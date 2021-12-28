快訊

是你嗎？2.6億大樂透頭獎獎金沒人領

立院三讀女性產檢假加碼到7天 配偶也可請陪產檢假

夢幻山屋、巒大花楸、聖稜線初體驗！ 雪北北小縱走兩天一夜，拜訪台灣海拔第三高山

健行筆記 / 健行筆記小楊小儀登山頭

每到夏天就要去海邊邊邊邊邊～～～那每到秋天嘞？就會想去雪山啦!!!?雪山秋天有凄紅的巒大花楸、有滄黃的芒草，佐以淡淡白霧，滿滿的秋天氣息，吸引我們每年秋天就想來這走一趟。這次除了來感受秋天之外，還有一個很大的原因，就是三六九要拆除重建了，這裡也算我們開始爬大山的起點，最後再來看看他，也謝謝他曾經保護過失溫的登山界小菜鳥。?

3f409a96f7e2749299216985e829ea5e.jpg

哈，超好運！萬萬想不到，大驚喜，竟然碰到山界女神‘’三條魚‘’，耶耶耶～??????

e48dbdf8adbb98ac2bdfebaaaab8ce3d.jpg

除了巒大花楸跟三六九，這次在安排行程時，想說能否走走雪東雪主之外的路線，剛開始爬大山的山友，常常用合歡山、玉山跟雪山來測試自己會不會高山症，、適不適合爬高山，我們也是一樣，所以雪主雪東上去過了，但聖稜線又需要不少天，那就來走雪北吧，住住北歐童話小屋，再安排走一小段聖稜線體驗看看，最後從北稜角下協作走的捷徑回圈谷，這幾段對我們來說都是全新路線，而且北稜角可是全台第三高峰，絕對是有登頂的價值喔。雪北北小縱走???

D1：雪山登山口＞七卡＞三六九＞雪北山屋D2：雪山北峰(3703M)＞北稜角(3880M)＞三六九＞七卡＞雪山登山口GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=618472＊此行程不建議新手，如果是有經驗的，那自己研究路線跟時程會更有樂趣，所以就不詳述我們的行程了(懶得寫時間軸…?)，我們第一天走約9小時，第二天走約8小時。雪北北小縱走(兩天一夜)～   決定了，那就出發吧!!!D1：

f750afc136f88bbcdcd65e515f09d6ba.jpg

0c741610a88886dc6f2669f818cd1cb7.jpg

雪霸的步道真的5星級，強烈推薦剛入坑的山友可以來這邊訓練。

7be50d17b1107c6c2a6888b8e535d1e6.jpg

dbf518bbaa2fdb7824c5a6a1882773dd.jpg

2K，很快就到七卡了～

fd48d1de30697d5c17f0adbefb209e87.jpg

256182bdd4bb9dc5df43202a28e075a4.jpg

a2e98dcf8354695f6a70977cbcdb5207.jpg

三六九前應該都算遊客路線，所以這段上坡被大家稱為哭坡，但對有在爬山的山友來說，應該沒什麼感覺就已經上去了吧…?

a48ccb927e6629d9244d0d4beb68c389.jpg

0f9e6fba4228dc8eeadedd12109dedb5.jpg

說好雪北北，東峰在眼前還是堅決不上，走腰繞…?

b7dc9ef790bf45bc5aa2f03f4afb8979.jpg

92b8ebfa783dc38d2f06fd4680ca89b1.jpg

遠遠的已經可以看到三六九囉～

86179f2528c63c51567b457b9b44e2e7.jpg

這是什麼！巒大花楸出現啦！！

20e579fee6eca77c7b8b243aa5588261.jpg

40f7f0369d930ef1426fbaad5b6aad39.jpg

7452dcefeed0faee251380ce5e743757.jpg

遠方的三六九後方山坡也都是漂亮的巒大花楸～

61a0b49540c558257f620e4cf073d423.jpg

1abaef95493635527ae3a52ea1c03e1c.jpg

巒大花楸跟芒草，秋天的最佳代言人～

c1f6722ca4a66c0a42deeede7155ee96.jpg

fa11d9316dc6c7c09312c2f0b086a8b7.jpg

08cdad324f51a1ce2fb396569bfb5325.jpg

天氣好舒服，不知不覺三六九已經到了，趕快來好好巡禮一番，尤其是七星級高山公廁?

80c0c2e4a154db4a27efb18f046c5965.jpg

eff704e1360d49995d90f453a800bf72.jpg

aed58945fbb7b2e96e7d6764f1b8e064.jpg

好了，不能再混了，今天可是要住雪北山屋，難度雖不高，但路有點小遠，尤其熬夜開車太累，在車上睡到早上9點才起登(還不如睡飽再出門…)，我可不想摸晚黑啊……這次路線走黑森林水源路上聖稜線，再右轉往雪北山屋，雪霸國家公園的步道，放心啦，都維護的非常好，可不要被黑森林這三個字嚇到…但離線地圖還是一定要下載喔，意外就是發生在意料之外，不要以為在雪霸就不會迷路！?

