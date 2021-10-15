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臺北大縱走！ 輕鬆漫遊親山步道 小百岳「南港山」集起來

健行筆記 / 健行筆記Mandy Lin 林香梅

@ 影片為拇指山峰頂360度無敵美景*

2021/09/22 週三 9：10~13：30【臺北大縱走 6】《輕鬆漫遊挹翠山莊至中華科技大學》九五峰 H375m

「壯」字【小百岳集起來】南港山 H375m, 小百岳 #0138.5km, 4時20分 含休息行程：松仁路→紫雲街→挹翠山莊→福象亭→漢壽亭→行樂碑→妙高台 H275m→益壽園→拇指園→拇指山 H320m→無極皇帝大石壁→南港山南峰 H370m→南港山 H375m, 小百岳 #013→九五峰 H375m→九五峰步道/南港山縱走步道稜線段→南港山縱走親山步道拓印亭→福壽石→仁者樂山石→石龜等等健身器材→麗山橋口→中華科技大學步道→壺穴→中華科技大學(南縱走路線起點)→賦歸

今天繼續和四仙老公標, 外加兩位氣質美女, 再度完成臺北大縱走第六段後半段. 秋陽和煦, 心曠神怡, 一路上談笑風生、賞景拍照、休息吃月餅. 金水大哥同樣那句老話：「今天可以慢慢走, 不用急, 風景賞個夠, 拍照拍到飽哦！」我最喜歡聽到這句話了, 能在沒有趕路壓力之下, 放鬆心情漫步遊賞, 才能真正親近大自然, 健身養性.沿途青山綠樹圍繞, 展望良好, 101大樓和南山大樓如影隨形. 爬上妙高台, 依照慣例拍張照馬上傳給在南山大樓裡上班的大兒子, 並附上贈言：「我又來你對面監視你囉！」這次他不再傳給我「.....」無言的貼圖, 而是送給我4個大字：「不要白目」, 我當場莞爾一笑. 晚上他回到家, 我又鬧著他說：「以後你會懷念我, 跟你白目喔！」

在妙高台旁邊的漢壽亭休憩, 隊友們拿出月餅、咖哩酥、綠豆椪和鳳黃酥分享, 嘴饞的我興奮地享受這人間美味, 先生則在一旁嚷嚷著：「她皮膚不好又愛吃甜食！」我聞言故意轉身背向著他吃, 隊友也配合演出, 又把月餅和鳳黃酥塞進我背包要我帶回家繼續享受, 先生看了直搖頭, 大夥兒則笑成一團.接著經過拇指山, 先前好像只匆匆爬過1或2次, 這次總算可以好好仔細欣賞她的美. 越過巨石, 登上山頂, 360度超廣角的視野, 觀音山、大屯山、七星山、大臺北和桃園地區盡收眼底. 我把握此次難得悠閒的機會, 錄影記錄下這無敵美景. 下山時走右轉小徑則可直接通往放置著眾多神像, 名為「無極皇帝」的大石壁, 令人嘆為觀止

續走南港山縱走親山步道, 再次和南港山南峰、小百岳#013南港山的基石合影. 到達南港山最高點九五峰時, 隊友們紛紛在峰頂上做跳躍狀騰空拍照, 或是用登山杖當做飛天掃帚, 意欲效法嫦娥奔月而去, 個個拍下奇妙逗趣的照片.接續循著石階、石板路走九五峰步道與中華科技大學步道, 沿途花木扶疏, 萬紫千紅, 尤其綠叢中的一抹豔紅“紅筆鳳梨花”, 最是讓我驚豔！再來就是石橋下的壺穴地形, 媲美大華壺穴, 令人激賞！

值得注意的是, 由南港山南峰開始到福壽石之間, 設置有4塊關於南港山峭壁攀岩步道的告示牌, 上書：「此處山區地勢陡峭, 攀爬易生危險, 請循臺北市政府規劃之南港山系登山步道路線進出, 以維自身安全.」以及「纜繩已拆除, 請勿進入, 以防危險！」金水大哥伉儷年輕時, 曾由幾近垂直的峭壁下拉繩攀岩上達南港山縱走步道稜線段, 叫我佩服至極！「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪。若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」值此秋高氣爽時節, 能與志趣相投的山友暢遊山林, 乃是人生一大樂事也！#寫作是我抒發心情的重要出口??️ ? ? ? ? ? ? ? ?

下文引用自網路：「紅筆鳳梨：鳳梨科、水塔花屬，多年附生草本植物，別名紅藻鳳梨、水塔花等，原產地巴西熱帶雨林，因花苞剛長出外型像似紅筆而得名。紅筆鳳梨為著生性鳳梨，以根部附著於樹幹上，葉片基部形成可盛水的杯狀，藉以承接雨水供植物生長，為此類鳳梨特徵。單葉叢生成蓮座狀，葉綠色革質，葉寬表面光滑，圓錐花序頂生，自植株中心伸出，花紅色、蕊柱紫藍色、萼片粉紅色，筒狀花朵自萼片中伸出，生長初期像似紅色的毛筆。紅筆鳳梨開花期在夏秋兩季，盛開時像紅色高舉的火炬，不過花期極短，花朵約開一天即凋謝，之後母株會逐漸枯死，直至基部長出側芽，可切開採用分株法繁殖。」?*

更多相片另存於相簿 *#健行筆記app

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南港山南峰 H370m

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福壽石

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紅筆鳳梨

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仁者樂山石

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土地公廟前方

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壺穴

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步道 月餅 登山

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