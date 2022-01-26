新北森林系景點！ 三峽拉卡山、滿月圓　穿越陡上路段徜徉優美林相

東滿步道 連結滿月圓-東眼山 , 兩處孕育動植物生態豐富 , 林相幽美的國家自然森林園區 . 步道路徑清晰 , 標示完善 , 設施維護良好 .

拉卡山 海拔1195m並不算高 , 但地理位置絕佳 , 位在步道高點岔路 0.75km處 . 山頂小平台大頭杜鵑花叢林簇擁 , 270度展望視野甚佳 . 可以近觀東眼山/逐鹿山/卡保山/樂佩山/多崖山/北插天山 ... 遠眺大台北盆地山系 . 也是欣賞北插天山雲瀑絕佳點 , 可說是東滿步道上的一顆閃亮綠寶石 .

從東滿步道造訪拉卡山 , 有三個登山口 : 位於 3.1K/4.19K/6.9K . 從滿月圓森林遊樂區起登是一路陡上 , 若從東眼山森林遊樂園過來路徑較緩 .多數老山友選擇從滿月圓森林遊樂區旁的天德巷上行 , 有數條稍小路徑屬陡峭上下挑戰路線(附圖紅色線是

新稜線路徑 , 舊路徑在新路徑西向) , 這裡起登走入景觀優美森林 , 山徑有多樣選擇是百岳高山行者絕佳的訓練場地 . 可依狀況選擇路徑 , 規劃單攻拉卡山 / 拉卡山-東眼山連走 / 挑戰北插天山 .

< 無心插柳柳成蔭 >老童鞋朱將軍馳騁山林多年 , 登上40餘座百岳山頭 . 卻遺憾 ~未曾攀登知名的三峽五寮尖岩壁瘦稜 . 勇腳隊夥伴們於是安排11/27 陪他完成心願 . 可是冬季的北部常受東北季風溼冷鋒面影響 , 天候多變難測 . 緊盯氣象資訊 : 11/27-28天氣將好轉 !? 但還是難精準預期 .下了一整夜的雨 , 便知不妙 ! 一早抵達三峽五寮尖山登山口前的玉里商店集合 , 雨勢依然持續 . 陪走的夥伴們雖都攀登過熟識此處岩場 , 然顧慮雨中濕滑岩壁 , 為了安全最高原則 , 決定放棄擇日再造訪 .轉往步道完善安全無虞的滿月圓自然森林遊樂園區走走步道 . 在園區內轉轉 ... 隨著雨勢趨小 , 天空漸明 . 於是決定順著東滿步道爬上三岔路 , 造訪拉卡山 .登上山頂小平台 , 人品爆發 , 天候好轉 , 天空霎時開了一扇天窗 , 偶現暖和陽光灑落 . 返程改取夥伴們都未曾走過的陡峭新稜線山徑 , 順利準時回到天德巷產業道路 , 完成滿月圓(天德巷)O型拉卡山往返行程 . 此刻又下起雨來 , 恍若優美歡呼聲 ...幸運的抉擇 ~ 風雨中 , 不經意譜下一首優美自然山林樂章 .

< 行 程 安 排 >

07:15 三峽五寮尖山登山口前玉里商店集合 - 轉往滿月圓森林遊樂園 - 07:45 天德巷 海拔約330m路旁停車起登 - 08:00 過溪後轉往滿月圓遊樂區方向 - 08:30 自導登山步道 - 9:00 轉東滿步道 - 11:00 拉卡山/北插天山/東眼山 三岔路口 - 11:25 登上拉卡山 海拔1195m -11:40 拉繩陡下新稜線山徑 - 13:20 返抵天德巷 .

* 溫 馨 提 示 * 1. 森林茂密易昏暗 , 備頭燈照明裝置 . 2. 山徑陡峭拉繩多 , 備手套 . 3. 山區天候多變難測 , 備雨衣雨具 .07:15 三峽五寮尖山登山口前玉里商店集合 . 三峽在地好夥伴 靖惠 / 玉玲 / Errck 已經等候在那兒了. 持續下雨 , 臨時決定轉往滿月圓森林遊樂園走走 .07:45 抵天德巷 海拔約 H 330m , 沿線產業道路邊已停了不少小型車輛 . 夥伴們停妥車便起登 . 園區路徑平緩 , 雨勢不大暫時無需穿雨衣 , 撐傘行走尚可 . 沿著天德巷產業道路上行 , 見到路旁的無極山莊後 , 走過水泥涵管/柱樁缺口 , 但見溪畔二側雜草叢裡散落著二堆被剪斷的刀片式四層鐵絲網 . 公家的園區大門 08:00 開啟 , 之前無法通行, 徒增困擾 . 這條天德巷路段是眾多山友一早出發需要經過的登山路徑 .

下切溪溝穿越 , 有些石頭濕滑踩踏時務必小心翼翼 . 過溪後遇岔路 , 右往 拉卡山新稜線路和舊路 , 取左 往遊客中心 / 自導步道方向走 ... 迎面不時巧遇純粹登山的山友 , 相互熱情招呼 .從穩健步伐/衣著/雨鞋/背包/配備 ... 便知是登山老手 . 一早出發爬山鍛鍊 , 此時已返程 . 必是經常風雨無阻磨練 , 讓人敬佩 !雨勢忽大 , 轉入園區遊客中心 .

08:30 雨勢暫歇再度往自導步道續行 .

