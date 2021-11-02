登高望遠.觀鷹賞花！ 健走台中潭子「聚興山」沿木階蜿蜒而上，享受茂密樹林芬多精

原本想爬大坑四號步道，但在整修，也礙於時間緊迫，決定來走比較輕鬆簡單的聚興山，這次走的是聚興山二號步道來回的路線。

我是2021/9/10前往的，入口處有公告「一號、三號步道崩塌，請勿通行」，步道入口處也有拉繩禁止進入，有要前往的朋友們記得先上網確認是否開放，比較推薦大家可以等另外兩條步道整修完畢再前往，因為另外兩條路上還有觀鷹亭、許願池跟較好的景色可以欣賞，可以走三號步道上，一號步道下的Ｏ形路線，不過不管走哪條，都可以在相思樹、黑板樹林中享受大自然、蟲鳴鳥語的愜意。

聚興山交通資訊

自行開車

大眾運輸

-豐原火車站轉乘「921、202、203公車」 ，至「新田站」下車，步行兩公里約半小時可抵達步道入口 。

聚興山介紹

⛰️ 聚興山位於台中潭子，海拔500公尺。位於臺中市潭子區的新田山登山步道，係位於聚興山，總長2.9公里的登山步道，裡頭更設有1063階的木棧階梯，依山式蜿蜒而建，除了設有幾處的眺望台外，還特地增設一處可眺望豐原地區的賞鷹平台，而這登山步道更是潭子與豐原地區民眾平日和假日休閒健行的好去處。 －資料來源：臺中觀光旅遊網

行程規劃

行程規劃

-新田步道入口 > 指標往二號步道 > 聚興山三角點 > 原路折返 。

所需腳程

-聚興山二號步道來回休息加拍照約1.5小時。

溫馨提醒

，如欲前往還需再次確認是否開放。我走的是二號步道，一開始是產道緩上，後段是維護得很好的木階，階梯高低落差不大，一路緩上，唯一一段原始山徑的就是往三角點那一小段，整體難度不高。

聚興山路程紀錄

⥅ 抵達新田步道入口停車場前一百公尺，有廁所可以使用。

⥅ 看到這個指標就可以轉進來停車了。

⥅ 停車區域不小呢，而一大早居然已經有那麼多車了！

⥅ 我是2021/9/10前往的，公告表示新田一號、三號步道崩塌，請勿通行，如果有要前往的朋友們，記得再確認一下是否開放唷，不然就先跟梨子一樣，走二號步道的來回路線。

⥅ 這邊也公告了要小心「荔枝椿象」出沒，不要去驚動到牠們，因為荔枝椿象受到驚擾時，會噴出具有刺激性的分泌物來自衛，如果不慎觸碰到可能會造成皮膚灼熱、潰爛，請小心！如果真的被噴到請立即用清水沖洗並盡速就醫。

⥅ 7:12 準備起登。

⥅ 新田登山步道的導覽圖，很推薦大家等一號、三號步道整修好再來，可以走三上一下的Ｏ形路線。

⥅ 我們今天走的是二號步道，一開始是產道的緩上。

⥅ 仍是無限的產道緩上前行。

⥅ 7:28 抵達三條步道的交界處，這裡有塊空地跟觀景台可以休息。

⥅ 跟著指標繼續前行！接下來就都是階梯了。

⥅ 不過階梯的高低落差不大，可以兩步併成一步走。

⥅ 階梯看起來有點無止盡，不過可以拉一下繩子輔助。

⥅ 7:36 結束一段階梯後抵達的原始山徑空地，這裡上來就離三角點不遠了；而一路上相思樹、黑板樹、竹林等環繞，雖然都是階梯路線，但茂密的樹林仍讓人放鬆身心靈！

⥅ 部分有展望的點望出去長這樣，不過樹林太濃密，風景幾乎都被遮蔽了。

⥅ 7:50 跟著指標往六角涼亭、觀鷹台前進，但我們沒有要去這，會在中途的岔路前往三角點～

⥅ 不到一分鐘就有岔路指標，往大水塔方向，前往聚興山二等三角點。

⥅ 這邊會經過私人果園，滿多蚊蟲、蜘蛛的，路線也都是泥土、樹根，需小心行走！

⥅ 7:53 不用五分鐘就可以抵達聚興山三角點囉，不過三角點附近的樹木也非常茂密，展望也幾乎被樹木遮蔽了。

⥅ 準備回程！原路折返。

⥅ 整體來說新田二號步道沒什麼難度，原始山徑的路線也很短（往三角點那一小段），其他幾乎都是產道跟階梯，算是平易近人但又能享受大自然的一條路線，沿途滿多蝴蝶飛舞，加上周圍大片的綠意盎然，很適合親子同遊。

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