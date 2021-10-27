登七星而小臺北！ 小油坑無難度起登，最快抵達「台北最高峰」

七星山交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！登上台北最高峰，一等三角點的七星山，也是大屯火山群中的最高峰，茂密的箭竹林，白背芒隨風搖曳，飽覽大屯山系群峰跟大台北繁榮市景，觀賞火山地形地質特色。

七星山有三個 登山 口可以上去

其中以小油坑路程最短

最長的則為苗圃登山口上七星山

而這三個登山口公車都能到，搭乘108遊園車都可以抵達唷！

這是第二次來七星山，其實七星山是我的啟蒙山，在朋友的帶領下爬了七星山之後，才開始愛上爬山的，我永遠都記得那天爬到主峰真的快累死，覺得那些石階真不留情，腳有夠痠，累到連旁邊的東峰都無法去哈哈，所以一直記得要來把東峰補考一下，終於來了！，分別是小油坑、冷水坑、苗圃這三個，，僅需1.6公里即可抵達七星山主峰，其次為冷水坑，需2.1公里可抵達東峰，單程為2.4公里才能抵達東峰，給大家參考；

七星山交通資訊

自行開車

-導航：小油坑遊客中心。

大眾運輸

-捷運「台北車站、劍潭站」轉乘「1717」公車，至 「小油坑站」下車。

-捷運「劍潭站」轉乘「紅5」公車至 「陽明山總站」下車，轉乘「108遊園公車」至 「小油坑站」下車。

七星山介紹

⛰️ 七星山位於台北北投，七星山主峰海拔1,120 公尺， 七星山東峰海拔1 , 107公尺 。七星山位於臺灣北部的陽明山國家公園轄區內，行政區為台北市北投區，海拔1,120公尺，是台北市第一高的山岳。七星山為一複式火山，地理上屬於大屯火山彙，峰項置有一等三角點，山頂視野寬闊，能將整個大台北地區一覽無遺。

－資料來源：維基百科

行程規劃

-小油坑登山口 > 七星山主峰 > 七星山東峰 > 原路折返回小油坑登山口

所需腳程

-七星山主東來回約3.6公里，休息加拍照約3小時(拍照休息時間偏多)。小油坑起登至七星山主峰1.6公里，主峰至東峰僅300公尺。

溫馨提醒

-小油坑遊客中心有停車場，需以悠遊卡(含悠遊卡功能的信用卡)付費進入，記得先準備好，遊客中心旁有廁所可以使用；七星山一路都是石階上坡（部分陡上），沒什麼難度，一開始會有點喘而已，而七星山的石階高低落差不一，有的落差比較大，記得穿好走的鞋子來走，避免腳受傷！

七星山路程紀錄

⥅ 在小油坑遊客中心停車場停車，這裡滿多車位的，記得先準備好悠遊卡（含有悠遊卡功能的信用卡也可），要刷卡才能進入停車場。

⥅ 遊客中心這有廁所可以使用。

⥅ 上完廁所準備起登，登山口就在公車站牌的旁邊。

⥅ 沿途都有里程標示，從小油坑登山口到七星山主峰需1.6公里。

⥅ 秋天芒草開花時，大家可以留意，硫氣孔周圍的芒花顏色很鮮豔，因為在硫氣薰罩的環境中成長，讓白背芒的花穗被硫氣催紅所致。

⥅ 七星山一路都是石階往上，部分石階的高低落差比較大、比較陡，建議穿包覆性好的鞋子來走，避免腳受傷。

⥅ 也有部分石階平路。想說七星山不難，就沿路幫忙撿垃圾。

⥅ 垃圾不落地，環境真美麗啊各位><

⥅ 繼續前行，七星山的草原區域開闊，仔細看，或許可以找到大冠鷲、小雨燕、家燕等在空中飛行。

⥅ 0.6K處的觀景台，在這裡稍微休息一下。

⥅ 綠油油的山巒連綿，在陽光下呈現不同深淺的抹茶綠。

⥅ 繼續前行。

⥅ 其實一路上都有一股硫磺味撲鼻，到這更明顯了！除了特殊氣味外還有一股熱氣，其實在這地底深處正在進行後火山活動！而噴出的氣體含有二氧化硫、硫化氫等毒性氣體，不要在這停留太久呀！

⥅ 有發現「風剪現象」嗎？外型不一的樹木們整齊排列在山坡上，其實是長期受到強風吹拂影響，讓樹冠到一定高度後就無法再往上生長，轉而往側向延伸，像被修剪過一樣整齊，其實就是風剪現象。

⥅ 明顯岔路處，繼續直行前往主峰，往右是觀景平台；其實路徑都滿明顯的，加上幾乎都會遇到人，不用擔心會迷路。

⥅ 不久後順利抵達七星山主峰囉！抵達台北最高峰；雖然是平日爬山，但七星山真的太熱門了，人很多，要找好角度拍到沒人真的需要技巧><

⥅ 又順利收集到一座一等三角點基石了！(可以看出人有多多了吧WW)

⥅ 這次登頂是霧茫茫一片，所以找了上次的照片對比一下，其實七星山的展望非常好！

⥅ 登頂後的展望是360度零死角，可以眺望台北盆地周邊的山岳、河域，一覽無遺陽明山國家公園的全區環境跟大屯山系群峰，超值得來的！

⥅ 接著再走300公尺前往七星山東峰，彌補上次沒有前往的遺憾。

⥅ 芒草季來這裡一定超好拍！

⥅ 順利抵達七星山東峰！一樣跟基石合照一張！

⥅ 因為車停在小油坑，所以就準備原路折返回去。

⥅ 整體來說七星山沒什麼難度，就是部分石階陡上會讓人有點喘而已，不過慢慢走也是可以抵達的，路徑清楚，不容易迷路。想當初就是七星山，爬得累歸累卻把我一把推入熱愛爬山這條路，真的推薦大家來台北一定要登上台北最高峰，人家都說登七星而小臺北，真的很值得來一趟！