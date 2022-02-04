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新北觀海步道！「野柳里登山步道」棱線下是無敵美景

健行筆記 / 健行筆記山影狐蹤Fuli

駱駝峰稜線 (1).JPG - 駱駝峰稜線

旅遊日期:110.12.06  天氣:小雨轉晴駱駝峰位於東澳漁港東側的岬角，在闢建漁澳路時山稜被公路截斷。從漁港遠眺這一座臨海的獨立小山峰，就像一頭面向著大海的單峰駱駝，維妙維肖的山體令往來野柳地區的遊客無不嘖嘖稱奇，而這座沙岩因此特殊的外觀而被叫為「駱駝峰」。旅遊路線圖:駱駝峰11:15→港東新邨19號登山口11:30→鞍部11:55→野柳山12:25→駱駝峰13:20

駱駝峰稜線 (73).jpg - 駱駝峰稜線

11:15車停東澳路東澳漁港旁，循著東澳路接港東路走到野柳漁港。天空有雲層飄著雨絲。

野柳里<a href='/search/tagging/1013/步道' rel='步道'><strong>步道</strong></a> (1).JPG - 野柳里步道

新北市金山地區農會野柳辦事處旁港東路3巷進入，登山口在港東新邨19號前空地。此時天空下起小雨，在屋廊下暫歇等雨停。

野柳里步道 (2).JPG - 野柳里步道

11:40雨勢轉小走上登山步道，一段花崗石步道。

野柳里步道 (3).JPG - 野柳里步道

左邊空草地，裡面有涼亭。

野柳里步道 (4).JPG - 野柳里步道

右邊登山步道轉為板階碎石步道，步道口立有路徑圖。右轉進入野柳里登山步道。

野柳里步道 (5).JPG - 野柳里步道

碎石步道平緩爬升，天空小雨已停。

野柳里步道 (6).JPG - 野柳里步道

野柳里登山步道舊稱「野柳村登山步道」，是一條登山觀海步道，從野柳漁港通往山上的新北市立仁愛之家。

野柳里步道 (7).JPG - 野柳里步道

步道沿著山腰續爬上鞍部。

野柳里步道 (8).JPG - 野柳里步道

這條長約1公里的步道，這條步道路途不遠、起伏不大，大約近20分鐘就能爬上仁愛之家，沿途有林蔭遮陽，設有兩座觀景平台，沿途景觀平平。

野柳里步道 (9).JPG - 野柳里步道

11:55約15分鐘爬山步道越嶺鞍部。往前直下仁愛之家，左側山徑進入往駱駝峰稜線。野柳里登山步道長約0.9公里，駱駝峰稜線步道長約2.3公里。

野柳里步道 (10).JPG - 野柳里步道左轉進入林下山路，右側有個水泥蓄水塔。樹幹上丁有指標牌往駱駝峰。

駱駝峰稜線 (2).JPG - 駱駝峰稜線

入林不久山徑變陡峭，架有部分繩索。

駱駝峰稜線 (3).JPG - 駱駝峰稜線

斜石面鑿有石階，拉繩輕易爬上。

駱駝峰稜線 (4).JPG - 駱駝峰稜線

一開始就陡爬山路，經過一塊大石旁。

駱駝峰稜線 (5).JPG - 駱駝峰稜線

不到10分鐘上稜線，山路轉為平緩。

駱駝峰稜線 (6).JPG - 駱駝峰稜線

山路一小段轉為腰繞再上稜。

駱駝峰稜線 (7).JPG - 駱駝峰稜線再上稜線左邊林崖處出現空曠地，是稜線上觀景點。崖邊觀景須小心。

駱駝峰稜線 (8).JPG - 駱駝峰稜線

稜線上眼前突然一亮，無敵美景出現在稜線下，野柳、漁港及野柳岬呈現在海天間。

駱駝峰稜線 (9).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (10).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (11).JPG - 駱駝峰稜線

燭臺雙嶼

駱駝峰稜線 (12).JPG - 駱駝峰稜線

延伸入海的野柳岬，天空還是有雲層，有點灰濛。

駱駝峰稜線 (13).JPG - 駱駝峰稜線

稜線高點的廢棄碉堡，有半截埋在土中！

駱駝峰稜線 (14).JPG - 駱駝峰稜線

12:25野柳山海拔110M，有顆17號基石。林間無展望。

駱駝峰稜線 (15).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (16).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (17).JPG - 駱駝峰稜線

稜線續走左邊又出現空曠觀景點。

駱駝峰稜線 (18).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (19).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (20).JPG - 駱駝峰稜線

