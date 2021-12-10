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新北三峽小百岳！「鳶山」健行尋悠　福德嶺視野遼闊

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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福德坑山，又名鳶山，位在新北三峽海拔321公尺， 山頂有顆#1103三等三角點， 為編號19小百岳之一

鳶山(福德坑山) 相簿

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這天我們一路來到步道入口(光復銅鐘)， 這裡有洗手間， 有少許機車汽車停車位但也因為停車位不多， 在沿途路邊最好試著找車位， 或者可以從更山下的地方走上來

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起走的步道旁就有導覽圖， 可以拍照參考一下

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聖蹟石碑，上頭刻有碑文用以悼念三峽人抗日的義勇精神，緬懷歷史並展望未來

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很短的距離， 來到分岔路口， 猜測右邊是到鳶山展望處我們取左行

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右側電塔上去便是鳶山著名的IG拍照景點， 不過此處腹地不大， 若要拍照請小心。 

【新北。三峽】兩個山頭傻傻分不清。 鳶山x編號19小百岳~福德坑山 321M

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我們則續往左行

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前往福德坑山的路徑，  木製階梯、柏油路、樹根土石路、 枕木 交錯並非一路平坦， 多為上上下下， 

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來到福德坑東峰， 390公尺(左側)與福德坑山(右側) 650公尺左側上有一休憩處， 取右走

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僅容一人的路徑上有設置繩索

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部分路段除了起伏之外， 也慶幸路徑沒有濕滑，不然這樹根土石路， 恐怕也不好走。 

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步道上， 多有設置涼亭， 除了可休憩外， 還有些許的展望其實不一定得擠在鳶山山頂上， 畢竟人一多就特別危險

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快接近福德嶺的山徑最為陡坡，

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來到福德嶺， 這裡有設置休憩椅， 也有展望， 取左行< 快到三角點了

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鳶山位於新北市三峽老街的西南方，山頭因形似一隻飛翔的鳶而得名，名列三峽五景之一不過三角點處沒有展望， 而且， 人來人往， 也不利休息， 拍了照隨即下山IMG_20210925_155007.jpg

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三角點處再續前行， 則是此步道另一處著名的景點，鳶山彩壁， 算算時間往返時間過晚， 就在這裡返程

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福德嶺除了有涼亭， 一旁還有遮陽傘， 幾張椅子，便是喝咖啡的好地方

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福德嶺旁的視野， 天氣很不錯， 視野極佳

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還有小型健身設施IMG_20210925_155840.jpg

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一路再回到楓樹亭， 大台北地區的晴朗天際， 還有 青巒疊翠 的山脈

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步道上種植的植被， 讓行走起來頗為舒適，而且午後， 還不需擔心日曬IMG_20210925_162614.jpg

就是擾人的樹根路頗多， 要小心踩踏IMG_20210925_162615.jpg

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回到光復紀念鐘處，  此鐘為紀念臺灣光復四十週年 而興建也是三峽地區著名的地標， 就算不爬山， 到這裡坐坐也挺愜意的IMG_20210925_171208.jpg

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返程回家之前， 我們再度來到三峽老街， 隨意逛逛， 順便吃晚餐IMG_20210925_172311.jpg

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河濱公園處， 不少運動的民眾IMG_20210925_172911.jpg

香火鼎盛的三峽祖師廟IMG_20210925_173350.jpg

廟口旁的這家臭豆腐，已經可以內用，  (當然桌與桌之間還是有隔板)口感很不錯

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鳶山也許是因為視野很好， 假日除了吸引不少的山友上山健行之外據說:  黃昏時可以眺望大漢溪、三峽街區，而華燈初上， 萬家燈火的閃耀， 景色更是絕佳， 愈晚人潮愈多， 所謂的愈夜愈美麗的美景， 因為還得趕回台中， 此景就只能用想像的了 ^.^

導航座標: 24.93126,121.35548

城市漫遊。 gina文章出處:

步道 三峽老街 美景

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