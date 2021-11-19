無止盡的手腳並用！ 嘉義大埔「三腳南山」之攀爬回憶一次就夠了

三腳南山 位在嘉義大埔與台南南化的交界處海拔1187公尺山頂處有顆#1087二等三角點編號65小百岳之一三腳南山相簿

話說， 經過前一天又驚又喜的西阿里關山， 已打亂了原先排定的計畫

這晚在曾 文青 年活動中心， 我們三人研究著第二天的行程， 該如何調整??最後出線的是， 這回沒有排進的~三腳南山， 一來離我們的住的地方比較近， 二來這一輪的小百岳， 希望能有機會完登， 早晚要遇上一次....雖然eva和璇還在克服低到中的小百岳心理障礙.....

總之， 在曾文青年活動中心， 短暫享受著豐盛的早餐後，驅車來到跳跳農場~三角南山的登山口偌大停車場， 就我們一台車， 時間是早上9點網路上有提到， 會收取停車費， 不知是不是疫情的關係， 都沒遇上人.....停車場旁就有三腳南山登山口的指標

沿著水泥路前進， 部分路段看似民家， 一旁也有私人場地不得停車的標示

沿著梅樹與果樹夾道的步道行走，

一路的緩上坡， 但路面有許多的青苔， 還得小心滑倒

隨處可見倒塌的路樹

步道， 除了時不時可以聽見重機聲， 轟隆轟隆作響， 還能一路瞧著右側的曾文水庫相伴

這段梅園步道， 除了青苔很多之外， 倒樹， 亂石一堆一開始就有一種下馬威的姿態， 於是行走後， 不時的出口叮囑夥伴們小心...

路~~真的很滑， 也讓我們研究， 我們的配備鞋中， 哪一雙適合??其實~聊天， 只是為了減緩大夥的緊張情緒畢竟~4-5級小百岳的名聲， 還是讓我們對前行路， 有些忐忑....

這段步道， 還得彎腰屈身

曾文水庫， 看得更明顯了

又是倒木

這段更誇張， 連路都似乎流失， 我們在倒木， 雜亂樹枝中尋找出口

原來的產業路， 因為路面流失， 加上一堆倒木

山友在另一側架上了繩索， 但必須先在比人高的雜草中尋出路徑且泥土路面~幾乎呈現60度的斜面又滑又陡.....

三人脫困後， 小歇一下， 在路旁的擋泥牆上看到許多的手套網路上的資料表示: 真正的考驗從這裡才開始呢..這些手套應該是山友留下來的

從這裡開始接續了原始山徑， 一旁有指標， 也有繩索

橫亙在青苔上大小不一， 又不規則的岩石上， 這會~我們挺羨慕璇的腳長， 腿短的我和eva總要小心確認踩踏點

走過攀岩， 還得經過， 這看似有路又非路的山徑很肯定< 這波疫情， 原就是冷門山徑的三腳南山，更不受垂簾了， 連路徑都快淹沒在荒煙漫草堆中

繼續攀爬中...還是要努力記錄我們的辛苦山行

還是無止境的攀爬.....從照片來看， 真的很陡最主要岩石上還覆著著青苔， 除了確認繩索安全外， 我們幾乎不敢鬆手...

經過一路陡上後< 終於來到 太師椅這個網傳上， 顯著的地標， 還好換上了eva的手機， 廣角的效果， 讓照片很經典， 也很有臨場感很可惜 ， 這天視野不佳， 曾文水庫的景色， 相對只能呈現朦朧美我們也在這裡， 遇上了這天另一組的2人山友， 看我們在太師椅處拍照， 表示他們先行到山頂， 下山後再來拍太師椅處的腹地很小， 人多就不利站立我光是站在這裡望向曾文水庫， 腳都有些顫抖快腿軟...

從太師椅 距離山頂， 表定0.2K 約15分鐘但~已過了午餐時間， 肚子開始抗議， 腳也不聽使喚了....只是窄小山徑上， 根本沒法休息

雖然還得面對攀爬陡坡， 乾脆一鼓作氣，

終於來到山頂了，這顆小百岳， 還是有難度...先前早我們一步上來的山友， 正好吃了午餐後預備離開剛好讓我們三人， 好好歇一下， 吃個午餐

我和eva習慣在山頂休息後， 喝杯熱熱的咖啡這杯咖啡， 真的得好好感謝一下雙腳給力....

午餐後， 山上開始起霧了， 說來好笑， 一直覺得南部天氣高溫炎熱很難和起霧連結在一起，

回到太師椅， 曾文水庫依舊呈現朦朧樣貌

回程後的照片， 就以我和eva在攀爬過程的互拍來呈現， 不過， 不知是累了， 還是太高興終於離開攀爬區當我們快到梅樹步道時，開始下雨....雨愈來愈大，趕緊穿上雨具但匆忙中， 竟發現走錯了路， 預備再走回頭時， 路面竟成了黃沙夾泥的小瀑布(已經可以浸濕鞋子的狀況)腦中忽然閃過~~大雨沖刷成河， 連人沖進河裡的畫面， 於是我們決定順著錯的方向(其實就是沿著產業道路， 多繞一圈)

回到跳跳農場後， 我們慶幸走岔了路，若沿著梅樹步道， 又下著雨， 不僅快不了， 可能更容易滑倒...

和早上一樣， 停車場猶是我們的車子

三腳南山， 對跟爬約不到20座小百岳的璇來說， 還是稍顯吃力了些即使已經放慢了腳步， 還是花了不少時間， 所幸下山時天還亮著~~現在回想起來， 整段路徑除了太師椅處有較佳的展望雖然我們只能欣賞到它朦朧的樣貌許多路徑都在想著如何攀爬脫困， 總之< 這樣的回憶， 有一次就好和西阿里關山一樣， 我們沒有再來巡禮一次的想望了 ^.^

城市漫遊。 gina文章出處: