隱藏版的日月潭美景！日行30公里「走路環湖」心甘情願

緣 起

說起臺灣最大的淡水湖泊-「日月潭」，身為呆丸郎應該沒人人會不知道這個名聞遐邇的好地方。從小到大，去過日月潭的次數少說也不下20次，但無論是定點旅遊、拍照還是環湖，都是以開車的方式來完成。即使近年來日月潭非常流行腳踏車騎旅，但我對卡搭車環潭老是提不起勁，更何況是要用「走」的。直到某天在瀏覽「健行筆記」的網站時，熊熊看到網友步行環潭的心得，霎時才發現日月潭怎麼還有那麼多美麗的角落我不曾拜訪過。只能說過往我對日月潭的認知實在是太狹隘惹！為了深入探索日月潭之美，當下便決定要找個時間來去日月潭走‧走！

日月潭環湖步道資訊

1.環狀距離：約30公里。2.所需時間：約8~10小時，每個人體力不同，或者像我們邊走邊拍照，可能就得花10小時才走得完。3.海拔高度：747~858公尺，落差約111公尺，其間只有少數幾處地方的高低落差較大，絕大部分路段都平緩好走。4.步道類型：郊山步道，路面有水泥路、木棧道與柏油路等。5.注意事項：目前部分步道封閉維修中，包括：(1)九龍口至文武廟自行車步道、年梯步道，施工管制。(2)因配合水利署、台電等聯合辦理水庫清淤工程，大竹湖步道自即日起至110年年底暫停開放。(3)松柏崙步道封閉 因降雨導致步道損毀，部分路段將封閉禁止通行。相關步道封閉資訊請參考

日月潭國家網景區網站之最新快訊。

實際登走時程06:00 從台中出發。07:10 至魚池市區吃庶民早餐。07:33 抵「向山遊客中心」停車場。08:05 從向山遊客中心大型停車場旁的自行車步道逆時針方向起走。08:21 抵月牙灣。08:50 至「薄山脊觀景亭」。09:08 抵「環湖一號隧道」口，並改走公路。10:00 來到玄光寺碼頭吃茶葉蛋並稍作休息。10:31 由玄光寺旁的青龍山步道起走。10:49 出青龍山步道，抵玄奘寺，之後改走公路。11:19 經「土仔亭」步道口，不入。11:48 抵伊達邵，於停車場蔭涼處吃午餐，休息後至碼頭逛逛。13:01 從伊達邵端的水蛙頭步道起走。13:11 經「帖泊喀」湖邊露營區與九族纜車站。13:48 來到九蛙疊像處，今有四隻露頭。14:05 出水蛙步道，改走公路。14:21 經「大竹湖步道」，不入。14:34 於公路邊涼亭處歇腳休息。15:00 抵松柏崙自行車步道。15:07 過「文武廟」15:18 經「雲品溫泉酒店」。15:44 至「九龍口」。16:07 來到「朝霧碼頭」。16:24 至「水社碼頭」。16:33 至「蔣公碼頭」。17:22 來到「社頭壩」，此時天色已暗。17:37 經出水口。17:44 回到向山遊客中心。耗時約近10小時，與我原先預估的時間差不多。

遊 誌

在好友賢哥登高一呼之下，和歐告大蝨一同開啟今日「日月潭」的步行之旅。一早，我們三個空坎仔相約六點在賢哥家集合，下了國道六號後，先到魚池市區吃早餐。在冷乎乎的清晨裡，來上一碗熱騰騰的庶民小吃--乾麵與貢丸湯，除了暖胃，更暖心。

吃飽喝足後，來到向山遊客中心停車場，今天打算就從這兒起走。

而遊客中心這兒似乎有活動耶，可惜今日無緣參與。

咦？滿滿的咖啡豆，莫非今日有免費的「咖啡」喝到飽？

既然無緣，也就不用想太多。先來去洗手間清清腸卡實在，免得半路要挖洞野放 @@~

排完毒後，先走往遊客中心上頭的露天平臺欣賞日月潭晨景。放眼望去，凝結的空氣中多了幾分的寧謐，讓我下意識地深吸一口氣後再一股腦兒的將近日阿雜的心情全部吐出。

由於沒有事先下載GPX檔，故一開始還走錯路，直到確認位於遊客中心大型車停車場旁的步道起走點後，兩位葛格很認真的研究起路線。基本上我們今天大致上就是沿著自行車步道走，以逆時針方向來繞行日月潭。比較可惜的是自行車步道並沒有完整的環繞整個日月潭，仍有一部分路段需走上「公路」後才能達成環潭的目標。