細雨霏霏 ... 夥伴們輕鬆漫步 ~~~

楓紅時節 , 步道上洋溢浪漫情懷 . 數株楓樹枝頭上的紅葉在在風中搖曳生姿 , 步道上處處濕潤地楓紅落葉 .

植物物種豐富 .

走過木棧橋右轉便是東滿步道 .

此時天空漸明朗 , 夥伴們決定先爬到步道制高點三岔路 .

木棧橋往下就是滿月圓瀑布區 .

* 溫馨提示 * : 東滿步道沿途處處木階梯 , 遇雨木條易濕滑 ,下坡時要特別留意 !東滿步道是一條很長的陡峭山徑 , 還好沿途有多處平緩地 , 設有木石座椅供歇腳休整 . 夥伴們一路陡上沒歇腳 ... 哈哈 , 都是至少登百岳30座以上的老鳥了, 去探訪北插天山也曾經過這陡上路段 . 其中黃表哥/靖惠/玉玲/Errck 可說是識途老馬 . 曾是三峽-福華幫馬拉松路跑隊/登山隊成員 , 滿月圓/東滿步道/北插天山是他們的後花園山訓場 .

此趟山林活動 , 感謝 ~ Errck 情義相挺引領師風隊伍 .

右側小山徑可往拉卡山(不取) , 取直行寬敞的主步道 .

步道路徑清晰 , 標示完善 , 設施維護良好 .

11:00 上抵拉卡山/北插天山/東眼山 三岔路口 . 往拉卡山有清楚的標示牌登頂 0.75mm , 約20分鐘 .短暫停留 , 夥伴們一致決定續行 ~ 造訪拉卡山 !

拉繩而上 !

穿越茂密奇特的大頭杜鵑林 ...

11:25 登上拉卡山頂小平台 . 近在眼前的山頭是拉卡山前峰 .

雲霧飄渺對面山峰時現時隱 , 難見遠處山脈 . 東眼山 / 親子峰 在對面不遠處 .

臨外側邊是高聳懸崖 , 密布杜鵑花叢掩飾 , 有幾處空洞險境 , 顧慮安全別靠近才妥 .

拉卡山 海拔 1195m 山字森林三角點 / 台北州基石 .

人品爆發 , 天候好轉 , 天空霎時開了一扇天窗 , 偶現暖和陽光灑落 , 讓人雀躍 ~~~山頂空曠迎風 , 受到東北季風影響 , 氣溫低只有攝氏8度 . 不時瞬間突然強風奇襲 , 枝幹林葉發出巨大怒吼聲響 , 讓人心生畏懼 . 不敢久待 , 11:40

立馬撤退下山 !

返程採納玉玲美女的的提議 ~ 取夥伴們都未曾走過的陡峭新稜線山徑 . 一長段之字型拉繩約80度陡下 , 手腳需並用 . 雨後山徑有些濕滑 , 大家都有一定的實力經驗 , 依然小心翼翼 , 相互關照提醒 , 順利通過測試 .

山徑上布滿雜亂樹根 , 遇雨潮濕更滑應盡量避開 , 尤其誤踩縱向樹根意外滑倒機率偏高 . 環顧兩側除了拉繩 , 還有不少天然的樹木/枝幹/葉叢/岩石 ...可善加利用 , 是磨練機會 ~ 累積特殊經驗/提升平衡技巧/隨機應變能力 .

高聳雄偉的岩壁上方是拉卡山頂 .

沿途不少登山布條/指示路徑標示 . 沿著主稜線走 .

這是往天德巷的腰繞路 . 主稜路和腰繞路殊途同歸 .

山林植被豐富物種多 , 滿目清新翠綠 , 釋放豐沛的芬多精 , 讓人心曠神怡 ! 穿梭在幽靜美好的自然森林裡 , 洗滌心靈 , 讓勞累的身軀獲得是紓解

. 拉卡山前鋒

H1145m 無基石

.

靖惠/玉玲 二玫美女是閨蜜 , 曾經是三峽 福華 - 馬拉松隊/登山隊成員 . 時常一起登山 , 巾幗不讓鬚眉唷 !

穿越筆直樹林區 , 路徑經過這挺拔樹木 , 宛若迎賓樹 !?

雨後 , 山林潤澤 , 薄霧飄逸 , 仙氣十足 .

植物物種豐富 . 這新稜線山徑全程走在林蔭中格外舒暢 .

暫離都市喧囂塵霾 , 投身在這綠意盎然的自然森林裡漫步 . 大口森呼吸 , 享受大自然賦予的豐沛芬多精 , 必能增強心肺功能 , 提升身體免疫力 .

這裡自然生態豐富 , 保育有成 . 可觀賞低海拔到中海拔的植物景觀 .

登山行程已近尾聲 . 直行是早上走過通往滿月圓自導步道的路徑 . 取左向返程 !

溪溝清洗沾滿泥巴塵土的戰鬥鞋 .

13:20 順利準時回到天德巷產業道路 , 完成滿月圓(天德巷) O型拉卡山往返行程 .

倏然間 , 天空落下豆大雨來 , 傘上雨精靈伴著風聲 , 樹葉聲 ... 恍若優美歡呼聲響徹滿月圓山谷 ~ 圓圓滿滿 謝幕 ! 心 懷 感 恩 ~此趟為老童鞋圓夢五寮尖山而來 . 雖然出師不力 , 卻在時空意念轉換抉擇間 , 不經意譜下一首優美自然山林樂章 .可謂 : 失之東隅 , 收之桑榆吧 !? 北 雁 日 誌 2021 . 12/2