5c6ef686506c30e8e37e4e6a6ef19d85.jpg

水源路這段也是超美的~

837bc8cc781d2bc2b4258d35024a7022.jpg

538a65a473429aafd8a500e31fd09bcb.jpg

9c3e2243457ab6886f3367ad6ce9966a.jpg

316d4165414db7780c1bce39cbb9edfe.jpg

fe75fbac121cd72191089a643c753742.jpg

黑森林水源路也是非常好走，唯一有點難度的只有最後要上稜線的那段碎石坡，但對稍有點大山經驗的山友來說，應該在不少地方遇過類似地形，小心點即可安全通過。?

b76d728e734cc470b9651faa30c76cd5.jpg

0e551352d5f126e3fce5ca85fb6122cc.jpg

eb3b18863573aacb47dce8b65b4a8448.jpg

耶！上來了，水源路終點2.5K。

db531932a97d0f5403aaf7cb1713b2bc.jpg

往雪山方向望去，真的是好美的一條稜線，有機會一定要走一次聖稜線～

b3412b95d060aa01afc51a1b076e08d1.jpg

今天天氣不錯，有出大景，但雪山山屋在聖稜線4K處，還有路要趕呢！

726c01ed1d76aa848f0d73085e462d8f.jpg

d76b5afd354a242e2c55d1183125c357.jpg

6d966f5bbbb064d857e02bda9fdb8762.jpg

d458c3ae52aac7d093026f09413bfd06.jpg

途中會經過凱蘭特崑山北峰。

b3774218b569f2a9b18ae089a3a35717.jpg

哇嗚……糗了，太陽開始下山了，山屋到底在哪裡啊！但夕陽染黃的山稜讓人忍不住又停下來欣賞～?

33aebaec1856e2f763af4a8c5559ef7b.jpg

af4de9d1631b46b1163abfbd863cd6fc.jpg

咦！發現三六九?

d9a88febcd7e5f5325c26af8f4180ee9.jpg

雪北山屋常常有人說是北歐童話級山屋，百聞不如一見，真的非常夢幻，隱身在如此高的深山之中，是山屋界特殊的存在，不管千山萬水、千里迢迢、千辛萬苦都一定要來雪北住一晚。＊雪北山屋很容易有名額，我們當天是一週前才申請的，星期天晚上4人包場，前一天的大哥更誇張，在路上碰到時，他說星期六晚上只有他一位……另外，雪北山屋有很乾淨的廁所跟兩大座雨水儲水桶(當天都九分滿，水況可以在出發前到雪霸FB問剛下山的山友)，甚至還有太陽能燈喔(白天自動斷電，晚上只能開到8點，時間到請自行關燈)

7b713ff9d291abe13f043e3206058312.jpg

b7aca56b4068dfabdc9cdb72d2101489.jpg

f1e8d74e509c4be39292561a894c336a.jpg

fedbe16e88f7b8a453d1bb637837a39d.jpg

D2：天啊！才11月1號耶…怎麼會這麼冷，昨晚最低大約4度，體感應該1~2度吧，早上根本出不了睡袋，把5點的鬧鐘按掉，就再賴一下床吧……?，就這樣……一賴到天亮，想到如果太晚回台北會塞車，才好不容易、很不甘願的從睡袋裡爬出來，吼～爬出睡袋真的比爬山還難，這時已經6點出頭了，又要趕了啦?。一出門看到濃霧跟耶穌光，看來今天不妙，可能都會是白牆?

fb6f77e34561202091c5befa14c7f42d.jpg

從山屋出發大約20～30分鐘就登頂雪北了，如果前一天早點到，也可以上來看夕陽。

6df9f1a2f2656df70539c41e1ee507a2.jpg

在來往山屋及雪北中有條岔路是往素密達山屋，走聖稜線的就要從這邊過去，不知何時才有機會走聖稜線啊～

8c92c2e395763a6eff8da5521d1d9590.jpg

接下來就要好好體驗一小段聖稜線，從聖稜線5K的雪山北峰，走到大概聖稜線0.35k的翠池、雪主、北稜角跟圈谷捷徑的十字路口，途中會經過凱蘭特崑山、北稜角。

67b73af0664d40e6d743c90eda569b5a.jpg

761dcfef117908f99d0e5123de61c6ff.jpg

2d835b73925d3213b9e17185cc04d20c.jpg

b78bb568f82f7dd2871a230e8b1bd389.jpg

6e5c1056b5c686c35dc1f799bb87b02f.jpg

1ddec096b7c22675cd03fd9238250a61.jpg

呼～北稜角到了，台灣第三高山，因為離雪山太近而未列入百岳，想來好久了，今天終於如願～

a1536cb2ebae311cb5b80755d19e3227.jpg

958037db1397d779122d528096271e16.jpg

從北稜角往雪主會經過一段需要拉繩的地段，在還沒實際走過前，常常聽人說非常危險跟困難，但這次走過以後，覺得只要小心點，這地形在很多大山都有，有點經驗的山友應該可以安全通過。

