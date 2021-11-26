朝聖谷關七雄老大！「八仙山」親民路線推薦　古蹟控也會愛

身為住在台中且有在爬點小山的人，應該知悉谷關七雄大概是什麼東西，其中七雄中的老大讓小弟我有許多的感觸，思考許久決定替其留下ㄧ篇紀錄， 希望能好好推廣這條路線，不管在地還外地人有機會不坊去朝聖一下，以下變提供些小弟感受性的心得分享，如果要認真找實際路線，還是請各位大大們去看其他更精美的文章～

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八仙山以前又稱八千山，因日劇時代測量其高度為八千尺得其名，後來因美名的關係改為八仙山。 同時這也是座充滿故事的山，包含主步道的流籠頭、東八仙路線的駐在所、黎明神社遺址等等，它有著許多故事等著你去發掘，但小弟探勘等級不夠，只有走過八仙山主步道、松鶴上八仙、蝶夢八唐、東八仙這四條路徑，也因此想說說自己對這條路線的感受。另外有個迷思需要釐清，八仙山之所以被稱為七雄中的老大，是因為高度而不是難度，不過剛好他的路線算七座中路線算長、爬升算高的步道，也因此它被稱為最難爬的山，但其實細細品味，它可是充滿著魅力，好玩又好美的路線！

八仙山主步道

小弟只有爬過一次，由八仙山園區進入（因為之後想省錢跟想早一點開爬，就換其他路線了），當初的我為剛開始爬山的時期，沒運動習慣，僅陸陸續續將剩下的六雄爬完，把這座視為最後的挑戰，也是第一次累到要頻死的經驗，非常印象深刻的是在4.5k至5k永無止盡的階梯式陡上時，因為受不了直接趟在爬坡上喘氣跟哀嚎...在收拾好情緒後強忍悲痛的繼續走，但經過流籠頭後，立刻被景色給震懾住，身為一個爬山鄉巴佬兼廢墟愛好者的我，撇到以前伐木過的痕跡，以及森林自己慢慢修復過後散發著新生同時破敗的美感，而且不時能聞到檜木的香味，這第一次爬山除了用眼睛欣賞之外，還發現可以用其他的感官能感受的寶貴經驗。

位於主路線5.5k之前（有右轉階梯往上就會看到），現場看到每次都美到傻住的大樹，我私下將它取名為大木博士

有關此路線有以下自己的摘要感想：

1. 離線地圖一定要抓! 看到八仙山主峰登山步道入口時別傻傻地繼續往前走，那個傻傻的人就是我，殊不知我已走到往東八仙山的路上，其實正確路線是牌子右邊的階梯…2.主峰步道前3k基本上是極度無聊的之字上坡，大概再2K後會恢復平緩且有林相，也才開始有在爬山的感覺。3.走道4.1K時不妨放慢腳步，某處右側有被鋸斷的樹木是檜木，稍微嗅一下便能聞到迷人的檜木香4.從4K開始要有心理準備，又是一段高低差大且永無止盡的陡上階梯地形，在此之前別聽信山有善意的謊言:「三角點快到了」，除非在5.1過後的流籠頭才能相信他們的話。5.剛開始爬山的大大們務必抓好返回的體力，包含回家的路也是，第一次爬完時，第一次騎車回家如此迷流，太累已至於停在路邊商店喘息半小時才再次默默地騎回家。

東八仙山步道

手機因為某次葬送於松鶴溪中，圖檔皆已遺失，僅能PO 臉書及IG殘存的照片。

前往駐在所前的這個陡上非常酸爽

往八仙山三角點的路況 需要自己踩出一條路來

這個就是東八仙山的牌子 很有探險的感覺

帥氣的山友暖男教師徐大哥 感謝您帶一個小小菜鳥來體驗如此有趣的路線有關此路線的摘要感想:

1.對於想嘗試玩探勘的人非常適合，可以體會第一次暴力硬上陡峭鬆軟土坡、第一次暴力硬幹粗厚箭竹碾出一條路2.如果碰到會下雨的天氣務必放棄，避免遭逢危險3.古蹟控非常適合走這條路線，可以看到日據駐在所的殘骸和古物4. 切回主路線流籠頭時，務必小心，此處淪為大家的便所

松鶴上八仙路線

「當你對往後要走的路線感到困惑時，重裝走松鶴八仙就對了，如果覺得還是不夠，那就試試重裝八唐逆走、蝶夢八唐準沒錯」 (八仙仙人，2021)。以上還原於當初為了練習走縱走路線時，碰到一位前輩的經典名言，如今想下來非常受用，此條也是谷關我最愛的路線，自詡七雄中好玩又好美的路線，也是周日八仙仙人團出沒地點。何謂八仙山仙人? 這也是我自己取的綽號，他們是一群志不在完百，卻志在達成爬完100次八仙山的前輩們(已經很多位達成) ，如果您在每周日的早上10點至中午12點便會巧遇到他們豐盛的招待，有吃不完的肉跟喝不完的酒以及聽不完的神奇故事，能盡情地體驗甚麼是熱情的山友，也可能因此對這路線讓我更加喜歡吧~