08:05 起走，感謝老天爺，又是晴空萬里的一天，即使豔陽高照，但拜冬季氣候所賜，涼風迎面拂來，走起路來硬是感到特別的舒暢。

走到背陽面時還會覺得冷呢 @@~

哇，從不曾從這個角度看過日月潭，若不是今天駕著11號公車，恐怕我這輩子也看不到隱藏版的日月潭美景 @@~

沿路見到不少的露營車，看來大家都很會找秘境來渡假 ^^

08:21 咦？怎麼一堆輕艇呢？莫非這就是傳說中的月牙灣？沒錯，這裡就是魚人立槳日月潭SUP月牙灣體驗中心。

看起來大家都玩得很開心，不過哥向來就怕水，水上活動總是離我特別的遙遠 ＠＠～

呵~從不曾像今天一樣，可以離日月潭如此之近！

走了近40分鐘的平路，在過了眺望西北方觀景臺的點後，便於要來開始走走山路。

還好，不會很陡，緩步而上也能輕鬆愜意。

步道沿路有數個觀景臺／亭，不過大部分的觀景臺視野都已被前方長大、長高的樹林所遮擋。

08:50 於薄山脊觀景亭眺望頭社盆地。

哈，有人想拉屎，所以中途先休息一下，待解決這重要的民生問題後再繼續前行。

前方就是環潭一號隧道口，代表著這段山路即將結束。過了隧道口後就得改走「公路」了 ><"

09:08 來到環湖公路的一號隧道口。

蛤？伊達紹部落？不，不，不，千萬不要看到黑影就開槍，以為伊達邵就快到了，其實這裡離伊達邵還遠得很呢！

若像我們一樣逆時環行的話，就會從隧道口右邊的步道下來。

接下來就只能認命的走21號甲「公路」吸廢氣 ><"

想不到公路旁竟還有咖啡樹耶。賢哥說好吃，蛤~~~

一早經過的建築物就在眼前的對岸，看起來很近，但走起路來卻要走粉久~粉久~

經過一番寒徹骨，終於在10:00抵達「玄光寺」的渡船碼頭。

來到玄光寺碼頭必做的一件事就是要來嚐嚐「金盆阿嬤香菇茶葉蛋」。

巴特……，說實話，我個人覺得這兒的茶葉蛋吃起來並沒讓我感到驚豔，覺得味道一般般耶 @@~

嚐完鮮後上來「玄光寺」看看，不過現在好像無法入內，只能在外頭晃晃。

從「玄光寺」的平臺望出去，這個角度的日月潭依舊風華未減，讓人流連。

離開玄光寺後，我們又迷路了！唉~這就是沒先做好功課的下場，白走了一些冤枉路。繞了一圈後又回到玄光寺，依地路，要走玄光寺旁的「青龍山步道」才是捷徑，若是再走回蜿蜒曲折的公路，就會浪費許多的時間。

850公尺的青龍山步道，沿途也有一些亮點，例如這本大字書，讓書讀得不多的我看半天，仍是有看沒有懂，極需高手來指點。

還有這個像是卡通人物造型的石像，也有人說這是許願臺。走近一看，上頭有許多的零錢。

大家一起來把零錢塞好、塞滿。

這棵掛滿了許多佛像照的小樹，應該就是許願樹了。

呵，今日的環潭行程裡，青龍山步道這段路應該算是最硬的路段，不過拜涼爽宜人的天氣所賜，平常走個路就汗如雨下我，今天卻流不出半滴汗水 @@~

10:49 結束青龍山步道。阿母，哇出運啊~

青龍山步道出來後左轉，馬上就可以見到「玄奘(ㄗㄤˋ)寺」。

由玄奘寺的平臺看出去，湛藍的青天交織著掠影湖光，水天一色，美不勝收！

離開玄奘寺後，11:19 途經「土仔亭」步道，不過這是一個獨立的步道，無法連接環湖步道，礙於時間的關係，吾等三位空坎決定今日先以完成環湖為目標，這個土仔亭就改日再行。

走在公路上實在有些無聊，唯一的樂趣大概就是這一段路的兩旁都有小顆的「青剛櫟」可以撿，只是它們都缺了蓋子，有些可惜。

唷~想誘人來冬令進補嗎？這些放山雞看起來養得不錯。

哪泥？依舊只能改天 @@~

呵~終於趕在中午之前，於11:48來到了「伊達邵」，不過首先映入我眼簾裡的竟不是「伊達邵」三個大字，而是前方正興建中的大飯店，看來伊達邵未來的觀光發展潛力肯定會很驚人啊，這樣到底是好？是壞？就留給後人評斷唄！

由於大夥事件都已攜帶好爐火機絲，即使伊達邵裡有許多餐廳，但我們依舊選擇享受自行煮食的樂趣。找到位於停車場旁的一處樹蔭後，便動手搞定今日的午餐。

飯後也不忘來杯老人茶解膩。

今天只帶了兩瓶水，中餐時用掉了一瓶，故在收拾完機絲後，便來到公廁放水，同時也利用飲水機把水壺裝滿。

接著就到街上走走，準備買杯日月潭的紅茶品嚐一下。

哇咧~應該是不會有下次了！價錢有點貴，且三分之一的容量裡都是冰塊 @@~

碼頭一隅留個紀錄。

喂~這位大蝨是想脫襪給紅茶加料嗎？不聽話的大蝨太靠勢，今天只穿一層襪子就出門，因此路程才走一半，腳底就已經「碰趴」，而我今天又沒帶到登山用的簡易藥包，所以只能到小七店買個貼布來貼。

