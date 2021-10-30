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冷門路線筆記起來！太魯閣「得卡倫步道」走一圈　遊走在芬多精

健行筆記 / 健行筆記傑

806bbb74b3ca628cde6389e934625f3c.jpg過年期間來到花蓮，原本打算早起要去太魯閣，卻因為早上7:00有管制，車子不能進入（吃完早餐抵達入口時已經7:30），要進入太魯閣就要到新城車站坐接駁車，疫情期間當然是直接放棄。中秋連假怕又有管制，這次早餐就沒吃，趕在7:00前進入太魯閣。

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趁著還沒有很多人時，先在遊客中心四周晃一晃。雖然太魯閣裡有很多條超人氣步道都很想去走走，疫情關係所以還是選個較冷門一點的來走。

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通往得卡倫步道就在停車場公廁旁，要先走一小段台地北段，才會接到得卡倫步道。

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德卡倫步道入口

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ㄧ開始平緩上升，來到466公尺處，有二條路徑選擇，恐龍背是原始路徑全程陡上，另一條應該是走階梯上去。

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叉路處注意紅布條

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是關在家太久，還是沒吃早餐的關係，爬的好累啊！

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這邊要注意紅布條，這裡應該要直行，我判斷錯誤，我在石頭中間的縫隙那裡有看到ㄧ條拉繩，就直接從拉繩那裡上去，越爬越難爬，最後幾乎沒有踩點了，進退兩難時，看到有人從左邊經過，才回到正確的路徑上。

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流籠中繼站

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接著往棚子方向前進

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繼續陡上到三叉路口，直行是往大禮部落，左邊沒標示不知道通哪，這裡走右邊。

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來到得卡倫步道終點，正在思索要走哪條下山，遇到當地來運動的居民，他跟我說二條下山的時間差不多，往太魯閣台地方向，全是階梯會走的比較痛苦，往蘇花公路（大禮步道）是原始路徑比較輕鬆。

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經過發電廠後，照著路標往太魯閣台地方向走。

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經過發電廠沒多久，就連接階梯陡下。

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下來後就接到太魯閣派出所

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跟著棧道（台地南段）走，就能回到遊客中心。走完一圈花費時間約2小時20分。這時間已經很多車輛陸續進來，早上9:30停車場就停滿，別條步道應該也都滿滿人潮了。

步道 早餐 連假

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