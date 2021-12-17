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石門水庫全景盡收眼簾！關西「蓮包山、外鳥嘴山」O型縱走

健行筆記 / 健行筆記Carlos Lee

迎接週末的到來，把握晴空萬里的好天氣，再度參與安排登山活動，這次走訪位於關西的蓮包山與外鳥嘴山，路線O型來回輕鬆走。

路線介紹：本次路線為O型路線，路線總長度10公里，自水田林道停車場起登，經鐵柵門，自蓮包山登山口起登，抵達馬武督山岔路後，可以在此休息，接著約20分鐘就能到蓮包山，從岔路口先下切一段抵達鞍部後，經一處崩塌地，接著一路陡升到蓮包山。往外鳥嘴山高度落差不大，途中有一處觀景點，需要爬上裸岩上才能看到。續行不久後就接到外鳥嘴山步道，繼續往外鳥嘴山前進，沿途有多處展望，登頂前的路段較為陡峭，抵達山頂後視野不錯，石門水庫還有周遭中級山、郊山景色盡收眼底，接著回程經蓮包山岔路後續往外鳥嘴山第一登山口下山，踢水田林道回停車處，上車賦歸。

蓮包山，海拔1055公尺，總督府圖根補點，山頂無展望外鳥嘴山，海拔1350公尺，無基點，山頂上有一大塊裸露的岩石，有絕佳的視野眺望周遭景色※路線步程表（由GPX軌跡大略估算距離）水田林道停車處→(0.3K，5分鐘)→蓮包山登山口→(0.3K，15分鐘) →外鳥嘴山第一登山口岔路→(1.0K，40分鐘)→馬武督山岔路→(0.13K，10分鐘)→鞍部/崩壁→(0.22K，10分鐘)→蓮包山(H1055)→(0.56K，15分鐘)→裸岩觀景點→(0.8K，20分鐘)→外鳥嘴山登山步道岔路→(0.27K，10分鐘)→外鳥嘴山觀景點→(0.43K，15分鐘) →板根→(0.1K，2分鐘)馬武督探索森林岔路→(1.03K，40分鐘)外鳥嘴山(H1350)→(1.8K，50分鐘)→外鳥嘴山登山步道岔路(H1088)(0.8K，20分鐘)→外鳥嘴山第一、二登山口岔路→(1.4K，40分鐘)→外鳥嘴山第一登山口→(0.9K，15分鐘)→水田林道停車處本次與名為「樂山派」的自組團來趟快樂的登山行，行進速度較慢、拍照時間較長，步程表時間僅供參考，健腳者可自行縮短時間。領隊：姚東君／嚮導：張瑞雲／隊員：6員，總共8員以下為本次登山行的影片，歡迎欣賞

05:20 前往竹南車站搭火車

2e32328a2b818129c7be35ceadf84fb4.jpg05:26~05:44   搭乘4148次北上區間車至新竹站05:45~05:48   出站後，步行到新竹轉運站搭乘友人的車輛至科管局集合出發

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06:00  科管局集合

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07:10  自水田林道停車場起登07:14  通過鐵柵欄

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過鐵柵欄不久，T形岔路，左側為蓮包山登山口，右側往外鳥嘴山登山口、鴛鴦谷瀑布，我們選擇從蓮包山登山口起登，回程還會經過這裡，完成O型縱走。

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蓮包山登山口

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路徑較為原始，一路陡升

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繼續穿梭在茂密的叢林當中

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岔路，左側續往蓮包山、右側往外鳥嘴山登山口

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沿途一直爬升，加上沒有任何微風吹拂，非常悶熱，揮汗如雨

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08:15  岔路口，有一個A7救援樁釘牌，左往馬武督山，右往蓮包山。蓮包山大約20分鐘就到了

b2c1776cb3d8323fd4c5f401c264eba3.jpg08:40 休息過後就準備下切

bc4a5ba2aad24c5a9a4f00471117ecf7.jpg不久之後看到前方一處崩塌地，這裡有展望可以看到周遭景色，因為是站在懸崖邊，在此處觀景拍照時請注意安全。

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經崩塌陡坡右側稜徑一路爬升到蓮包山

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鏡頭拉近一點拍一張

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08:52  陽光直射下叢林，美極了！

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08:56  不久後抵蓮包山，海拔1055公尺，有一顆總督府圖根補點，山頂腹地寬闊，無展望

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全體隊員在蓮包山基點合影

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隊員在山頂上拍的盡興之後，繼續往外鳥嘴山前進，沿途也是較為原始的路徑

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09:32  途經一處稜線觀景點，能飽覽桃園龍潭街區、石門水庫周遭景色