慘啊！要保重~

又是多繞了半圈的伊達邵，於13:01才找到接下來要走的「水蛙頭步道」入口。

這水蛙頭步道個人十分推荐給時間不多的冰友來走走，平緩好走，景色也優！

咦？潭邊竟然也有露營區？

不知道這裡是否可以泡泡腳呢 @@~

13:11 來到纜車站。

纜車站過後仍舊是走在湖邊步道上，一旁的大笨鳥也很悠哉地佇足岸邊，和遊客們一同欣賞當下的日月潭美景。

個人覺得水蛙頭步道有一個特點，那就是一路走來可以發現潭面上有許多的水上屋，若能在潭中住上一晚，也算是難得的體驗。

而這處類似船塢的地方，港結很像是過往大船下水的必經之地。

大樹夾道，走起來就是爽，完全是我這種怕曬太陽的人的天菜步道。

孤鳥的心情，偶懂 @@~ 要不是今天有賢哥和歐告大蝨坐陪，偶應該就是自己一個人走惹。

哈~這九蛙疊像過去很常出現在電視中，但直到今天我才有機會親臨目睹牠們的有趣模樣。而後方的大片水草，應該就是大竹湖水鳥保護區了。

今天露出四隻蛙兒，不知這是否為常態？因看這水位高度，若是四隻蛙兒滅頂的話，那步道應該也差不多不能走了 @@~

14:03 結束水蛙頭步道的輕旅行，接下來又要接回公路去。真心希望有一天，日月潭能夠建置一個完整的、真正的環湖步道，屆時我一定還要再來走一回！

哇，走著走著竟見到空中纜車，真的很高啊！

大竹湖步道一樣只能路過，擇日再戰。

走了一段公路後，突然看到欄干再現，心想總算又可以遠離危險的車陣。巴特……正當滿心歡喜時，下一刻馬上就被潑了冷水 @@~

啥咪碗糕？竟又封閉不給走 ><"

已經走到有些疲乏，加上走在公路上時又特別感到有壓力。14:34看到前方有涼亭一座，決定歇腳休息。

坐下後馬上把鞋子脫掉，讓有點腫的左卻透透氣。

呵~剩300公尺不到就可抵文武廟，有點急啊，急著尿尿啊 @@~

研究一下松柏崙自行車步道的路線，覺得還是走公路到文武廟比較快。

15:09 路過「文武廟」。哇咧，看起來在整修中，而廁所又在很上頭，不想再走上去，只好再忍忍。

15:18 經雲品酒店，看看就好，這麼貴的地方向來就不是哥的菜。

一樣不給走，再一次無言~

真是好樣的日月潭，無論從什麼角度看，怎麼看怎麼美。

15:44 來到「九龍口」大平臺。此處有名的地景大概就是水面上的浮田了。

天色愈來愈暗，得加緊步伐往水社碼頭邁進。

16:07 先抵朝霧碼頭。以前常來這兒拍照，所以也算熟悉。

快馬加鞭ing~

哎唷~遠遠就聽到音樂聲，原來水社碼頭這裡今天正好在辦活動。

16:33 經蔣公碼頭。此處也是練夜拍的好地方，只是晚上有點暗，我一個人肯定是不敢來的 @@~

此刻的大夥都已略顯疲態，腳步也不若上午來得快，而我也開始懶得再拍照。

哇~原本已經快熄火的心擎，突然驚見對岸有一排變色中的落羽松，馬上又燃起我的鬥志，相機預備備……。

這費用覺得不便宜啊！

中午只吃一碗泡麵，經過這十多公里的消耗，此時此刻極需補充黑豬肉的能量 ^^

哇~想不到日月潭的這一排落羽松也能如此繽紛美麗！今天來走這麼一遭，即使路很長、腳很酸，還是覺得超值得！

17:22 來到社頭壩，山頭後的太陽公公已下班，只剩餘暉為我們引路。

現在出門都只帶小機機來做紀錄，最大的優點就是輕便，相對的缺點便是入夜後慘不忍睹的畫質 @@~

17:44 回到向山遊客中心。稍作整理後，上車，往埔里市區前進，吃完晚餐再回台中。

18:34 來到埔里有名的雨傘店。咦？不是要吃飯嗎？地頭蛇歐告大蝨帶我們來雨傘店做馬蓋？

經過歐告大蝨的說明才明瞭，原來這間平價美食小吃店沒有固定的營業時間，什麼時候會開店，無法預知，就好像老天啥時候會下雨，何時會用到雨傘，完全看老天爺的心情而定。哈~想不到這麼有趣，所以能吃到雨傘店的美食有時也是需要幾分的運氣 ^^

總結：今天應該是有生以來在一天之內走過最長的路程，要是說完全不累，那肯定是騙人的！然身形勞累，心靈卻十分充實。非常建議喜歡漫步旅遊的冰友們，有空可以來日月潭走‧走，因為日月潭的美只有走過，才不會錯過 ^^