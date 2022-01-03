老少咸宜的路線！「旗尾山」健行趣　遠眺旗山城之美

【台灣島的緯度接近北回歸線,在大尺度行星風系中,屬於永久到半永久性沉降氣流的影響範圍,很有可能成為半乾燥地區,卻因為中央山脈的隆起攔截水氣成雲致雨,感遍了台灣西南部的『風』『水』。春夏之際,上午的陽光照耀山嵐水氣蒸發,下午則多雲霧:秋冬之際,幾乎陰霾終日,景觀總在虛無飄渺間。】

歇坐旗尾山頂一隅,端詳著擺設在步徑邊上的看板,多了一些對本土的認識,在徐徐涼風間,旁人啷噹的登山心得交流語聲,成了喘吁吁當下的最佳紓壓陪襯,忽而心頭浮現場景...

多少年一再驅車過往的田野間,那經常引頸眺望那尖聳山之巔的涼亭,原來就是當下置身的旗尾山啊!

自高雄市區走台29過來,進入旗山市區之前便可見到高聳的旗尾山

旗尾山在旗山斜張橋上的身影登旗尾山有三條步徑,在網路有許多方分享可供參考,但就一般休閒健行的登高賞景言,第一與第二登山口的登山步徑路況與地勢,對於較不常登山健行者言,體力與風險都是值得顧慮的!至於第三入口的登山步徑則相對平易近人些,對不常爬山或有小朋友隨行者相對減壓不少!旗尾山第三登山口,位於旗山糖廠對面旗尾橋之前右側(高113道)進入, 途經當地(預約窯烤披薩)名店~奇山石窯續行一小段路即達,登山口側的停車場車位有限(4部汽車,8部機車),車位滿位時必須沿途找尋空曠處停車!

自台29行經旗尾橋後左轉進入高113線道約2公里可達第三登山口

行經 "奇山石窯" 不久便迎來旗尾山第三登山口停車場!

停車場規模不大,約可停駐汽車四輛,機車八台,與若干自行車,旗尾山第三登山口輯在右側水泥牆處

在停車場附近可遠望旗尾山連峰 (左為旗尾山,最右處旗尾山北峰93M)

自第三登山口起登以迄旗尾山頂全程距離僅約900公尺,但沿途多陡升坡與陡峭階梯,行進之間應步步為營,以舒緩呼吸節奏,確保安全...從停車場登山口開始緩步攀升,約費時10餘分鐘經過三陡二緩坡道來到(升天)階梯登山口,途間遇有一岔路可往左一小段路順訪旗尾山西北峰!攀登過程與路況照片說明如下:

旗尾山第三登山口

登山口石階六級之後便是陡坡伺候....

此去就是一路的使力費勁,所幸沿路有所遮蔭,不致太辛苦!

途中經過一段緩坡,竹林間可見遠處即將登頂的旗尾山頂(涼亭)!!

然後又是連續陡坡而上,有些山友為了保護膝蓋而採取倒退嚕的方式下山

在途中經過一處蓄水塔,旁邊擺一些水瓶,有些山友順手拿了一兩瓶揹上山去...

阿娘唯... 這坡可是要用腳板安步踏實前進,如果一味以足部前端蹬著前進,小腿肌肉會很快疲乏...

經過竹林坡後隱約可見前方的休息設施...

原來... 是階梯登山道之前的休息區設施,妙的是後方還有單槓設施

休息處的對面,升天梯的開始...

階梯旁的看板提供旗山由來的說明,龜裂的痕跡則是訴說著陽光的炙烈

唉... 一路就是這樣嗎? 陡坡換陡梯而已!?

拾級而上一陣子會碰上一處岔路 (路上又擺了一些水瓶),往右去旗尾山,往左往旗尾山西北峰

往左前往旗尾山西北峰

往西北峰步道終點有一歪斜基石

此行不期而遇的旗尾山西北峰

西北峰頂的侷促視野可見楠梓仙溪與部分城區

回到岔路口...

皮要繃緊的直上旗尾山了....

登山階梯或因地層變動而變形,或因時日侵蝕破損,步行其間應步步為營

一路的挑戰,關鍵在肌力運用與呼吸調節

喘吁吁的回首來時路,還真的很陡耶!!

