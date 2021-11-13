湖畔風景美得失神！六順山、七彩湖納入囊中　東進西出的山岳行

路線：六順七彩(東進西出)時間：20210902-20210908人員：6男1女(中間有拆隊4:3)前言朋友幾年前看了甘耀明老師的《邦查女孩》之後一直想去書中場景的七彩湖，今年終於約成。考量孫海橋水位及丹大林道路況，原定由萬榮林道東進東出七彩湖以及八分所找虹鱒。後來考量體力以及巧遇由丹大林道進南三段的大大告知路況及水況，與留守人確認天氣情況穩定後，決定改由西出丹大林道。

預計行程D0 花蓮火車站集合22:00→(包車)→萬榮林道9kD1萬榮林道9k(7hr)→26k工寮(4hr)→42k阿道別墅=C1D2 C1 (2hr)→46k九族山莊(3hr)→高登工作站→(4hr)→六順山(3 hr)→七彩湖(2hr)→台電工作站=C2D3 台電工作站(5.5hr)→海天寺(4hr)→卡社溪底=C3D4 C3(4hr) →海天寺(5.5hr)→七彩湖=C4D5 C4(4hr) →高登工作站(1.5hr)→九族山莊(2hr)→阿道別墅=C5D6 C5(12hr)→萬榮林道 9k

實際行程D0 花蓮火車站集合22:00→(包車)→萬榮林道9kD1萬榮林道9k(5.5hr)→26k工寮(2hr)→31.6k統帥石礦工寮=C1D2 C1 (5hr)→46k九族山莊(2hr)=C2D3 C2(3.5hr)→天梯頂點→(5hr)→六順山(3.5 hr)→七彩湖=C3D4 C3(4hr)→(丹大林道)→捷徑岔路口(3hr)→七分所前苗圃=C4D5 C4(2hr) →六分所(8hr)→二分所=C5D6 C5(1hr)→孫海橋

詳細行程 2021-09-02 (D0)22:00-花蓮火車站集合23:00-萬榮林道9K管制站C0:萬榮林道9K管制站2021-09-03 (D1)06:25-萬榮林道9k出發*10K+400路段崩塌掏空(踩著原本道路排水溝的水泥牆通過，路基穩定。後來遇到工程人員說會優先搶修此處崩塌)

07:20-12.8K萬善堂(有水源，小休10分鐘)

09:30-21K工寮(小休10分鐘。有工程人員使用，柴油發電機廢氣味有點重，往前一點的林道較適合休息)

11:30-26k工寮午餐時間35分鐘。坐在林道上午休，被突然冒出來的水泥車嚇到。後續走才知道工程人員在30k左右施作擋土牆，也因此在30k之前的路況都非常好)12:05 26K工寮出發14:11 31K(小瀑布水源豐富)14:20 32K工寮(岔路右下，要往回看，不然很容易錯過)

C1:32k工寮(狀況很好，有隔幾間房間。早上遇到的工人說近期有整理過)約半小時後開始下起雨，雨勢偏大，慶幸沒有繼續往34k工寮走。2021-09-04 (D2)05:45-32K工寮出發05:58-32+150電塔06:43-34K工寮(無水源，無屋頂)

07:40-36K(高繞前休息，遠傳有訊號)

08:07-36K出發(原本路基崩塌，高繞新路上升約2、30m皆為碎石坡，有一個車道寬，路基穩定，高繞終點看到兩台野狼)

09:36-39K瀑布(可取水，冰冰涼涼喝到飽)

09:55-40K10:33-42K阿道別墅(休30MIN)

大家都覺得是萬榮林道最高級的住宿點，兩層樓建築，有廚房客廳和多間房間11:05 阿道別墅出發11:42-崩塌處，需低繞下坍方10-20m，再接回萬榮林道。坍方應有一段時間，坡地上都已經長草，低繞路線路基穩定好走。

12:46-46K九族山莊(午餐，大休兩小時)在此，隊員評估體力上無法達成預定進度，有4人決定只到七彩湖就折返；另外3人欲走原定行程，因此確認裝備與食材分配無虞後，在此拆成兩隊。這也是兩隊人馬處境變得天差地遠的開始。以下將分為A(原定計畫)、B(七彩湖耍廢組)

