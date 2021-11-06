一路攀岩、拉繩、賞景！ 稜線上下起伏+手腳並用的「旗靈縱走」

［旗靈縱走］

路線就是從高雄旗山區的旗尾山走到美濃區的靈山，全程大約5.5K，路徑多沿稜胍線而行，展望極佳；沿途在海拔約300多公尺山脈間上下起伏，儘管走在稜線上，但大多有植披遮蔭，少數路段直接曝曬在太陽底下，不過，炎熱的南台灣氣候，走訪此路線建議還是要做好防曬及補水的準備。另外，多路段陡上陡下，需不斷拉繩、攀岩，極具挑戰性，建議要帶手套及登山杖(不帶登山杖也可以，就當是鍛煉腿力囉...)。

由於是A點進B點出的路線，如何回到Ａ點是要考慮的重點！若有開二台車可以各停一處，若僅一台車或無車則建議搭乘公車（關於公車之交通資訊於文末說明），再不然就是雙腿萬能慢慢走回起點啦。。。以下分享我們的行程記錄：1100旗尾山第一登山口 -- 1153旗尾山祠(午餐休息至1217) -- 1350靈山三角點(休息至1408) -- 1415靈山頂福德祠 -- 1421靈山登山口(雷音禪寺旁) -- 1429靈山橋頭福德祠 -- 1455公車"福安站"(軒味屋彩色粄條店門口) --(公車E25)-- 1520公車"旗尾國小站"(旗山糖廠對面)。

＊上述行程記錄之時間僅供參考，請斟酌個人腳程。

建議事項：

1. 攜帶手套、登山杖、防蚊液(竹林小黑蚊特別多!!)。

2. 做好防曬及補水配備。

3. 山上無水源，自行攜帶個人飲水

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11:00 旗尾山第一登山口出發。第一登山就位於 旗尾河堤公園 (GoogleMap定位點)的斜對面，可將車停在公園內。（旗尾山有三個登山口，第二登山口前段路徑較不明顯，而第三登山口則是一路階梯上至旗尾山頂，路徑最短；多數人選擇第一登山口進入...）

登山口進入後就是陡上，陸續經過 北旗尾南山80m 及 北旗尾山112m 基石，不留意很容易錯過這小基石。

20幾分後上至稜線，開始有遼闊的視野...右邊美濃市景，左邊旗山市景。

沿稜線上下起伏而行，一路攀岩、拉繩、賞景...不斷重覆！

11:50 走出林道，接到第三登山口進入的階梯段。

從第三登山口至旗尾山頂好像總計約941階階梯，還好我們只有走後半段階梯，若全程都是爬階梯，我想我會瘋掉...

11:53 抵達旗尾山頂。

旗尾山海拔318m。

山頂上有360度極佳展望，建議要爬上旗尾山祠上的瞭望台，好好欣賞！↓右前方往靈山方向山脈，左邊旗山。

↓左前方往靈山方向山脈，右邊美濃。

旗尾山頂稍微休息後，12:17續繼往靈山方向前進...

↓回望旗尾山祠

又是一路攀岩、拉繩、陡下又陡上...

12:35路經往[元帥壇]的岔路，取直行才是往[靈山]...看見一棵大榕樹根莖形成的路徑，走上去就對啦！

接著又是一路的陡下陡上...還好沿途展望好，生態豐富～有許多蝴蝶、蟲、鳥...相伴，不點都不無聊，我還有見到山羌，可惜沒來得及拍照...

13:22來到往[金字面山]的岔路，因往字面山的路徑標示"路況不佳，常有事故"，所以我們放棄前往，繼續往靈山前進。

經過一片竹林，有種拍武俠片的感覺...

前面那座山頭應該就是靈山了，繼續前行～

快接近靈山三角點的路徑就是一路陡上...爬完這段就到頂了！

13:50抵達靈山項，三角點海拔389m。

靈山頂，遠眺旗山及楠梓仙溪。

稍作休息後，14:08下山往靈山登山口走去...14:15經過靈山頂福德祠，祠旁很多人坐著休息聊天。

順著水泥路陡下，14:21來到靈山登山口（也是靈山步道的起點0K處）。

靈山登山口就位於雷音禪寺旁(寺前有一大片停車場)，如果只有爬靈山，靈山步道單程約1.26K，是相對輕鬆的路線。由於無車接駁回起點，所以我們繼續沿柏油路下行，14:29經過靈山橋頭福德祠...

下山途中都沒有遇到要離開的山友，無便車可搭，於是我們一路往中山路走去，尋找公車站牌搭公車E25回旗尾。

| 接駁交通資訊 |離開靈山橋頭福德祠後，建議可以走到下圖定位點的 ［雷音寺站］ (GoogleMap定位點)，搭乘E25公車(高旗六龜快線)，約一小時會有一班（公車經過雷音寺站約在整點的00~05分左右），至［旗尾國小站］(旗山糖廠對面)下車，再走回第一登山口就很近了。

關於公車E25(高旗六龜快線)的路線及時間，可至官網查看。此公車有經過高鐵站，外縣市來的朋友們若無交通工具時，可以參考。