內湖八景之一「金面山」攻頂記！攀上北臺灣巨石岩場，打卡剪刀石無敵展望

（部分照片由山友提供）

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃前導紀錄＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ 先來個影音紀錄給大家觀看囉！

以上轉載「折左腳Outdoor咖」（ 行程規劃與圖文紀錄：Jier、錄影、剪輯、字幕：江狗 ）

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＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃正篇開始＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃

疫情逐漸趨緩後想說來久違的金面山走走一早與小卓約好捷運西湖站1號出口會合

出面對出口右邊巷子直直走左邊經過西湖市場再繼續前行到環山路一段右轉

然後直走到一段136巷後左轉到底就抵達金面山親山步道並和約好的江狗會合後準備起登囉！不過近期登山口有設置鐵欄門所以要去前記得先確認一下喔！

（很認真在拍攝的江狗） 起登後一開始右邊就會有左右兩個岔路口因為預計是走一圈小Ｏ路線所以我們就走右邊往大岩壁前進

對於平時運動量較少的人來說這裏的階梯其實有點多加上因為疫情關係幾個月沒運動的我們戴口罩走起來也是有些吃力

大約走了10-15分鐘左右就會遇到岔路口因為我們要先往大岩壁所以就左轉往論劍亭方向前行

中途還會經過一座涼亭可以稍坐休息一下從這涼亭再往前一段路程後就會抵達第一個目的地「金面山大岩壁」而這裡就開始需要手腳並用攀爬的地方也是當初被稱作北臺灣六大岩場的主要原因不過相對於其他五座岩場（台北南港山攀巖步道、石碇皇帝殿、石碇筆架山、三峽五寮尖、平溪孝子山）金面山大岩壁其實算是最簡單的雖然南港山攀岩步道也不難但因為那邊相對初學者來說更危險所以個人建議想挑戰北臺灣六大岩場的人（之後有機會再來彙整六大岩場的難易度及路況與大家分享）可以先從金面山開始試試水溫

抵達後想當然就是要戴上手套準備攀爬想想當初這裡也是我的第一座攀岩場從去年初到現在其實真的也爬了不少

不過這裡的地形行其實也很親民原因是因為這裡並不像其他岩場幾乎都再攀爬大岩壁上其實有很多凹進去的踩點一旁的繩索反倒比較像是輔助而已上去後如果可以建議可以回頭看看怕高的朋友倒是建議可以先蹲下後再慢慢轉頭（因為Jier我就很怕高，哈哈）天氣好的話就能俯瞰整個大臺北雖然當時的天氣有些霧霧的但展望依舊很壯觀

走過大岩壁後前方依舊是大岩石路段所以我們就先在岩石區的第一個岔路點（前行直走往論劍亭，左轉則是下山往採石場）休息喝水乘涼後再繼續往論劍亭前進

不過前行一小段後左邊其實有一顆岩石是可以上去位置大約是下圖(或參考Jier我去年寫的金面山紀錄)那棵樹再往前一點後左轉的位置

不過還是要提醒一下上去時依舊要注意安全而這邊可能因為經過一年的關係周圍的數目看似有人處理過了所以展望相較去年來的時候更好所以我們就在這拍了幾張照後才又繼續前往論劍亭

之後繼續往前走大約5-10分鐘後就會抵達論劍亭這邊除了能稍坐休息乘涼外還能看到前輩們登山的照片

而且這邊也非常好心的提醒 這裏沒有廁所所以大家記得要在起登前去趟廁所 不然整趟旅程都要忍下山

再往前過了論劍亭後會遇到Ｔ字路口這時如果左轉就會往劍潭山的方向走而右轉才會抵達我們這次的目的地金面山(又稱剪刀石山）

因為我們很早就起登所以這邊基本上沒有人但如果是假日來的話人潮可是會非常壯觀的

而這邊除了網美點剪刀石外右邊的展望也是非常壯觀

不過因為這邊完全沒樹蔭天氣好的時候真的非常曬所以要來這的朋友記得要做好防曬之後我們就開始拍拍拍時光拉！但說真的，從去年開始爬山到現在雖然一樣很怕高，可對於部分高度真的開始習慣了老實說真的是滿感動的(拭淚)

但小卓和江狗拍完剪刀石後又走往左邊的岩石上面拍這邊我就真的覺得可怕了(抖)

（小卓表示這高度輕鬆拉！）拍完後因為太陽真的太大了所以我們就開始回程下山

原路返回到一開始岩石區的第一處的休息點岔路然後走往清代採石場的方向下山

而這段路程基本上都是大岩石地形中途也有做重陽亭能稍作休息

繼續前行後就會轉為一般階梯步道遇到第一個岔路時記得要右轉而右手邊還會有座華山亭可以休息沿路也有不少點可以拍展望照

再往下走一段路程後就會來到清代採石場遺跡不過雖然這邊只有小小一區但去年我們來的時候當地老一輩的居民和我們介紹其實這邊一整面岩壁其實都是採石場的範圍只是這區後來是另外被規劃出來的小空地

之後繼續沿路往下走就會沿路開始聽到溪水聲然後就會回到一開始的起點岔路口

最後也分享一下GPX路線給大家參考

https://reurl.cc/kL7a9n也提醒大家出遊還是要做好防疫措施保護自己也保護他人祝大家疫後生活平安也歡迎到我Blog「Jier的向日葵喜悅」（https://blog.xuite.net/vryk6023/twblog）逛逛喔