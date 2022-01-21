高雄踏青好去處！「大社觀音山」展望開闊　稜線上景色最美

位在高雄大社的觀音山， 因綿延的丘陵中有如觀音菩薩端坐聖像，且有眾小峰拱峙，故名為觀音山海拔雖僅有170餘公尺，仍是高雄市十大名山之一因全省多處觀音山， 為了區隔， 也有人稱之為大社觀音山山頂有 聯勤測量隊三等三角點內補/NO：055

10:46其實，原先安排往北走， 順便去賞芒花， 氣象一查陰雨加上濕冷， 打了退堂鼓再換到台南的山行， 哪知一早從台中出發就下起了大雨， 一路快到白河時，雨還在下一方面查詢天氣預報， 也看看實際的天氣，和eva討稐後， 很快的直接再驅車南下.....

這天安排的大社觀音山， 先前就來過一次， 我們約莫在10:30抵達觀音山風景區， 有如台中大坑風景區一般從周邊的停車， 就可以看出受歡迎的程度而且這裡的停車費是一次性50元，可能我們來的晚些， 離開後沒瞧見停車單停好車， 沿著鳳儀宮的方向前進， (鳳儀宮前也停放了些許車輛)

10:48 沿著石階梯， 兩側有綠樹遮蔭

10:50 步道旁設置石椅

10:52 一小段鐵架階梯

10:53 步上稜線後， 視野漸漸開闊

11:00 一路上， 石階路， 上上下下， 但間距沒有過大不會太累， 只是大好的天氣， 部分空曠路段有點熱

11:04 步道岔路口觀音山區， 腹地廣闊， 有多條入口， 這回我們從鳳儀宮往返， 走郊山步道， 還是可以參考地圖， 以防錯縱複雜的地形而亂了方向。

11:04 岔路處， 取左行

11:06 個人覺得 稜線上這段景色最美枝頭上的綠葉， 映襯在藍天白雲下， 看著心情就很好很難想像， 早上出發時陰霾下雨的天氣。

11:09 一段下行階梯後

11:10 來到觀音亭， 木作的涼亭， 置放了些桌椅供山友歇憩，

涼亭與觀景台之間有個天洞朝暾的說明: 意旨: 觀音山主峰的大洞， 洞口朝天， 洞道曲折...這是一條日據時代挖掘的戰備隧道剛好聽見山友詢問一旁的遊人....也表示黑暗的天洞下最好戴上頭燈， 比較安全

11:10 我們則步上了木階梯

11:15 來到認證的位置~觀景平台

觀景平台的正前方， 還有一條路徑， 通往天洞與大覺寺

視野很好的觀景台， 大高雄景緻， 盡收眼前。 拍照休息後， 準備下山。

11:34 原路返程

11:42 回到鳳儀宮

預計前往下一站， 壽山， 中途我們先來到位於高雄鹽埕的肉粽泰

雖是一家標榜古早味的店家卻跟上潮流的使用電子選點單

點單後， 直接拿給一旁的服務人員付錢就可以

我們點了一份肉粽及豬腳湯撒上花生粉淋上醬汁， 據說這是特有的南部粽， 我對粽子沒啥喜好， 純粹來嘗鮮豬腳湯， 覺得嘗起來有四神湯的味道。 還好不油膩。

40年創業至今， 掌廚的老闆想退休， 下一代不想接班由原班的工作人員， 繼續傳承古早美味 ， 店內的陳設也很有古意很值得讚賞的是: 我們都還沒坐定位， 餐點就上桌了，

吃完午餐， 預備取車忽然瞧見這攤位上寫著老牌蓮藕茶(也是超過70年之久)， 而且挺多人買的炎熱的南台灣， 當然得買上一杯解解渴。 雖然忘了拍照， 真的滿好喝的

觀音山距離市區不遠， 停車方便， 步道有難易可選擇但四通八達的路徑， 出發前還是先確認行走方向， 才不會壞了山行的興致。 雖然一早出門下了大雨， 一路來到高雄迎接我們的是萬里晴空， 也許是連著幾周的活動， 注定讓我們緩一緩腳步無妨， 出發了就有方向 ^.^

城市漫遊。 gina

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