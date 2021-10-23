「臺北大縱走」第一段路線！關渡到二子坪　綠意步道幽靜療癒

臺北大縱走計畫默默地進行到了一半，今天走上的是臺北大縱走第一段：關渡→二子坪路線起頭從捷運關渡站出發，路邊民宅漂亮的桃色小花開啟了美好的一天

從捷運站出來後，路線上首先會經過國立臺北藝術大學旁的人行磚路茂密的大樹沿路都是，天氣雖然熱，能走在陰影下還是很舒適

▲這一段蒐集的是杜鵑花寶石，起走後三十分鐘蒐集到第一顆

而過了北藝大之後，繼續前往這次大縱走上第一條步道「忠義山親山步道」步道是有不少的石階 先來對心肺做一下訓練

也會穿插著密集的林木，路徑遮陽率在百分之九十以上，是一條原始幽靜的步道

▲這張照片角度的左方是一座墓，會擔心的山友 晚上可以避免走此段

▲走在樹木松林防護罩之下

忠義山步道結束後接著接往一段一般道路，往貴子坑步道前進

「這裡以地質景觀聞名。早年曾因過度開採礦石而導致水土失衡，但1970年代末期政府在此設置「貴子坑水土保持教學園區」後，歷經三十年的整治規畫，這片曾經滿目瘡夷，被當地居民形容為「鬼子坑」的小山谷，如今已擁有露營場、水土保持教學園區及親山步道等設施，成了全國知名的戶外地質教室。要想認識地球老爺爺臉上飽含歲月的皺紋，貴子坑親山步道絕對是你不可錯過的山徑。」—健行筆記

不知不覺接上了另一條下青礐步道，石階步道旁依偎著些許農地爬上來好辛苦啊，心裡是那麼想的

從忠義山親山步道開始，真的走了滿多的階梯，適時的調整呼吸的節奏很重要！

▲在偶然冒出的民宅巷弄中尋找路的方向，也是臺北大縱走的樂趣之一

接上另一條面天山向天山步道，此時路途已經過了一半

看到二子坪遊憩區表示快要完成了～

▲最後衝刺！

完成

整體來說只有前段很多石階梯，走起來比較累之外第一段的路徑多元好走，邊走邊欣賞周邊的一花一草，愜意的完成整段旅程。「由捷運關渡站，沿著學園路，經台北藝術大學至後山的忠義山親山步道，沿途林木密集，是一條原始幽靜的步道，續接以地質景觀聞名的貴子坑親山步道，是全國知名的戶外地質教室，步道出下青礜，從清天宮循著石板步道拾級而上，沿路可欣賞數十萬年前所形成的火山地形，至面天坪後續轉往二子坪步道，是臺灣三大賞蝶景點之一，與阿里山、太魯閣並列台灣十大景觀步道。」—

健行筆記GPX紀錄：https://reurl.cc/EZoKrv

路線資訊：里程11.84 公里花費時間4 小時 27 分鐘高度落差842.26 公尺總爬升高度967.02 公尺總下降高度139.64 公尺山岳：忠義山