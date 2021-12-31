搭公車輕旅行！東北角「南雅奇石」 充滿巨型石筍、壺穴、海蝕地質

大塔山是阿里山脈的最高峰，同時也是鄒族人的聖山，鄒族人相信善良的人死後，靈魂會回歸到大塔山，至於惡人的靈魂則會聚集小塔山，如今的大塔山已規劃有完善的登山步道，風景也極為秀麗壯觀。大塔山過去還曾是「台灣

2021-12-30 20:55