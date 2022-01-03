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老少咸宜的路線！「旗尾山」健行趣　遠眺旗山城之美

健行筆記 / 健行筆記Martin Lin馬汀林

e8f73fb1b11408c68e96ba8b2e733b4a.jpg【台灣島的緯度接近北回歸線,在大尺度行星風系中,屬於永久到半永久性沉降氣流的影響範圍,很有可能成為半乾燥地區,卻因為中央山脈的隆起攔截水氣成雲致雨,感遍了台灣西南部的『風』『水』。春夏之際,上午的陽光照耀山嵐水氣蒸發,下午則多雲霧:秋冬之際,幾乎陰霾終日,景觀總在虛無飄渺間。】

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歇坐旗尾山頂一隅,端詳著擺設在步徑邊上的看板,多了一些對本土的認識,在徐徐涼風間,旁人啷噹的登山心得交流語聲,成了喘吁吁當下的最佳紓壓陪襯,忽而心頭浮現場景...

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多少年一再驅車過往的田野間,那經常引頸眺望那尖聳山之巔的涼亭,原來就是當下置身的旗尾山啊!

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自高雄市區走台29過來,進入旗山市區之前便可見到高聳的旗尾山

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旗尾山在旗山斜張橋上的身影登旗尾山有三條步徑,在網路有許多方分享可供參考,但就一般休閒健行的登高賞景言,第一與第二登山口的登山步徑路況與地勢,對於較不常登山健行者言,體力與風險都是值得顧慮的!至於第三入口的登山步徑則相對平易近人些,對不常爬山或有小朋友隨行者相對減壓不少!旗尾山第三登山口,位於旗山糖廠對面旗尾橋之前右側(高113道)進入, 途經當地(預約窯烤披薩)名店~奇山石窯續行一小段路即達,登山口側的停車場車位有限(4部汽車,8部機車),車位滿位時必須沿途找尋空曠處停車!

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自台29行經旗尾橋後左轉進入高113線道約2公里可達第三登山口

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行經 "奇山石窯" 不久便迎來旗尾山第三登山口停車場!

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停車場規模不大,約可停駐汽車四輛,機車八台,與若干自行車,旗尾山第三登山口輯在右側水泥牆處

DSC_0194_2.JPG在停車場附近可遠望旗尾山連峰 (左為旗尾山,最右處旗尾山北峰93M)

自第三登山口起登以迄旗尾山頂全程距離僅約900公尺,但沿途多陡升坡與陡峭階梯,行進之間應步步為營,以舒緩呼吸節奏,確保安全...從停車場登山口開始緩步攀升,約費時10餘分鐘經過三陡二緩坡道來到(升天)階梯登山口,途間遇有一岔路可往左一小段路順訪旗尾山西北峰!攀登過程與路況照片說明如下:

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旗尾山第三登山口

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登山口石階六級之後便是陡坡伺候....

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此去就是一路的使力費勁,所幸沿路有所遮蔭,不致太辛苦!

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途中經過一段緩坡,竹林間可見遠處即將登頂的旗尾山頂(涼亭)!!

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然後又是連續陡坡而上,有些山友為了保護膝蓋而採取倒退嚕的方式下山

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在途中經過一處蓄水塔,旁邊擺一些水瓶,有些山友順手拿了一兩瓶揹上山去...

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阿娘唯...  這坡可是要用腳板安步踏實前進,如果一味以足部前端蹬著前進,小腿肌肉會很快疲乏...

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經過竹林坡後隱約可見前方的休息設施...

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原來...  是階梯登山道之前的休息區設施,妙的是後方還有單槓設施

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休息處的對面,升天梯的開始...

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階梯旁的看板提供旗山由來的說明,龜裂的痕跡則是訴說著陽光的炙烈

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唉...  一路就是這樣嗎?  陡坡換陡梯而已!?

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拾級而上一陣子會碰上一處岔路 (路上又擺了一些水瓶),往右去旗尾山,往左往旗尾山西北峰

DSC_0094_2.JPG往左前往旗尾山西北峰

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往西北峰步道終點有一歪斜基石

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此行不期而遇的旗尾山西北峰

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西北峰頂的侷促視野可見楠梓仙溪與部分城區

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回到岔路口...

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皮要繃緊的直上旗尾山了....

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登山階梯或因地層變動而變形,或因時日侵蝕破損,步行其間應步步為營

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一路的挑戰,關鍵在肌力運用與呼吸調節

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喘吁吁的回首來時路,還真的很陡耶!!

