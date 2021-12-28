夢幻山屋、巒大花楸、聖稜線初體驗！ 雪北北小縱走兩天一夜，拜訪台灣海拔第三高山

每到夏天就要去海邊邊邊邊邊～～～那每到秋天嘞？就會想去雪山啦!!!?雪山秋天有凄紅的巒大花楸、有滄黃的芒草，佐以淡淡白霧，滿滿的秋天氣息，吸引我們每年秋天就想來這走一趟。這次除了來感受秋天之外，還有一個很大的原因，就是三六九要拆除重建了，這裡也算我們開始爬大山的起點，最後再來看看他，也謝謝他曾經保護過失溫的登山界小菜鳥。?

哈，超好運！萬萬想不到，大驚喜，竟然碰到山界女神‘’三條魚‘’，耶耶耶～??????

除了巒大花楸跟三六九，這次在安排行程時，想說能否走走雪東雪主之外的路線，剛開始爬大山的山友，常常用合歡山、玉山跟雪山來測試自己會不會高山症，、適不適合爬高山，我們也是一樣，所以雪主雪東上去過了，但聖稜線又需要不少天，那就來走雪北吧，住住北歐童話小屋，再安排走一小段聖稜線體驗看看，最後從北稜角下協作走的捷徑回圈谷，這幾段對我們來說都是全新路線，而且北稜角可是全台第三高峰，絕對是有登頂的價值喔。雪北北小縱走???

D1：雪山登山口＞七卡＞三六九＞雪北山屋D2：雪山北峰(3703M)＞北稜角(3880M)＞三六九＞七卡＞雪山登山口GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=618472＊此行程不建議新手，如果是有經驗的，那自己研究路線跟時程會更有樂趣，所以就不詳述我們的行程了(懶得寫時間軸…?)，我們第一天走約9小時，第二天走約8小時。雪北北小縱走(兩天一夜)～ 決定了，那就出發吧!!!D1：

雪霸的步道真的5星級，強烈推薦剛入坑的山友可以來這邊訓練。

2K，很快就到七卡了～

三六九前應該都算遊客路線，所以這段上坡被大家稱為哭坡，但對有在爬山的山友來說，應該沒什麼感覺就已經上去了吧…?

說好雪北北，東峰在眼前還是堅決不上，走腰繞…?

遠遠的已經可以看到三六九囉～

這是什麼！巒大花楸出現啦！！

遠方的三六九後方山坡也都是漂亮的巒大花楸～

巒大花楸跟芒草，秋天的最佳代言人～

天氣好舒服，不知不覺三六九已經到了，趕快來好好巡禮一番，尤其是七星級高山公廁?

好了，不能再混了，今天可是要住雪北山屋，難度雖不高，但路有點小遠，尤其熬夜開車太累，在車上睡到早上9點才起登(還不如睡飽再出門…)，我可不想摸晚黑啊……這次路線走黑森林水源路上聖稜線，再右轉往雪北山屋，雪霸國家公園的步道，放心啦，都維護的非常好，可不要被黑森林這三個字嚇到…但離線地圖還是一定要下載喔，意外就是發生在意料之外，不要以為在雪霸就不會迷路！?

水源路這段也是超美的~

黑森林水源路也是非常好走，唯一有點難度的只有最後要上稜線的那段碎石坡，但對稍有點大山經驗的山友來說，應該在不少地方遇過類似地形，小心點即可安全通過。?

耶！上來了，水源路終點2.5K。

往雪山方向望去，真的是好美的一條稜線，有機會一定要走一次聖稜線～

今天天氣不錯，有出大景，但雪山山屋在聖稜線4K處，還有路要趕呢！

途中會經過凱蘭特崑山北峰。

哇嗚……糗了，太陽開始下山了，山屋到底在哪裡啊！但夕陽染黃的山稜讓人忍不住又停下來欣賞～?

咦！發現三六九?

雪北山屋常常有人說是北歐童話級山屋，百聞不如一見，真的非常夢幻，隱身在如此高的深山之中，是山屋界特殊的存在，不管千山萬水、千里迢迢、千辛萬苦都一定要來雪北住一晚。＊雪北山屋很容易有名額，我們當天是一週前才申請的，星期天晚上4人包場，前一天的大哥更誇張，在路上碰到時，他說星期六晚上只有他一位……另外，雪北山屋有很乾淨的廁所跟兩大座雨水儲水桶(當天都九分滿，水況可以在出發前到雪霸FB問剛下山的山友)，甚至還有太陽能燈喔(白天自動斷電，晚上只能開到8點，時間到請自行關燈)

D2：天啊！才11月1號耶…怎麼會這麼冷，昨晚最低大約4度，體感應該1~2度吧，早上根本出不了睡袋，把5點的鬧鐘按掉，就再賴一下床吧……?，就這樣……一賴到天亮，想到如果太晚回台北會塞車，才好不容易、很不甘願的從睡袋裡爬出來，吼～爬出睡袋真的比爬山還難，這時已經6點出頭了，又要趕了啦?。一出門看到濃霧跟耶穌光，看來今天不妙，可能都會是白牆?

從山屋出發大約20～30分鐘就登頂雪北了，如果前一天早點到，也可以上來看夕陽。

在來往山屋及雪北中有條岔路是往素密達山屋，走聖稜線的就要從這邊過去，不知何時才有機會走聖稜線啊～

接下來就要好好體驗一小段聖稜線，從聖稜線5K的雪山北峰，走到大概聖稜線0.35k的翠池、雪主、北稜角跟圈谷捷徑的十字路口，途中會經過凱蘭特崑山、北稜角。

呼～北稜角到了，台灣第三高山，因為離雪山太近而未列入百岳，想來好久了，今天終於如願～

從北稜角往雪主會經過一段需要拉繩的地段，在還沒實際走過前，常常聽人說非常危險跟困難，但這次走過以後，覺得只要小心點，這地形在很多大山都有，有點經驗的山友應該可以安全通過。

過了上面的地形後，就到聖稜線0.35K左右的十字路口，直走是往雪主、右下切是往翠池，左下切就是圈谷捷徑，這條捷徑通常是往翠池的協作及走雪山西稜的山友在走。這次我們走雪北北，硬不上東峰，當然也不上主峰?，所以就從這邊下切囉～

捷徑會從雪主傳統路線的9.9K出來。

從這開始大家應該都很熟悉了，一路回三六九、七卡、登山口，時間還早，一路上再來賞巒大花楸～

回登山口囉～雪北北小縱走完成～～