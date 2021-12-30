阿里山脈最高峰！登頂「大塔山」　順道探尋台灣雲豹的蹤跡

大塔山是阿里山脈的最高峰，同時也是鄒族人的聖山，鄒族人相信善良的人死後，靈魂會回歸到大塔山，至於惡人的靈魂則會聚集小塔山，如今的大塔山已規劃有完善的登山步道，風景也極為秀麗壯觀。大塔山過去還曾是「台灣雲豹」的棲息地，這種稀有動物雖已經在台灣消失了近40年，但是卻沒有被宣告滅絕，這一天我要登上大塔山，試著找尋台灣雲豹的蹤跡。

阿里山國家風景區設立於2001年，位在嘉義縣的東部，是台灣最有名的風景區之一，日本時代為了開發林業資源，於1906年開始建設「阿里山林業鐵路」，除了從嘉義市通往阿里山的主線外，另鋪設有神木線、沼平線和祝山線等數條支線，是國家級的重要文化景觀。

攀登大塔山的起點在沼平車站，從阿里山車站步行到沼平車站約30分鐘，也可以考慮搭乘沼平線火車，單程車資為100元，由於阿里山林鐵過去受921地震和多次風災破壞，導致部分支線嚴重毀損而停駛，所以有機會搭乘一下碩果僅存的百年老鐵道，倒也是一種特別的經驗。

從沼平車站先沿著鐵道旁登山步道而行，約走一公里多，過了祝山線的叉路口後，再由大塔山登山口啟登，步道全程為1.7公里，大約要上升3百多公尺，不過邊走邊欣賞杉木和紅檜林的雅靜，倒也忘卻了登山的疲累，山徑是以木棧道布建並輔以鋪設碎石，走起來相當舒適。

途中有一個「二代木」的景點，橫躺的樹幹是樹齡大約一千年的紅檜，因為死亡而倒伏在地上，之後大約又過了二三百年，有紅檜的種子飄落在老紅檜的殘幹上，正好利用其養分而長成新一代紅檜木，形成很特殊的二代傳承檜木。

大塔山海拔2663公尺，同時也是小百岳中的最高峰，有著360度的極佳視野，可惜今天雲霧繚繞而展望不佳。在日本時代這裡是台灣雲豹的棲息地，在台灣博物館內有一具雲豹的標本，就是在1923年於大塔山捕獲的，不過到底山林裡是不是還有台灣雲豹存活著，始終還是保育界最大的謎團之一，今天我就來和各位談談台灣雲豹的歷史。

早在1772年，有一位清朝的官員名叫「朱景英」，被派到台灣擔任「理番同知」，前後歷經三年，他的足跡踏遍台灣各地，並將見聞寫成「海東札記」一書，其中就有記載：「艾葉豹，斑駁可觀，製裘者重直購之，然亦粗重不堪曳婁」，這是文獻上對於台灣有一種豹的最早的記載。

那究竟什麼是「艾葉豹」？根據1578年的「本草綱目」記載，「其紋如錢者，曰金錢豹，宜為裘。如艾葉者，曰艾葉豹，次之。」其中金錢豹就是現今的「花豹」，至於朱景英記載台灣「艾葉豹」又到底是什麼生物？據推測很有可能就是「臺灣雲豹」。

臺灣雲豹最早有正式的科學紀錄，就不得不提到一位英國的外交官，名字叫做「斯文豪」，他曾被派駐擔任打狗(今高雄)的領事，在台灣任職的期間，他調查了臺灣的自然生態，並在許多學術期刊中發表文章，其中以鳥類研究最為突出，目前臺灣已知鳥類的三分之一，還有台灣黑熊、臺灣雲豹等哺乳類，都是由他首先進行科學紀錄。

臺灣雲豹第一次被列入科學文獻記載，是在1862年的「倫敦動物學會集刊」上，斯文豪發表一篇「福爾摩沙島上的哺乳動物」的文章，文中描述台灣雲豹皮毛常被原住民拿來與漢人交易，斯文豪雖只有看過其皮毛，但他認為由於台灣雲豹的尾巴較短，應該可以視為是新的物種。圖為1862年大英博位館的專家依據斯文豪的毛皮和敘述，所畫出臺灣雲豹的圖像。

