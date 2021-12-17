石門水庫全景盡收眼簾！關西「蓮包山、外鳥嘴山」O型縱走

迎接週末的到來，把握晴空萬里的好天氣，再度參與安排登山活動，這次走訪位於關西的蓮包山與外鳥嘴山，路線O型來回輕鬆走。

路線介紹：本次路線為O型路線，路線總長度10公里，自水田林道停車場起登，經鐵柵門，自蓮包山登山口起登，抵達馬武督山岔路後，可以在此休息，接著約20分鐘就能到蓮包山，從岔路口先下切一段抵達鞍部後，經一處崩塌地，接著一路陡升到蓮包山。往外鳥嘴山高度落差不大，途中有一處觀景點，需要爬上裸岩上才能看到。續行不久後就接到外鳥嘴山步道，繼續往外鳥嘴山前進，沿途有多處展望，登頂前的路段較為陡峭，抵達山頂後視野不錯，石門水庫還有周遭中級山、郊山景色盡收眼底，接著回程經蓮包山岔路後續往外鳥嘴山第一登山口下山，踢水田林道回停車處，上車賦歸。

蓮包山，海拔1055公尺，總督府圖根補點，山頂無展望外鳥嘴山，海拔1350公尺，無基點，山頂上有一大塊裸露的岩石，有絕佳的視野眺望周遭景色※路線步程表（由GPX軌跡大略估算距離）水田林道停車處→(0.3K，5分鐘)→蓮包山登山口→(0.3K，15分鐘) →外鳥嘴山第一登山口岔路→(1.0K，40分鐘)→馬武督山岔路→(0.13K，10分鐘)→鞍部/崩壁→(0.22K，10分鐘)→蓮包山(H1055)→(0.56K，15分鐘)→裸岩觀景點→(0.8K，20分鐘)→外鳥嘴山登山步道岔路→(0.27K，10分鐘)→外鳥嘴山觀景點→(0.43K，15分鐘) →板根→(0.1K，2分鐘)→馬武督探索森林岔路→(1.03K，40分鐘)→外鳥嘴山(H1350)→(1.8K，50分鐘)→外鳥嘴山登山步道岔路(H1088)→(0.8K，20分鐘)→外鳥嘴山第一、二登山口岔路→(1.4K，40分鐘)→外鳥嘴山第一登山口→(0.9K，15分鐘)→水田林道停車處本次與名為「樂山派」的自組團來趟快樂的登山行，行進速度較慢、拍照時間較長，步程表時間僅供參考，健腳者可自行縮短時間。領隊： 姚東君 ／嚮導： 張瑞雲 ／隊員：6員，總共8員以下為本次登山行的影片，歡迎欣賞

