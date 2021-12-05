越過沙洲、踩過坍塌，終見到中央山脈上波光嶙峋「七彩湖之美」
這次安排了一場四天西進東出的六順山七彩湖之旅，時間是10/8~10/11，剛好在暴雨前離開。七彩湖的位置大約在花蓮與南投的交界處，行程是從西邊的孫海橋進入，沿著丹大林道前往六分所，於六分所後高繞走捷徑重新接上丹大林道後抵達七彩湖，再前往六順山後下切接上萬榮林道，沿著萬榮林道出去，路程總長約100公里，在2021年的這個雙十連假各地山難頻傳，我們在出發前也是猶豫很久，主要是擔心路況與天氣，由於雙十前的中秋連假雨下的不少，有得到從孫海橋不好通過濁水溪的消息，另外有幾個隊伍無法通過位在丹大林道18km的崩塌所以撤退，不確定實際情況是否能夠通行，再來是天氣預報會有一波鋒面來襲，知道會有不小的雨勢，但是無法確定降雨時間，不過隨著時間逼近，天氣預報看起來前三天的天氣不會太差，而且前一陣子沒有太多降雨，就決定出發。前三天大致上照著原定計畫推進，不過在七彩湖畔有網路時得知接下來的雨勢會遠比我們預期的大，而且時間會稍微提早，於是第四天雖然只是踢林道的行程，但還是摸早黑出發以避免不必要的危險，比較可惜的是摸黑無法欣賞林道的風景。
|丹大溪，左側山壁上是丹大林道
|斷掉的丹大吊橋
前一晚搭車前往孫海橋，看其他人的行程檢查哨會設在丹大林道上的二分所，不過可能是因為路坍的關係，在抵達行車終點的貨櫃屋時就有麥克風傳來的聲音確認我們的行程，並且繳交入山證，稍晚還有人騎著摩托車來收入山證。原本預計是等早上天亮再過溪，不過隊友看溪水不算湍急，就先嘗試過溪，水深大約到膝蓋但是流速不快，所以憑藉著頭燈亮度也還能輕鬆通過，其中一個隊友有高流明的頭燈幫上很大的忙，我們先走向溪中的沙洲，再通往對岸，到對岸後找平坦的地方紮營過夜，沒有往林道繼續推進。
|濁水溪，先從對岸到中間的沙洲後再通過，這幾天剛好有最新照片流出，溪水高漲中間的沙洲已淹沒，水位粗估比我們過溪時高約1公尺
|丹大林道上看丹大溪
|二分所管制站，有廁所和水源
|林道上的怪手，不確定是否還能用
|回拍18k的崩塌地，這路段最困難的地形
|六分所，右邊是中華電信保線所，左邊是可住的工寮
|高繞結束，丹大林道上的隧道
|巨木
|台電保線所
|雲霧漸散的七彩湖
|東側湖畔旁
|放晴的湖面
第三天為了提早出去，所以也是摸黑盡量趕路，離開七彩湖後前往六順山，這段路還算好走，離開六順下切的路徑就相當的濕滑，是比較適合雨鞋的路線，在這裡摔了很多次連登山杖都歪掉，通過舊鐵道之後就是階梯形式的陡下，這邊都算好走，只是路線有坍塌所以不是很明確，布條也比較少，沒仔細看路就會被通往坍方的階梯引導至錯誤路線，這段有一些伐木的設備跟痕跡，下到吊橋處接往萬榮林道，這座吊橋又稱情人橋，是座廢棄禁止通行的吊橋，但是是唯一方便過溪的路線，建議一次一人走在上面就好，吊橋的左右下方是簍空無防護的，走的時候橋面上下搖晃，木板還嘎嘎作響，雖然比起許多廢棄吊橋這座看起來是很安全的，但是實際走在上面還是不敢轉頭亂看，只能緩慢的小心通過。過情人橋後接上萬榮林道，這條林道不同於丹大林道的緩坡上升，萬榮林道幾乎是維持著相當平穩的高度持續前進，僅在部分大彎處下降高度，雖然林道平穩前進也沒有經過很多的大稜大谷，不過對岸及沿途還是有一些瀑布水流，走起來還算舒服，不過要注意從天而降的七彩螞蝗，甚至在休息時如果待在樹蔭底下也需要小心。沿途有許多廢棄工寮可紮營，阿道別墅有不穩定水源，不確定水桶內的水有沒有辦法取用，我們是住在統帥工寮，裡面有很多房間可以睡，屋內有吊衣繩可以晾衣服，屋外有廁所可以使用，要從廁所外的水桶中取水沖馬桶，算是一個相當舒適的環境，特別是在陰雨天就不需要再收拾濕掉的帳篷。
|通往高登工作站的鐵道
|廢棄的天梯
|天梯旁的瀑布，會被崩塌階梯吸引到錯誤的路上
|情人橋，建議一次一個人通行就好
|跑到拖鞋內的七彩螞蝗，拿刀子才把他刮下來
|死掉的山羌，有虎頭蜂正在吃他的嘴巴
|廢棄工寮
|過夜點統帥工寮
第四天為了躲雨所以清晨三點出發，預計花約六個小時走到9k的管制哨搭車回家，沿途都飄著雨不過都是小雨，只是走著走著也是全身濕掉，這幾天每天都走2x公里，有點像PCT的感覺，只是水泥地走起來還是不太舒服，往低處走可以感覺路過的瀑布水流都很大，經過的路段中只有一處施工中的工地流出黃泥水，通過時有些許石頭滾動，其餘看起來都還算安全好走。
|萬善堂旁的瀑布
|萬善堂
|看見市區
通過情人橋的影片
七彩湖縮時
--爬山好棒棒粉專：https://www.facebook.com/BunHiking/PCT2017全紀錄：https://bunhikingpct2017.blogspot.com/台灣高山紀錄：https://bunhikingtaiwan.blogspot.com/
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