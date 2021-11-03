雲端上的仙境視角！新北瑞芳「無耳茶壺山步道」　藍天海洋山景一次滿足

跟著 Claire 於 2021-10-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 無耳茶壺山登山步道、陰陽海景觀台、金瓜石地質公園。 今天要向大家分享我在台北最喜歡的登山步道，而且去過三次以上 -

💕FB個人：https://www.facebook.com/iamclaireyoung/ 💕FB粉專： https://m.facebook.com/claireyoungpage/ 💕IG：https://www.instagram.com/_claireyoung/

無耳茶壺山登山步道 | 2 小時

這次要帶大家走的無耳茶壺山景點可以說是我在台北最愛的登山步道，為什麼呢❓ 因為它從台北市區搭公車就可以抵達，非常方便🚌短短的路程就可以欣賞到超級美景，CP值很高✨ 從松山火車站或是捷運忠孝復興站轉搭基隆客運坐到勸濟堂就可以到達登山口囉💕 沿途經過的產業道路也是超級無敵美的☺️一路上更可以看到以前地理課本上金瓜石的十三層遺址及廢煙道💨可以說是富有歷史畫面的呢🤓到處都可以看到礦產業以及淘金的風影呢😄

陰陽海景觀台 | 1 小時

無耳茶壺山其實不高，海拔也大約600公尺罷了，路途也算是好走，我相信就算是爬山新手也可以順利完成的🧗🏻‍♀️，大多為石階，還是要多補水分及適量的食物💧，夏末秋初好天氣的時候來更為舒適，海風吹來而且路上又有許多芒草的景觀～ 一眼望去是金黃色與海洋藍相依的陰陽海美景，搭配基隆山、水湳洞和金瓜石通通一覽無遺，整個超級浪漫😄 如果要問我哪裡是欣賞北埔東北角最佳的地方❓那麼我會選擇是茶壺山💕

金瓜石地質公園 | 40 分鐘

下山的回程中會經過的是金瓜石瀑布，是一個大家會順遊的景點（應該不會特地為此而來🤣） 其實要捕捉到金瓜石最漂亮的時刻是有一些些太陽的時候🌞（不能太大要不然會逆光） 因為他和和一般瀑布不同，它的形成是水從地下湧出，經流礦區後， 和鐵礦及銅礦相關物質接觸，經氧化還原及催化作用反應，才讓瀑布水呈現金黃色的，也稱作「黃金瀑布」✨

阿柑姨芋圓 | 1 小時

雖然在台北市區不難找到芋圓，但總覺得來到九份老街就是要再吃一下，其實在這裡有兩間有名的，阿柑姨及賴阿婆～ 我個人其實覺得都差不多啦🤣但我這次吃的是阿柑姨芋圓～因為點完餐走過去有用餐區很大，有兩層樓，望過去有居高臨下的美景可以欣賞呢☺️如果很喜歡芋圓也可以買一盒生的回家煮喔🧑🏼‍🍳

阿蘭草仔粿 | 10 分鐘

九份老街另一個不能不吃美食就是阿蘭草仔粿，每次來買都一定要排隊😄，但我個人對芋粿巧的興趣比對草仔粿還要大，所以我就選買了一個芋粿巧💕小小一個帶在身上很方便，一口就吃掉了😆小小一個吃得出來就是真材實料，划算‼️

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：新北瑞芳無耳茶壺山登山步道｜雲端上的仙境視角一覽無遺，藍天海洋山景一次滿足！

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」