攀爬至此,侷促空間已能遠眺旗山城區樣貌

續行.... 左側遇有一巨石,繼續陡升...

一路上抖抖的石階後,就是怯怯地回首... 唯一支持前進的動力就是登頂的好風光!!

在一坡右一坡試煉之後視野越來越好!!

陡梯上到一處迴轉處遇一樹抱奇石(亦稱仙人台),許多山友在此登臨檯面合影! 左側時下的步徑便是旗尾山第二登山口來會的路徑

在仙人台旁放眼遠處開闊無比,這角度視野在山頂因樹林遮蔽反而無法看到!

經過仙人台會臨來一段幾近垂直的陡升與狹窄的破損踏階,借助拉繩與扶欄經過!

攀過極陡梯級後,迎來875(階)標示

再走上幾步便達山頂了!!

自階梯入口一路辛苦拾階至此計941階,換算攀爬大樓大約是67樓吧!? ^^

呵呵... 一個念頭,說走就走,真方便的(#55)小百岳!!

自旗桿處回望來時路

登旗尾山頂後,除了來時路的西側為樹林遮蔽之外,北側為楠梓仙溪沿岸蜿蜒的旗山城區以迄杉林鄉城,東向則為迤逦自月光山秀麗的玉山尾稜線,南望則是阡陌綿延的美濃平原,微風西陽下放眼四周真是舒坦又療癒!

自旗尾山頂入口循逆時鐘繞行,往南得望美濃平原阡陌之美!

繞過偌大的山頂涼亭,納悶著構件的工程難度

繞到入口的反側,太陽已漸西下,色溫也開始變化

拾階到涼亭本體基座下,東向眺望迤邐的玉山山脈尾稜 (月光山~雙峰山(克孝峰)~靈山~福美山~旗尾山東面入口)

旗尾山涼亭內部二樓的陳設與格局

涼亭的觀景窗中有幾扇刻意保留開啟功能,讓賞景與拍照更有趣!!

從旗尾山往福美山會經過一處岩壁危崖(中下)

如果沒有繩索與茂盛的植被遮蔽,會是暴露感很強的路段!

北面的楠梓仙溪自奇山蜿蜒而去杉林方向

旗山之所以稱為旗山,原來如此!!

耍費一陣子之後準備下山前在望一下遠方,楠梓仙溪,斜張橋(中右下)與旗山糖廠(中左)在暮色中說後會有期囉!

臨下山前再次回望那念茲在茲的首次邂逅!

回到停車場....下山時,才步出山頂圓形拱門便是一路階梯陡下,兩旁的護欄與繩索提供了平衡踏點的助力,真感謝設施維護人員將沿途防護做得這麼好!

登旗尾山的叮嚀:

(1)第三登山口步道較諸第一(二)登山步道的岩石峋嶙與危崖深壑,難度相對降低不少,但在連續陡直的階梯過程亦應相當留意,務必做到腳踏穩,手拉緊等確保動作,尤其體能較弱者,應專注眼前的階梯步屢,切忌在攀爬中猛然回頭或仰望!

(2)部分登山階梯或因雨水沖刷,或因地層變動而呈現階面歪斜,局部殘破,步行其間要小心踏實每一步,舉步拾階時避免刮到階梯破損邊角!上山時間: 約50分 14:50~15:40下山時間: 約30分 16:15~16:50附註:

(1)攀登旗尾山,半天來回時間相當充裕,可搭配當地的美食來一趟悠閒的單日行程!(2)旗尾山登山口以迄山頂沿線無如廁設施,上山前應先解決生理需求!!(3)旗尾山登山路程不長但綿延坡陡會急速拉高心跳,造成大量排汗,隨身應帶足補充飲水!

(4)登山前段坡陡登山杖可以適時提供助力,但抵達登山階梯段時徒手攀附護欄與繩索效果較佳,可帶上手套以應不時之需!!(5)第三登山口附近的 "奇山石窯" (預約制店家) 無服務費位置：高雄市旗山區竹寮巷3-1號營業時間：11：30～07:00（週一、週二公休）該店僅接受電話預約:0933256527 (不接受網路訂餐) 套餐價格:1980元套餐內容:洋芋沙拉+小黃瓜切片+南瓜濃湯+薄皮窯烤比薩+麵包雞與您分享!!Martin Lin