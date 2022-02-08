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療癒觀景台、溪畔風光！漫步悠遊「泰雅族部落村與烏來老街」

健行筆記 / 健行筆記Mandy Lin 林香梅

* 2021/11/10《漫步悠遊泰雅族部落和烏來老街

行程：烏來區運動場→雲頂溫泉行館→西羅岸路→全家超商烏來店→環山路→溫泉街→烏來台車烏來站→覽勝大橋→烏來老街→原路折返至雲頂溫泉行館→賦歸.自11月10日起先生恢復了十多年前經常泡溫泉的習慣, 我則是在雲頂溫泉行館喝幾杯養生茶、看看報章雜誌後, 動身到附近的泰雅族部落走走, 或者是下山走到烏來老街逛逛, 再走回溫泉行館與先生會合, 達到運動及賞景的目的.11月10日我先到烏來區運動場走了一圈, 仔細欣賞司令台上的泰雅族原民風壁畫以及頒獎台的泰雅風格圖案. 意外發現運動場入口大門對面跨越小小的水泥橋後, 有戶人家和柏油路不知通往何處, 原本想一探究竟, 深思熟慮後, 還是打消好奇探險的念頭, 回頭往山下的烏來老街前進.雲頂溫泉行館大門口旁邊有塊巨石, 上頭有蔣緯國將軍的題字 「祝賞情軒落成 “松風芝香” 辛未年仲夏 蔣緯國題」字體娟秀, 賞心悅目, 每每讓我駐足品味良久, 更聯想起南宋詩人文天祥在獄中寫的一首五言古詩《正氣歌》最後兩句：「哲人日已遠，典型在夙昔。風檐展書讀，古道照顏色。」沿途經過西羅岸路、環山路、溫泉街到烏來台車烏來站, 隨處可見泰雅族原民風格的建築、壁畫、圖騰、雕塑、服飾、美食等等, 脫離了擁擠繁華的都會區, 彷彿來到一個與世無爭的世外桃源. 綴滿泰雅圖案的房舍錯落於山間或溪畔, 蒼翠起伏的山峰環繞四周, 蜿蜒曲折的南勢溪泪泪流淌, 間或泛起雪白的水波. 烏來台車烏來站對面, 淺綠色菱形格的覽勝大橋橫跨於南勢溪之上, 襯托周遭山青水秀的明媚景致顯得和諧自然, 而不突兀.穿過覽勝大橋就抵達烏來老街, 礙於新冠肺炎影響, 人潮不若往日湧現, 倒是當地特色的泰雅原住民口味山豬肉香腸和手工小米麻糬等等, 還可見幾個人排隊等候美食. 本來想再走到底閒逛, 無奈先生打電話來催促, 只好又快馬加鞭邊走邊跑折返爬坡回到雲頂溫泉行館, 雖然天氣微涼, 也走得汗流浹背.這天來回只走了5.7公里, 冀望下次由雲頂溫泉行館走到烏來瀑布, 甚至長征到內洞國家森林遊樂區, 充分享受踽踽獨行的自在悠閒時光.?️ ? ? ? ? ? ? ? ?#健行筆記app* 更多相片另存於相簿

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西羅岸路 - 雲頂溫泉行館旁邊的觀景台

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烏來區運動場

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烏來區運動場 司令台

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雲頂溫泉行館旁邊的巨石「祝賞情軒落成 “松風芝香” 辛未年仲夏 蔣緯國題」

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雲頂溫泉行館

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西羅岸路 - 左邊是雲頂溫泉行館

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西羅岸路往「泰雅巴萊部落村」

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泰雅美食餐廳

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全家超商烏來店

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烏來區觀光地圖導覽

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環山路

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由溫泉街眺望南勢溪

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由溫泉街眺望覽勝大橋、南勢溪

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溫泉街路邊的壁畫

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烏來台車烏來站

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烏來台車烏來站對面的覽勝大橋

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南勢溪

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南勢溪的溪畔風光全景

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烏來老街

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溫泉玉米、溫泉蛋

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手工小米麻糬

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寶島懷舊食堂有些臺北盆地不常見的野菜

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純正原住民口味山豬肉香腸

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由覽勝大橋上眺望南勢溪、房舍、山巒

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烏來台車烏來站

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溫泉街上的店家

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環山路、溫泉街岔路口

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環山路 - 烏來消防隊

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環山路上的壁畫 - 杵臼

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環山路上的壁畫 - 男背簍、女背簍

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環山路上的壁畫 - 魚筌、魚簍

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走回西羅岸路, 雲頂溫泉行館旁邊的觀景台

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覽勝大橋

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由烏來區運動場走到烏來老街來回往返的軌跡圖

溫泉 烏來老街 超商

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