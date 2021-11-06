快訊

獲譽「最好吃早午餐」 N.Y. BAGELS年底熄燈

一路攀岩、拉繩、賞景！ 稜線上下起伏+手腳並用的「旗靈縱走」

健行筆記 / 健行筆記俠女卿

［旗靈縱走］

路線就是從高雄旗山區的旗尾山走到美濃區的靈山，全程大約5.5K，路徑多沿稜胍線而行，展望極佳；沿途在海拔約300多公尺山脈間上下起伏，儘管走在稜線上，但大多有植披遮蔭，少數路段直接曝曬在太陽底下，不過，炎熱的南台灣氣候，走訪此路線建議還是要做好防曬及補水的準備。另外，多路段陡上陡下，需不斷拉繩、攀岩，極具挑戰性，建議要帶手套及登山杖(不帶登山杖也可以，就當是鍛煉腿力囉...)。

fc4b0190f4539036a285bf849d73f781.jpg

由於是A點進B點出的路線，如何回到Ａ點是要考慮的重點！若有開二台車可以各停一處，若僅一台車或無車則建議搭乘公車（關於公車之交通資訊於文末說明），再不然就是雙腿萬能慢慢走回起點啦。。。以下分享我們的行程記錄：1100旗尾山第一登山口 -- 1153旗尾山祠(午餐休息至1217) -- 1350靈山三角點(休息至1408) -- 1415靈山頂福德祠 -- 1421靈山登山口(雷音禪寺旁) -- 1429靈山橋頭福德祠 -- 1455公車"福安站"(軒味屋彩色粄條店門口) --(公車E25)-- 1520公車"旗尾國小站"(旗山糖廠對面)。

＊上述行程記錄之時間僅供參考，請斟酌個人腳程。

建議事項：

1. 攜帶手套、登山杖、防蚊液(竹林小黑蚊特別多!!)。

2. 做好防曬及補水配備。

3. 山上無水源，自行攜帶個人飲水

———————————————————————————————————

11:00 旗尾山第一登山口出發。第一登山就位於旗尾河堤公園(GoogleMap定位點)的斜對面，可將車停在公園內。（旗尾山有三個登山口，第二登山口前段路徑較不明顯，而第三登山口則是一路階梯上至旗尾山頂，路徑最短；多數人選擇第一登山口進入...）

e5ae0b6cf55cd37dfb079b0c4aecced4.jpg

登山口進入後就是陡上，陸續經過北旗尾南山80m北旗尾山112m基石，不留意很容易錯過這小基石。

10821914f33930f881327d830ad3cb8c.jpg

47066886fe1c9882c6c127384ba6b628.jpg

20幾分後上至稜線，開始有遼闊的視野...右邊美濃市景，左邊旗山市景。

5990e10a98933a157f9870d279701e2a.jpg

a5c4614eb9e1b83ba040909c9cbd6bd6.jpg

沿稜線上下起伏而行，一路攀岩、拉繩、賞景...不斷重覆！

f6456e9d862769a461b6351fcf664835.jpg

11:50 走出林道，接到第三登山口進入的階梯段。

fa2cd2e8ccdff174d7f9a0270c980bd1.jpg

從第三登山口至旗尾山頂好像總計約941階階梯，還好我們只有走後半段階梯，若全程都是爬階梯，我想我會瘋掉...

3eb46df88a649b76b9cfa1d7e1fbad0b.jpg

11:53 抵達旗尾山頂。

17493c31b4136023f011fa986100f161.jpg

旗尾山海拔318m。

a2981e2e965860de85b53954acbcd73b.jpg

山頂上有360度極佳展望，建議要爬上旗尾山祠上的瞭望台，好好欣賞！↓右前方往靈山方向山脈，左邊旗山。

bd14d3d0b82e209ad142555b438a1afd.jpg

↓左前方往靈山方向山脈，右邊美濃。

9df7e4e9994ec449b164675343522537.jpg

旗尾山頂稍微休息後，12:17續繼往靈山方向前進...

a24a2263594ae10005a3c9dce0db0d14.jpg

↓回望旗尾山祠

c192fe57b01ccae0a3f514b066d6278b.jpg

又是一路攀岩、拉繩、陡下又陡上...

8bf8892a52ee26e62ba70544a258e06e.jpg

12:35路經往[元帥壇]的岔路，取直行才是往[靈山]...看見一棵大榕樹根莖形成的路徑，走上去就對啦！

ce5901c1d2e05a31c81229e400e71ebc.jpg

接著又是一路的陡下陡上...還好沿途展望好，生態豐富～有許多蝴蝶、蟲、鳥...相伴，不點都不無聊，我還有見到山羌，可惜沒來得及拍照...

