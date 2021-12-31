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搭公車輕旅行！東北角「南雅奇石」 充滿巨型石筍、壺穴、海蝕地質
南雅奇石充滿各種特殊造型的石頭，附近還有「南子吝步道」可看芒花以及更壯觀的海景。
交通方式：
- 捷運北門站2號出口(塔城街)，坐上965公車。
- 瑞芳火車站下車，轉搭856公車。
- 南雅南新宮站牌下車，走15分鐘即可到達石筍區。
- 捷運北門站2號出口(塔城街)，坐上965公車。
- 瑞芳火車站下車，轉搭往「八斗子」火車到終點站「八斗子火車站」。
- 八斗子火車站一出來右轉，走出月台下去即可看到雙人腳踏車總站，在總站下面就有791公車站牌。
- 坐上791公車，在「南雅南新宮」公車站牌下來，再步行一下即可到達石筍區。
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