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新北親民小百岳路線！大棟山連走　順訪大同山、青龍嶺

健行筆記 / 健行筆記梨子

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樹林大棟山交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！順訪大同山、青龍嶺，路線親民好走的小百岳路線，大眾運輸可抵達，登頂欣賞大漢溪、樹林三峽市景，一等三角點的好視野！

大棟山連走路線來回約10公里，但慢慢走，僅需3.5-4小時就可以完成，非常的平易近人！清幽的山徑，跟朋友邊走邊聊天，開心的完成～路途中也有觀景台可以欣賞樹林新莊、板橋一帶的繁榮市景。但如果想偷懶…其實大棟山可以直接開車登頂(・ω・)ノ 但這樣就失去想走走的樂趣了，所以我們從大同山起登，再原路折返取車的路線，如果是搭乘大眾運輸，也可以直接從大棟山下到山佳車站回去～

大棟山交通資訊


自行開車


▪ 導航：樹林南寮福德宮-福德正神(新北市樹林區保安街二段45巷53號)。

停車資訊


 ▪ 福德宮有免費停車場。

大眾運輸


▪ 於「樹林火車站」轉乘「712公車」至「工業區站」下車，步行約1.2公里，約19分鐘可抵達福德宮。
▪  於「樹林火車站」轉乘「藍38公車」至「樹興里站」下車，步行約1公里，約17分鐘可抵達福德宮。

大棟山介紹


大棟山位於新北樹林，海拔405公尺，大同山海拔237公尺，青龍嶺海拔256公尺。又名龜崙山，位於新北市樹林區與桃園市龜山區交界處，海拔405公尺，有一等三角點及土地調查局的圖根點基石各一顆，為台灣小百岳之一。山頂有座鐵塔。向北可遠眺林口台地及桃園市一帶。 －資料來源：維基百科

 


行程規劃


行程規劃


▪ 福德宮停車場 > 大同山 > 青龍嶺 > 大棟山 > 原路折返。

所需腳程


▪ 大棟山連走，來回約10公里，含休息拍照時間約3.5-4小時。

廁所區域


▪ 福德宮裡有提供廁所可以使用，大棟山三角點旁也有流動廁所可以使用。

溫馨提醒


▪ 往廟樓上走就可以到登山口；一開始是石階，後面木棧道居多，步道完善好走，也有不少涼亭、椅子可以休息，路徑清楚，多處岔路都是肉眼可辨識兩者相通的，可以放心，整體來說難度不高，只是路程長而已。

GPX下載

青龍嶺步道-大同山-大棟山下載

路程紀錄


⥅ 又約好友來爬山，但因好友沒什麼運動習慣，所以挑了一條好走的步道來走，就是今天的大棟山連走，親民好走的小百岳，而且還是一等三角點！我們將車停在樹林南寮福德宮這的停車場，不過這裡的碎石路面高低不一，停車的時候再留意一下，小心愛車底盤不要受傷了。

⥅停完車出來，上面就是樹林南寮福德宮。 

⥅ 起登處是大同山步道，所以這裡有大同山步道的導覽圖，我們會從這到青龍嶺再往大棟山。

⥅ 登山口在福德宮的上面，所以先上樓梯去！

⥅ 上來後這裡有指標，跟著指標先去廁所，往上就是往大同山登山口。

⥅ 廁所完就跟著指標上樓，準備前行的我們，卻被這牆面吸引了。

⥅ 原來這面牆上有二十四孝的故事與雕刻！

⥅ 看完二十四孝故事便繼續前行，一開始是滿滿的樓梯，不過想想回來就是下樓梯，輕鬆多了。

⥅ 結束樓梯會到這條馬路上，還有一尊很大的土地公像，對面就是繼續往大同山的路線。

⥅ 上來後就是山徑，但都是林蔭茂密的路線，不怕太陽曬。

⥅ 沿途有不少木椅可以休息，這個椅子超可愛的，是酒甕當椅腳呢！

⥅ 跟著指標，再走150公尺就到大同山囉，沿途也都有指標，所以不用擔心會迷路。

⥅ 順利抵達大同山，大同山是大棟山向東南延伸稜線上的小丘，考古學家曾在山上發現許多新石器時代先民的遺物！有石器、陶器等，因而被命名為「狗蹄山遺址」。

⥅ 大同山看出去的視野，這還有一個涼亭可以休息。

⥅ 接著繼續前行，前往青龍嶺，一路上幾乎都是平緩好走的路線或是階梯，可以跟好友邊走邊聊天大笑的好走程度。

⥅ 接著來到岔路處，往左往右最後都是相通的，不過我們取右，上青龍嶺瞭望平台看看；整體路徑都很清楚明顯，即時有部分岔路，都是像下圖這樣，肉眼可辨識是相通的岔路～

⥅ 青龍嶺瞭望平台海拔約250公尺，是大同山步道至高點！這裡視野開闊，可以俯瞰樹林、新莊、板橋等地。

⥅ 看到車輛跟市場的人聲鼎沸，就知道青龍嶺要到了。

⥅ 假日的青龍嶺會更熱鬧，有許多小攤販，販賣的商品有吃有喝還有衣服用品等。

⥅ 過青龍嶺往大馬路走，前往大棟山步道。

⥅ 順著馬路走就可以找到大棟山的步道入口，跟著指標前往大棟山，上面標示往大棟山還需約2700公尺，步行時間約65分鐘，但我們實際走下來覺得不需要到65分鐘那麼久。

⥅ 上來後看到這山徑，想說該不會要變難走了吧。

⥅ 但沒有哈哈哈，還是好走的平路。

⥅ 這邊前後的路，建議快步通行，因為會經過夜總會。

⥅ 終於快抵達大棟山三角點拉～

⥅ 順裡抵達大棟山，又完成一座小百岳了！不愧是一等三角點！大棟山的視野超棒，是林口台地稜脈的最高峰，但卻是平易近人好走的小百岳路線，這裡東西南北各個方位都能欣賞到不同風景，如解說牌上說明的，東方可以欣賞到雪山山脈、大漢溪、樹林等；西方可以遠眺觀音山、林口台地；南方則是桃園地區；北方眺望淡水河流域。

⥅ 大棟山這有流動廁所可以使用，而這裡其實可以直接開車上來，但也因為登頂便利，這裡垃圾非常多....

⥅ 大棟山有兩顆基石，一顆是一等三角點，另一顆是土地調查局圖根點。

⥅ 這個涼亭我大膽的稱它為百萬涼亭，因為視野風景超讚，晚上看夜景應該更迷人。

⥅ 接著就原路折返回大同山。剛有提到大棟山三角點超多垃圾，順勢撿了一些帶走，也深深發覺自己的力量有多微小，希望大家在爬山時如果還有餘力（先把自己顧好，有餘力再做）能一起把垃圾帶走，不留痕跡的離開，只留下好的心情體驗與美照就好！

⥅ 跟好友一起沿路撿垃圾，希望大家都能做到無痕山林.....

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