稜線到此即轉陡下，正面對海中的野柳岬景觀。

駱駝峰稜線 (22).JPG - 駱駝峰稜線

可以眺望到底下的駱駝岩頂部。

駱駝峰稜線 (23).JPG - 駱駝峰稜線

芒萁及矮樹叢陡下土徑，有繩索可拉。

駱駝峰稜線 (24).JPG - 駱駝峰稜線

山路腰繞過大石下。

駱駝峰稜線 (25).JPG - 駱駝峰稜線

山徑回到稜線崖邊，沿線左邊矮樹叢空隙處都可窺見野柳岬等景觀。

駱駝峰稜線 (26).JPG - 駱駝峰稜線

稜線山路再次陡降下兩小山間的稜谷。

駱駝峰稜線 (27).JPG - 駱駝峰稜線

陡下半途的突岩，坐在上面觀景稍作休息。此時雲層漸開陽光要露臉了！

駱駝峰稜線 (28).JPG - 駱駝峰稜線

突岩及石壁間的小夾縫擠下。

駱駝峰稜線 (29).JPG - 駱駝峰稜線

陡下至兩小山頭間的稜谷，林下空地休息處，崖邊有空曠的觀景點。

駱駝峰稜線 (30).JPG - 駱駝峰稜線

陡降下再陡爬上，崖邊岩石上俯瞰海景可真美！

駱駝峰稜線 (31).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (32).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (33).JPG - 駱駝峰稜線

突出懸空的岩石我可沒膽站上去，看看就好！

駱駝峰稜線 (34).JPG - 駱駝峰稜線從這處突出岩到駱駝峰登山口這段稜崖是景觀最美的一段，因為左側面海都無樹或草遮蔽視野。

駱駝峰稜線 (37).JPG - 駱駝峰稜線

左邊有一小段突出岬是觀景的好點。

駱駝峰稜線 (38).JPG - 駱駝峰稜線

突出瘦稜兩邊落崖要小心強勁海風。

駱駝峰稜線 (39).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (40).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (41).JPG - 駱駝峰稜線

最後這段稜線緩降下駱駝峰登山口處，很美的一段稜線！駱駝峰稜線 (42).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (43).JPG - 駱駝峰稜線

輕鬆往駱駝峰走去，現在陽光露臉雲層散去，海天真是一片「藍」！駱駝峰稜線 (45).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (46).JPG - 駱駝峰稜線

幾年前此條山徑剛被走出來就來過一趟，今日再來發現山徑依然清出好走，可見此路線熱門常被踩踏。

駱駝峰稜線 (47).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (48).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (49).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (50).JPG - 駱駝峰稜線

這段是視野最美走起來最輕鬆的路段，很舒服地慢慢往駱駝峰前進。

駱駝峰稜線 (51).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (52).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (53).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰出現在眼前。

駱駝峰稜線 (54).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (55).JPG - 駱駝峰稜線

回望稜線路。

駱駝峰稜線 (56).JPG - 駱駝峰稜線

最後一段下坡出登山口，與駱駝峰隔著漁澳路。

駱駝峰稜線 (57).JPG - 駱駝峰稜線

13:20出漁澳路駱駝峰下登山口。

駱駝峰稜線 (58).JPG - 駱駝峰稜線

爬往駱駝峰，一過午遊客好像多起來了！

駱駝峰稜線 (59).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰是一座臨海的獨立小山峰，彷彿一頭面向著大海的單峰駱駝。

駱駝峰稜線 (60).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線在靠近海邊被漁澳路穿斷而過，靠近海邊的高岩一路拖灑入海面，大斜面的岩石上已成為拍婚紗的熱門景點，而這座大岩被叫座「駱駝岩」。

駱駝峰稜線 (61).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (62).JPG - 駱駝峰稜線

在駱駝峰岩窗口下發現市鄉局NO.27基石，應該是駱駝峰頂掉下來的吧！

駱駝峰稜線 (63).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (64).JPG - 駱駝峰稜線有一座人工挖鑿的洞穴，是早期的駐軍所挖鑿的，除了是很好的瞭望哨之外，也可以讓在此執勤的軍人有遮風避雨的地方。

駱駝峰稜線 (65).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (66).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (67).JPG - 駱駝峰稜線13:28駱駝峰海拔26m，市鄉局NO.27基石掉在山頂下方平台上。駱駝峰稜線 (68).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (69).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (70).JPG - 駱駝峰稜線

駱駝峰稜線 (71).JPG - 駱駝峰稜線

13:35下駱駝峰漁澳路走往東澳路，駱駝峰側面拍向野柳岬，意外拍出這張岩臉！像不像只有個人意會了！

駱駝峰稜線 (72).JPG - 駱駝峰稜線

步道 登山 美景

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