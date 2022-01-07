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走訪兩條空靈步道！「神阿縱走」高聳杉木林如魔幻森林　美拍眠月線隧道

健行筆記 / 健行筆記Straybirds

楔 子

走過驚濤駭浪的2021年，疫情像是魑魅魍魎般在全世界漫延，不能出國的旅人紛紛往山上跑，也破了歷年來的山難紀錄。「林中有二條分岔路，我選擇人煙稀少的那條。」深秋時節，我們離開被東北季風糾纏的北部，驅車來到阿里山，試著找回年輕時參加救國團活動的青春記憶，一次造訪昔日年輕學子爭相報名的神阿縱走阿溪縱走前段（眠月線林鐵），走在蓊鬱蒼翠杉林間，沿途可見廢棄軌道、林業工作站及崩坍隧道、橋樑等斑駁遺跡。在雲霧與光影交織的原始步道上，更顯這兩條經典步道與眾不同的靈氣，斑駁錯落的時空感，彷彿走了一趟穿越古今的時空之旅。

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▲神阿縱走

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▲阿溪縱走前段-眠月線

糜爛的出發

首日一早8:00由板橋出發，先到集集八張牛肉麵(10:30開張)飽餐一頓，吃飽喝足後再到南投神木村搭村長的小發財車接駁至四叉路登山(為了要吃美食，又怕腳程太慢摸黑，只好花點錢搭接駁車，節省時間-搭車約20分，步行約50分），13:20由登山口起登，17:20扺達沼平車站，歷時約4小時，爬升800多公尺，總行程4.8公里。

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▲集集在地美食-八張牛肉麵

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▲13:00來到和社溪旁空地(在此換搭村長的小發財車)

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▲村長的小發財車，感覺像碰碰車一樣。

神阿縱走

神阿縱走連接南投縣信義鄉神木村至嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，是早年是人力運送物資的交通要道，在1970年代是青年救國團經常造訪的經典登山路線之一。神阿縱走最經典的景觀就是極大面積的人造杉木林，每一棵杉木都高聳入雲，走在林中幾乎是不見天日。從海拔一千五百公尺到兩千多公尺的範圍間，豐富的中海拔動、植物值得深入探索。步道可分為四個階段，前段為修整完善的枕木步道，其後進入芒草、崩壁、乾溪溝之原始地形，接著為拉繩之字陡坡，最後進入阿里山森林步道

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▲13:20四叉路登山口起登

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▲縷縷陽光灑落林間，讓這片森林充滿魔幻色彩。

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▲步道不時與林道相交錯

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▲步道一開始緩步向上，進入一大片隸屬於台大實驗林管理處的人造杉林，頗有溪頭杉林溪的FU。 

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▲林間的展望

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▲經過一小段危險崩壁路段，土石砂礫鬆軟易滑，踏點不穩，此處無法靠他人協助，要自己平移而過，雖有架設護繩，惟仍需小心通過。

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▲進入第二階段芒草、崩壁、乾溪溝之原始地形。

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▲進入第三階段之字形陡上

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▲巧遇台灣藍腹鷳，静靜待在一旁讓我們拍個過瘾。

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▲進入最後階段阿里山林道，此時已近黃昏，林間大片金黃色陽光，景色令人想起地藏經的一段經文：金色晃耀如須彌山，放大光明。

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▲接上祝山線林鐵（約800公尺處）

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▲17:30來到沼平車站觀賞雲海大景。

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▲既然是復刻救國團活動，當然要入住阿里山青年活動中心（這邊環境清新，乾淨舒爽，非常適合山友入住）。

