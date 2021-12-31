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搭公車輕旅行！東北角「南雅奇石」 充滿巨型石筍、壺穴、海蝕地質

健行筆記 / 健行筆記Peter Focus

南雅奇石充滿各種特殊造型的石頭，附近還有「南子吝步道」可看芒花以及更壯觀的海景。 

交通方式：

  1.  捷運北門站2號出口(塔城街)，坐上965公車。 
  2. 瑞芳火車站下車，轉搭856公車。 
  3. 南雅南新宮站牌下車，走15分鐘即可到達石筍區。 
交通方式 2
  1.  捷運北門站2號出口(塔城街)，坐上965公車。
  2.  瑞芳火車站下車，轉搭往「八斗子」火車到終點站「八斗子火車站」。 
  3. 八斗子火車站一出來右轉，走出月台下去即可看到雙人腳踏車總站，在總站下面就有791公車站牌。 
  4. 坐上791公車，在「南雅南新宮」公車站牌下來，再步行一下即可到達石筍區。
其實以前我在健行筆記這裏寫過南雅奇石的文章，只是很久都沒有剪成影片，詳細文章請參考連結。這裡的石頭有幾顆像烤焦的麵包，在茶壺山的步道上我也有看過，可能昔日台灣的土地還沒隆起太高，而這一帶的石頭成份都十分相仿吧。

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觀看影片：

步道

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