斯文豪的另外一篇論文，隨後於1870年發表在同一期刊，這篇文章斯文豪修正他的之前的觀點，他從頭骨和標本中判斷，改宣稱台灣雲豹是一種雲豹的亞種，公獸的身長71公分，尾巴長則為58公分，皮毛為暗黃色帶著黑色的斑點，另外也提到母的臺灣雲豹皮毛色彩較淡，至於幼獸則長滿毛茸茸的細毛。

到了日本時代，台灣雲豹仍舊活躍在森林中，但是被改稱為「高砂豹」，有一位博物學家名叫「鹿野忠雄」，是一位高中時期就很有名的天才動物學家，1925年他曾來台就讀高中，並於1934年獲台灣總督府邀請擔任研究員，曾經提出台灣高山冰河的理論，震驚了當年的日本學術界，另外他在昆蟲、動物和原住民族等領域，也有很深入的研究成果，也發表過不少台灣雲豹的論文。

鹿野忠雄研究指出，臺灣雲豹全島均有分布，但是以南部和東部較多，喜歡捕食台灣獼猴，個體身長可達1.8公尺，此外原住民把台灣雲豹的皮毛視為尊貴的象徵，只有頭目可以穿在身上。圖為鹿野忠雄的論文「台灣產哺乳類の分佈及習性」，發表在1930年「動物學雜誌」中。

1932日本動物學者「高島春雄」也發表了一篇文章，文中提到了二張雲豹的照片，一張是在埔里捕獲雲豹的照片，另一張則是在1923年在阿里山「大塔山」區捕殺後，做成標本的照片，該標本後來也送至臺灣博物館收藏。圖為高島的文章「臺灣産Felidaeの和名に就いて」(關於台灣產貓科動物的日文名稱)。

1937年又在花蓮瑞穗「嘉羅蘭山」區捕獲3歲台灣雲豹雄豹和雌豹各一頭，台北圓山動物園獲知消息後協調購進，成為圓山動物園的鎮山之寶，由於這是第一次由動物園豢養臺灣雲豹，成為當時台灣轟動的大新聞，因而吸引大批的遊客前往參觀，圖為1938年在「旅行與運輸」雜誌上，刊載台北圓山動物園的介紹，其中臺灣雲豹(高砂豹)和帝雉都列為台灣特有珍稀動物。

由於生長的棲地受到破壞，再加上人類的獵捕，台灣雲豹的數量越來越少，最後一次野外雲豹的紀錄出現在1983年，當時在一個南大武山原住民的陷阱中發現了一隻已死亡的幼豹，雖然2000年圓山動物園曾經擁有一隻雌豹「雲新」，但那是由東南亞走私並遭海關沒收的雲豹，並非真正臺灣雲豹，雲新也已經在2018年壽終正寢。

從2001年開始，屏東科技大學和農委會，在南部的大武山和中部的山區，裝設了600個以上的自動照相機，不過經過13年的拍攝，卻始終不見雲豹的蹤影，於是參與研究的專家學者在2014年宣布台灣雲豹已經滅絕，不過，農委會還是將其納入第一級「瀕臨絕種」動物，充分反映台灣各界不捨得將之除名，深切期待台灣雲豹還未真正滅絕。

2018年6月台東縣阿塱壹部落巡守隊人員表示目睹台灣雲豹的蹤跡，雖然沒有拍下照片，但是據稱有6個人親眼看到，臺灣雲豹的下落又引起台灣各界的重視，消失已經近40年的美麗生物，到底是否還存在台灣的山林裡？此刻的我沒有答案，但是我相信倘若人類可以不再濫墾山林，讓雲豹能夠有更多的棲息空間，相信總有一天我們一定可以在山林裡和台灣雲豹美麗邂逅。

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