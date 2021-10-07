「雪山東峰＋三六九山莊」舒適單攻路線！秋季雲海、浪漫芒花一把抓

在山屋還沒開放前，若不想背帳似乎就只剩單日往返，為了找回3個月沒爬山的體感，決定去雪山東峰和三六九山莊走走，雖然未到雪山主峰，沿途的景致就已經相當迷人，分享單攻資訊跟沿路美景，期待山屋開放的那一天，可以悠哉的上到主峰看日出。

雪山住宿及入園申請資訊

➤ 台灣國家公園入園線上申請連結

|| 武陵農場國民賓館 ||

|| 南山村隆達民宿 ||

南山村隆達民宿官網

訂房專線：03-9809126 / 0911-355198 / 曹先生

地址：宜蘭縣大同鄉南山村泰雅路七段 137 號

距離雪山登山口：車程約1小時

|| 七卡山莊 ||

距離雪山登山口：-2K（已經在裡面了啦XD）

|| 環清宮 ||

出發來去雪山吧！

雪山住宿部分，由於要前往雪山登山口的路程相對遙遠，所以前一晚鄰近的住宿選擇不多，列出4個選擇做比較：住宿選項中距離最近且住宿選項中距離最近且等級較高的，當然價格也會高一些，有兩人房、三人房、四人房、六人房，價格則從每間客房$3720至$9500 元不等。如果預算夠，單攻也想要睡得舒適跟睡多一點，可以選武陵農場。若從北部走宜蘭過來，又希望省下住宿費比較不介意住宿品質，隆達民宿也很推薦喔，我們這次就是住在這裡，以通鋪每人500元來說（我們共5人）環境乾淨方便，店家樓下是雜貨店還有賣高麗菜，我買了兩粒加上一包高麗菜乾，都超級好吃！旁邊還有全家，補給很方便。這個住宿算是偷吃步XD 因為其實是已經直接住在山屋裡了，從登山口走2K就可以到七卡，整修完的七卡看起來很棒呢！可惜當時山莊都封閉，想入住也無法。若住七卡也是要抽籤申請喔。登山的人應該都聽過赫赫有名的環清宮，是登雪山、武陵四秀、志佳陽等山都方便、便宜的住宿選擇，但因為若是爬雪山從臺北過來，比起隆達民宿還得再往南開一大段，所以我們就沒選這裡，費用週一～週四：400/人，例假日：500/人；早餐：100/人、晚餐：200/人。半夜一點多起來整理後，我們就到全家吃早餐，正確說應該是吃宵夜才對，真正起登已經清晨3點多，管理人員還在上班，我們就直接將申請交給他，若無人上班也可直接投入信箱，也可以使用雪霸登山APP直接空中報到喔。

▲ 登山口報到整裝出發！ （Photo Credit: 泓宇）上到七卡前的路程都很平緩，當作暖身正好，摸黑行走在山徑間大家都很安靜，很快就抵達七卡，小休後繼續出發！ ▲ 下山時拍攝整修完的七卡山莊過了七卡坡度開始增加，因此路線被開發成之字形，緩步向上，聽說哭坡的由來就是因為走過這一段後，發現還有一座小山坡要越過，所以就哭了出來，也許過去因為登山口離得較遠，所以走到哭坡還可以理直氣壯的掉淚，但現在登山口設得更近後，哭坡就只剩這嚇人的名字，實則是平易近人。

▲ 摸黑前行 （Photo Credit: 泓宇）因為我們速度不算快，正巧在路程間看到視野開闊的平台，便決定乾脆停下來等日出。

在哭坡前的觀景台我們巧遇可愛的金翼白眉吃得胖嘟嘟的，也許平日這就是他的地盤，完全不怕人，還意外合照了一張。

▲ 時尚大片，其實是一臉愛睏XD 感謝金翼白眉配合入鏡

哭坡難度不高視野卻很美，可以看見稜線一排一排向後堆疊，逐漸淡化在遠方，山坳處依稀還可以看見小聚落。

▲ 從哭坡回望觀景台

走入森林後，稍稍擋去陽光的炙熱，山壁上滿滿雪白的石頭，偶爾沾附點綠色青苔，雪山在泰雅語中有多個名稱，其中的兩個都與石頭有關，「Babo Hagai」，意為「石頭山」，描述雪山頂到處堆積的砂岩塊；但也有另一譯法為「雪崩山」，意思是冬季因積雪深厚而逐漸崩塌。另一個稱呼「Sekoan」，意為「碎石與裂縫」，顯見石頭是雪山相當具代表性的景緻。（資料來源：Wikipedia、上河文化）

