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眼前一片壯闊！ 登台東聖山「都蘭山」 遠眺池上關山、東南海岸線美景
都蘭山，又稱都巒山，為台東縣縣山，擁有一等三角點，為海岸山脈南段最高峰，與八里灣山、新港山並稱海岸三雄。都蘭山單程約3.8k / 約2～2.5小時
於登山口平台遠眺東面海
早餐搭配一杯現泡香醇紅烏龍，遠眺壯闊東南海岸線美景，享受從此開始。
都蘭山登山口停車空間，約可停放15輛車，屬於早到者福利。
登山口，里程樁每0.25k一支。
分四階段坡度如下：第一階0-0.25k 土石混合路面、爬升坡度16-25%緩坡。第二階0.25-2.5k 樹根土石混合路面、拉繩連續上坡、坡度30%。第三階2.5k-2.7k 樹根土石混合略帶潮濕路面、拉繩下坡、坡度40%。第四階段 2.7-3.8k 潮濕易滑上坡路段、坡度40%。
普悠瑪祭台位2.5k第三休息區，林像優美，腹地寬廣平坦，適合作為中繼休息站。
0.25k 步道狀況
第二休息平台處遠眺池上關山
2.5k 過後步道狀況
近2.7K處遠眺東北面海岸線
近2.7K處遠眺東南面海岸線
續上（當心倒木）
近3.5k處（2.5K過後路面溼滑，須多加留意小心以防萬一）
3.8k 觸地得分，小百岳36入袋^^開勳
回程
發現可愛小甲蟲一隻，用相機紀錄下來。
任務完成就是要買些伴手禮來與朋友分享
東海岸人氣蔥油餅店
人潮就是掛保證的好吃
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