食品。

8. 衛生紙／濕紙巾／垃圾袋：除了帶走自己製造的垃圾，在山裡如果有看到垃圾也可以順手撿。

9. 頭燈：避免因登山時間較長，最後摸黑下山。

10. 確認氣候：點我看交通部中央氣象局

11. 行前維持運動習慣：由於此路線稍有難度，建議大家可在平日養成每日至少30分鐘的運動習慣 ，讓身體保持在習慣運動的狀態。

12. 充足的睡眠：

這次介紹的陽明山縱走路線只有半程，約5到6小時可走完（大縱走全程需花費10到12小時）。而這次我們會攻頂的山頭，包括頂山、石梯嶺、竹篙山、七星東峰、七星主峰、小油坑遊客服務站。

風櫃嘴登山口 H588M

這次東西大縱走的起點在風櫃嘴登山口，步道一開始就是陡坡，幸好非常地短，之後就都是緩坡和平路，非常好走，走著走著印入眼簾的，就是五指山和上山前經過的產業道路，雖然海拔不高，但是風景一點也不輸高海拔山景！

頂山 H768M

從風櫃嘴一路到頂山的步道平坦易行，建議大家可以多留意腳邊和樹上，因為陽明山的生態環境豐富，常常可以看到一些特別的花草植物，尤其正值花季時（頂山以三月杜鵑聞名）還有機會看到滿山坡的盛開美景唷！

石梯嶺 H863M

接著往石梯嶺前進！這段路有兩個特別的地方，一個是有別於前面的景色，在這段路會進入美麗的柳杉林；而另一個則是草原上滿地的牛便便，所以在欣賞美景、拍美照的同時，也別忘了留意遠方的牛群和腳邊的便便！

竹篙山 H830M

順利排除「牛便便障礙」後，在擎天岡大草原上就能從眺望竹篙山，一路緩坡向下，順著步道兩側和身高差不多高的芒草向山頭前進，抵達竹篙山最有名的「圓形碉堡」後就可以享受居高臨下的感覺，眺望淡水河與大台北地區的美景了！

七星山 H1120M

欣賞完美景後，就要開始一路陡上，到縱走路線中最難的山頭－七星山，沿途步道都在稜線上，所以夏天來的話會非常的曬，要記得做好防曬唷！不過滿山整片綠油油的景美，真的會美到讓人忘了陡上的累。在攻頂前會經過涼亭，建議大家在這稍作休息，保留體力，才能一次攻下七星東峰和主峰！

小油坑遊客服務站 H805M

攻頂七星山後，恭喜你！最難的部分已經結束了，之後開始下切至半程縱走的最後一站－小油坑。在最後一段步道的美景中，除了美麗的山谷、蜿蜒的山徑，還有一陣陣撲鼻而來的溫泉、硫磺味，眼前的每一幕和每一步，都像是在替整趟健行劃下完美的「逗點」，因為下次要再來走完另外半程。

橘貓貼心建議

雖然這次介紹的陽明山大縱走只有一半，但對登山新手來說，還是非常考驗體力的，如果還是覺得太難，不妨先挑戰看看陽明山隱藏版的「抹茶山」 - 小觀音山，讓身體開始適應登山後，再去挑戰大縱走路線！

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