鳥瞰恆春縱谷平原！墾丁「龜山步道」親民好走　還有無敵海景

墾丁龜山步道位於屏東縣車城鄉，鄰近國立海洋生物博物館，山頂平坦視野極佳，高度約72公尺，由於形狀似龜殼而稱為龜山，又名頂虎頭山，有一屏東縣政府加密控制點，編號GC08。在台灣歷史上龜山占有一席之地，1874年牡丹社事件後，日本出兵南台灣，即是在龜山下的射寮登陸，並且在龜山上建立砲陣地及戰壕，至今龜山上仍可見不少軍事設施，軍事重要性可見一斑。(健行筆記摘錄)龜山步道登山口就在屏153鄉道旁，Google Map導航車城龜山步道即可到達，步道全程1公里，為環狀路線，有二段木棧道階梯，除了三角點處有無敵海景外，另建有二處景觀平台，沿途亦可見到軍事坑道、碉堡及工事，是親民好走的步道。

步道入口處設有指示牌。

步道入口，由此往上走。

親民的步道。

這裏開始走環狀路線。

迎曦亭，可以鳥瞰恆春縱谷平原。

來到仁壽台，也就是龜山頂，視野極佳，在此可以眺望四重溪及保力溪出海口，遠方山頭是里龍山(小百岳)。

四重溪及保力溪出海口。

里龍山(小百岳)，海拔1062公尺，應該是左方最高的山頭，明天的目標。

龜山三角點。

遊客不少，下來時還遇見一輛遊覽車帶旅客來此賞景。

步道邊的二座碉堡。

過木橋，右方一棵形態特別的大樹。

順著步道來到一處軍事工事，下方就是國立海洋生物博物館。

來到坑道區。

左右皆可通行，還可以穿出去後再由另一方出來。

離開龜山步道後來到車城，這裏有座有名的福安宮，正殿奉祀主神「福德正神」。

廟口享用當地處處可見的小吃：綠豆蒜(+粉條&綠豆)。