月形池、平安池、鐵線斷崖！「奇萊東稜」5天4夜　原來箭竹林是大魔王

「奇萊東稜」-四大障礙之不要約我走箭竹林#奇萊北峰#磐石山#太魯閣大山#立霧主山#帕托魯山

D1：仁愛國小→奇萊登山口→黑水塘山屋→成功山屋→主北叉路→奇萊北峰→月形池→磐石西峰→磐石西峰黑水塘營地很崩潰的第一天，一路想睡打哈欠，可能是睡在國小走廊，睡眠品質不是很好，10:35上奇萊北峰3607m，經過奇萊主北三叉路口的草原，是我最喜歡的路段，一路上我有，高山反應，時不時頭痛，但放慢腳步稍做休息，疲憊感與高山反應，漸漸舒緩，再次造訪奇萊北峰後，繼續前行

?仁愛國小

?合歡山往奇萊登山口

?奇萊主北三叉路口大草原

?奇萊北峰

?下月形池

?驚嘆號池營地

?驚嘆號池總爬升1225m總公里：14.49kmD2：磐石西峰黑水塘營地→磐石中峰營地→磐石山→鐵線斷崖→上下舖營地→太魯閣大山北鞍營地零晨05:10起登，景色讓我深醉其中07:24上「磐石山」，從磐石山下切「鐵線斷崖」是本次行程較難走的危險路段之一；一整天只覺得雙頰不斷被箭竹林打臉，有點厭世⋯⋯強烈建議走奇萊東稜要戴護目鏡

?清晨出發之剪影

?磐石山

?鐵線斷崖

?鐵線斷崖

?鐵線斷崖

?太魯閣大山北鞍營地總爬升：876m總公里：13.09kmD3：太魯閣大山北鞍營地→來回太魯閣大山→北鞍營地→平安池→ 2660最低鞍→大理石營地04:34起登往太魯閣大山，一路抖上，疫情過後，體能整個下降⋯，加上高山反應來襲，昏昏沉沉腳步又慢了許多，感謝山友一路的陪伴，深怕我一個人在黑暗之中迷失，上了太魯閣大山，只能說老天爺給了我們太多的幸運，天氣真的好到爆表，山中大景天天有一路上上下下、還背了4.7升的水，沿路重心不穩摔了三次，一次差點掉到懸崖下，還好登山杖把我整個人撐住，一腳懸空在懸崖峭壁上，好在山友機靈即時把我拉上來，最後到了平安池，又加裝1公升的水，為第四天整天行動水準備到了大理石營地其實還蠻驚艷，整個地理布局我真的好喜歡，明明一整天的背水行程累得半死，我竟然還可以在那裡跑跑又跳跳

?下切100公尺（高）取水

?太魯閣大山

?平安池

?大理石營地總爬升：1061m總公里：12.29kmD4：大理石營地→立霧主山→2760 乾水池營地→2753三叉營地→來回帕托魯山→延海林道12k工寮一早就可輕輕鬆鬆撿到一座立霧主山百岳入袋，所以心情特別的輕鬆～但是下了立霧主山，沿路都是箭竹林，一度走到心情崩潰，因為姐姐我是靠臉吃飯，箭竹不要再打我的臉?

?立霧主山從2753m營地往帕托魯山，前段也是又臭又長的箭竹林，後段看等高線圖其實以為蠻好走的，但是超乎想像的遠，心中也有點小小難調適

?帕托魯山原預定要在9km工寮紮營，但走到12km工寮旁邊有水源，隨時可取水、洗澡、營地又乾淨、入夜還有螢火蟲相伴，最後選擇紮營12km工寮結束今天的行程

?12K工寮看營火蟲

?利用12K公工寮的水源洗澡總爬升：741m總降：1479m總公里：12.32kmD5：延海林道12k工寮 → 9k工寮→索道頭→岳王亭延海林道12k工寮起，一路就是下坡行程的開始，一整天下來總降2000m，膝蓋真的要做適當的休息，沿途還要小心虎頭蜂的攻擊

?索道頭

?這些路段要快速通過

?補蜂網一定要有最後平安開心下山完成這次的旅程，才是回歸地表最大的收穫

?岳王亭總爬升：293m總降：2010m總公里：17.56km