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在不遠處最高的山頭就是我們今天的目標一外鳥嘴山

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由Lynn來幫我拍個特寫動作

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09:52  繼續往前進

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10:10  接壤外鳥嘴山登山步道，在此休息等候後方隊員

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10:19  休息完畢出發攀登外鳥嘴山

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10:25  途經一處觀景點2，前方那座山就是我們今天要朝聖的外鳥嘴山，這裡能看到外鳥嘴山的鳥喙形狀，距離我們很近，但是還要約莫40分鐘才會登頂喔！

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10:29  下切，沿途為樹根土徑步道，下雨過後行走請小心留意步伐

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10:36  

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10:40  攀繩，應隊員的要求來特寫一張

686e317f0cf9a2fbe9cc46228608160c.jpg10:43  途中經過大板根，隊員在這裡拍得不亦樂乎

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10:48  抵達馬武督探索森林（錦仙樂園）岔路，由於山友較多，不多加停留，繼續往外鳥嘴山前進

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10:56  登頂前一路都是爬升的狀態，不過突然迎來一陣沁涼的風，頓時感覺暑氣全消。

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11:02  登頂前途中有多處展望，此處可清楚看到龍潭街區，還有台灣小百岳的石牛山、石門山之景色

cc38ce0189becf8e97a2544f1714315a.jpg登頂前一路都是爬升的狀態，視野也會變得愈來愈開闊

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山頂近在咫尺，但是站在山腰就能眺望整個石門水庫還有馬武連峰的景色

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11:28  登頂外鳥嘴山，又稱「關西鳥嘴山」、「仙公山」，峰頂海拔1350公尺，位於桃園市復興區、新竹縣關西鎮、尖石鄉三處交界，原有一顆三等三角點No.6278但已遺失，只看到由藍天隊的山頂標牌掛在大石旁邊。山頂上有一個裸露的岩石，站在岩石上視野非常好。

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山頂有360度的展望，加上內鳥嘴山在石門水庫的上方，可俯瞰整個石門水庫。一覽周遭新竹關西、桃園龍潭、大溪一帶的景色，甚至於遠在台北都會區都能清楚可見。

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石門水庫全景，包含阿姆坪公園碼頭與薑母島都清晰可見

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壯觀的石門水庫景色盡收眼底

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山頂上人潮較多，拍照需要排隊久候，因此我們一夥人先找空曠處休息，等到人潮退去的時候，我們趁空檔時機來拍個人照、團體照。a7e3645c53af045694c4486f048cc8eb.jpg

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13:05  下山

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13:25  長滿樹瘤的一棵樹

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13:28  抵馬武督探索森林（錦仙樂園）岔路，不取，續往外鳥嘴山第一登山口前進

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13:50 回到蓮包山岔路，休息10分鐘14:00  從岔路下來不久後右手邊看到一顆酷似人臉的一顆巨石

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14:17  外鳥嘴山第一、二登山口岔路，我們選擇從第一登山口下去

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奇形怪狀的樹幹

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14:38

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14:48  外鳥嘴山登山口快到了

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14:50  下來外鳥嘴山第一登山口，與登山口合影

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14:58  途中有一處小展望

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15:05 繼續踢水田林道往停車場方向前進

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回到蓮包山登山口岔路，完成Ｏ型路線

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車子回程經縣道120號嘉新大橋上的展望

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這是一條值得朝聖的中級山路線，難度不高，是新手練練腳力的好路線，過了蓮包山之後沿途有幾處能夠觀景的地方，在外鳥嘴山山頂上展望最佳，唯假日人潮較多，想要避開人潮請提早出門。除了在外鳥嘴山山頂沒有遮蔽外，途中都是在樹蔭下行走，尤其在夏天來走非常的涼快，是一條消暑的登山路線。對於健腳者而言，這條路線還不夠塞牙縫，建議可以考慮多走馬武督山、那結山、貴妃山連走絕對讓你收穫滿滿。或者選擇下到第二登山口，朝聖鴛鴦谷瀑布，吸收負離子也是不錯的選擇。以上路線僅供參考，行前大家要做足功課，並且衡量自己的腳力來規劃路線，歡迎一同來暢遊山林之樂。

完整GPX請點我進入★★★近期行腳精彩回顧★★★2021-023：古都趴趴走(III)一台南市麻豆區2021-022：溪頭九連峰（溪頭~留龍頭縱走）2021-021：鳶嘴西稜縱走（長壽山、醜崠山、鳶嘴山）2021-020：古都趴趴走(III)一台南市六甲區2021-019：古都趴趴走(III)一台南市下營區

登山 步道 瀑布

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