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攀爬至此,侷促空間已能遠眺旗山城區樣貌

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續行....  左側遇有一巨石,繼續陡升...

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一路上抖抖的石階後,就是怯怯地回首...  唯一支持前進的動力就是登頂的好風光!!DSC_0122_2.JPG

在一坡右一坡試煉之後視野越來越好!!

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陡梯上到一處迴轉處遇一樹抱奇石(亦稱仙人台),許多山友在此登臨檯面合影! 左側時下的步徑便是旗尾山第二登山口來會的路徑

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在仙人台旁放眼遠處開闊無比,這角度視野在山頂因樹林遮蔽反而無法看到!

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經過仙人台會臨來一段幾近垂直的陡升與狹窄的破損踏階,借助拉繩與扶欄經過!

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攀過極陡梯級後,迎來875(階)標示

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再走上幾步便達山頂了!!

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自階梯入口一路辛苦拾階至此計941階,換算攀爬大樓大約是67樓吧!?  ^^DSC_0148_2.JPG

呵呵...  一個念頭,說走就走,真方便的(#55)小百岳!!

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自旗桿處回望來時路

登旗尾山頂後,除了來時路的西側為樹林遮蔽之外,北側為楠梓仙溪沿岸蜿蜒的旗山城區以迄杉林鄉城,東向則為迤逦自月光山秀麗的玉山尾稜線,南望則是阡陌綿延的美濃平原,微風西陽下放眼四周真是舒坦又療癒!

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自旗尾山頂入口循逆時鐘繞行,往南得望美濃平原阡陌之美!

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繞過偌大的山頂涼亭,納悶著構件的工程難度

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繞到入口的反側,太陽已漸西下,色溫也開始變化DSC_0156A_2.JPG

拾階到涼亭本體基座下,東向眺望迤邐的玉山山脈尾稜 (月光山~雙峰山(克孝峰)~靈山~福美山~旗尾山東面入口)

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旗尾山涼亭內部二樓的陳設與格局

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涼亭的觀景窗中有幾扇刻意保留開啟功能,讓賞景與拍照更有趣!!

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從旗尾山往福美山會經過一處岩壁危崖(中下)

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如果沒有繩索與茂盛的植被遮蔽,會是暴露感很強的路段!

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北面的楠梓仙溪自奇山蜿蜒而去杉林方向

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旗山之所以稱為旗山,原來如此!!

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耍費一陣子之後準備下山前在望一下遠方,楠梓仙溪,斜張橋(中右下)與旗山糖廠(中左)在暮色中說後會有期囉!

DSC_0188A.JPG臨下山前再次回望那念茲在茲的首次邂逅! 

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回到停車場....下山時,才步出山頂圓形拱門便是一路階梯陡下,兩旁的護欄與繩索提供了平衡踏點的助力,真感謝設施維護人員將沿途防護做得這麼好!

登旗尾山的叮嚀:

(1)第三登山口步道較諸第一(二)登山步道的岩石峋嶙與危崖深壑,難度相對降低不少,但在連續陡直的階梯過程亦應相當留意,務必做到腳踏穩,手拉緊等確保動作,尤其體能較弱者,應專注眼前的階梯步屢,切忌在攀爬中猛然回頭或仰望!

(2)部分登山階梯或因雨水沖刷,或因地層變動而呈現階面歪斜,局部殘破,步行其間要小心踏實每一步,舉步拾階時避免刮到階梯破損邊角!上山時間: 約50分 14:50~15:40下山時間: 約30分 16:15~16:50附註:

(1)攀登旗尾山,半天來回時間相當充裕,可搭配當地的美食來一趟悠閒的單日行程!(2)旗尾山登山口以迄山頂沿線無如廁設施,上山前應先解決生理需求!!(3)旗尾山登山路程不長但綿延坡陡會急速拉高心跳,造成大量排汗,隨身應帶足補充飲水!

(4)登山前段坡陡登山杖可以適時提供助力,但抵達登山階梯段時徒手攀附護欄與繩索效果較佳,可帶上手套以應不時之需!!(5)第三登山口附近的 "奇山石窯" (預約制店家) 無服務費位置：高雄市旗山區竹寮巷3-1號營業時間：11：30～07:00（週一、週二公休）該店僅接受電話預約:0933256527 (不接受網路訂餐) 套餐價格:1980元套餐內容:洋芋沙拉+小黃瓜切片+南瓜濃湯+薄皮窯烤比薩+麵包雞與您分享!!Martin Lin

登山 步道 玉山

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