14:21-46k B隊九族山莊出發出發後三分鐘遇到大雨決定折返九族，一直等不到雨停，也不想在大雨中過吊橋及天梯，因此決定在此紮營。山莊狀況普通，下雨的話屋內也會下小雨，有螞蝗出沒屋外有幾個水桶接雨水，還算乾淨，可以濾過或是煮過再飲用B隊C2:九族山莊A隊在雨中過情人吊橋以及天梯，抵達天梯頂點後已天黑並起大霧，摸黑往六順山方向前進2021-09-05 (D3)05:27-46K九族山莊出發*上吊橋前有水源可取水，我們預計下個水源為七彩湖，因此全員將水裝滿06:00-情人吊橋

06:15-全員安全通過吊橋吊橋僅限1人通行，很多木板都會發出咖咖聲，不太穩06:20-上天梯(紀錄顯示4700多階，某隊員從頭到尾只數了4156階)

07:04-天梯中間休息，海拔約2030m，附近有一水泥缸及林業遺址07:20-天梯續行08:50 天梯頂點*休息15分鐘以天梯頂點來看，這裡有四條岔路，前方右上往六順山右邊沿鐵道往高登工作站

左邊沿著鐵路方向延伸的腰繞路不清楚會接至何處09:05-天梯頂點出發(前方右上)09:15-電塔(明潭-鳳林線122)

之後的路開始長起高大的箭竹叢，露水尚未蒸發因此很快就全身溼透。加上箭竹叢中路跡不是很明顯，路條偏少，帶頭隊員一直往水鹿獸徑走，卡在箭竹叢中前進速度緩慢，其他隊員覺得奇怪開始找路，所幸不久後確認找到路基及跟到路條後，速度稍微加快。原以為天梯會是最累人的部分，結果發現六順山前許多小山頭要一直上上下下及鑽箭竹更加累人。途中經過數個山頭平台以及鞍部草坡，許多都有黑水塘可以跟水鹿共用水源，但是跟林道上的活水源品質相差太多，因此我們沒有在這段路上取水。過了2737m平坦山頭後箭竹變得比較矮小，偶有樹林，路況變得比較好走。路條數量雖少但大致上還算好找，可沿著路條行走。此時原本背帳篷的隊員已顯疲態，另一隊員二話不說拿走帳篷後往大背包上層打，結果天降神兵，這個背著帳篷的隊員用比原本更快的速度往前衝。後來就累到沒有記錄，一路上的箭竹林，還有不知道幾個山頭，還有什麼2800峰2858峰....(在2858峰前不遠的2800峰午休)

13:55-六順山三角點。終於抵達六順山三角點，一開始展望良好，隱約看到遠方太平洋上的貨輪，後來漸漸有雲。擔心下午若像前兩天下雨就麻煩了。天梯加上六順山前的諸山頭已快把體力耗盡，看到六順山三角點時有隊員興奮到大聲呼喊A隊隊員的名子，沒想到約十秒後傳來回應。推測A隊此時約在六順山往七彩湖的2960峰附近。

14:30-六順山出發

一開始是舒服的草坡，後來開始出現刺柏，某隊員笑稱被刺柏樹葉刺到比打高端疫苗還痛。過了黑水塘與2960峰之間有一崩塌地須稍微腰繞，路基穩定在此小休後續行。至2960峰前起霧下起小雨，變得有點冷，所幸不久後雨便停止了，不過在霧中行走有風吹來仍然會冷。過了2960峰之後大家累到連說話都沒什麼力氣，因此沒有完整記錄。倒是背著帳篷的神兵隊員邊喊著累邊往前衝，其餘隊員無言。上丹大林道前最後鞍部為寬廣草坡及數個看天池，環境優美是不錯的營地。但隊員一致認同都走到這裡了再咬牙撐一下就到七彩湖了。17:41-接到丹大林道，此時霧非常濃，天色也漸漸變暗

18:00-七彩湖。終於抵達七彩湖畔，但是霧非常濃只看得到湖畔一小角，令人覺得七彩湖可以往山谷那邊無限延伸過去。B隊C3:七彩湖在風中把一頂帳篷及天幕搭好，不久後開始下起雨，慶幸我們全員有溫暖的帳篷可以躲雨。祈禱明天起來之後不要再下雨了。

2021-09-06 (D4)04:30-起床看到星星的時候非常感動，因為不用淋雨走路了。

05:30-日出

日出後在湖畔耍廢一陣子，原定8:30拔營回高登工作站，但由於湖畔景色實在太美了，所以繼續曬裝備打混。不久後發現稜線上有兩個人，但並未下到湖畔，後來才知道他們是改變我們行程的重要推手。