至於為何最推薦這條路線 請看以下:

1. 單趟來回里程約12公里，總爬升約1700公尺，這是許多百岳路線單天的里程及爬升，不論是輕裝還是重裝，都非常適合當作練功地點。2. 總爬升1700公尺看起來很嚇人，但這條路線規劃的非常親民，差不多的感受是緩-陡-緩-陡輪流交替，可以給人有種喘息到的感覺，但由於沒有危險或困難地形，可以讓人練到體力跟學會如何好好下坡，但應付困難的地形還是要找其他路線比較合適。3. 松鶴上八仙在切回主步道的前面三公里並沒有指示牌，但就個人感受大概能分為以下幾個路段:

(1) 在經過兩座電塔皆為之字形上坡(有點陡) ，是個熱身的開始。(2) 電塔到2K平台處為第一階段陡升的開始。(3) 2k平台繼續往上的500公尺為最硬的陡上路線，接下來便會進入神秘平坦的林相，拍起來很不美，但整體感受非常清幽舒服。(4)切回主路線的最後一段將再度陡升，接下來便切回主路線，可再觀看剛剛提及主路線的心得(5)目前前面3公里的路線被踩地被整理的相當舒適，上坡時可能沒啥驚艷，但在回程時肯定能讚嘆 自己竟然能在如此陡的碎坡路段走跳過。4.以下為自己用RELIVE的紀錄及相關照片

第三次上八仙山，陪同者有大學室友孫老師及暖男教師徐大哥

4.1K的檜木(我逼孫老師去聞ㄉ)

挑戰第九、十次終極松鶴八八的紀錄，瞧這精美的爬升量，彷彿自己從平地走到合歡主峰一樣，但代價就是梨狀肌拉傷了一個多月

疫情降級之後 第一座復健便來挑戰松鶴八仙，結果就是大抽

筋三次 外加回到登山口時跟死人一樣差點靈魂出竅

今年九月份為了奇萊主北單攻做的熱身練習，但功課還是沒做足(可參閱我的主北行心得)

美美的第一座電塔

黃金八仙

迷幻八仙

秋季限定 三角點前美麗的芒草蝶夢八唐路線

此為第二夢幻路線，不用AB點接駁，便能享受到縱走得爽度，堪比簡單百岳單攻的扎實感，尤其是離台中近，不用驅車前往遠處便能享受整日泡在山裡面的感覺，是條造福台中爬山子民的路線，那第一次爬這座時須注意以下:1.離線地圖一定要抓，從蝴蝶谷上切至八仙山西南稜(看到夢幻谷瀑布)之前的路徑部分相當混亂，極有可能切做導致消耗過多體力，務必做好功課。2.有過溪地形兩處，但就小小的兩處，除冬季外，水深及膝，除非鞋襪具有快乾排水功能，不然暴力硬過代價相當慘烈。3.西南稜路線有種置身於原始林的感覺，相當乾淨舒服，也是少數整條路徑沒有半點現代垃圾的路線，請各位大大好好珍惜。4.從八仙山下到唐麻丹的感受是，有種要下切到地獄的感覺，整體感受非常不舒服，請自行找到邊走邊療癒身心或腦袋斷線的方法，除了下切之外還有數個假山頭，回到唐麻丹最後兩個假山頭很讓人難忘。5.從蝴蝶谷步道登山口的 路線總長約16-18公里, 總爬升約2200公尺，如果聽到有人分享是從裡冷的唐麻丹登山口啟登，乃真神人也，但不論從哪邊出發，務必評估自身體能狀況，這條路線為難以原陸撤退的路線。以下為照片記錄

美麗的原始林相 每次看到總讓人感到被撫育了

去年冬天時，剛從八通關山下來的隔天山友鐵獅便揪我說 想到蝶夢八唐「散步」 左:學弟茄子 右：山友鐵獅

相揪學弟茄子來走這條路線 啟登約2-3小時仍是一名開朗的陽光少年

離八仙山主峰三公里遠的學弟，開始用手機檢查還有多遠，此時學弟茄子的心態發生了一些變化

剛開始攀爬八唐稜線假山頭的學弟茄子 已逐漸進入解離狀態，旁邊的是山友鐵獅，正在開心划手機跟悠哉地啃巧克力

距離唐麻丹主步道不遠處，學弟茄子完美詮釋 天將降大任於斯人也 這番古訓

蝶夢往八仙山的其中一段優美路徑

上周第二次造訪時 發現個可愛的小東西

感謝看完以上冗長的贅述的大大們，小弟就此先收工，也希望還沒前來的山友們有機會選條適合的路線來玩玩看喔 ~