眠於月下-阿里山舊鐵道之旅

眠月線為1913年起開發之塔山線，起於阿里山新站，止於石猴站，1915年正式完工通車，為阿里山林場線鐵路兩條主要主線之一。鐵道由沼平往東北經對高岳西麓，而後轉向西北貫穿塔山山脈向北到松山西麓下的眠月「石猴」，全長有9.26公里，原始橋樑有24座、隧道12座(現有橋樑21座、隧道14座)，終點石猴高海拔2318公尺，最大坡度達千分之33，尤其大塔山是全岩層的山岳，貫穿大塔山2號隧道(原始編號)，更長達414公尺，工程十分艱鉅，是一條路線崎嶇且風景迷人的森林鐵道。鐵道於1999年因921大地震受損嚴重而停駛，於2008年曾部分修復完成，隔年又因八八風災再度受重創，目前已廢棄成為國人趨之若鶩的健行路線。然而，斑駁錯落的時空感，卻更顯眠月線之難得與靈氣，為回溯台灣林業史必走之路徑。

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▲7:30在阿里山青年活動中心用完早餐後，前往阿里山遊樂區塔山步道眠月線一般以沼平車站為起點，沿祝山線鐵道至眠月線叉路間，依鐵路法的規定，不能在尚在營運的鐵道上行走，因此必須順著「塔山登山步道」的指標而行，沿途林相優美、空氣清新，可由高處欣賞祝山線林鐵之美。最後經過一個小空橋後會來到平台，自此請往左邊的鐵軌走，因為這裡開始為眠月線起點。

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▲8:20回到昨天的終點(沼平車站起登)

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▲沿祝山線鐵道旁的塔山步道步行至眠月線起點。

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▲由塔山步道欣賞山線鐵道之美。

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▲9:20來到祝山線與眠月線叉路口，取左進入眠月線。眠月線叉路至塔山車站由叉路開始正式進入眠月線，此一路段平緩好走，4.4K處的明隧道是多數走眠月線山友必拍景點，穿過明隧道會碰到崩塌地形，這一段看起來有點驚險，但抓緊繩子並踏穩石頭或鋼筋，小心前進並不會有太大問題。過了崩壁處，隨即要進入的是2號隧道，400多公尺長的隧道漆黑無比，要開啟頭燈小心行走。隧道中段會遇上一處坍塌，僅有一個人可過的空隙，需要十分小心通過，且避免停留，續行不久，即會來到塔山車站。

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▲走在蓊鬱蒼翠杉林間，光影灑落林間。

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▲9:25來到4.4K的明隧道，網美必拍景點。

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▲通過此行唯一的崩塌地，看起來有點驚險，但抓緊繩子並踏穩石頭或鋼筋，小心前進並不會有太大問題。

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▲商業團搭的帳篷大軍，山景第一排。

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▲由明隧道眺望沼平車站

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▲進入２號隧道，隧道長400多公尺，需開啟頭燈小心行走。

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▲9:25抵達塔山車站，稍適休息一下續行。塔山車站到石猴車站此段為眠月線中最精華的路段，整趟共有12座隧道、24座橋，隧道有長有短，有用工具直接挖掘岩壁產生的「素掘隧道」，也有使用木頭撐住隧道的五邊形「木構隧道」，最後一種為水泥建造的管狀隧道，有時同一個隧道內會有兩種工法，相當特別。

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▲已斷頭的石猴

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▲11:45扺達終點石猴車站。

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▲由石猴站折返空地處享用大伙準備的豪華行動糧。

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▲使用木頭撐住隧道的五邊形「木構隧道」

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▲直接挖掘岩壁產生的「素掘隧道」

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▲水泥建造的管狀隧道

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▲15:10回到沼平車站，結束二天一夜復刻救國團經典路線行程。

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▲振興地方經濟，下山來吃嘉義高檔日本料理，有始有終，完美Ending。後記:在我們離開後的翌日，又傳出登山客失足墜落之意外（行前10月25日有另一起不慎跌落20公尺深谷之死亡山難），為此，漫步在雲端的阿里山版主黃源明曾嚴正撰寫＂進入眠月線之前，你必須要知道的幾件事＂一文，提醒山友或旅客注意，希望大家在行前要仔細閱讀，以免樂極生悲，發生撼事。神阿縱走航跡眠月線航跡

步道 阿里山 登山

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