朝聖全球最美小路之一！「見晴懷古步道」起霧彷彿闖入迷霧森林

旅遊日期:105.10.25 天氣:晴天有雲「全球最美28條小路，只求此生與你一起走過」文章，文內一條小路僅註明「太平山小徑」，林務局羅東林管處查證為太平山裡人氣頗旺的「見晴懷古步道」，讓此條昔日的運材小路名氣不脛而走。

見晴懷古步道位於太平山公路約23.3K，步道入口設有停車場。入口大小兩根木柱「見晴懷古步道」及「昔日山地運材軌道」白字與步道導覽圖。

步道沿途有昔日舊鐵軌，中間鋪有碎石子，走在海拔約二千公尺的森林小徑上，沿途杉林的芬多精，讓人能聞到樹所散發出的芳香。

網路上流傳全球最美28條小路，台灣位於太平山的「見晴懷古步道」驚艷入選。此處雲海經常浪漫籠罩，由於長久白茫茫一片，讓人湧起渴望見晴的心情，因此名為「見晴」。

步道原為原太平山「見晴線運材軌道」部分路段整建而成，原先有2.35公里長，後因颱風而毀損，未再修復現在只開放900公尺。

不知何時山嵐雲霧漸漸飄起，途中出現迷霧森林的景致，景色如詩如畫。

遊走在鋪設的木棧道及舊軌道遺跡上，沿途可見台車輪軸、轉轍器、工寮等，走在其中彷彿走回過去。

舊路沿途少有人工修繕，步道另闢步徑、吊索橋或木棧橋繞道而行，讓原有運材軌道檜木橋、或跨越溪石、或越山溝等維持原有風貌。

沿途有三處舊鐵軌跨過小溪澗，小溪澗及地形落差處，架枕木供鐵軌通過，舊枕木滿佈苔蘚，景致滄桑，古意盎然。

路旁有小溪澗潺潺流下，山水相當冷冽，用手觸摸相當冰涼。

步道在里程600M過後，路旁有一棵二代共生的扁柏巨木，是途中唯一僅存的巨木。

扁柏巨木後有座鐵拱橋跨過小溪澗沖流下的地形落差處。

拱橋另一頭已拉起黃色警告膠帶，「步道損壞禁止進入」。前面有座吊橋跨過深谷，但左側靠山壁還有一條小石路看起來狀況還好，於是跨過膠帶往前探看。

吊橋低於路面通過深壑，走山壁旁的碎石路，緊接著是一座直型小鐵橋一樣通過危谷。

彎道後見前方杉樹下有柵欄擋住去路，見晴懷古步道只能通行至此而已。雖然步道不長令人意猶未盡，但也只能回頭免生危險。

旅遊路線圖