05:20 前往竹南車站搭火車

05:26~05:44 搭乘4148次北上區間車至新竹站05:45~05:48 出站後，步行到新竹轉運站搭乘友人的車輛至科管局集合出發

06:00 科管局集合

07:10 自水田林道停車場起登07:14 通過鐵柵欄

過鐵柵欄不久，T形岔路，左側為蓮包山登山口，右側往外鳥嘴山登山口、鴛鴦谷瀑布，我們選擇從蓮包山登山口起登，回程還會經過這裡，完成O型縱走。

蓮包山登山口

路徑較為原始，一路陡升

繼續穿梭在茂密的叢林當中

岔路，左側續往蓮包山、右側往外鳥嘴山登山口

沿途一直爬升，加上沒有任何微風吹拂，非常悶熱，揮汗如雨

08:15 岔路口，有一個A7救援樁釘牌，左往馬武督山，右往蓮包山。蓮包山大約20分鐘就到了

08:40 休息過後就準備下切

不久之後看到前方一處崩塌地，這裡有展望可以看到周遭景色，因為是站在懸崖邊，在此處觀景拍照時請注意安全。

經崩塌陡坡右側稜徑一路爬升到蓮包山

鏡頭拉近一點拍一張

08:52 陽光直射下叢林，美極了！

08:56 不久後抵蓮包山，海拔1055公尺，有一顆總督府圖根補點，山頂腹地寬闊，無展望

全體隊員在蓮包山基點合影

隊員在山頂上拍的盡興之後，繼續往外鳥嘴山前進，沿途也是較為原始的路徑

09:32 途經一處稜線觀景點，能飽覽桃園龍潭街區、石門水庫周遭景色

在不遠處最高的山頭就是我們今天的目標一外鳥嘴山

由Lynn來幫我拍個特寫動作

09:52 繼續往前進

10:10 接壤外鳥嘴山登山步道，在此休息等候後方隊員

10:19 休息完畢出發攀登外鳥嘴山

10:25 途經一處觀景點2，前方那座山就是我們今天要朝聖的外鳥嘴山，這裡能看到外鳥嘴山的鳥喙形狀，距離我們很近，但是還要約莫40分鐘才會登頂喔！

10:29 下切，沿途為樹根土徑步道，下雨過後行走請小心留意步伐

10:36

10:40 攀繩，應隊員的要求來特寫一張

10:43 途中經過大板根，隊員在這裡拍得不亦樂乎

10:48 抵達馬武督探索森林（錦仙樂園）岔路，由於山友較多，不多加停留，繼續往外鳥嘴山前進

10:56 登頂前一路都是爬升的狀態，不過突然迎來一陣沁涼的風，頓時感覺暑氣全消。

11:02 登頂前途中有多處展望，此處可清楚看到龍潭街區，還有台灣小百岳的石牛山、石門山之景色

登頂前一路都是爬升的狀態，視野也會變得愈來愈開闊

山頂近在咫尺，但是站在山腰就能眺望整個石門水庫還有馬武連峰的景色

11:28 登頂外鳥嘴山，又稱「關西鳥嘴山」、「仙公山」，峰頂海拔1350公尺，位於桃園市復興區、新竹縣關西鎮、尖石鄉三處交界，原有一顆三等三角點No.6278但已遺失，只看到由藍天隊的山頂標牌掛在大石旁邊。山頂上有一個裸露的岩石，站在岩石上視野非常好。

山頂有360度的展望，加上內鳥嘴山在石門水庫的上方，可俯瞰整個石門水庫。一覽周遭新竹關西、桃園龍潭、大溪一帶的景色，甚至於遠在台北都會區都能清楚可見。

石門水庫全景，包含阿姆坪公園碼頭與薑母島都清晰可見

壯觀的石門水庫景色盡收眼底

山頂上人潮較多，拍照需要排隊久候，因此我們一夥人先找空曠處休息，等到人潮退去的時候，我們趁空檔時機來拍個人照、團體照。

13:05 下山

13:25 長滿樹瘤的一棵樹

13:28 抵馬武督探索森林（錦仙樂園）岔路，不取，續往外鳥嘴山第一登山口前進

13:50 回到蓮包山岔路，休息10分鐘14:00 從岔路下來不久後右手邊看到一顆酷似人臉的一顆巨石

14:17 外鳥嘴山第一、二登山口岔路，我們選擇從第一登山口下去

奇形怪狀的樹幹

14:38

14:48 外鳥嘴山登山口快到了

14:50 下來外鳥嘴山第一登山口，與登山口合影

14:58 途中有一處小展望

15:05 繼續踢水田林道往停車場方向前進

回到蓮包山登山口岔路，完成Ｏ型路線

車子回程經縣道120號嘉新大橋上的展望

這是一條值得朝聖的中級山路線，難度不高，是新手練練腳力的好路線，過了蓮包山之後沿途有幾處能夠觀景的地方，在外鳥嘴山山頂上展望最佳，唯假日人潮較多，想要避開人潮請提早出門。除了在外鳥嘴山山頂沒有遮蔽外，途中都是在樹蔭下行走，尤其在夏天來走非常的涼快，是一條消暑的登山路線。對於健腳者而言，這條路線還不夠塞牙縫，建議可以考慮多走馬武督山、那結山、貴妃山連走絕對讓你收穫滿滿。或者選擇下到第二登山口，朝聖鴛鴦谷瀑布，吸收負離子也是不錯的選擇。以上路線僅供參考，行前大家要做足功課，並且衡量自己的腳力來規劃路線，歡迎一同來暢遊山林之樂。

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