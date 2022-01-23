帶孩挑戰「油羅山」中級山！ 高聳入雲「柳衫」的國度 陽光灑落光影交錯

柳杉的國度。油羅山

所在位置：新竹縣五峰鄉峰頂高度：1764公尺登山口/停車資訊：油羅山第一登山口/ 座標WGS84 (24.63277 N, 121.16486 E)路線地圖：健行筆記GPX完整相簿：連結

小提醒：油羅山為中級山，在中級山中一般被認為是入門的級別，但仍有許多較溼滑與高低落差大的路段，特別是三角點至第二登山口路段，若帶學齡前的孩子行走，仍須做足行前準備及評估孩子的體能與安全小樂：『下雨是800個(朵)雲在哭，晴天是太陽公公在笑。』800對小樂而言感覺應該就類似無限大這種誇飾的形容詞～同理，逃離台北的連日陰雨，瞬間擁有800個好心情。

原以為油羅山這片以柳杉為主的森林林相應該很單一，但許多角落之間卻暗藏驚喜，充滿了800個生命力。油羅山位於新竹縣五峰鄉的花園村，一般多由林務局開發的羅山林道進入，主要入口為第一登山口與第二登山口，我們此行將車停第一登山口，由第一登山口上行，由第二登山口出林道，再步行林道回第一登山口。

▲抵達第一登山口時，一片美麗壯闊的景緻便映入眼簾。

▲進入登山口，便是一路高聳入雲的柳衫相伴。

▲一開始的路較陡，抵達巨石後，坡度稍緩，接續著的旅程陡緩交錯，可適時地調整體能。

▲小樂喜歡搜集柳杉的落葉，說這是炒魚，要煮給我們當中餐。

▲穿透樹林的陽光灑落，光影與筆直的柳杉線條交錯，成為一幅渾然天成的美麗畫作。

▲木炭窯遺址。日治時期的油羅山隘勇線，與現今的登山步道重疊，木炭窯鄰近當時的監督所。

▲小樂最愛的昆蟲-糞金龜，出現在步道上與我們打招呼。

▲小樂說這倒木很像大聲吼叫的恐龍。

▲紅色小巧可愛，像顆小草莓的蕈類。

▲像被繩子好幾段綑綁的倒木。

▲小樂在森林裡，總是如此自在。

▲紫色的蕈類。

▲油羅山三角點，拍照的登山團客絡繹不絕。

▲樂麻親手編織的小羊小兔，搭配著森林中的落葉果實，好有耶誕氛圍。

▲往第二登山口下行的路段，一路溼滑落差大，難度較第一登山口上行路段高出許多。

▲由第二登山口往第一登山口的林道上，有一處岩壁，成了許多在羅山林道上野營者的取水處。

▲回第一登山口的林道上，接近日落時刻，意外拍攝下這片美景，為此的美麗記憶留下尾聲。