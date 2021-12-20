谷關七雄「屋我尾山」麗陽路線！驚險刺激又好玩　攀爬愛好者必收

第二次來到屋我尾山，相較之前從大雪山林道進，這次麗陽進出的難度高出了好幾倍，走完麗陽線的隔天全身痠痛，但真心覺得是一條非常好玩的路線。若喜歡挑戰攀爬，麗陽線是很推薦的走法，但麗陽前段的部分路段崩塌的頗為嚴重，一定要小心前行。這次想與你完整分享兩段路線，小孩才選擇，我通通要。原文出處《Cynthia's DecoLife》連結：https://decolifetw.com/wuwowei/

屋我尾山路線說明

身為谷關七雄老三的屋我尾山有好幾種走法，可以從南線的麗陽一路爬升到北線的大雪山林道出，或是分別南北線單點進出，也可與東卯山連走。我們第一次是從大雪山林道進出，也順便拜訪了屋我尾北峰，這次則是從麗陽單點進出，也算是把屋我尾山都走得完全。

大雪山登山口 （北線）

在開始分享這次麗陽線前，先簡單分享北線大雪山登山口的屋我尾步道。大雪山進出沿路都走在森林中，坡度相對平緩且距離短，是輕鬆舒適的行程，此外也是我第一次爬山先下山，回程再上山的路線。雖然有部分路段稍陡一些，但不拉繩也能輕鬆上下坡。

▲ 今年228連假跑去走大雪山線的屋我尾，是很舒服宜人的天氣

▲ 這是回程拍攝，算是這段山徑比較陡些的石頭區

▲ 也是回程拍攝，這段坡度也偏陡一些，去程則是先下坡

▲ 三角點沒有展望，只有滿滿的人儘管北線輕鬆許多，沿路的美景卻毫不遜色，優雅的森林林相，還有多處平坦的林地都很適合輕鬆野餐。如果還有體力，其實也可以順道走去北峰看看，印象中往北峰的岔路指標不明顯，建議可以先上到主峰三角點後，回程再往北峰前進，距離很短，一個小爬坡就到，雖然一樣沒有展望，但比起主峰清幽許多。

麗陽登山口 （南線）

從麗陽進出，地形難度就完全大不相同了，坡陡、地形破碎、還有好幾段坍塌，但沿途會經過非常漂亮的溪谷，和北線有著不一樣的景緻。我們在前一晚就從台北開車到登山口，由於左轉進麗陽登山口的路被拉起布條，所以我們乖乖再往前開一段，路會變得開闊，沿線就可停車，但在車上睡覺實在太痛苦，翻來翻去等待天亮。從麗陽起登一開始就拉繩陡上，果真是一條從頭到尾都很嗨的路線，隱身在0.4k處左手邊便是十文溪山三角點，但一個不小心很容易就錯過，我們也是下山才刻意找尋。

▲ 屋我尾山一起登就開始抓繩攀岩，開門見山地告訴你這條路線就是頗硬

續往前行會經過石瀑區，看起來像是崩塌傾瀉而下，因為落差較大需要小心行走，前段有幾處這樣的地形，其中有一段相對裸露感也較強，且路線是斜上前行，回程向下就相對不好走，可惜當時專注爬山沒照相紀錄，但別擔心只要踩穩都不至於危險喔。

▲ 第一段石瀑

▲ 這邊是整段路線唯一視野較為遼闊處山谷間的大甲溪支流水量豐沛，有趣的是我原先猜想他應該就是十文溪，畢竟就在十文溪山旁，但回家研究地圖才發現，十文溪其實是在大甲溪的左側，也就是靠近馬崙山、八仙山一帶，而十文溪山卻是在大甲溪右側，距離相差甚遠。在山谷間的豐沛溪流旁相當涼爽，但因水流強勁，還有落差造成的小瀑布與深水潭，不建議下水，可以坐在溪邊踏踏水就好。

▲ 也許是有下過幾場雨，沿途可以看見幾個漂亮的迷你小瀑布下切到溪谷後要再上攀的路線有多處雖然掛著繩索，但土石已經鬆散崩裂難以行走，所以可以沿著溪谷側再往前行一段，會找到比較安全且穩定的路線。只是這段路有不少大水管跟粗鋼索橫亙，要小心跨越或是從下方鑽過。過了溪谷後，便是一路陡上，因為屋我尾山的麗陽線段同時也是特戰部隊體能訓練路線，沿途可以看到不少散兵坑。

▲ 散兵坑裡站崗了一顆大石頭，不知是滾落還是被丟進去的

過了前段林蔭較少的路段後，便會走上寬稜，沿著稜線持續向上，也許是已過中秋，好久沒感受到中級山如此涼爽，尤其沿路都有涼風吹拂，上山過程雖有不少需攀繩的路段，但走起來是非常舒服的一段山徑。

在3.5公里處有一涼亭，有不少山友會選擇在這裡小憩或用餐，距離三角點也僅剩最後的300公尺，上到三角點前會再經過一段攀繩，山頂的小平台沒有展望，空間不大但兩次來都擠滿了人，我們沒有停留太久便回到平坦的森林休息吃午餐。

回程我順便穿上護膝，這次的路線下坡非常硬，是個上山容易下山難的路線，好在有護膝幫忙穩定我曾經受過傷的膝蓋，我在另一篇文章中除了實測外，也完整分享我使用過很多牌子護膝的經驗，如果剛好最近有在挑選護膝也可以參考喔。

▲ 左邊這位大姐跟我們說他每個禮拜都會一個人來這「走走」，等級果然不一樣，難怪保養得這麼好！這次的路線因為攀繩佔了很大的比例，建議最好能夠穿著防滑手套會比較安全，我們因為下台中太過匆忙，沒帶到手套，只能靠粗皮跟他拼了XD 雖然麗陽線走起來較吃力，人流也比起北線少很多，但童軍繩狀態都還很新，危險路段架繩也都很完備，想必是好心人一直用心在維護，真心感謝。

▲ 有些路徑土石崩落，必須沿著邊坡小心通過

▲ 下切完這一段就到溪谷這次印象很深的是。下山時突然滿山滿谷的螞蟻全都出現了，明明就看到山壁上爬滿巨型螞蟻，但若不抓岩壁就是無法安全前進，硬著頭皮也只能把手蓋上去，大螞蟻們就不斷在手臂上爬來爬去，一開始還會想把他們甩開，後來沿路實在是多到不行，註定是要跟螞蟻同行，乾脆也就放棄掙扎。

▲ 回程用手機廣角拍攝，真的是很美的一座山走過屋我尾山跟白毛山後，認真覺得台中真是登山人的天堂，除了谷關七雄外還有很多很棒的山林，往南、往北，甚至是往中部、東部都很便利，下次應該多安排幾天在台中好好住下，探索更多台中的山。而且我很喜歡台中的另一個原因是台中的山友都超級熱情，一路上都會有人來跟你閒聊話家常，是很有趣的體驗！谷關七雄們下次見：）

原文出處《Cynthia's DecoLife》連結：https://decolifetw.com/wuwowei/

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