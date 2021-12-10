新北三峽小百岳！「鳶山」健行尋悠　福德嶺視野遼闊

福德坑山，又名鳶山，位在新北三峽海拔321公尺， 山頂有顆#1103三等三角點， 為編號19小百岳之一

鳶山(福德坑山) 相簿

這天我們一路來到步道入口(光復銅鐘)， 這裡有洗手間， 有少許機車汽車停車位但也因為停車位不多， 在沿途路邊最好試著找車位， 或者可以從更山下的地方走上來

起走的步道旁就有導覽圖， 可以拍照參考一下

聖蹟石碑，上頭刻有碑文用以悼念三峽人抗日的義勇精神，緬懷歷史並展望未來

很短的距離， 來到分岔路口， 猜測右邊是到鳶山展望處我們取左行

右側電塔上去便是鳶山著名的IG拍照景點， 不過此處腹地不大， 若要拍照請小心。

【新北。三峽】兩個山頭傻傻分不清。 鳶山x編號19小百岳~福德坑山 321M

我們則續往左行

前往福德坑山的路徑， 木製階梯、柏油路、樹根土石路、 枕木 交錯並非一路平坦， 多為上上下下，

來到福德坑東峰， 390公尺(左側)與福德坑山(右側) 650公尺左側上有一休憩處， 取右走

僅容一人的路徑上有設置繩索

部分路段除了起伏之外， 也慶幸路徑沒有濕滑，不然這樹根土石路， 恐怕也不好走。

步道上， 多有設置涼亭， 除了可休憩外， 還有些許的展望其實不一定得擠在鳶山山頂上， 畢竟人一多就特別危險

快接近福德嶺的山徑最為陡坡，

來到福德嶺， 這裡有設置休憩椅， 也有展望， 取左行< 快到三角點了

鳶山位於新北市三峽老街的西南方，山頭因形似一隻飛翔的鳶而得名，名列三峽五景之一不過三角點處沒有展望， 而且， 人來人往， 也不利休息， 拍了照隨即下山

三角點處再續前行， 則是此步道另一處著名的景點，鳶山彩壁， 算算時間往返時間過晚， 就在這裡返程

福德嶺除了有涼亭， 一旁還有遮陽傘， 幾張椅子，便是喝咖啡的好地方

福德嶺旁的視野， 天氣很不錯， 視野極佳

還有小型健身設施

一路再回到楓樹亭， 大台北地區的晴朗天際， 還有 青巒疊翠 的山脈

步道上種植的植被， 讓行走起來頗為舒適，而且午後， 還不需擔心日曬

就是擾人的樹根路頗多， 要小心踩踏

回到光復紀念鐘處， 此鐘為紀念臺灣光復四十週年 而興建也是三峽地區著名的地標， 就算不爬山， 到這裡坐坐也挺愜意的

返程回家之前， 我們再度來到三峽老街， 隨意逛逛， 順便吃晚餐

河濱公園處， 不少運動的民眾

香火鼎盛的三峽祖師廟

廟口旁的這家臭豆腐，已經可以內用， (當然桌與桌之間還是有隔板)口感很不錯

鳶山也許是因為視野很好， 假日除了吸引不少的山友上山健行之外據說: 黃昏時可以眺望大漢溪、三峽街區，而華燈初上， 萬家燈火的閃耀， 景色更是絕佳， 愈晚人潮愈多， 所謂的愈夜愈美麗的美景， 因為還得趕回台中， 此景就只能用想像的了 ^.^

導航座標: 24.93126,121.35548

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