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基隆人的後花園！「大武崙山」情人湖環山步道湖光山色，老鷹岩＆山頂視野佳

健行筆記 / 健行筆記阿德

大武崙山，又名砲台山，位於基隆市安樂區北部，海拔231公尺，小百岳編號3，山頂視野極佳，西側即為大武崙砲台古蹟，有一顆三等三角點819號。大武崙砲台建於清光緒年間，砲台區規劃非常完整，4座大砲的絞盤區、地上營房、山洞營房、避彈坑、觀測台、彈藥坑、儲水池與廁所均在，砲台依山面海，木山漁港、基隆港甚至金山、萬里都在它的守衛範圍之內。情人湖因由五條山澗匯集而成，原名「五義埤」，是基隆市唯一的高地湖泊，公園內規劃良好，除了烤肉區、吊橋、觀景亭之外，也鋪設環山、環湖步道，可以說是基隆人的後花園，與大武崙砲台同為必遊景點。（健行筆記、i運動資訊平台）

交通方式：

  1. 自行開車：可由【情人湖公園】或【大武崙砲台入口】進入，前者位於基金一路208巷，後者則車行到情人湖公園後右轉，續走基金一路208巷即可到達砲台入口，再往前行有個不小的停車場，該處視野很好。
  2. 大眾交通工具：在基隆公車總站搭509公車可在「情人湖」站下車，但車班不多；也可以考慮搭公車到基金公路的「情人湖路口」下車，再沿著基金一路208巷走到情人湖公園，將近2公里，不用30分鐘即可到達，若由台北出發，953、1068或1815皆可到「情人湖路口」。
我的路線：基金公路→情人湖→環山步道→大武崙砲台→大武崙山(小百岳#3)，可以選擇原路返回，我則走海興步道到大武崙沙灘，再搭台灣好行T99(站牌是外木山)到基隆火車站，我的GPX軌跡

2020/6/27這天搭公車在「情人湖路口」下車，沿著基金一路208巷走到情人湖公園。

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情人湖公園的入口有一輛CT271蒸汽火車的展示。

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左右二邊皆有步道/階梯往上走，可依個人選擇走環山或環湖步道。先走一段環湖步道，欣賞情人湖的湖光山色及吊橋。

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再走環山步道到老鷹岩/觀景平台，這裏可以遠眺大武崙沙灘及漁港、基隆嶼。

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岩有有一顆省府地政處測量局四等控制點，編號GA09。

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當然也不能錯過有名的情人塔，塔上視野蠻不錯的。

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再走到往大武崙砲台的階梯入口。

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走一圈列為國家二級古蹟的大武崙砲台。

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這裏是往返情人湖公園的階梯步道。

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走到大武崙砲台的人口處，左側有一平台，在垃圾桶後方有路徑可往大武崙山。

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很快可到達山頂，三等三角點819號，山頂開闊視野佳。

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可原路返回，或直行由停車場附近下來，續直行。

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停車場。

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再走馬路回到大武崙砲台，由階梯步道往下走回情人湖公園。

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往海興步道叉路。

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海興步道是碎石及水泥階，路況好走，由此是緩坡往下。

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遇見一條大蛇，被我驚動往草堆中鑽進去了！

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前方是湖海路，下去後左行往大武崙沙灘方向走。

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台灣好行站牌。789471d02c08e9e5b05ed52510e4fcd2.jpg

對面是另一條通往情人湖的步道。

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在此等公車，欣賞海岸風光。

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步道 公園 基隆

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