不久後A隊人馬從稜線上出現，看到我們興奮地邊喊叫邊衝下湖畔。這才知道他們D2紮營在高登往六順山上第二個松針營地，D3在缺水的情況下到達原本預計C2的台電工寮，驚覺裡面有人。詢問後才知道是從丹大林道要進南三段的大大，只花一天就從二分所背著14天重裝紮到台電工寮。大大說明了丹大林道的路況以及孫海橋水況後，令A隊隊員大為心動。與留守人以衛星電話通聯確認天氣大雨之虞後，決定D4一早回頭與B隊討論此轉進路線，因為兩隊隊員經過前面的折騰體力皆消耗得比預期更多。會合後確定糧食、地圖與航跡皆準備充足後決定從丹大林道下山。

10:30-七彩湖出發(西出)

12:25-50K+400休息吃午餐此為岔路，右轉下去往台電招待所，直走丹大林道(西出)

13:00-出發

13:30-電塔

13:57-隧道1

14:10-隧道2

14:25-隧道3(小休)

此前的林道路況平緩，路況也都非常好，沒有遇到崩塌等困難地形。

看到第3個隧道就可以走高繞捷徑，左上方有布條沿著上切10米即接上腰繞路徑。14:40-出發(上捷徑)捷徑也要走2小時，但聽說省掉了林道10幾公里，捷徑上有小崩塌也有走起來舒服的松針林。沿松針林稜線至一小鞍部後繼續腰繞，經過一崩塌地但路基穩定好走。最後接上丹大林道一支線，其終點為台電電塔。

16:53-出捷徑，從林道支線接回丹大林道。某隊員在路邊發現野生獼猴桃。

17:05-29K水源(小休等隊友會合)17:40-水源後100m廢棄工寮(右下，山坡上有一標示牌寫著苗圃)

C4:廢棄工寮內部凌亂，狀況不佳，因此在一旁的林道上紮營

2021-09-07 (D5)07:40-廢棄工寮出發，至六分所前有段緩上坡09:32-六分所(海拔2450m)大休1hr

10:32-六分所出發10:54-丹社群

11:19-卡社群。大約過此碑之後路徑開始轉為下坡，之後地質漸漸變得比較破碎，開始有小的落石堆出現，漸漸地崩塌越發嚴重，推測應是受七月間颱風所影響。12:21-18K+750崩壁112:45-18K+400崩壁2前面的崩壁未見今年四月的航跡有紀錄，所以推測應是七月的颱風所造成的崩塌。到了航跡上有紀錄的第三個崩壁，崩塌狀況比前面的小崩壁嚴重得多。12:52-18K崩壁3(最大崩壁)由於一側的視野不佳，無法確認路徑狀況。因此有兩隊員高繞約30m後成功橫渡過崩壁。這段高繞難度非常高，不過這兩位隊員在崩壁對向確認崩壁狀況後，在比林道稍高5m處腳踏開出一穩定安全之路徑，讓剩下隊員安全輕鬆地通過。通過時可見崩壁最底下有台跌落的怪手。全員通過後開路的兩位隊員在林道上煮美祿慶祝通過這個崩壁，順便午休。

13:55-全員安全過18K大崩壁

14:09-崩壁414:25-崩壁5後續的崩壁雖有寬度較寬者，但實際崩塌範圍不大，經過前面崩壁的試煉之後全員都穩定平安地通過。後面的路況趨向穩定，偶有山溝有落石堆，但行走上已不成問題。14:36-16K+10015:11-加年端，轉彎處停著卡車與怪手

15:20-13K+20015:35-12K16:01-水源(休息)16:45-水源出發16:55-9K17:06-三分所(有紅色柵欄，某隊員說裡面有未開封的罐頭)

17:30-7K18:03-6K抵達二分所前會有一處山壁水源18:20-二分所(有電有水有訊號，睽違數天又看到燈火，不過也因為這個電燈所以睡覺時一堆蟲聚集過來)

C5:二分所2021-09-08 (D6)07:48 二分所出發(4K)

08:07 3.5K08:14 3K08:27 2K08:42 1.5K

09:06 孫海橋/丹大吊橋(休息拍照)

09:40 全員平安渡河

*2021/9/8由於這幾天都沒有太大的降雨，因此水位偏低大約到膝蓋至大腿深。河水小急，中間有一較淺的沙洲可作為中繼點，有登山杖輔助很容易渡河。2021年的暑假完成這趟及具意義的東進西出路線，一條紀錄台灣新東西輸電線路的工程從花東縱谷橫跨中央山脈從萬榮林道走到丹大林道七彩湖-窺探中央山脈的心臟地帶六順山-走完肯定會六六大順的山岳謝謝夥伴們(見辰彥霆訓宏皓任奕澤以恆)對我的照顧，有你們的這趟山行更完美了。