71e46f84b86a9afb5956f3c9fb7835d4.jpg

13:22來到往[金字面山]的岔路，因往字面山的路徑標示"路況不佳，常有事故"，所以我們放棄前往，繼續往靈山前進。

15f632e8c69979aae1a9e40e2bb61b86.jpg

經過一片竹林，有種拍武俠片的感覺...

b918cdc101ac2bfeda2620dff646b80f.jpg

前面那座山頭應該就是靈山了，繼續前行～

3e9f3172a4468a88e36048028a8e870e.jpg

快接近靈山三角點的路徑就是一路陡上...爬完這段就到頂了！

c5f54a4182934bc35d1a7717a34915fb.jpg

13:50抵達靈山項，三角點海拔389m。

ab70e2f0f5c07a647d4154c12e2b343e.jpg

062496fb8d384c3b7cec6273d6c52553.jpg

靈山頂，遠眺旗山及楠梓仙溪。

7f971b60f07f1014204a73fa4796bab4.jpg

1f6bfc411fce0fa2c5b35a87851a9cf2.jpg

稍作休息後，14:08下山往靈山登山口走去...14:15經過靈山頂福德祠，祠旁很多人坐著休息聊天。

3f2409095bfe8f3d644125c05d79f6e7.jpg

順著水泥路陡下，14:21來到靈山登山口（也是靈山步道的起點0K處）。

3c260e27068a9e23a47d92a7aa03e752.jpg

靈山登山口就位於雷音禪寺旁(寺前有一大片停車場)，如果只有爬靈山，靈山步道單程約1.26K，是相對輕鬆的路線。由於無車接駁回起點，所以我們繼續沿柏油路下行，14:29經過靈山橋頭福德祠...

bd92390255678167c2c1ccbb6cbade69.jpg

下山途中都沒有遇到要離開的山友，無便車可搭，於是我們一路往中山路走去，尋找公車站牌搭公車E25回旗尾。

| 接駁交通資訊 |離開靈山橋頭福德祠後，建議可以走到下圖定位點的［雷音寺站］(GoogleMap定位點)，搭乘E25公車(高旗六龜快線)，約一小時會有一班（公車經過雷音寺站約在整點的00~05分左右），至［旗尾國小站］(旗山糖廠對面)下車，再走回第一登山口就很近了。

e6da5c9302693e85fb8c2f6e4a433a1e.jpg

關於公車E25(高旗六龜快線)的路線及時間，可至官網查看。此公車有經過高鐵站，外縣市來的朋友們若無交通工具時，可以參考。

登山 步道 公園

延伸閱讀

女子和日籍友人攀登劍龍稜疑熱衰竭 消防馳援護送下山

國家級追楓路線！新竹「霞喀羅古道」平緩好走又夢幻

健行好手一爬成主顧！新竹尖石「童話森林」　北得拉曼巨木步道神木令人驚艷

百岳一日單攻Done！包場雪山主東峰　黑森林、圈谷有說不出的美

相關新聞

一路攀岩、拉繩、賞景！ 稜線上下起伏+手腳並用的「旗靈縱走」

［旗靈縱走］ 路線就是從高雄旗山區的旗尾山走到美濃區的靈山，全程大約5.5K，路徑多沿稜胍線而行，展望極佳；沿途在海拔約300多公尺山脈間上下起伏，儘管走在稜線上，但大多有植披遮蔭，少數路段直接曝曬

陽明山最大瀑布！新北「阿里磅瀑布」有空靈美感　離線地圖必備

野狗足跡- part 11 陽明山最大瀑布-阿里磅瀑布　竹子山古道 2021年4月17日 阿里磅瀑布位於新北市石門區，是阿里磅溪的上游，號稱陽明山國家公園內最大的瀑布，盛水季是冬天。步道全程大

基隆經典玩法不怕雷！忘憂谷＆望幽谷　遼闊海岸一掃憂愁

［影片：交通介紹］ (拍攝時間：2021/4/25) 基隆市的望幽谷擁有視野遼闊的海岸地形，常見漁船隨海浪起伏，浪潮不斷翻騰，伴隨著海風陣陣，讓人短暫忘卻憂愁。 交通方式 捷運忠孝新生站

「羅馬縱走」從宜蘭走到台中！離天空更近的森林世界，彷彿置身侏羅紀公園大草原

自從五月中的三級警戒之後，橘編這三個月都乖乖待在家防疫，終於讓橘編等到了疫情緩和的時候了！迫不及待揪朋友、請專業嚮導帶我們去「羅馬」，讓太久沒有爬山、有點癢的腳出門透透氣！ 關於羅馬縱走

登上雲林最高峰「嘉南雲峰」！穿越優美竹林、石壁山步道，還有唯一展望好望角

udn走跳旅遊／布魯 中秋連假許多知名山頂像菜市場，好像台灣只有那麼幾座山好爬。其實台灣從南到北都是山，稍微搜尋一下就會發現有許多山都值得走一趟，像是雲林縣古坑鄉的嘉南雲峰與石壁山，前者是雲林最

瀑布崖壁上飛瀉而下！花蓮「富源國家森林步道」　沿途還有溪谷美景

旅遊日期:104.06.10 天氣:晴天下午來到瑞穗鄉的「富源國家森林遊樂區」。天氣依然炎熱，只是稍有一些雲層遮去一點陽光。富源森林遊樂區位於花蓮縣瑞穗鄉富源村，是一座以樟樹林為主要樹種的森林遊樂區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。