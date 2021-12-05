刺激保證！攀上「鳶嘴稍來山環狀線」　靜謐雲海＋山嵐美景超值

鳶嘴山登山口的地圖標示：大雪山林道27K到稍來山單程三公里

大雪山林道27K登山口海拔1803m，鳶嘴山海拔2180m，稍來山海拔2307m，也就是說三公里爬升約500m，其中的上上下下不算在內。

9:38 於大雪山林道27K起登，附近有公廁。

9:57 抵達另一登山口的交會口，鳶嘴山距離並不遠，還有一公里。

10:02 開始出現繩索，沿途都是原始（石塊樹根）山徑，因為才起登不久，所以走起來不算太辛苦。

10:12 行至觀景平台，遠處有令人驚嘆的雲海，還可以看到玉山之姿，剛好可以喘口氣、喝口水、賞美景。

10:21 抵達小涼亭，在此休息12分鐘。

10:36 小涼亭之後就是驚險的拉繩岩壁路，還好剛才有長時間的休息。

看似驚險的岩壁路其實走起來不危險，拉緊繩索、踏穩踩點就OK了。

峰峰相連＋朦朦山嵐＋靜謐雲海很療癒，回頭看見更加遼闊的大景。

雖然登山口到鳶嘴山距離不長，但沿途的拉繩峭壁路段有難度，急速攀升對下肢及手臂是很大的挑戰。

10:53 抵達鳶嘴稍來山步道1K，雖然不是垂直路徑，但也超過80度了！

啊～～這就是登高山的魅力！

一段又一段幾近垂直的岩體路徑，想攀岩？來這就對了！

比起剛剛的垂直山壁，這段可算是平易近人了！

回首再次眺望群山雲海，拉繩路徑看起來驚險萬分，山谷就在幾步之遙。

11:26 抵達海拔2180m的鳶嘴山，山頂早聚集十多位的年輕人，男男女女好不熱鬧。我們索性先找地方安坐用餐，待人群稍減再來玩耍。鳶嘴山沒有三角點只有不鏽鋼基座。

12:18 離開鳶嘴山，繼續前往稍來山。

雖稍來山的海拔較高，但離開鳶嘴山就開始拉繩下陡峭岩體，下行多少就要爬升多少，「所有一切都是要還的」這是登山教我的課題！

塞車？！「現在是什麼情況？」我輕聲驚問。「鳶嘴山那群年輕人！他們不是離開很久了，怎麼還在這裡！？」身後的同伴小聲說。「他們有些人是第一次登山，所以不太敢下。」照片最左邊的山友解答我們的疑惑，他們二位顯然無奈地等候多時。就這樣我們也被滯留在原地約五分鐘。著休閒鞋、輕裝、沒有登山杖、沒有頭燈（我問年輕人），第一次爬山就是中級山，這是初生之犢不畏虎 or 不把山看在眼裡？！難怪COVID-19疫情這兩年，國內山難數頻創紀錄。好在，他們知道自己擋道了，有禮貌地讓我們先行，希望他們都能平安下山！

終於有較平緩的山徑，但大腿肌、腳踝已感到疲累。

13:08 右線步行0.7K可下抵大雪山林道27.5K，若只爬鳶嘴山可從此岔路下，形成小環狀路線。但聽說這條岔路沿途上上下下，因為沒走過，所以不確定。繼續前往稍來山，還有1.7K。

這段山徑走起來很舒服，平緩、寬闊又涼爽，但山嵐時不時飄來嚇人，好害怕會下雨⋯⋯

13:32 又遇一岔路，這條右線岔路在地圖上沒有標示，路標也沒有指明方向，也就是不是正式的指標山徑，但可以下行至大雪山林道29K。距稍來山還有1.1K。

初秋的零星紅葉，深秋的紅地毯想必很美！

前方的「小象」很傳神，但走近就崩壞了。

14:40 抵達海拔2307m的#39小百岳——稍來山，二等三角點1543號。附近有森林防火用的瞭望台，可攀登瞭望台一覽環景。續行可抵達海拔2303m的稍來山南峰，再下切回大雪山林道30.5K，形成大環狀路線，但我們決定返回岔路下切大雪山林道29K。

15:12 離開稍來山時又見薄薄山嵐飄來

15:45 抵達下切大雪山林道29K的岔路（距稍來山1.1K的路標），途經一整片的杉樹林，不知是否為人造林，很美很童話！一路蜿蜒下山，當然是原始路徑，但沒有上上下下的辛苦。

16:22 抵達大雪山林道29K，出入口只有些許登山條，雖不是正式的山徑，但已被山友前輩們走得清清楚楚，不怕會迷路。

16:42 慢慢踢產業道路回到大雪山林道27.5K，這是正式的登山口，位在鳶嘴山與稍來山的中間，剛好我們的車停在這裡，完美結束鳶嘴稍來山小百岳環狀路線。