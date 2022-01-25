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台東南端最高美人山！在聖山「都蘭山」稜線上　賞山脈及溪谷風景

健行筆記 / 健行筆記阿德

都蘭山，又稱美人山，位於台東縣東河鄉，海拔1,190公尺，是海岸山脈南段最高峰，也是當地原住民卑南族及阿美族的聖山，小百岳編號93，有一顆一等三角點，山頂無展望，走在稜線上有幾處可以看到高聳的中央山脈及卑南溪谷，另一側則可見廣闊的太平洋及海岸風光。步道上的「普悠瑪祭台遺址」，是卑南族、阿美族立碑作為分界的地方，卑南古語中「punuyuma」為集中、團結的意義。▼都蘭山：這是在台東鯉魚山步道景觀台拍的。

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都蘭山步道單程3.8公里，「普悠瑪」碑石位於2.3公里處，前段2.3公里，先是緩升接著則是陡上，有點考驗腳力，後段1.5公里則除了有一段不短的陡下坡外，其餘上下坡度不大，但路況較為不好，除了拉繩外，也搭了好幾座木製階梯，需要小心行走還算安全。交通方式以自行開車/騎車較適合，導航「都蘭山登山步道入口停車場」，該處有二層式觀景平台及停車場；若要搭乘大眾交通工具，台11線上有「南郡界」站牌，參考Google地圖該處有七線公車，由站牌往上走到停車場約4.2公里，大概要走近1.5公時。連續查閱了一週以上的氣象局網站，沒想到天氣多變，原本預計週四上午登都蘭山，可以有較充裕的時間，但天氣變為可能有雨(降雨率30%)，為了不想冒著雨在溼滑的步道上行走，所以提前到前一天中午起登，不過冬天日沒時間較早(傍晚17:09)，原預計4.5~5.5小時走完，可能回到登山口前會有點摸黑，還好前段走得稍快一點，下山時天還亮著，順利完登。都蘭山步道入口觀景平台，先上去看看，視野極佳。a6987ca1aa533126ce52019c403c6037.jpg

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下來時已有點夕陽餘暉。

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都蘭山步道入口標示，由右側進入，雖是非假日，但沿途陸續遇見十餘人下山，看來是熱門的登山路徑。

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前段是緩升的原始路徑，輕鬆好走。

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每0.25公里有一個里程木椿。

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沿途也有一些當地動植物或地形的介紹標示牌。

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開始陡上山徑，有拉繩輔助。

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來到稜線，左側視野不錯，可以看到中央山脈及卑南溪谷。

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再來應是走在稜線上，有緩升及陡上的步道。

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長相奇特的一棵樹。

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接著進入一段綠意盎然的奇幻森林。

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2.25公里的里程木椿。

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2.3公里處的「普悠瑪祭台」石碑，時間似乎還算充裕，應該不會摸黑下山，休息一下，吃點東西。

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再來1.5公里，除了一段不短的陡下坡外，其餘上下坡度不太，但路況較為不好，要小心行走。

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一段不算短的陡下路徑，還好天氣放晴了好幾天，山徑雖沒有完全乾，但也不會溼滑，小心往下走。

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再來就是上上下下路段，有多處架有木梯，應該是路況/地形較差的地方，真是造福山友。

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也有一小段的拉繩。

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往下的木梯。

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樹林間的空隙，有點小展望。

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拉繩的下坡路段。

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前方山頭應是都蘭山。

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來到一處展望不錯的凹處，下方是太平洋及海岸風光。

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低頭鑽過倒木。

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跨過倒木。

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再過一段往下的木梯。

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又一座木梯。

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這段應是就是大岩壁。

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回頭再拍。

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再一座木梯，算算應是第五座了！還好有這些木梯，增強這條步道的安全性。

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一段往下踩樹根的路段，小心行走。

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走到上方後回頭再拍，這段若是下雨天，不知樹根會不會較溼滑？

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3.8公里的三角點總算到了！

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周遭被樹木遮住了，無展望。

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都蘭山，海拔1190公尺，一等三角點。

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原路返回，時間估計還好，安心下山，隨手拍拍。倒木上不知名的菇。

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經過展望不錯的凹地，再看看風景。

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一路往下走，再經「普悠瑪祭台」石碑。

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剛上稜線的一處小平台，再看看花東縱谷平原。

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不用摸黑下山，順利回到登山口！

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步道 登山

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