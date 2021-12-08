眼前一片壯闊！ 登台東聖山「都蘭山」 遠眺池上關山、東南海岸線美景

在上一篇「被祝融吞噬的台灣山林，是天災還是人禍？」結尾時說到，在森林火災中，主要滅火的人員，其實是「森林護管員」，而我們認知裡的一般消防員，在森林火災中，僅只是輔助滅火的角色而已。而要知道森林火災怎麼滅，則需要先了解森林護管員這一群人的工作內容。

2021-12-08 10:00