「水社大山」好高好遠！水社主峰箭竹林環繞　順路探尋卜吉山

2021年的第一天，希望能爬座超越2020公尺的山來紀念一下，正好水社大山高度2059公尺，剛好越過標準，而且也是沒爬過的山，趁著日月潭日出活動之後來一探究竟。不想看文字的，可以參考影片紀錄：

因為天候不佳，沒看到日出，趁著時間尚早，便決定走一趟水社大山。在伊達邵部落停好車，穿過部落來到登山口，迎來看似沒有終點的階梯。

由於是新年第一天，天氣其實滿冷的，日月潭早上大概只有十度左右，不過經過一小段階梯後，身體整個熱絡起來，褪去外套繼續前行。階梯的前段路上，大多是被綠竹所包圍，在霧氣繚繞的氛圍下，頗具詩意。

此區還生長著不少殼斗科植物，大葉苦櫧（音同株）、卷斗櫟、短尾葉石櫟等。大葉苦櫧應該是很好吃，地上能撿到的幾乎都是被動物吃過的殘殼。

沿著階梯繼續拾級而上，不久便來到1.6km處的階梯盡頭，這邊出現了一個供遊客休息的涼亭，往右向上繼續前往水社大山山頂，直行向下則是往青年活動中心的登山口。此時距山頂還有3.9km。

接下來的路徑便走進了孟宗竹林，一望無際的竹林，在迷霧下，感覺很容易讓人迷失方向，所幸路徑上有明顯的立繩標示，在辨識方向上幫了大忙。

繼續向上，來到2.75km處的展望平台，雲霧依舊濃厚，但依稀能看到山下的伊達邵部落與日月潭，沒想到一轉眼已經爬了這麼高。

之後往上到3.8km附近，竹林逐漸退去，轉為蕨類植物的地盤，新生的蕨類嫩芽，紛紛冒出頭來，搭配上早晨的露珠，看起來鮮豔欲滴，不禁讓人想嚐一口。

接下來是一段約400公尺的陡上，然後便抵達4.2km的涼亭，過此後開始走在稜線上，距離山頂已經不遠。此段稜線上，有許多奇岩與青苔所自然組成的庭園山水，令人駐足讚嘆。

大約10:30抵達水社大山山頂，上山花了剛好三個小時。水社大山海拔2059公尺，有一個二等三角點基石，不過缺了一角，編號1134。山頂平坦多樹，無展望，不過有一個很大的山形立牌，很好拍。

時間還早，繼續往較不為人知的水社主峰推進，這段路的路跡還算明顯，不過兩側箭竹較高且有些岔路，需注意岔路上的指引。此段路上的樹木也有變大的趨勢，不曉得是哪些樹種，有一些應該是颱風中被連根拔起的巨木，它們恆更交疊，靜待大自然的分解，但令人覺得惋惜的是，此段路上還有多處被山老鼠盜閥的痕跡，真心希望這些人都有被抓到。

大約只走了十分鐘，便抵達水社主峰所在，它被箭竹林環繞，需要靠布條指引才比較容易發現，沿途其實可以辨識有黃色標示版的樹，大約每20公尺有一棵，第20棵高好位於主峰上。水社主峰海拔2112公尺，基石是土地界標，也有一塊小的山形木牌。

告別主峰，返回水社大山山頂，稍事休息吃個東西，11:18分開始下山，順路尋找上山時遺漏的卜吉山，它應該就藏身在山腰處的竹林裡。中間回到約2.75km的展望平台，視野頓時開闊，終於能清楚看到整個伊達邵部落與日月潭了。繼續往下到約2.5km處便是卜吉山，它標高1222公尺，有基石但看不出是哪一種，有可能是森林三角點，也可能只是土地界標。

下回到登山口，已是下午2:20左右，此行總共花了將近七個小時，但其實中間休息＋拍照玩耍佔去不少時間，整體來說不是很陡的路線，對體力負擔上算是較輕鬆，但是因為距離偏長，來回將近11公里，所以在時間規劃上要抓好撤退時間，以免摸黑下山。