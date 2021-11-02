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攀岩好手必須挑戰！山中雲霧繚繞 「五寮尖」夢幻私房景點大公開

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

五寮尖是新北市三峽區一座低海拔郊山，號稱北部三大岩場之一，因此是許多攀岩好手在初學階段會前往的岩場。五寮尖更是擁有許多不同的山名，有人稱「九龍山」、「鳳髻尖」或「湊和山」，一路攀登而上， 通過一連串險峻的稜岩地形，有低窪處、夾縫、寬敞以及各種型態的岩石，其中的地勢多變、山峰聳立且林相豐富，非常適合有運動基礎的登山客前往挑戰，一窺五寮尖的美。

圖/IG @ding_7693
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｜交通方式｜

五寮尖的登山口位於三峽近郊的「玉里商店」旁邊，google map輸入五寮尖登山口，然後一路開車即可抵達。五寮尖登山口並沒有停車場，但玉里商店附近的兩側是白線皆可以停車。

｜注意事項｜

五寮尖因岩場的地勢陡峭，約90%的路程都需手腳並用，因此前往前需謹慎評估自身健康狀況，同時配戴專業的防滑手套以及防滑鞋類，並在背包中攜帶足夠的水、充飢食品，非常推薦的充饑食品為：鹽糖、餅乾類、寶礦力粉包（可加在水中溶解）、御飯團與三明治等。

五寮尖介紹

五寮尖的登山口有許多個，其中最著名的便是「玉里商店」雜貨店登山口，而找到後即可開始從旁邊的登山口攀爬。一開始的路線便是需要手腳並用的爬繩路線，因此身上的背包以及物品都要繫好，而貴重包品要套上防磨套。

圖/IG @ding_7693
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圖/IG @ding_7693
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因一開始的林木茂盛與海拔關係，美景尚未顯現。攀爬約30分鐘後，在石壁的高處，便能一窺三峽市區的景觀，360度四面環繞，非常震撼。若是前幾天有下雨就需注意岩壁溼滑，容易發生危險。

圖/IG @ding_7693
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從低處不斷攀繩到高處的過程中，訓練的不僅是肌力而是膽量。走在稜線上，一旁的美景盡收眼底，而微風徐徐吹來令人心曠神怡的同時，也存在著山區令人震撼與敬畏的感受，不僅僅是美景本身的震撼，更有著的是自己與同伴努力攀上頂端的滿足感。

圖/IG @pau_lll
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稜線的盡頭，就是著名的「峭壁雄風」，需要運用攀繩的技巧陡降下山，因此也是五寮尖最著名且最需要勇氣的路段。而因為需要攀繩下山速度較為緩慢，因此在假日前往的話需要注意的是稜線上的人潮非常多，有可能在上面「塞車」，而在此需要注意的是，因稜線沒有遮蔽物容易使人中暑，因此建議戴著帽子與時常喝水補充水份。

圖/IG @iriss_chou
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圖/IG @iriss_chou
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登上山頂後，緊接著就要下山了，因全程攀登時間因人而異，因此建議早上就前往攀爬。下山路線有一條山路往下，稱為「後山路」，可以沿著此路線下山，亦或者與其他的登山客一同下山，若是到五寮尖登山，刺激又好玩的體驗絕對令人難忘！

延伸閱讀>>2021私房登山景點推薦，讓你假日不無聊！新北TOP7精選步道

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