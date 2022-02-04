新北觀海步道！「野柳里登山步道」棱線下是無敵美景

旅遊日期:110.12.06 天氣:小雨轉晴駱駝峰位於東澳漁港東側的岬角，在闢建漁澳路時山稜被公路截斷。從漁港遠眺這一座臨海的獨立小山峰，就像一頭面向著大海的單峰駱駝，維妙維肖的山體令往來野柳地區的遊客無不嘖嘖稱奇，而這座沙岩因此特殊的外觀而被叫為「駱駝峰」。旅遊路線圖:駱駝峰11:15→港東新邨19號登山口11:30→鞍部11:55→野柳山12:25→駱駝峰13:20

11:15車停東澳路東澳漁港旁，循著東澳路接港東路走到野柳漁港。天空有雲層飄著雨絲。

新北市金山地區農會野柳辦事處旁港東路3巷進入，登山口在港東新邨19號前空地。此時天空下起小雨，在屋廊下暫歇等雨停。

11:40雨勢轉小走上登山步道，一段花崗石步道。

左邊空草地，裡面有涼亭。

右邊登山步道轉為板階碎石步道，步道口立有路徑圖。右轉進入野柳里登山步道。

碎石步道平緩爬升，天空小雨已停。

野柳里登山步道舊稱「野柳村登山步道」，是一條登山觀海步道，從野柳漁港通往山上的新北市立仁愛之家。

步道沿著山腰續爬上鞍部。

這條長約1公里的步道，這條步道路途不遠、起伏不大，大約近20分鐘就能爬上仁愛之家，沿途有林蔭遮陽，設有兩座觀景平台，沿途景觀平平。

11:55約15分鐘爬山步道越嶺鞍部。往前直下仁愛之家，左側山徑進入往駱駝峰稜線。野柳里登山步道長約0.9公里，駱駝峰稜線步道長約2.3公里。

左轉進入林下山路，右側有個水泥蓄水塔。樹幹上丁有指標牌往駱駝峰。

入林不久山徑變陡峭，架有部分繩索。

斜石面鑿有石階，拉繩輕易爬上。

一開始就陡爬山路，經過一塊大石旁。

不到10分鐘上稜線，山路轉為平緩。

山路一小段轉為腰繞再上稜。

再上稜線左邊林崖處出現空曠地，是稜線上觀景點。崖邊觀景須小心。

稜線上眼前突然一亮，無敵美景出現在稜線下，野柳、漁港及野柳岬呈現在海天間。

燭臺雙嶼

延伸入海的野柳岬，天空還是有雲層，有點灰濛。

稜線高點的廢棄碉堡，有半截埋在土中！

12:25野柳山海拔110M，有顆17號基石。林間無展望。

稜線續走左邊又出現空曠觀景點。

稜線到此即轉陡下，正面對海中的野柳岬景觀。

可以眺望到底下的駱駝岩頂部。

芒萁及矮樹叢陡下土徑，有繩索可拉。

山路腰繞過大石下。

山徑回到稜線崖邊，沿線左邊矮樹叢空隙處都可窺見野柳岬等景觀。

稜線山路再次陡降下兩小山間的稜谷。

陡下半途的突岩，坐在上面觀景稍作休息。此時雲層漸開陽光要露臉了！

突岩及石壁間的小夾縫擠下。

陡下至兩小山頭間的稜谷，林下空地休息處，崖邊有空曠的觀景點。

陡降下再陡爬上，崖邊岩石上俯瞰海景可真美！

突出懸空的岩石我可沒膽站上去，看看就好！

從這處突出岩到駱駝峰登山口這段稜崖是景觀最美的一段，因為左側面海都無樹或草遮蔽視野。

左邊有一小段突出岬是觀景的好點。

突出瘦稜兩邊落崖要小心強勁海風。

最後這段稜線緩降下駱駝峰登山口處，很美的一段稜線！

輕鬆往駱駝峰走去，現在陽光露臉雲層散去，海天真是一片「藍」！

幾年前此條山徑剛被走出來就來過一趟，今日再來發現山徑依然清出好走，可見此路線熱門常被踩踏。

這段是視野最美走起來最輕鬆的路段，很舒服地慢慢往駱駝峰前進。

駱駝峰出現在眼前。

回望稜線路。

最後一段下坡出登山口，與駱駝峰隔著漁澳路。

13:20出漁澳路駱駝峰下登山口。

爬往駱駝峰，一過午遊客好像多起來了！

駱駝峰是一座臨海的獨立小山峰，彷彿一頭面向著大海的單峰駱駝。

駱駝峰稜線在靠近海邊被漁澳路穿斷而過，靠近海邊的高岩一路拖灑入海面，大斜面的岩石上已成為拍婚紗的熱門景點，而這座大岩被叫座「駱駝岩」。

在駱駝峰岩窗口下發現市鄉局NO.27基石，應該是駱駝峰頂掉下來的吧！

有一座人工挖鑿的洞穴，是早期的駐軍所挖鑿的，除了是很好的瞭望哨之外，也可以讓在此執勤的軍人有遮風避雨的地方。

13:28駱駝峰海拔26m，市鄉局NO.27基石掉在山頂下方平台上。

13:35下駱駝峰漁澳路走往東澳路，駱駝峰側面拍向野柳岬，意外拍出這張岩臉！像不像只有個人意會了！