南部私房秘境！「六義山步道」90分鐘登頂，眺望南化水庫的稜線

六義山可以說是台南高雄人的口袋名單只有內行人才知道的秘境不過近月來，山友陸陸續續增加，目前假日人也多了起來 (今天星期日，有一團登山客以及多組散客)六義山步道導覽圖：共有四處登山口1.紫霞：位於台20線路邊，最容易抵達，但是上到三角點的路程、坡度最陡最長。2.百葉：台20線上看到一白色大石頭(52.5k)左轉進入，約15分鐘會抵達，但路況不甚好。3.公館：沒去過，但很少山友從此進入，據說路況也不好。4.四德：最輕鬆的路線，但是需經過甲仙市區後再開3km山路入，路況也不好。本次行程由紫霞起登 (以前來過5次都從聖保宮，也就是百葉再往上開)

台120線旁，過前往大地谷的叉路後，往東繼續走，左手邊第一個叉路即是(容易錯過)轉入會看到六義山登山步道的標誌，約可停車10台左右。

走上產業道路後，循著指標牌，經過這一棟矮房，前面就是正式的登山口了，從此處開始上坡。

一路上有一半為上圖的階梯，跨距大，且坡度也大，目前紫霞到觀壩亭段，雜草較多，但路跡仍明顯，建議穿長褲，避免受傷。十一月天氣涼爽，即使正午曝曬在陽光下，也不會太熱，但若夏天從紫霞起登，則要審慎考量，避免中暑。

一路上不全是樓梯，也會交雜著有緩山徑，非常舒服。

觀壩亭，離子霞登山口1.5k左右，約走50分鐘可到。是第一處有展望的休息處。

稜線上的眺望，可見南化水庫非常優美，水位高，水量充足，藍天綠意，超棒！

慢慢走，約2hr可以抵達山頂。體力較好或速度較快的山友，大約90min內可攻頂。山頂有步道落成紀念碑、三角點。六義山稜線最大的特色有三：1. 涼爽 2.同時為台南與高雄的縣界，西屬南化，東屬甲仙 3.可眺望南化水庫與甲仙市區

上下山時，若有上廁所的需求，可在觀壩亭處往下走到路面，再往聖保宮方向走去，會有一處全步道唯一的廁所，非常乾淨整潔，敬請大家小心維護 愛惜使用。

看到芭蕉樹，代表下山回到紫霞登山口之停車處了，旅程即將畫下句點。而結束健行後，很推薦大家到甲仙吃吃喝喝，芋粿、芋圓、大腸包小腸等都超級讚！本次行程約花200min，早上10.40起登，下午2.00回到停車場。水分：每人預備至少500-1000c.c.糧食：每人香蕉一根、餅乾一小包即可建議一定要攜帶衣物替換、防曬用品、登山杖(有時候有凶狠野狗、幫助上下山減輕受力)路線：台84線走到玉井，再接台20往甲仙方向，看到紫霞五路財神廟，表示抵達，登山口在北邊。親民程度：紫霞登山口路線不適合小孩。但練腳力OK，全程(紫霞到山頂)海拔落差約495m、來回7km。