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瀑布崖壁上飛瀉而下！花蓮「富源國家森林步道」　沿途還有溪谷美景

健行筆記 / 健行筆記山影狐蹤Fuli

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旅遊日期:104.06.10  天氣:晴天下午來到瑞穗鄉的「富源國家森林遊樂區」。天氣依然炎熱，只是稍有一些雲層遮去一點陽光。富源森林遊樂區位於花蓮縣瑞穗鄉富源村，是一座以樟樹林為主要樹種的森林遊樂區。沿區內登山步道除可享受心靈上的森林洗滌，並設有涼亭、吊橋、觀景台及活動設施。

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每年3月至8月是最佳的賞蝶季節，包括青帶鳳蝶、端紅蝶、大紅紋鳳蝶、石牆蝶、蛇目蝶及台灣蚊白蝶等30餘種蝴蝶在林間翩然起舞，形成一幅繽紛美麗的畫面。3月到5月及9月到11月間，則分別是欣賞黑翅螢與台灣山窗螢的季節，每當夜幕低垂時分，可見到成千上萬閃閃發亮的螢火蟲，猶如一條會移動的光帶在草地林間閃爍飛舞，令人嘆為觀止！

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園區內的步道沿著富源溪邊而行，步道相連城步道網絡。沿途有富源吊橋、龍吟吊橋、龍吟瀑布、巨石、蝙蝠洞等景點。

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富源吊橋跨過富源溪，底下富源溪水清澈湛藍。步道過橋沿著右岸續形而上，上方有高架木棧橋通過崩塌邊坡。

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步道愈臨近臨近富源溪邊，往龍吟瀑布有600公尺，高架橋上可回眺富源吊橋。

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經過一段明隧道後步道向下靠近溪邊，木棧橋上遠望溪谷間的吊橋與瀑布。瀑布區該區呈峽谷地形，溪水侵蝕切割甚深，沿溪兩岸形成險峻之斷崖，構成本區主要景觀。

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除了樟樹林與蝴蝶，富源森林遊樂區險峻的溪谷地形亦十分壯觀，溪中處處可見巨岩奇石，富源溪豐沛清澈的水流，就在這磊磊巨石之間洶湧奔騰，從岩壁間凌空而下的龍吟瀑布，水勢盛大氣勢不凡。

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沿途可觀賞溪谷美景並設有觀瀑亭。只見龍吟瀑布從崖壁上飛瀉而下，高度足有六、七層樓高。

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步道沿著山壁彎爬一段後爬上龍吟吊橋。龍吊橋在瀑布上頭比瀑布還高，底下就是富源溪的高深溪谷。龍吟吊橋高高跨過富源溪的溪谷崖壁，走起來搖搖晃晃有些恐怖。

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步道走過龍吟吊橋後開始陡峭上爬，這段是最陡峭最辛苦的一段陡坡，汗流浹背爬上瀑布源吊橋。

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瀑布源吊橋頭建有木製觀景平台，平台上可俯瞰底下的龍吟吊橋及更深的富源溪谷。富源溪水湛藍、水花潔白，早期稱為「白川」，為馬蘭鉤溪上游，發源於標高2,145公尺的興魯邵山，全長18.9公里。此溪段因造山運動及溪流侵蝕、搬運作用，形成巨岩奇石、峽谷峭壁、飛瀑及淺灘等特殊景觀。

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從觀景平台步道又是一段陡峭上爬，從龍吟吊橋開始辛苦爬升約近30分鐘，終抵步道高處開始往下走。環溪步道爬上溪谷接上環山步道，經過途中巨石景點，從岔路走回園區主步道。1087741150_x.jpg?_rt=1434766177

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數條林間步道沿著富源溪溯源而上，溪谷兩側全是茂密的樟樹造林及低海拔闊葉林，濃密參天的樟樹是富源森林遊樂區的一大特色，林間有著淡淡的芬多精與樟樹芳香氣息，是進行森林浴的好地方。

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由連接步道二走回主步道，約近20分鐘抵達富源吊橋旁的主步道。主步道是一條柏油路可供一輛小車通行，在一旁的涼亭內休息後步行走回蝴蝶會館。

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明天要走光復鄉的「林田山林業文化園區」及園區內的「森板步道」，所以在光復火車站旁找一家民宿住下，等明天一早再繼續第二天的行程。

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交通指南南下:經台9線南下，約260K處可見往「富源國家森林遊樂區」(蝴蝶谷溫泉度假村)的指標，右轉進入中正路，沿指標續行，經廣東路極可抵步道口(需門票)。北上:經台9線北上，約264K處可見往「富源國家森林遊樂區」(蝴蝶谷溫泉度假村)的指標，右轉進入中正路，沿指標續行，經廣東路極可抵步道口(需門票)。旅遊路線圖:蝴蝶谷會館14:10→富源吊橋14:30→涼亭15:00→龍吟吊橋15:05→觀景台15:20→巨石15:40→回蝴蝶會館16:20

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步道 吊橋 瀑布

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