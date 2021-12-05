越過沙洲、踩過坍塌，終見到中央山脈上波光嶙峋「七彩湖之美」

這次安排了一場四天西進東出的六順山七彩湖之旅，時間是10/8~10/11，剛好在暴雨前離開。七彩湖的位置大約在花蓮與南投的交界處，行程是從西邊的孫海橋進入，沿著丹大林道前往六分所，於六分所後高繞走捷徑重新接上丹大林道後抵達七彩湖，再前往六順山後下切接上萬榮林道，沿著萬榮林道出去，路程總長約100公里，在2021年的這個雙十連假各地山難頻傳，我們在出發前也是猶豫很久，主要是擔心路況與天氣，由於雙十前的中秋連假雨下的不少，有得到從孫海橋不好通過濁水溪的消息，另外有幾個隊伍無法通過位在丹大林道18km的崩塌所以撤退，不確定實際情況是否能夠通行，再來是天氣預報會有一波鋒面來襲，知道會有不小的雨勢，但是無法確定降雨時間，不過隨著時間逼近，天氣預報看起來前三天的天氣不會太差，而且前一陣子沒有太多降雨，就決定出發。前三天大致上照著原定計畫推進，不過在七彩湖畔有網路時得知接下來的雨勢會遠比我們預期的大，而且時間會稍微提早，於是第四天雖然只是踢林道的行程，但還是摸早黑出發以避免不必要的危險，比較可惜的是摸黑無法欣賞林道的風景。

前一晚搭車前往孫海橋，看其他人的行程檢查哨會設在丹大林道上的二分所，不過可能是因為路坍的關係，在抵達行車終點的貨櫃屋時就有麥克風傳來的聲音確認我們的行程，並且繳交入山證，稍晚還有人騎著摩托車來收入山證。原本預計是等早上天亮再過溪，不過隊友看溪水不算湍急，就先嘗試過溪，水深大約到膝蓋但是流速不快，所以憑藉著頭燈亮度也還能輕鬆通過，其中一個隊友有高流明的頭燈幫上很大的忙，我們先走向溪中的沙洲，再通往對岸，到對岸後找平坦的地方紮營過夜，沒有往林道繼續推進。

早上起床後就是林道之旅，丹大林道整條都開的又寬又大，所以有遮蔽的地方不多，外加起登點約是海拔500m左右的地方，所以算是很熱，幸好這幾天天氣都是多雲到晴，雖然熱也不至於過分曝曬，如果在天氣好的時候前來，防曬裝備需要準備好，丹大林道上也有不少的水源，可以依據別人的紀錄來做補給的規劃，只是這邊的水即使濾過後也不是很好喝，雖然濾過後是透明無色，但是味道並不是這麼好入口，相較後面幾天喝的七彩湖水與萬榮林道的水源，丹大林道的味道明顯遜色不少。第一天我們紮營在六分所，六分所有中華電信跟林務局的工寮，當時水龍頭有水不過我們的水是從丹大林道上的水源背過去的，這裡有很多的廢棄物跟一個小垃圾場，但室內還算乾淨，但我還是選擇在戶外的雨棚下紮營。

丹大林道上看丹大溪

第二天也是按照原本的計畫前進，由於七彩湖之前是熱門路線，所以我們安排摸早黑想要搶營地，殊不知這四天完全都沒遇到人，不僅沒有西進東出的隊伍，也沒遇到東進東出的人，離開六分所後走高繞路線可以省下許多丹大林道的腰繞路，路也從水泥路換成一般的步道，走起來相對舒適，但是就會少去海天寺之類的景點，如果時間充裕是可以考慮走林道，或者等機車可通過時再花一筆錢來林道觀光。抵達七彩湖前我們到台電保線所休息兼避雨，望著滿天的白霧有點擔心沒有湖畔美景可賞，台電保線所這邊沒有水源可取，大約中午時抵達七彩湖，由於天候狀況不佳就在路旁的營地紮營，沒有下到湖畔，原本不期待有什麼風景，不過很幸運下午霧氣消散，連七彩湖後方的小湖都看得一清二楚，總算是能稍微體驗七彩湖之美，七彩湖湖面相當寬大，湖畔還有著如海浪般潮起潮落的水花，緩慢地繞行一圈欣賞各種角度的湖面，享受著中央山脈上人煙稀少的寧靜，附近也有復旦紀念碑，類似光被八表紀念東西電力傳輸的歷史，紀念碑附近可看見七彩湖妹池，不過當時沒水，反而是七彩湖東邊有個小池是有水的，照地圖的資訊穿過小池也可通往高登工作站。

巨木

台電保線所

雲霧漸散的七彩湖

東側湖畔旁

放晴的湖面

第三天為了提早出去，所以也是摸黑盡量趕路，離開七彩湖後前往六順山，這段路還算好走，離開六順下切的路徑就相當的濕滑，是比較適合雨鞋的路線，在這裡摔了很多次連登山杖都歪掉，通過舊鐵道之後就是階梯形式的陡下，這邊都算好走，只是路線有坍塌所以不是很明確，布條也比較少，沒仔細看路就會被通往坍方的階梯引導至錯誤路線，這段有一些伐木的設備跟痕跡，下到吊橋處接往萬榮林道，這座吊橋又稱情人橋，是座廢棄禁止通行的吊橋，但是是唯一方便過溪的路線，建議一次一人走在上面就好，吊橋的左右下方是簍空無防護的，走的時候橋面上下搖晃，木板還嘎嘎作響，雖然比起許多廢棄吊橋這座看起來是很安全的，但是實際走在上面還是不敢轉頭亂看，只能緩慢的小心通過。過情人橋後接上萬榮林道，這條林道不同於丹大林道的緩坡上升，萬榮林道幾乎是維持著相當平穩的高度持續前進，僅在部分大彎處下降高度，雖然林道平穩前進也沒有經過很多的大稜大谷，不過對岸及沿途還是有一些瀑布水流，走起來還算舒服，不過要注意從天而降的七彩螞蝗，甚至在休息時如果待在樹蔭底下也需要小心。沿途有許多廢棄工寮可紮營，阿道別墅有不穩定水源，不確定水桶內的水有沒有辦法取用，我們是住在統帥工寮，裡面有很多房間可以睡，屋內有吊衣繩可以晾衣服，屋外有廁所可以使用，要從廁所外的水桶中取水沖馬桶，算是一個相當舒適的環境，特別是在陰雨天就不需要再收拾濕掉的帳篷。

通往高登工作站的鐵道

廢棄的天梯

廢棄工寮

過夜點統帥工寮

第四天為了躲雨所以清晨三點出發，預計花約六個小時走到9k的管制哨搭車回家，沿途都飄著雨不過都是小雨，只是走著走著也是全身濕掉，這幾天每天都走2x公里，有點像PCT的感覺，只是水泥地走起來還是不太舒服，往低處走可以感覺路過的瀑布水流都很大，經過的路段中只有一處施工中的工地流出黃泥水，通過時有些許石頭滾動，其餘看起來都還算安全好走。

萬善堂旁的瀑布

萬善堂

看見市區

通過情人橋的影片

七彩湖縮時

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