13833e36e4a1d728437e92c8133843c2.jpg

5b2814c125d6a8d778b4cde624c56e42.jpg

過了上面的地形後，就到聖稜線0.35K左右的十字路口，直走是往雪主、右下切是往翠池，左下切就是圈谷捷徑，這條捷徑通常是往翠池的協作及走雪山西稜的山友在走。這次我們走雪北北，硬不上東峰，當然也不上主峰?，所以就從這邊下切囉～

1cf2e857a4b513c83149679f160eeb27.jpg

捷徑會從雪主傳統路線的9.9K出來。

82c62823ef963384ee0a9e792d283af5.jpg

3a26913a8294e1d11210b750f1f6993e.jpg

從這開始大家應該都很熟悉了，一路回三六九、七卡、登山口，時間還早，一路上再來賞巒大花楸～

d2398e30507b6313d93c32387cefab57.jpg

9ac28ddc1e9901c2feaa1538088608b0.jpg

56bb54e9883371dd6888a09fd2a727f0.jpg

e51494787692dba73620726af9b85e79.jpg

42dcd080b7e03c964b92c127b7b4da30.jpg

d2b5297c150741dac810cd6c9295b981.jpg

f1f5b5f1909495c731b8cacb18e5d0ab.jpg

d90e9cd8a54bc10bac5ef2342fae8db2.jpg

c8e25c3b3bd69e25e6f3263e55e8a743.jpg

0b57bbcf68cb2651e9d0a02d045cf3fd.jpg

回登山口囉～雪北北小縱走完成～～

fa20e4862601814b0cd46fe0a0705bf8.jpg

登山 雪霸國家公園 步道

延伸閱讀

千人連署要金宣虎回歸「兩天一夜」 總製作人出面回應

獨攀能高縱走失聯 登山客失蹤近月今尋獲遺體

五星級山屋天池山莊爆爭議 林務局與高山協作互控

今起取消森林遊樂區人數管制 六大山屋住宿量仍減半

相關新聞

夢幻山屋、巒大花楸、聖稜線初體驗！ 雪北北小縱走兩天一夜，拜訪台灣海拔第三高山

每到夏天就要去海邊邊邊邊邊～～～那每到秋天嘞？就會想去雪山啦!!!?雪山秋天有凄紅的巒大花楸、有滄黃的芒草，佐以淡淡白霧，滿滿的秋天氣息，吸引我們每年秋天就想來這走一趟。這次除了來感受秋天之外，還有一

朝聖之旅！ 雪山主東峰一日單攻 穿越黑森林.圓柏 一睹雪山頂

雪山主峰 簡介:位處台中市和平區平等里與苗栗縣泰安鄉梅園村之間，屬於雪山山脈，為台灣第二高峰，標高3886公尺，僅次於玉山山脈的玉山主峰3952公尺，為台灣知名山峰，百岳排名為2，雪山與玉山、秀

賞楓美拍點！汐止「拱北殿」連走北港山，如意湖也有夢湖優美感

最近幾次陰差陽錯缺席雄鷹, 想念杜隊長跟夫人還有大家, 打定主意這次不管去哪都要參加, 可是走了內湖大石壁後腳指甲又開始紅腫痛了, 看這樣子應該是要休息幾天再說吧, 淑芬約爬, 不敢爽快的說yes,

城市裡蒼鬱綠林！宜蘭「羅東林業文化園區步道」　感受漫遊日本的愜意

八仙山林場、阿里山林場以及太平山林場是 日治時期台灣的三大林場從太平山林場所砍伐的檜木、扁柏等木材，都會運送到羅東出張所和貯木池進行存放在經過規劃後的羅東出張所成為現今的羅東林業文化園區宜蘭行， 僅在

台東也有牛奶海！百岳「加奈美山」原來騎車比爬山累

加奈美山：一座騎車比爬山累的小百岳！行前上網爬文了關於此百岳林道狀態所以選擇了機車作為此行的交通工具。一早07:00從西岸高雄朝目標(加奈美山登山口)一路騎行，里程約129k 抵（愛國埔林道）看了一下

再累都值得！台北「陽明山東西大縱走」半程登山路線，沿途都是無價美景

台北人的後花園「陽明山」每到假日上山人潮絡繹不絕，因為這座後花園裡有10座山頭、12條登山步道，多樣的路線和豐富的生態環境讓人根本玩不膩！這次要介紹的是其中非常受歡迎的路線 - 東西向大縱走（半程）！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。