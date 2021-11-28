享受森林浴！香杉秘境「長壽山」還有孟宗竹林及柳杉混合林

長壽山，日治地圖標示為肥崠山，海拔1,860公尺，登山口位於大雪山林道19.8K處，全程有全台最大的香杉林、茂密的孟宗竹林及柳杉雜木混林，是一處林相優美的山徑，沿途設有石桌椅、竹竿坐椅供休憩，由於林木茂密涼爽溫度，是很棒的避暑勝地。交通方式以自行開車為適宜，到達大雪山林道19.8K處有一水塔，登山口就在下方左側，路邊可停不少車輛，不過此處是熱門路線，假日車位可能會一位難求。若要搭公車有豐原客運的251、252(假日才開)，最近的站牌是橫流溪，距離登山口還有4.4公里，且班次不多，不是很方便。今日路線：大雪山林道19.8K登山口→長壽山→夫妻樹(往返)，我的GPX軌跡圖。大雪山林道19.8K處，非假日來到此處將近13:00，竟然有這麼多車，真是熱門！左側這個林道就是登山口。

往上走林道沒多久，來到一處鐵柵欄，右方有小路可進入。

這段是廢棄林道，緩上坡好走。

路邊有一棵造型奇特的枯林，看起來有點像是藝術作品。

前方叉路有明顯指標，右上走階梯步道，指標上寫是往香杉林、長壽山。

再來這段是全台最大的香杉林，緩步向上。

左側有一些石桌椅，有些山友在此休息聊天，享受森林浴！

山徑上有一些樹根盤據。

前方就是孟宗林區了！

竹林中有一輀廢棄的小卡車。

山徑上也有另一輛廢棄卡車，卡車前方是一處休息平台，有竹子搭建的竹椅。

竹林間有點小坡度的路段。

進入柳杉雜木混林區。

抬頭看看上方的樹林間空隙，也是很漂亮。

前方左邊有一指標，前行或右行皆可到達長壽山，先取右，再由左側下來。尚未到達此處前右側也有另一山徑可到長壽山，只是該處沒有看到路條指引，不是很確定，故未由該處往上，在此取右行後不久，也有一條由右方上來的路線，應該就是原先未走的路段。

這段是有點小陡坡的山徑。

沒多久來到長壽山，此處有一休憩平台，一顆山字森林三角點。

來了一隻不怕人的藍腹鷴(公)，聽到我在開塑膠袋的聲音，還會回頭看我，應該是遊客餵食習慣了吧！希望大家還是不要餵食野生動物，這裏有陽明山國家公園的為什麼不能餵食野生動物?的問題說明，請參考。

休息後續往夫妻樹前行，這也往醜崠山及鳶嘴山的路線。

大約走了十幾分鐘，總算看到夫妻樹了，沒有明顯標示，其實沿路也有幾棵看起來有點像的樹，差點就回頭了！此處在一個小凹部的下坡處，OpenStreetMap有標示夫妻樹的位置，不過我是使用離線地圖(魯地圖)，要有網路才能使用OpenStreetMap對照，也剛好APP有點問題重開，網路也有訊號，總算確定是夫妻樹的地點！

原路返回，到長壽山時取右下。

到達往大崠山叉路時再取左，都有明顯的指標。

沿路走走拍拍，再次欣賞這一大片孟宗林及香杉林的優美林相。

回到廢棄林道，到達19.8K登山口時，大部份的車輛已駛離，沿途也沒有看到這麼多山友，會不會由此走往鳶嘴山這個大熱門山頭，再走大雪山林道下來的？

更多相片，請點選我的相簿：香杉秘境@長壽山：還有孟宗竹林及柳杉混合林、加碼夫妻樹