走出森林後，又再進到芒草堆中，也許是步入秋天，滿山的芒草遮蔽了前行的路，長得高大狂野的芒草其實不輸箭竹擾人，撥開前進還得擔心被葉子割手，但若等芒花白茫茫佈滿山頭應該是很美的景緻。

再前行一段就抵達雪山東峰，東峰的視野非常好，武陵四秀、雪山主峰、聖稜線等都可以很清楚的看到，東峰下去後便是平坦的停機坪，接下來到三六九的路線開始變得曝曬，從東峰到三六九山莊約2.1公里，地形上也開始不斷上上下下的前進，但其實這段路程頭尾海拔高度變化不大。

這次謝謝廖家三兄弟陪我們來雪山玩，我們就是負責拉高年齡平均，又拉低速度的XD

▲ 從東峰可以看到遠方的主峰山頭還有三六九山屋

▲ 這一路都很曬呢

▲ 山莊位於甘木林山山坡，舊測高度為3,690公尺，因此又稱3690峰，而這就是三六九山莊名稱的來由 ▲ 位在下方的另一棟建築，山莊都有貼春聯很可愛，就像鄉下的阿嬤家

抵達三六九山莊時大門緊閉，我們在下方休憩區燒水煮泡麵，一大清早吃泡麵當早餐，還加了隆達民宿的乾燥高麗菜，高山的鮮甜爽脆全被濃縮在蔬菜中，徹底療癒人心。

時間還早其實要上主峰還有餘裕，但畢竟好一陣子沒上大山，想給身體多點時間慢慢調適，加上氣象預報午後會有大雷雨，便決定還是在三六九附近走走便下山，少了時間壓力便能好好享受山林裡的一切美好。

▲ 遠方山頭鋪上一層像奶泡般的雲海

山莊後的山坡一眼望去是一整片的芒草，還有各種小花佔據山頭，陽光下他們隨著風輕舞，光是拍他們就心滿意足，收拾好裝備準備下山回程。

這次下山嘗試穿新護膝，因為我的右膝曾經疼痛將近一年，所以穿護膝下山已經不是第一次，但經驗都不太好，不是不斷滑落、移位，就是跟我的綁腿打架，弄得我綁腿也穿不好，然後邊爬邊拉，試過好幾款後就徹底放棄，跟我的膝蓋說你要自己堅強。

我們這次登山來回全長約14.2公里，從雪山登山口海拔2140m到雪山東峰3201m，上升、下降當天就各1000多公尺，對膝蓋也是不小的負擔。今年膝蓋狀況改善不少，一直希望能好好保養維持，陪著我繼續到處探險。最近收到台灣團隊海樂緹邀請測試自行研發的護膝，原本對護膝已經失去信心的我，這次是真的有點重新改觀，實穿測試的心得會等我都完整測試後再跟大家分享，身為護膝大富翁的我，要來實測護膝當然會以更全面的視角來評測，畢竟我的血淚經驗實在太多了。

下山因為沒有困難地形，行走速度相對快，只是沿路大多沒有遮蔭熱得讓人昏頭，但換個視角，沿途景色又是全然不同的美，與你分享。

▲ 樹形非常優雅，回程的角度更美

▲ 因為在正中午下山，即使秋天豔陽還是殺傷力十足

▲ 一過中午，雲霧就瞬間湧上

這次穿護膝下山，少了魔鬼氈的卡卡不舒適，以為萊卡纖維會在大動作中滑落，但意外的非常穩定，穿好後從頭到尾都沒再拉動過他，但卻居然都沒有跑位，伸展的舒適度也很不錯。

回到登山口才終於看到傳說中的雪山大水池，順便點一碗紅茶冰消暑。三個月沒上山體能早已被打回原形，好在上到雪山東峰跟三六九山莊的路都算溫和，只是當天來回需要多一些體力，是很適合疫情後的百岳復健行程喔！

車子一離開武陵農場，正如氣象預報所說，一場大雨瞬間鋪天蓋地而來，山裡的天氣總是瞬息萬變，幸運躲過一場驚天動地的大雷雨，我相信只要心悅誠服山林與大地，山旅也會備受眷顧，親愛的雪山主峰，下次再來與你相會吧：）

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原文出處《Cynthia's DecoLife》連結：https://decolifetw.com/xue-mountain/

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